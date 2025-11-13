Un orădean a protestat de unul singur în fața Universității Baptiste Emanuel, denunțând „minciuna drăcească” a conducerii comunității (FOTO)
Bihoreanul, 13 noiembrie 2025 18:40
O afacere din perioada pandemiei de Covid perfectată între șefii Comunității Baptiste din Oradea și un dezvoltator imobiliar din Cluj este motivul care, la ani distanță după consumarea ei, l-a scos în stradă pe un credincios baptist orădean. Omul a protestat în fața Universității Baptiste Emanuel din Nufărul împotriva a ceea ce numește „minciuna drăcească” a liderilor comunității, care au vândut fosta Biserica Baptistă nr. 2 din Oradea - cea mai importantă din România comunistă a anilor '70 - '80, când „pocăiții” de aici erau luați sub protecție americană - susținând că ar fi fost din chirpici pentru a justifica prețul din acte.
• • •
Un accident rutier s-a produs joi, în jurul orei 17, într-unul dintre pasajele din Centrul Civic al Oradiei, mai precis la ieșirea din pasajul subteran care face legătura între Parcul 1 Decembrie și Piața Cetate.
Ziua Sfântului Martin, sărbătorită la Oradea: elevii de la Liceul German „Friedrich Schiller” au susținut o scenetă dedicată fostului soldat roman # Bihoreanul
Elevii claselor primare de la Liceul German „Friedrich Schiller” și preșcolarii de la grupele germane ale grădinițelor din oraș au sărbătorit marți, la Cetatea Oradea, „Martinstag” - Ziua Sfântului Martin, soldatul omagiat pentru că și-a împărțit mantia cu un sărac.
Analiză Storia: Locuitorii din Bihor pot cumpăra o garsonieră cu echivalentul a 6,9 salarii medii nete anuale # Bihoreanul
Locuințele din București și Ilfov sunt în prezent cele mai accesibile din România, întrucât locuitorii pot cumpăra o garsonieră cu echivalentul a 4,3 salarii medii nete anuale, potrivit unei analize realizate de Storia - cea mai vizitată platformă imobiliară din România. La polul opus, clujenii au nevoie de 7,1 salarii medii nete anuale pentru o achiziție similară.
Proiect medical transfrontalier între Oradea și Debrețin: studenți și medici instruiți pentru intervenții de urgență # Bihoreanul
Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității din Oradea a lansat, împreună cu parteneri din Ungaria, un proiect transfrontalier care urmărește îmbunătățirea pregătirii profesioniștilor din domeniul medical pentru situații de urgență.
Filmul „Cravata galbenă”, cu John Malkovich în rolul dirijorului român Sergiu Celibidache, va fi proiectat gratuit la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea # Bihoreanul
Filmul „Cravata galbenă” despre renumitul dirijor român Sergiu Celibidache, jucat de John Malkovich, va rula la Muzeul Țării Crișurilor, joi, 20 noiembrie. Proiecția va fi precedată de două lansări de carte dedicate Reginei Maria și lui Sergiu Celibidache. Evenimentul va începe la ora 16, iar intrarea este gratuită.
Fostul șef al PSD Liviu Dragnea, „albit” de DNA în dosarul mitei pentru primirea la Trump, după ce judecătorii au anulat din probatoriu audieri făcute de FBI # Bihoreanul
DNA a clasat, încă din luna septembrie, fără să comunice public acest lucru, dosarul în care fostul președinte al PSD Liviu Dragnea era acuzat că a dat mită pentru a fi primit la inaugurarea primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă. Informația a fost obținută de publicația G4media, care subliniază că între mizele afacerii era atribuirea către o companie din SUA a unui contract pentru Armata României.
Concurs național de design și fabricație, la Universitatea din Oradea: 20 de echipe din toată țara își prezintă proiectele tehnice # Bihoreanul
Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică a Universității din Oradea găzduiește cea de-a cincea ediție a Concursului Național Studențesc „Student Design & Manufacturing Competition”, eveniment dedicat viitorilor ingineri, designeri și specialiști în fabricație modernă.
