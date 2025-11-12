Peste 1.000 de locuri de muncă disponibile în Bihor. Cele mai multe sunt pentru muncitori necalificați

08:10

La 25 de ani de existență, BIHOREANUL și-a propus să republice povești ale trecutului. Cea a legendarului Emeric Ienei s-a pus, din păcate, prima pe listă... Cel mai titrat antrenor din fotbalul românesc, care a adus în țară cel mai important trofeu internațional pentru cluburi, a încetat din viață la 88 de ani, în Oradea, unde se stabilise de mulți ani, lăsând în urmă o mulțime de amintiri frumoase legate atât de familia sa și de oamenii cu care a interacționat, cât și de orașul despre care spunea că e „dragostea noastră”, căci „numai aici ne simțim ca acasă”.