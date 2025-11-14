Conferință de Presă În Direct de la Cotroceni - Justiția, Serviciile Secrete, Armata, Corupția, Alegerile, ONG-urile, în discuțiile cu reporterii. ACTUALIZARE - DOCUMENTUL Strategiei Naționale de Apărare
ActiveNews.ro, 12 noiembrie 2025 16:20
Nicușor Dan a prezentat miercuri, într-o conferință de presă, elemente ale Strategiei Naționale de apărare, precizând că documentul introduce conceptul de independență solidară. În acest context, șeful statului a declarat că întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în statul român și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra
• • •
Deci atenție la ziua de azi și la actorii implicați – dintre care nu trebuie să lipsească fîcându-și treaba serviciile secrete, Jandarmeria și Poliția.
ISTORICUL ȘI STATUTUL JURIDIC AL INSULEI ȘERPILOR - VECHI PĂMÂNT ROMÂNESC. „O alianță cu rușii în orice împrejurare, o încredere în cuvântul sau semnătura lor, va fi totdeauna o nebunie scump platită.” (A.D.Xenopol) - Valabil și cu ucrainenii. (ActiveNews)
15:30
Fiecare om, indiferent unde s-ar afla pe globul pământesc și în constelația stelară poartă cu el o lacrimă a suferinței, un strop de iubire, un licăr de lumină, o scânteie a divinității și o speranță a fericirii!
15:30
14 noiembrie: Revenirea Insulei Șerpilor, a Gurilor Dunării și a Dobrogei la Patria-mamă. Proclamația Regelui Carol I către dobrogeni # ActiveNews.ro
În urma războiului româno-ruso-turc din 1877-1878, România obținea la Congresul Internațional de la Berlin de la 1/13 iunie - 1/13 iulie 1878 recunoașterea independenței de stat și revenirea la țară a Dobrogei de nord cu Delta Dunării și Insula Șerpilor.
15:00
LIVE: Conferința COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ la Parlamentul României. Interzisă abuziv de agenții vaccinării cu seruri experimentale, conferința științifică este găzduită de AUR. Invitată: geneticiana de renume mondial Alexandra Henrion-Caude # ActiveNews.ro
LIVE: Conferința COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ la Parlamentul României. Interzisă abuziv de agenții vaccinării cu seruri experimentale, conferința științifică este găzduită de AUR # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu, despre mega-scandalul de corupție de la Kiev: ”Nu e doar corupție - e un grup criminal organizat” # ActiveNews.ro
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre scandalul de corupție din Ucraina și implicațiile lui Timur Mindich în ascensiunea politică a lui Volodimir Zelenski.
11:20
Care este rolul lui Donald Trump în construirea Statelor Unite aleEuropei?
11:10
BBC i-a cerut scuze lui Donald Trump pentru că a modificat sensul discursului său din 6 ianuarie 2021 prin combinarea a două părți din acesta, dar a respins cererile de despăgubire, anunță BBC.
10:10
09:50
Vlad Cubreacov: KA-GHE-BE și KU-GU-MU (Kutârkin-Gudâm-Munteanu) sau așchii pe apucate despre un soi de continuitate # ActiveNews.ro
Își mai amintește cineva ce a fost și ce a reprezentat INTERFRONTUL în Basarabia noastră și cine i-au fost ideologii și fruntașii? Da, da, acel Interfront creat de KA-GHE-BE-ul cui îl are.
09:30
Ștefan Avrămescu (AUR) candidează împotriva lui Marcel Ciolacu pentru președinția CJ Buzău - VIDEO # ActiveNews.ro
Deputatul AUR Ștefan Avrămescu și-a depus joi candidatura la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025 pentru președinția Consiliului Județean Buzău.
09:10
Comunitatea românească din Ucraina și-a luat rămas bun de la doi tineri soldați căzuți pe front, unul în vârstă de doar 20 de ani # ActiveNews.ro
Comunitatea românească din Ucraina este în doliu după moartea tragică a doi tineri soldați: Gheorghe Strejac și Bogdan Pantia.
