Un orădean a protestat de unul singur în fața Universității Baptiste Emanuel, denunțând „minciuna drăcească” a conducerii comunității (FOTO)

O afacere din perioada pandemiei de Covid perfectată între șefii Comunității Baptiste din Oradea și un dezvoltator imobiliar din Cluj este motivul care, la ani distanță după consumarea ei, l-a scos în stradă pe un credincios baptist orădean. Omul a protestat în fața Universității Baptiste Emanuel din Nufărul împotriva a ceea ce numește „minciuna drăcească” a liderilor comunității, care au vândut fosta Biserica Baptistă nr. 2 din Oradea - cea mai importantă din România comunistă a anilor '70 - '80, când „pocăiții” de aici erau luați sub protecție americană - susținând că ar fi fost din chirpici pentru a justifica prețul din acte.

