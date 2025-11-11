SE REPETĂ ISTORIA? Doamna Galina Răduleanu: Am fost arestată pentru că eu aș fi auzit sau urma să aud poeziile lui Radu Gyr...

„Am trăit această oroare care se numește comunism. Copil fiind, am știut că este ceva care este îngrozitor... Am scăpat de comuniști, dar nu de comunism, pentru că urmașii au aceeași mentalitate, genetic. Românul nu mai este același. Comunismul există și prin indiferența noastră față de patrie și față de cel de lângă noi.

• • •

