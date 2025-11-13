STB | Invitații la meciurile naționalei de rugby

07:40

Părinţii şi copiii sunt invitaţi la Muzeul Copiilor, pentru o serie de expoziţii şi ateliere de Crăciun: „Lumea lui Moș Crăciun”, „Academia Secretă a Elfilor” și „Atelierul de turtă dulce al Doamnei Crăciun”. Acestea se vor desfășura în perioada 15 noiembrie-21 decembrie, iar prețul unui bilet este de 50 lei. Expoziții și ateliere de Crăciun, […] The post Expoziţii şi ateliere de Crăciun la Muzeul Copiilor, din 15 noiembrie. Cât costă biletele appeared first on Buletin de București.