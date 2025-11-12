Doamna Galina Răduleanu, mereu PREZENTĂ: Să mor strigând: ”Deșteaptă-te, Omenire!”
ActiveNews.ro, 12 noiembrie 2025 22:40
Oricum, sunt hotărâtă, dar și obligată să vă anunț: „Săriți, vin lupii!”. Și, chiar dacă nu mă credeți, să mor strigând: „Deșteaptă-te, Omenire!”.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
22:40
Oricum, sunt hotărâtă, dar și obligată să vă anunț: „Săriți, vin lupii!”. Și, chiar dacă nu mă credeți, să mor strigând: „Deșteaptă-te, Omenire!”.
Acum 2 ore
21:50
Înapoi la turnătorie: Ministrul rom Daniel David spune că profesorii care răspândesc ”informații false” trebuie să fie raportați de colegi, părinți și elevi - VIDEO # ActiveNews.ro
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, transmite că profesorii care răspândesc informații false trebuie să fie raportați de colegii lor, de părinți și de elevi, inclusiv pentru că strică imaginea școlii
Acum 4 ore
20:20
Acromania e un termen care definește gradul extrem de nebunie. Ei, de acromanie se dovedește că suferă agitatorii cel mai bine definiți în aceste zile în categoria suporterilor viceprim-ministrului Oana Gheorghiu. Ei cred că au găsit în această doamnă tot mai dubioasă stindardul perfect sub care să dea foc țării.
20:10
FACEBOOK L-A FĂCUT INVIZIBIL PE ION CRISTOIU. Cum ne mai cenzurează securicii de pe Facebook, complet ilegal. Pagina ActiveNews și postarea despre Ion Cristoiu și Fake News-ul BBC contra lui Trump, băgate pe invizibil - FOTO # ActiveNews.ro
Securicii pe faza - cenzură la minut pe pagina #ActiveNews. Nici n-am postat bine că suntem cenzurați ilegal de Facebook că am și fost raportați pentru - țineți-vă bine! - imagini cu violență grafică! Într-un fel au dreptate - cenzura e respingătoare. Produce scârbă!
19:20
„Dragă Isaac...”: Trump cere oficial grațierea lui Netanyahu – Nu e amestec în treburile interne, e o intervenție în numele păcii de 3000 de ani # ActiveNews.ro
Președintele SUA i-a trimis omologului săuisraelian, Isaac Herzog, o cerere de grațiere pentru Benjamin Netanyahu, acuzatîn mai multe dosare de corupție.
Acum 6 ore
18:20
Fostul jurnalist Vlad Pufu ar putea deveni noul președinte al TVR pentru a aduce televiziunea națională la normalitate # ActiveNews.ro
Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului declanșează astăzi procedura de numire a noi șefi la SRTV și SRR. Tot astăzi Parlamentul începe procedura de numire și a unui nou șef al Autorității Electorale Permanente.
17:10
Noi dezvăluiri despre jaful unguresc din Transilvania pe mâna trădătorilor României - ”Tăriceanu mi-a spus personal: Procesele cu grofii unguri trebuie să le pierdem” - VIDEO # ActiveNews.ro
Profesorul univ. dr. avocat Ioan Sabău Pop dezvăluie faptul că prefectura Mureș a primit ordin chiar de la Călin Popescu Tăriceanu, când era premier, să nu se prezinte la niciun proces intentat de urmașii grofilor unguri, unii criminali de război.
Acum 8 ore
16:50
Ion Cristoiu subliniază: BBC a atins nivelul banditismului. Cine a dat ordinul să manipuleze discursul lui Trump? Cel mai mare FAKE NEWS al anului, complet ignorat de site-urile securiste de ”luptă cu știrile false” # ActiveNews.ro
De subliniat că nici un site securistic de la noi de „luptă cu știrile false” nu a semnalat cel mai mare Fake News al anului, venit chiar de la instituția-etalon de presă „deontologică” a lumii. Întrebarea lui Ion Cristoiu este valabilă și la noi: Cine le dă ordin securist-soroșiștilor care manipulează adevărul pe maidanul online din România să îngroape scandalul?
