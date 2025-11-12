Fața orașului: Scuarul de la intersecția Decebal cu Primăriei a înverzit (FOTO)

08:00

Cum arată evenimentele săptămânii trecute, prin ochii lui Bihorel: Johnny Suedezul, despre perchezițiile la firmele lui: „N-au decât să cerceteze cât vor! Noi, cu armata noastră de avocați, ne vom bate până la ultima picătură de energie. La ce legi există, sunt șanse minime ca actuala generație de români să pupe ceva bani de la noi”. „S-a spus că ați fi plecat din țară”. „Motive am avea, să ne reunificăm familia cu Victoraș. Dar nu-i adevărat”.