Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă

18:15

Un bărbat de 35 de ani din Cluj-Napoca a fost reținut de polițiști, fiind acuzat de infracţiuni contra libertăţii persoanei şi a integrităţii sexuale. Potrivit autorităților, acesta ar fi ademenit o femeie de 70 de ani, care plecase de acasă, într-un parc din Cluj-Napoca, unde a violat-o.