Trei stații STB vor fi suspendate temporar, luna aceasta

Trei pasaje cu risc seismic din București vor fi consolidate, potrivit anunțului făcut de primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Pentru aceste lucrări, a fost alocat un buget de aproximativ 340 de milioane de lei. Este vorba despre Pasajul Bucur Obor, Pasajul Lujerului și Podul Băneasa. Toate pasajele sunt încadrate în risc seismic grad […] The post Trei pasaje cu risc seismic din Capitală vor fi consolidate. Valoarea investițiilor este de peste 300 de milioane de lei appeared first on Buletin de București.