16:20
Conferință de Presă În Direct de la Cotroceni - Justiția, Serviciile Secrete, Armata, Corupția, Alegerile, ONG-urile, în discuțiile cu reporterii. ACTUALIZARE - DOCUMENTUL Strategiei Naționale de Apărare # ActiveNews.ro
Nicușor Dan a prezentat miercuri, într-o conferință de presă, elemente ale Strategiei Naționale de apărare, precizând că documentul introduce conceptul de independență solidară. În acest context, șeful statului a declarat că întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în statul român și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra
16:20
Nicușor Dan îl retrage pe ambasadorul din SUA, Andrei Muraru, poreclit ”păduchele nabab”. Ce se va întâmpla cu reședința lui personală de 46 de camere pentru care plătim ”pe austeritate” 21.000 de dolari pe lună # ActiveNews.ro
Muraru, poreclit „păduchele nabab”, e cunoscut și pentru opulența pe care a abordat-o la Washington, unde și-a luat pentru o chirie de 21.000 de dolari pe lună o reședință personală de 46 de camere, care în anii 1960 și 1970 a fost locuința reprezentantului diplomatic al Iranului în Statele Unite, potrivit Washington Post.
Acum 12 ore
14:50
12 noiembrie: Sfinții Martiri și Mărturisitori năsăudeni. Un român de 104 ani, tras pe roată pentru că a refuzat să treacă la catolicism. Cel mai bătrân sfânt român. BALADA LOR (VIDEO) # ActiveNews.ro
Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra și Vasile Oichi din Telciu sunt cei patru sfinți năsăudeni care au fost uciși prin torturi pentru că au apărat credința strămoșească, ortodoxă, a românilor și demnitatea umană.
13:30
A murit Horia Moculescu. Interviu testamentar: În România nu a existat un holocaust. SĂ NU MĂ CENZURAȚI! Așa este și cu vaccinul. Eu sunt vaccinat de trei ori și fac un COVID. Numai Dumnezeu m-a salvat! Ce credea despre legionari - AUDIO/VIDEO # ActiveNews.ro
Compozitorul Horia Moculescu a făcut o serie de aprecieri foarte interesante despre vaccin, neomarxism, holocaust și România. Le redăm ca atare respectându-i cererea sa imperativă: SĂ NU MĂ CENZURAȚI!
13:10
Conferință de Presă În Direct de la Cotroceni - Justiția, Serviciile Secrete, Armata, Corupția, Alegerile, ONG-urile, Strategia Națională de Apărare, în discuțiile cu reporterii # ActiveNews.ro
Nicușor Dan a prezentat miercuri, într-o conferință de presă, elemente ale Strategiei Naționale de apărare, precizând că documentul introduce conceptul de independență solidară. În acest context, șeful statului a declarat că întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în statul român și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra, transmit agențiile. „Un element important este că prezentăm această strategie din perspectiva cetățeanului, adică nu vrem să apărăm statul, ci vrem să apărăm cetățeanul care trăiește în acest stat.Întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în acest instrument - statul - și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra.Nu știu dacă răspunsul este cel mai fericit și tocmai acesta este rostul nostru și parte din această strategie despre a corecta decalajul între un avans al societății pe care l-am făcut pe multe planuri, inclusiv economic și cu rămânere în urmă a administrației publice față de așteptările acestei societăți care s-a maturizat în multe aspecte”, a declarat șeful statului.
13:00
11:00
Tucker Carlson: Chemtrails sunt reale! – Haarp, secetele, uraganele și Sabotorii Climatici – Operațiunea Popeye - 11 septembrie și ingineria climatică - Planul demonic de a distruge Planeta [traducere integrală] # ActiveNews.ro
Cea mai recentă emisiune a lui Tucker Carlson este halucinantă de-adreptul. Invitatul său, un expert care studiază de 30 de ani IngineriaClimatică, a arătat că, în acest moment, există un asalt pe toate fronturileîmpotriva Pământului și a Omenirii.
Acum 24 ore
04:00
Am mai stat de povești aproape o oră. Când să ne despărțim, am împăturit atent batista și i-am întins-o. Mi-a strâns-o în pumn, mi-a șters cu degetul o lacrimă care mi se rostogolea rebelă pe obraz și s-a îndepărtat.