09:00
Românii din Cernăuți, în beznă: întreruperi dese ale curentului într-o regiune neafectată de bombardamente: ”Au grijă unii, să nu ne pară că aici, în Bucovina, suntem în rai” # ActiveNews.ro
Românii din Cernăuți reclamă întreruperile constante de curent: regiunea, neafectată de bombardamente, suferă mai mult decât alte zone, iar corupția autorităților stârnește indignare.
Dna vicepremier Oana Gheorghiu are principii înalte. Oare va protesta la Cotroceni pentru "de-penalizarea", în înțelesul dumneai, a Președinției de consilierul onorific Vlad Voiculescu???
08:30
Anca Alexandrescu își depune oficial candidatura la Primăria Capitalei, azi la ora 16:00 # ActiveNews.ro
Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei, susținută de partidele suverniste, își depune oficial candidatura, azi la ora 16:00. Anunțul a fost făcut de fosta realizatoare TV pe pagina sa de Facebook.
08:20
Stegarul Dac, liber după șase luni de arest preventiv: nu are voie la proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare # ActiveNews.ro
Faimosul protestatar Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul dac”, a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu, joi 13 noiembrie, unde se afla în arest preventiv din luna mai, a acestui an, și plasat sub măsura controlului judiciar.
08:00
Durere fără margini: Fetiță de doi ani decedată în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Sectorul 3 # ActiveNews.ro
O tragedie a avut loc joi seară într-o clinică stomatologică privată din Sectorul 3 al Capitalei, unde o fetiță în vârstă de doi ani a murit în urma complicațiilor apărute după administrarea unei anestezii.
07:40
14 noiembrie: Începutul Postului Crăciunului, Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli și Sfântul Grigorie Palama # ActiveNews.ro
Sfântul Apostol Filip s-a născut în Betsaida Galileei, de unde erau și Sfinții Petru și Andrei. A fost chemat la apostolat chiar a doua zi după chemarea acestora și a celor doi frați Iacob și Ioan, fiii lui Zevedei. Filip era căsătorit. Avea patru fete care prin propovăduirea lor au ilustrat apostolatul și chipul femeii creștine.
Dr. Damian Baciu anunță: Conferința COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ, interzisă de Ioan Aurel Pop și reclamată de ministrul Rogobete, se va desfășura la Parlamentul României, Vineri, 14 noiembrie 2025, începând cu Orele 10.00 # ActiveNews.ro
00:30
Un talentat scriitor debordant pe Facebook i-a făcut ferparul regretatului (de către unii) Toader Paleologu.
Constantin Barbu: Omu’ e Florin Piersic - junior (18 iulie 1968 – 22 octombrie 2025) # ActiveNews.ro
Născut în 1954, Barbu a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din Craiova și a fost bursier al Guvernului Francez la Grenoble. A fost lăudat de mari nume precum Constantin Noica, Emil Cioran și Marin Sorescu, fiind considerat un gânditor de excepție al culturii române.
22:10
Vineri, 28 noiembrie, românii sunt invitați la proclamarea locală a canonizării Sfântului Arsenie Boca de la Prislop # ActiveNews.ro
Episcopia Devei și Hunedoarei invită credincioșii la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, care va avea loc în data de 28 noiembrie la Mănăstirea Prislop, transmite Basilica:
21:50
Corriere della Sera scrie azi că în dimineața zilei de joi, 13 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a declarat că publicația italiană a refuzat să publice un interviu cu ministrul Serghei Lavrov, potrivit agenției de știri ruse Tass
20:30
Nicușor Dan - Una caldă, una rece. Pe lângă congelata cu penalul Vlad Voiculescu el a numit-o consilier la Administrația Prezidențială pe prezbitera Mădălina-Gabriela Fătu, soția părintelui Valentin Fătu, la rândul lui consilier al Patriarhului Daniel # ActiveNews.ro
În același timp, Mădălina-Gabriela Fătu este soția preotului Valentin Fătu (foto central), consilier patriarhal la Administrația Patriarhală, ceea ce o poate face un bun liant al Patriarhiei Române în Administrația Prezidențială și viceversa.
