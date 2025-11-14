Conferință de Presă În Direct de la Cotroceni - Justiția, Serviciile Secrete, Armata, Corupția, Alegerile, ONG-urile, în discuțiile cu reporterii. ACTUALIZARE - DOCUMENTUL Strategiei Naționale de Apărare

19:20

Și dacă vă lauda careva vreodată prea tare și insistent, să stiți că așa cum vă laudă, la fel vă poate și dojeni sau judeca mâine. Voi să nu cătați (să nu luați aminte) nici la lauda lui, nici la vorbele de ocară. Și nici să-l judecați, pentru ca mai rau veți cădea”.