Ieri
22:50
Serghei Lavrov incriminează direct Marea Britanie cu privire la prezumtivul mega-atentat pus la cale împreună cu Ucraina pentru atacarea bazei NATO de la Mihail Kogălniceanu din România. Rusia: O ”spirală necontrolată de tensiune” # ActiveNews.ro
Rolul Londrei este de a provoca în diverse situații, inclusiv în cazul recent în care FSB a dezvăluit un complot pentru a forța unul dintre piloții ruși de pe un avion de vânătoare cu rachetă Kinzhal să zboare, aparent spre baza militară de lângă Constanța, din România, cu scopul explicit de a doborî acest avion acolo, acuzând Rusia că a atacat Alianța
21:50
SE REPETĂ ISTORIA? Doamna Galina Răduleanu: Am fost arestată pentru că eu aș fi auzit sau urma să aud poeziile lui Radu Gyr... # ActiveNews.ro
„Am trăit această oroare care se numește comunism. Copil fiind, am știut că este ceva care este îngrozitor... Am scăpat de comuniști, dar nu de comunism, pentru că urmașii au aceeași mentalitate, genetic. Românul nu mai este același. Comunismul există și prin indiferența noastră față de patrie și față de cel de lângă noi.
21:30
Și așa, în noaptea napoletană, două lumi se ciocnesc și se topesc una în alta, amintindu-ne că geniile adevărate – fie ele cu sau fără Nobel dar cu milioane de vizualizări – recunosc strălucirea oriunde o găsesc. Chiar și în spatele gratiilor, cu un refren pe buze: 'O, viața mea, ca Cărtărescu nu e nimenea'...
21:00
Când Donald Trump proclamă ”Săptămâna Anticomunistă” în SUA, un ”eventual” minister de Externe românesc ar trebui să-i comunice că România este prima țară din lume a cărei Armată a învins un stat comunist, în 1919, la Budapesta # ActiveNews.ro
Desigur nimeni nu știe ”amănuntul” simbolic că Poliția Metropolitană Budapesta a interzis evenimentul Asociației Calea Neamului prin care se aniversa eliberarea Ungariei de regimul comunist Bela Kuhn, pe motivul că ”lezează națiunea maghiară”
20:10
Dr. Damian Baciu anunță: Conferința Covid se mută de la Academie la Parlament. EMISIUNE NAȘUL TV ÎN DIRECT AICI # ActiveNews.ro
Urmare a unei schimbări de ultim moment privind data de 14 noiembrie 2025, vă informez că prima ședință a "Conferinței-Dezbatere "COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ" (III) - interzisă de Academia Română - va avea loc în PARLAMENTUL ROMÂNIEI
19:50
Dr. Damian Baciu anunță: Conferința Covid se mută de la Academie la Parlament. EMISIUNE ÎN DIRECT AICI # ActiveNews.ro
Urmare a unei schimbări de ultim moment privind data de 14 noiembrie 2025, vă informez că prima ședință a "Conferinței-Dezbatere "COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ" (III) - interzisă de Academia Română - va avea loc în PARLAMENTUL ROMÂNIEI
19:10
Atac sub Steag Fals asupra României? – Ținta: baza NATO de la Mihail Kogălniceanu - Cine se joacă cu focul peste capul nostru? - Comandantul Suprem Nicușor știe? # ActiveNews.ro
Serviciul Federal deSecuritate al Rusiei (FSB) susține că a dejucat o operațiune a serviciilorsecrete militare ucrainene de deturnare a unui avion de vânătoare rusesc MiG-31echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal pentru a efectua un atac sub steag falsasupra bazei NATO de la Kogălniceanu.
18:10
HOȚIILE UNGUREȘTI DIN ARDEAL - Trădări pe linie. ”Transilvania, misiune imposibilă” - Cum s-au întors la stat 100.000 ha de pădure din 130.000, retrocedate ilegal urmașilor criminalilor de război maghiari. DNA: ”László Borbély NU MAI SCAPĂ!” # ActiveNews.ro
Fostul prefect de Mureș, Marius Pașcan, împreună cu avocatul dr. Ioan Sabău Pop au reușit, timp de 10 ani, printr-o luptă juridică fără precedent, să recupereze pentru statul român pădurile retrocedate ilegal, în anii 2000, către urmașii grofilor ungari, care au făcut crime în perioada ocupației horthyste.