Grădina din oraș: Picioarele pasajului suprateran de la intrarea la Piaţa 100 din Oradea, pictate cu motive florale (FOTO) # Bihoreanul
Spaţiul din faţa Pieţei 100, inițial gri de la betoane şi asfalt, prinde culoare. Un grup de artişti plastici acoperă cu motive florale picioarele pasajului suprateran peste sensul giratoriu de la intrarea la Obor. Proiectul picturii murale a fost propus de orădeni şi aprobat în cadrul sesiunii bugetării participative din 2024. Amplasamentul acestuia a fost mutat de municipalitate în urma discuţiilor cu iniţiatorii.
În magazinele din țară, inclusiv în Oradea, rafturile cu ouă sunt tot mai goale. Acest lucru se întâmplă deoarece fermierii români aleg să le exporte pe piețele europene și chiar cele nord-americane, primind mai mulți bani, după cum scrie presa centrală.
Munca „la negru” și munca „la gri”, amendată în Bihor cu aproape 3 milioane lei în prima jumătate a anului. Nereguli chiar și în transporturile rutiere # Bihoreanul
Angajarea fără forme legale și munca subdeclarată rămân încălcări frecvente ale legislației muncii în județul Bihor, în domenii de activitate dintre cele mai diverse, de la construcții și confecții până la HoReCa, servicii de curățenie și chiar transporturile rutiere, arată o informare a Inspectoratului Teritorial de Muncă privind bilanțul activității pe primul semestru al anului. În aceste șase luni, inspectorii au făcut puțin peste 1.100 de controale și au stabilit aproape 1.800 de sancțiuni.
Dosar penal pentru un șofer din Bihor prins la volan cu permisul anulat. Femeia care i-a încredințat mașina e și ea în anchetă # Bihoreanul
Un tânăr de 34 de ani din satul Roit, comuna Sânnicolau Român, s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins de polițiști conducând o mașină care nu-i aparținea. Și femeia care i-a încredințat mașina este în anchetă pentru că i-a dat mașina, deși știa că el nu avea voie să conducă.
Șeful Casei de Pensii Bihor: de două ori mai multe procese după aplicarea noii Legi a Pensiilor, deși majoritatea beneficiarilor primesc pensii mai mari # Bihoreanul
După un an de la punerea în aplicare a noii legi a pensiilor, Legea 360/2023, așa încât trei sferturi din numărul total de pensionari din județ primesc pensii mai mari, numărul pensionarilor care totuși sunt nemulțumiți este „îngrijorător de mare”. Aprecierea îi aparține directorului Casei Județene de Pensii Bihor, Laurențiu Țenț, care a prezentat un bilanț la primul an cu noua lege.
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii 52/2003 privind transparența decizională, Primăria comunei Tinca aduce la cunostință publică:
Valoarea maximă a tichetelor de masă va crește, potrivit unui proiect de lege adoptat marți de plenul Camerei Deputaților, care stabilește pragul maximal la care vor putea ajunge acestea.
RER te scapă de deșeuri! Din 17 noiembrie, o nouă colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și periculoase în Oradea # Bihoreanul
Între 17 și 28 noiembrie, RER Vest va desfășura o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase de la orădeni. Ridicarea deşeurilor voluminoase şi periculoase se face de la domiciliul clienţilor. În baza unei comenzi telefonice, o echipă a operatorului de salubritate se deplasează la adresa solicitantului şi preia deşeurile, de la limita de proprietate.
A fost activat planul roșu de intervenție, joi dimineață, de autorităţile din judeţul Olt, după o explozie urmată de un incendiu într-o garsonieră aflată la etajul al treilea al unui bloc din Balş. Trei persoane au fost transportate la spital.
Liceenii orădeni își pot găsi drumul profesional la CareerLab, un eveniment interactiv organizat de EduBiz # Bihoreanul
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea va găzdui, sâmbătă, 15 noiembrie, evenimentul CareerLab, o experiență interactivă de orientare profesională dedicată liceenilor, organizată de asociația EduBiz.