19:20
Irina Petra Stroe: Dor și sete de cuvântul și amintirea Bătrânilor noștri. ”Când s-a unit Smerenia cu Înțelepciunea, avem un om complet.” - Părintele Proclu Nicău (13 noiembrie 1928 - 28 ianuarie 2017) # ActiveNews.ro
Și dacă vă lauda careva vreodată prea tare și insistent, să stiți că așa cum vă laudă, la fel vă poate și dojeni sau judeca mâine. Voi să nu cătați (să nu luați aminte) nici la lauda lui, nici la vorbele de ocară. Și nici să-l judecați, pentru ca mai rau veți cădea”.
19:00
Guvernul demolează pentru Muzeul Holocaustului corpul principal al clădirii istorice Banloc-Goodrich de pe Calea Victoriei. Muzeul evreilor va costa puțin mai mult decât Spitalul oncologic pentru copii construit de ”Dăruiește Viață”: 54 milioane de euro # ActiveNews.ro
Guvernul va demola corpul principal al fostei fabrici de anvelope Banloc-Goodrich, clădire istorică situată pe Calea Victoriei din Capitală, în vederea construirii Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România. Va fi construită o clădire nouă
18:30
„Doamna Ciceală m-a speriat îngrozitor! A scris că vrea "verde de Paris" pentru bucureșteni. Știind din copilărie ce e "verdele de Paris", inițial am vrut să-mi iau un rucsăcel și să fug cu trotineta în altă parte.
17:10
Cum să distrugi o țară în patru pași. Fostul agent KGB Yuri Bezmanov: “Scoteți-vă bananele din urechi!” # ActiveNews.ro
Interviul de mai jos a fost realizat cu un antrenat agent subversiv KGB: Yuri Bezmenov. El expune cei patru pași folosiți pentru a schimba gândirea și comportamentul unei întregi națiuni, de-a lungul generațiilor si pentru a distruge o țară aruncând-o în criză.
România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan.
15:50
Președinția nu a argumentat în niciun fel decizia. Decretele privind destituirea din funcție au fost publicate miercuri în Monitorul Oficial.
14:50
Noi vești despre starea de sănătate a doamnei doctor Flavia Groșan: a fost mutată de la ATI pe secția de Pneumologie # ActiveNews.ro
Doamna doctor Flavia Groșan se află încă într-o comă profundă, de gradul 4. În cursul acestei săptămâni a fost mutată de la ATI la secția de Pneumologie a Spitalului Județean, însă schimbarea nu marchează neapărat o îmbunătățire reală a situației.
14:10
14:10
13 noiembrie: Sfântul Ioan Gură de Aur, marele dascăl și luminător al lumii, cel mai mare predicator al Ortodoxiei și autorul celei mai des celebrate Liturghii. Ultimele cuvinte: ”Slavă lui Dumnezeu pentru toate!” # ActiveNews.ro
Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia din părinți nobili: tatăl său, Secundus, era un ofițer de rang înalt în armata imperială. Tatăl său a murit la scurt timp după nașterea sa, astfel încât el a fost crescut de mama sa, Antuza, care era creștină, sărbătorită și ea tot azi.
14:10
Vai de Patriotul nostru! – Rubio: Sistemele de apărare aeriană occidentale livrate Ucrainei sunt distruse de Rusia după o săptămână # ActiveNews.ro
Washingtonul negociază cu Kievul furnizareade arme pentru protejarea sistemului energetic ucrainean, tocat sistematic deatacurile Rusiei. Însă secretarul de stat american a declarat că echipamentele livratede Occident sunt distruse aproape imediat de ruși.
14:10
13 Noiembrie - Maica Ecaterina Fermo, 3 ani de la adormire: ”Lasă-mă să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi! Aceasta a fost rugăciunea care m-a însoțit mereu”. CARTEA EI # ActiveNews.ro
Maica Ecaterina (Monica) Fermo, actrița care s-a convertit de la iudaism la ortodoxie și care a îmbrăcat rasa călugărească, renunțând la slava reflectoarelor, a trecut la cele veșnice în ziua de 13 noiembrie a anului 2022,
11:50
Casa Albă acuză o campanie politică împotriva lui Trump, după publicarea e-mailurilor lui Jeffrey Epstein - VIDEO # ActiveNews.ro
Casa Albă a răspuns ferm acuzațiilor lansate după publicarea unor e-mailuri ale lui Jeffrey Epstein, făcute publice de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților.