17:50
HOȚIILE UNGUREȘTI DIN ARDEAL - Trădări pe linie. ”Transilvania, misiune imposibilă” - Cum s-au întors la stat 100.000 ha de pădure din 130.000, retrocedate ilegal urmașilor criminalilor de război maghiari (VIDEO) # ActiveNews.ro
Fostul prefect de Mureș, Marius Pașcan, împreună cu avocatul dr. Ioan Sabău Pop au reușit, timp de 10 ani, printr-o luptă juridică fără precedent, să recupereze pentru statul român pădurile retrocedate ilegal, în anii 2000, către urmașii grofilor ungari, care au făcut crime în perioada ocupației horthyste.
16:50
Chemtrails nu mai sunt o teorie a conspirației: Expertul Dane Wigington explică la Tucker Carlson ce respirăm cu adevărat: aluminiu, bariu, stronțiu, mangan, surfactanți, fibre polimerice și grafen # ActiveNews.ro
Tucker Carlson a rămas șocat în timpul unei discuții cu expertul în geoinginerie Dane Wigington, care a dezvăluit ceea ce, potrivit lui, se pulverizează de fapt în cer. „Nu e doar condens”, avertizează Wigington, insistând că urmele pe care le vedem în cer sunt rezultatul unui proces mult mai periculos și organizat.
16:50
11.11.1918, ora 11:00. La Compiègne, în apropierea Parisului, se semna, într-un vagon de tren, armistițiul între puterile Antantei
15:40
COINCIDENȚĂ: Fiul lui Moammar Gaddafi, eliberat din închisoare în aceeași zi cu Sarkozy, președintele acuzat că a primit șpagă de la fostul lider libian și a contribuit apoi la uciderea acestuia # ActiveNews.ro
Luni, autoritățile libiene l-au eliberat pe Hannibal Gaddafi, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, după zece ani de detenție. El a fost eliberat în urma plății unei cauțiuni de 900.000 de dolari, potrivit avocatului său, Charbel Milad.
15:40
BBC, prins din nou în scandal de FAKE NEWS: reportajele despre ”schimbările climatice”, investigate pentru date false și părtinire ideologică # ActiveNews.ro
BBC va face o investigație pentru a vedea dacă acoperirea sa a fost părtinitoare în ceea ce privește schimbările climatice, după mai multe controverse recente. Unele emisiuni au fost chiar eliminate, iar altele corectate.
15:40
Maratonul Nice-Cannes: un tânăr de 27 de ani din Alsacia a murit subit la 100 m de linia de sosire # ActiveNews.ro
Un bărbat a murit subit duminică, 9 noiembrie 2025, la finalul maratonului Nice-Cannes. Puțin înainte de prânz, echipele de salvare au intervenit, fiind foarte aproape de linia de sosire, însă fără succes.
15:40
11 noiembrie: Sfântul Mare Mucenic MINA, ocrotitorul celor păgubiți. Credincioșii se pot închina la moaștele Sfântului Mina în București, Iași și Suceava. Tot astăzi îi sărbătorim pe Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefaniada și pe Sf. Cuv. Teodor Studitul # ActiveNews.ro
S-a născut în apropiere de Memphis, vechea capitală a faraonilor Egiptului. Biserica „Sfântul Mina-Vergu" din București adăpostește o parte din moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina. În 1874 au fost aduse moaștele Sfântului Mina și icoana sa făcătoare de minuni.
15:40
Intrarea ”falnicei Armate Române” în Cernăuți. Relatare emoționantă din 11 Noiembrie 1918. Bucovină, plai cu flori, Unde-ți sunt ai tăi feciori? # ActiveNews.ro
„Ca pe un mire dorit aștepta capitala Cernăuți intrarea falnicei armate române. Încă de duminică, multe edificii se împodobiseră cu steaguri tricolore. În piața principală, lumea mare adunată era febrilă în așteptare."
