Cora Muntean: Toamna veteranilor - 11 noiembrie...

„Am trăit această oroare care se numește comunism. Copil fiind, am știut că este ceva care este îngrozitor... Am scăpat de comuniști, dar nu de comunism, pentru că urmașii au aceeași mentalitate, genetic. Românul nu mai este același. Comunismul există și prin indiferența noastră față de patrie și față de cel de lângă noi.