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 electrician întreținere reparații PT în cadrul Secției Automatizări-Contoare, Atelier Automatizări, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
(B)locuri europene: Ce secrete ascund fațadele blocurilor din Cantemir aflate în reabilitare (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările de reabilitare a celor șapte blocuri din zona Bulevardului Dimitrie Cantemir, în valoare de 11,7 milioane de lei, finanțate din fonduri europene, fără nicio contribuție a proprietarilor, s-au împotmolit înainte să ia viteză. Imediat după ridicarea schelelor și îndepărtarea tencuielii degradate, care stătea să cadă, proprietarii au descoperit că fațadele clădirilor, făcute pe sistemul „merge și așa”, erau pline de goluri, iar prin rosturile apărute s-ar putea strecura rozătoarele...
COMUNA CHIȘLAZ, titular al proiectului „Înființarea unui sistem centralizat de producere și distribuție a energiei termice utilizând energia geotermală pentru Comuna Chișlaz, județul Bihor”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către autoritatea de mediu competentă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în Comuna Chișlaz, intravilan, domeniul public, județul Bihor.
CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a impus cu 87-65 în faţa braşovenilor de la CSM Corona, în FIBA Europe Cup # Bihoreanul
Echipa de baschet CSM CSU Raiffesen Oradea a obţinut cea de-a patra victorie în Grupa C a FIBA Europe Cup, după ce miercuri seară s-a impus la Oradea Arena, cu scorul de 87-65, în faţa celor de la CSM Corona Braşov. Astfel, roş-albaştrii şi-au asigurat locul 2 în grupă şi vor evolua în ultima etapă pentru a termina pe primul loc. Şi acel meci va avea loc tot la Oradea.
Insule „upgradate”: Primăria Oradea a scos la testare un nou model de eco-insule inteligente pentru colectarea deșeurilor (FOTO) # Bihoreanul
Menite să înlocuiască țarcurile inestetice din jurul blocurilor din Oradea și, astfel, să îmbunătățească sistemul de salubrizare, eco-insulele digitalizate s-au dovedit o bătaie de cap. Prea înalte, cu guri de vărsare prea mici și cu multe erori afișate pe ecran, insulele s-au jucat cu nervii orădenilor, care adesea au abandonat gunoaiele pe lângă ele. La un an după ce primele 100 de asemenea containere au fost amplasate pe străzile din oraș, aproape 500 de orădeni experimentează acum un model îmbunătățit...
FC Bihor va susţine sâmbătă un joc amical cu U Cluj U19, una dintre cele mai bune echipe de juniori şi tineret din ţară # Bihoreanul
Fotbaliştii de la FC Bihor nu vor avea liber în weekend, chiar dacă s-a întrerupt campionatul. Astfel, ei vor susţine un joc amical cu echipa U Cluj U19, una dintre cele mai bune echipe de juniori şi tineret din ţară, care ocupă locul 2 în Liga Tineret. Jocul este programat la Stadionul Iuliu Bodola, cu începere de la ora 12.
Elevi și studenți orădeni, premiați la Cluj pentru două aplicații IT pe care le-au creat (VIDEO) # Bihoreanul
Două echipe din Oradea au fost recompensate recent la Cluj-Napoca pentru aplicații inovatoare, în cadrul Galei „Descoperă-ți Pasiunea în IT” (DpIT) 2025.
Începe ORA Jazz Festival: ediția din acest an aduce la Oradea artiști internaționali și, în premieră, activități educative pentru copii # Bihoreanul
Oradea se pregătește să devină, din nou, capitala jazzului. Între 14 și 16 noiembrie, Filarmonica de Stat și Sinagoga Neologă Sion vor găzdui cea de-a șasea ediție a ORA Jazz Festival, un eveniment care aduce pe scenele orașului artiști din șapte țări, de la Cuba și Italia până la Norvegia și Polonia, și, în premieră, propune activități educative dedicate copiilor.