15:30
Ion Cristoiu: Banditismul ”Marii Prese”: Scandalul BBC. În telenovela ”Mită pentru armament” au apărut rușii # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 11 noiembrie 2025: Banditismul ”Marii Prese”: Scandalul BBC | După cum era de așteptat, în telenovela „Mită pentru armament” au apărut rușii.
13:10
Ion Cristoiu: Banditismul ”Marii Prese”: Scandalul BBC | În telenovela ”Mită pentru armament” au apărut rușii # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 11 noiembrie 2025: Banditismul ”Marii Prese”: Scandalul BBC | După cum era de așteptat, în telenovela „Mită pentru armament” au apărut rușii.
13:10
Atac sub Steag Fals asupra României? – Ținta: baza NATO de la Mihail Kogălniceanu - Cine se joacă cu focul peste capul nostru? - Comandantul Suprem Nicușor știe? # ActiveNews.ro
Serviciul Federal deSecuritate al Rusiei (FSB) susține că a dejucat o operațiune a serviciilorsecrete militare ucrainene de deturnare a unui avion de vânătoare rusesc MiG-31echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal pentru a efectua un atac sub steag falsasupra bazei NATO de la Kogălniceanu.
12:00
Chemtrails nu mai sunt o teorie a conspirației: Expertul Dane Wigington explică ce respirăm cu adevărat: aluminiu, bariu, stronțiu, mangan, surfactanți, fibre polimerice și grafen # ActiveNews.ro
Tucker Carlson a rămas șocat în timpul unei discuții cu expertul în geoinginerie Dane Wigington, care a dezvăluit ceea ce, potrivit lui, se pulverizează de fapt în cer. „Nu e doar condens”, avertizează Wigington, insistând că urmele pe care le vedem în cer sunt rezultatul unui proces mult mai periculos și organizat.
11:30
Călin Georgescu, mesaje tranșante la Judecătoria Sectorului 1 și Poliția Buftea: ”Orice atentat la libertatea de exprimare e o treaptă către dictatură. Macron și Ursula nu mai reprezintă Europa, frica plutește în aer, iar șahul se joacă până cade regele” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns astăzi, marți dimineață, în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut loc primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, dosar trimis în judecată de procurorii Parchetului General.
10:50
Nicușor Dan blochează ancheta penală în cazul Oanei Gheorghiu: ”Nu poți fi urmărit penal pentru o opinie”. Toni Neacșu îl acuză de amestec în justiție # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți dimineață un mesaj în scandalul dintre Consiliul Superior al Magistraturii și vicepremierul Oana Gheorghiu, după declarațiile acesteia privind pensiile magistraților.
10:30
Călin Georgescu, mesaj tranșant după ieșirea de la Judecătoria Sectorului 1: ”Orice atentat la libertatea de exprimare e o treaptă către dictatură” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns astăzi, marți dimineață, în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut loc primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, dosar trimis în judecată de procurorii Parchetului General.
10:20
Trump amenință BBC cu un proces de 1 miliard de dolari pentru documentarul ”fals și defăimător” despre discursul său de la Capitoliu # ActiveNews.ro
Donald Trump amenință BBC cu un proces de 1 miliard de dolari dacă nu retrage și nu-și cere scuze pentru documentarul „fals și defăimător” despre discursul său din 6 ianuarie 2021, scrie Fox News.
10:00
BBC, prins din nou în scandal: reportajele despre schimbări climatice, investigate pentru părtinire # ActiveNews.ro
BBC va face o investigație pentru a vedea dacă acoperirea sa a fost părtinitoare în ceea ce privește schimbările climatice, după mai multe controverse recente. Unele emisiuni au fost chiar eliminate, iar altele corectate.
10:00
Maratonul Nice-Cannes: un bărbat de 27 de ani din Alsacia a murit la 100 m de linia de sosire # ActiveNews.ro
Un bărbat a murit duminică, 9 noiembrie 2025, la finalul maratonului Nice-Cannes. Puțin înainte de prânz, echipele de salvare au intervenit, fiind foarte aproape de linia de sosire, însă fără succes.