11:40
”Să-l lăsăm să se compromită singur”: Criticul feroce al lui Trump, Michael Wolff, implicat în e-mailuri cu Epstein # ActiveNews.ro
11:40
Casa Albă acuză o campanie politică împotriva lui Trump, după publicarea e-mailurilor lui Jeffrey Epstein # ActiveNews.ro
11:30
”Să-l lăsăm să se compromită singur”: Criticul feroce al lui Trump, Michael Wolff, prins colaborând cu Epstein # ActiveNews.ro
10:30
Pascal Ilie Virgil: DUPĂ MALTHUS. DE LA FRICA DE SUPRAPOPULARE LA POLITICA DE DEPOPULARE # ActiveNews.ro
O privire critică asupra declinului demografic, a ingineriei sociale moderne, a imigrației și a doctrinei Kalergi. Și despre soluția reală: dezvoltarea, nu eliminarea.
10:00
După victoria lui Mamdani în alegerile pentru primăria New York-ului, pe piața americană a apărut un nou ziar intitulat The Communist, care se autointitulează „vocea comuniștilor revoluționari din America”.
09:40
Donald Trump a semnat legea de redeschidere a Guvernului SUA după 43 de zile de blocaj - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat proiectul de lege privind finanțarea guvernamentală care permite redeschiderea Guvernului după o perioadă de întrerupere record de 43 de zile, scrie Mediafax, care citează AP.
09:30
Cezar Avrămuță, propus pentru arest la domiciliu: Procurorul solicită schimbarea măsurii # ActiveNews.ro
Astăzi, în sala de judecată, s-a produs o ruptură pe care nimeni nu o mai poate ascunde: procurorul, cel care timp de luni de zile a cerut menținerea arestului preventiv pentru Cezar Avrămuță, a cerut trecerea la arest la domiciliu.
09:10
Actorul Mihai Dinvale, cunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile în teatru și film și fost director al Teatrului Mic din București, a încetat din viață.
09:00
Bomba din MAE: funcționară acuză ministerul condus de Oana Țoiu că a trucat concursul pentru diplomați! Cazul a ajuns în instanță! # ActiveNews.ro
O funcționară din Ministerul Afacerilor Externe aruncă o nouă umbră de îndoială asupra reformei promise de ministrul Oana Țoiu. Aceasta acuză instituția că ar fi viciat deliberat procesul de selecție pentru admiterea în Corpul Diplomatic.
Un bulgar care dispăruse de 17 ani și fusese declarat mort a fost găsit trăind ca un pustnic în pădurile din Parcul Național Pirin. Surpriza a venit când s-a aflat cine era # ActiveNews.ro
Autoritățile au raportat că bărbatul ar fi fost căutat la nivel național și internațional în 2008. După o căutare fără rezultat, a fost declarat mort în 2013. Cortul era amplasat într-o zonă izolată a parcului, departe de traseele de drumeție și de unitățile de cazare, ceea ce sugerează că alesese în mod deliberat să trăiască în izolare.
Maica Heruvima de la Petru Vodă: Un martiriu asumat. - Mărturisirea unui ieromonah. "De azi înainte avem o sfântă care să mijlocească pentru noi în Cer" # ActiveNews.ro
Dumnezeu să o odihnească în pace, iar celor care au cunoscut-o îndeaproape le sugerez să înceapă să adune informațiile necesare pentru întocmirea unui dosar de canonizare. Nu cred ca exagerez cu asta.
22:40
Oricum, sunt hotărâtă, dar și obligată să vă anunț: „Săriți, vin lupii!”. Și, chiar dacă nu mă credeți, să mor strigând: „Deșteaptă-te, Omenire!”.