Peste 1.000 de locuri de muncă disponibile în Bihor. Cele mai multe sunt pentru muncitori necalificați # Bihoreanul
Conform datelor centralizate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, la nivelul județului sunt disponibile în total 1.056 de locuri de muncă, dintre care 630 în Oradea. Cei mai căutați sunt conducătorii auto în transport rutier de mărfuri și muncitorii necalificați în diverse domenii.
Contractul pentru pasajul rutier din Nufărul, care trebuie finalizat la vară, semnat după aproape o jumătate de an de la licitație. Motivul: o contestație # Bihoreanul
Contractul pentru construirea pasajului rutier din Nufărul peste centura Oradea și linia ferată spre Băile Felix, parte a proiectului tram-tren, a fost semnat după aproape o jumătate de an de la finalizarea licitației de către Consiliul Județean Bihor. Întârzierea, cu potențial impact pentru finalizarea la termen a lucrărilor, a fost cauzată de o contestație formulată de una dintre firmele care au pierdut cursa pentru cele peste 37 milioane de lei puse la bătaie, din fonduri PNRR, de administrația județeană.
Tentativă de omor în Marghita: Un bărbat a fost lovit cu pumnii și picioarele în cap de un tânăr de 25 de ani, care apoi l-a lăsat inconștient pe trotuar! # Bihoreanul
Un tânăr de 25 de ani din Marghita a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și apoi arestat de judecători, pentru tentativă de omor. El este acuzat că, marți seară, i-a dat o bătaie soră cu moartea unui bărbat de 64 de ani. Brutalul incident s-a petrecut pe o stradă din oraș, unde victima a fost abandonată, în timp ce zăcea inconștientă pe trotuar.
Incendiu violent la o gospodărie din Cetariu, provocat de o defecțiune electrică (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu izbucnit miercuri după-amiază într-o gospodărie din localitatea bihoreană Cetariu a distrus o anexă din lemn și bunurile din interior, după ce o defecțiune la instalația electrică a dus la aprinderea materialelor din jur.
Sondaj INSCOP: AUR, preferat de românii cu educație primară, USR – favorit între cei cu studii superioare # Bihoreanul
Nivelul de educație influențează semnificativ orientarea politică a românilor, arată datele unui nou sondaj, realizat de INSCOP Research între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025. Potrivit cercetării, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 51% dintre persoanele cu educație primară și 41% dintre cei cu educație medie ar vota cu AUR, în timp ce prima poziție în topul intenției de vot al persoanelor cu educație superioară ar fi ocupată de USR, cu 31%.
"Şi să fim, în lume, fraţi": Studenţii străini de la Universitatea din Oradea au învăţat despre toleranţă prin joc şi creativitate # Bihoreanul
Tinerii străini care învaţă la Universitatea din Oradea au fost protagoniştii unui eveniment organizat de instituţie special pentru ei. În cadrul unui atelier dedicat toleranţei, tinerii au fost îndemnaţi să fie mai conştienţi de diversitate.
Se poate! După reclamații, Primăria Oradea a lărgit trotuarul îngust de nici un metru din parcarea de lângă Poliția Rutieră # Bihoreanul
Orădenii care traversează zona parcării din vecinătatea sediului Serviciului Rutier Bihor, din Piața Cetății nr. 51, nu vor mai fi nevoiți să se aventureze printre mașini. După reclamații, Primăria Oradea a lărgit trotuarul amenajat în septembrie, inițial mai îngust, de nici 80 de centimetri, din această zonă, prin redesenarea amplasamentului și desființarea unor locuri de parcare.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din satele Fughiu, Alparea, Cheriu, Felcheriu, Sărand și Oșorhei cu străzile nr. 3 și nr. 8, faptul că în ziua de joi 13.11.2025, cu ocazia lucrărilor de relocare a conductei de transport apă din zona șantierului de lucru la infrastructura de cale ferată din Oșorhei, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 09.00 şi 14.00.