09:50
Fiul lui Moammar Gaddafi, eliberat din închisoare în aceeași zi cu Sarkozy, acuzat că a primit șpagă de la fostul lider libian și a contribuit la uciderea acestuia # ActiveNews.ro
Luni, autoritățile libiene l-au eliberat pe Hannibal Gaddafi, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, după zece ani de detenție. El a fost eliberat în urma plății unei cauțiuni de 900.000 de dolari, potrivit avocatului său, Charbel Milad.
09:20
CSM sesizează Parchetul General în cazul vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzată de incitare la ură și discriminare prin declarații publice # ActiveNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea Parchetului General pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare de către vicepremierul Oana Gheorghiu.
01:50
PS Macarie de vorbă cu dr. Galina Răduleanu: ”Închisoarea a fost pentru mine o a doua viață. Jertfa nu este niciodată inutilă” - In Memoriam - Interviu Familia Ortodoxă # ActiveNews.ro
Preasfințitul Macarie al Europei de Nord a stat de vorbă cu dr. Galina Răduleanu în urmă cu cinci ani iar interviul oe care îl republicăm azi In Memoriam a apărut în reputata revistă "Familia Ortodoxă", parteneră a ActiveNews:
00:30
DOAMNA GALINA RĂDULEANU A TRECUT LA DOMNUL IUBIRII NESFÂRȘITE - Omagiul maicilor de la Paltin-Petru Vodă # ActiveNews.ro
Astăzi, în după-amiaza zilei de 10 noiembrie, în timpul Vecerniei Sf. Marelui Mucenic Mina, doamna Galina Răduleanu, pătimitoare în temnițele comuniste și reputat medic psihiatru, a părăsit lumea aceasta pământească, la vârsta de 92 de ani, pășind dincolo, în hotarul veșniciei lui Dumnezeu, pe Care L-a iubit și slujit întreaga viață.
10 noiembrie 2025
23:10
Grigore Caraza, NEÎNFRÂNTUL - 21 de ani de temniță, pentru România. De vorbă cu Părintele Justin Pârvu despre AIUD ÎNSÂNGERAT - VIDEO (1 februarie 1929 - 10 noiembrie 2014) # ActiveNews.ro
Grigore Caraza s-a născut pe 1 februarie 1929 la Călugăreni - Poiana Teiului, județul Neamț, fiind al cincilea fiu din cei șase ai familiei Ioana și Vasile Caraza. „A fost o înaltă și lucidă conștiință românească, mărturisitor al unei generații de excepție
23:10
Părintele Gheorghe Calciu despre fratele său de luptă, jertfă și biruință, Grigore Caraza, cu 21 de ani în temnițele bolșevice: O SABIE A DEMNITĂȚII ADEVĂRULUI! 11 ani de la Adormire (+11 noiembrie 2014) # ActiveNews.ro
Cu mult înainte de a-l cunoaște pe Grigore Caraza, auzisem despre el ca despre o persoană deosebită: un om de o rezistență surprinzătoare la toate suferințele și ispitirile vieții de închisoare, un fel de legendă vie, mai ales după ce s-a aflat că refuzase să iasă din închisoare la termen.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
10 noiembrie 1935 - Cernăuți, ROMÂNIA - Curtea Palatului Mitropolitan arhiplină la ceremonia de investire a Mitropolitului Bucovinei Visarion Puiu! Astăzi se împlinesc 90 de ani! # ActiveNews.ro
Trebuie restabilită stema Bucovinei pe pereții fostei Reședințe Mitropolitane din Cernăuți, distrusă în taină de către autorități prin anii 1959-1961. Este necesar de restabilit inscripțiile românești de pe actuala Catedrală a Mitropoliei Bucovinene (situată vizavi de parcul "Arboroasa”), care au existat din timpul construcției ei de către români în 1844
22:00
Apel disperat al medicilor. Opriți extinderea tehnologiei ARNm la vaccinuri! Risc de deteriorare genetică # ActiveNews.ro
Peste 11.000 de medici și personalități din lumea științifică, cei mai mulți din Germania, Austria, Elveția, Franța și Olanda, au semnat un Moratoriu ARNm, în care avertizau asupra pericolului extinderii tehnologiei ANRm.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.