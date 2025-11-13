Black Friday 2025 „Bla-Bla Black Shopping Weeks” la XXXLutz: transformă-ți casa de sărbători cu piese spectaculoase și reduceri de până la 50%

20:00

O femeie care se autointitula mistică și care atrăgea sute de pelerini într-un orășel de lângă Roma, susținând că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, a fost trimisă în judecată pentru presupusă fraudă. Ea ar fi strâns 365.000 de euro de la credincioși.