Cu lupul în curte! Un localnic din Beiuș avertizează că sălbăticiunile dau târcoale caselor # Bihoreanul
Un localnic din Beiuș s-a trezit, în noaptea de marți spre miercuri, de lătratul excesiv al câinilor lui, iar când s-a uitat pe geam, a înțeles de ce erau patrupedele agitate: în curtea casei sale, de la marginea orașului, intrase un lup! Din fericire, sălbăticiunea nu a atacat alte animale, dar bărbatul se teme că, pe viitor, lupii ar putea ataca chiar și oameni.
Eveniment rar la Sântandrei: Doi episcopi slujesc împreună și prezintă o carte despre martiri, scrisă de preotul Mizgan # Bihoreanul
Eveniment religios și cultural important pentru comunitatea ortodoxă din Sântandrei, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitate. În acest sfârșit de săptămână, episcopul Oradiei, Preasfințitul Sofronie, și Episcopul Sălajului, Preasfințitul Benedict, vor sluji Sfânta Liturghie, alături de preoți și diaconi, după care va urma o lansare de carte al cărei autor este preotul paroh Ion Alexandru Mizgan.
Abonamente medicale pentru angajații bihoreni la numai 2 euro lunar lansate de Clinica Raze. Află condițiile! # Bihoreanul
Într-un context în care sănătatea angajaților devine tot mai importantă pentru performanța oricărei companii, Clinica Raze din Oradea lansează un nou sistem de abonamente medicale dedicate angajatorilor din județul Bihor, menit să ofere acces rapid și avantajos la servicii medicale de calitate.
Infracțiuni rutiere: Polițiștii bihoreni au prins un șofer beat la volan, un altul fără permis și un al treilea la volanul unei mașini neînmatriculate # Bihoreanul
Trei dosare penale au deschis polițiștii bihoreni în ultimele 24 de ore, pentru tot atâtea infracțiuni rutiere depistate în trafic. În Remetea, oamenii legii au găsit un șofer beat la volan, în Hotar un tânăr care conducea fără permis, iar în Tășad un alt tânăr care era la volanul unei mașini neînmatriculate.
Compozitorul și pianistul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, au confirmat surse medicale pentru News.ro. Artistul era internat, în stare gravă, la Institutul „Matei Balș” din București, unde se afla în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.
E oficial: noul Spital de Infecțioase din Oradea și alte 8 unități medicale din țară, trecute de pe PNRR pe alte fonduri europene, disponibile până în 2027 # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, au anunțat transferarea finanțării a 9 unități medicale din țară de pe PNRR pe Programul Sănătate 2021-2027, adică tot din fonduri europene, dar cu termen de finalizare mai larg decât august 2026, până când pot fi cheltuiți banii din PNRR. Între cele 9 unități în construcție sau la care lucrările vor începe se află și Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea, al cărui șantier a fost deschis anul trecut și care costă peste 135 milioane euro.
Scuarul aflat la intersecția Bulevardului Decebal a înverzit. Firma Dumigardener și-a asumat amenajarea acestei zone, în baza unui acord cu Primăria Oradea. Săptămâna trecută, muncitorii au finalizat montarea rulourilor de gazon
De-abia ce și-a explicat Ilie Bolojan „tracul” resimțit când șeful PNL Vaslui i-a dus în birou un afacerist interesat de schimbarea directorului DSVSA din respectivul județ, că șeful PSD l-a și ștampilat ca fiind cel puțin un instrument al corupților, dacă nu cumva chiar un beneficiar al corupției. „Se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel național, o adaptare a șpăgii de supraviețuire”, a zis Sorin Grindeanu, împrospătând amintirea fostului vicepremier Dragoș Anastasiu.
Un incendiu izbucnit în noaptea de marți spre miercuri pe strada Iacobinilor din Oradea a pus în pericol două locuințe, după ce jarul scos din cazan a fost lăsat prea aproape de lemnele depozitate în camera centralei termice.
