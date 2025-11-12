Doamna Galina Răduleanu, mereu PREZENTĂ: Să mor strigând: ”Deșteaptă-te, Omenire!”

13:10

Nicușor Dan a prezentat miercuri, într-o conferință de presă, elemente ale Strategiei Naționale de apărare, precizând că documentul introduce conceptul de independență solidară. În acest context, șeful statului a declarat că întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în statul român și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra, transmit agențiile. „Un element important este că prezentăm această strategie din perspectiva cetățeanului, adică nu vrem să apărăm statul, ci vrem să apărăm cetățeanul care trăiește în acest stat.Întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în acest instrument - statul - și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra.Nu știu dacă răspunsul este cel mai fericit și tocmai acesta este rostul nostru și parte din această strategie despre a corecta decalajul între un avans al societății pe care l-am făcut pe multe planuri, inclusiv economic și cu rămânere în urmă a administrației publice față de așteptările acestei societăți care s-a maturizat în multe aspecte”, a declarat șeful statului.