Clasare pentru violare: Parchetul a închis dosarul cu conversațiile deocheate din lumea preoților bihoreni # Bihoreanul
Fostul protopop ortodox al Oradiei, Simion Goga, a scăpat de acuzația de violare a vieții private, după patru ani în care a fost cercetat de Parchet. Goga a căzut victimă unui scandal cu tentă homosexuală din cadrul Episcopiei, dezvăluit de fostul preot Ciprian Mega, și el cercetat pentru aceeași acuzație și absolvit de vină, procurorii emițând pe 28 octombrie o ordonanță de clasare a dosarului pe motiv că „faptele nu există”.
Rădăcini tăiate: Peste 200 de copaci au fost defrișați în parcurile din Oradea. Era sau nu necesar? (FOTO) # Bihoreanul
Cele mai mari parcuri din centrul Oradiei - 1 Decembrie, I. C. Brătianu, Libertății și 22 Decembrie - sunt în plin șantier, iar mulți trecători privesc cu îngrijorare spre copacii doborâți. Pentru că erau bolnavi sau au stat în calea lucrărilor, peste 200 de arbori au fost defrișați în timpul șantierelor, astfel că, la inaugurarea parcurilor, orădenii le vor găsi modernizate, dar cu mult mai puțină umbră. Vestea bună este că proiectele prevăd și plantări numeroase.
Formaţia de polo CSM Oradea a avut un joc foarte dificil, marţi seară, când la Bazinul Ioan Alexandrescu, a primit replica vicecampioanei Italiei, în Liga Campionilor Europeni. De altfel, italienii au predat o lecţie de polo în primele trei sferturi, la finele cărora conduceau cu 14-6. Pe final, orădenii au mai redus din handicap, iar rezultatul final a fost 16-11 pentru Brescia.
Meci de FIBA miercuri la Oradea: Formația de baschet CSM CSU Raiffeisen se întâlneşte cu CSM Corona Braşov # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea au meci important, miercuri seara, la Oradea Arena, în cupele europene. Roş-albaştrii se vor confrunta cu CSM Corona Braşov, într-o partidă în care au nevoie de victorie, pentru a rămâne cu şanse bune de calificare. Orădenii sunt totuşi favoriţi în acest joc, echipa de sub Tâmpa nereuşind până acum vreo victorie în grupă. Jocul este programat cu începere de la ora 19 şi va fi televizat.
Experiență inedită pentru copii la festivalul „D’ale porcului”: vor putea prepara cârnați cu mâinile lor! # Bihoreanul
Copiii vor putea pregăti cu propriile mâini cârnaţi tradiţionali românești sâmbătă, în cadrul unui atelier dedicat lor și organizat la cea de-a 12-a ediţie a "D’ale porcului - Turneul Campionilor" în stațiunea Băile Felix. La final, participanții vor putea lua preparatul acasă.
Se montează iluminatul festiv în Oradea! 3 kilometri de ghirlande luminoase în plus față de iarna trecută (FOTO) # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană a început pe 4 noiembrie amplasarea în oraș a iluminatului festiv cu șiruri de ghirlande luminoase, pentru sărbătorile de iarnă. Anul acesta se vor amenaja 28 de kilometri de șiruri luminoase, 4,3 kilometri de ghirlande, cu 457 de figurine luminoase, și se vor împodobi cu lumini 293 de arbori. Ca în fiecare an, iluminatul de sărbători va fi pornit odată cu deschiderea Târgului de Crăciun.
A tot furat, nu s-a săturat: Reținut de polițiștii din Bihor, după ce a fost prins că a tăiat și a transportat de mai multe ori lemne ilegal # Bihoreanul
Un bărbat în vârstă de 47 de ani din comuna clujeană Ciucea și-a petrecut 24 de ore în arestul Poliției Bihor, după ce a fost prins în repetate rânduri că a furat arbori pe care i-a tăiat și transportat ilegal, din localitatea bihoreană Munteni. Cea mai recentă faptă datează de luni.
