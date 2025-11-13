Ziua Porților Deschise la Metrorex, pe 16 noiembrie
Buletin de București, 13 noiembrie 2025 21:50
Ziua Porților Deschise la Metrorex: Cetățenii sunt invitați să viziteze „inima metroului bucureștean", Dispeceratul Central Metrorex, pentru a descoperi cum este coordonată circulația trenurilor. Evenimentul are loc duminică, 16 noiembrie, și marchează aniversarea a 46 de ani de la punerea în funcțiune a primului metrou bucureștean cu călători. Ziua Porților Deschise la Metrorex Tururile vor […]
• • •
Acum 30 minute
21:50
21:40
Cătălin Drulă, răspuns la cele 8 întrebări puse candidaților de către locuitorii din Prelungirea Ghencea: Politicile de dezvoltare ale zonei metropolitane sunt șchioape pentru că avem un județ artificial, Ilfov # Buletin de București
Grupul civic care reprezintă locuitorii din Prelungirea Ghencea a primit deja răspunsuri la cele 8 întrebări puse candidaților la Primăria Capitalei. Cetățenii i-au întrebat despre cum văd refacerea zonei, astăzi blocată în trafic și într-o dezvoltare imobiliară haotică, dar și a întregului București. Vezi aici cele 8 întrebări de la cetățenii din Prelungirea Ghencea pentru […]
Acum 2 ore
20:20
Piața volantă se mută în weekendul 14 – 16 noiembrie în zona Cișmigiu, mai exact în rond la Piața Valter Mărăcineanu. Bucureștenii vor găsi mai mulți producători și preparate proaspete. Este vorba despre 23 de producători care își vor expune, în zilele de 14, 15 și 16 noiembrie, cele 31 de târguri în centrul Capitalei. […]
20:20
Traficul de pe Aeroportul Băneasa, în creștere cu peste 136% în septembrie 2025 # Buletin de București
Datele celui mai recent raport publicat de ACI Europe (Airports Council International Europe) arată că traficul de pe Aeroportul Băneasa a înregistrat, în septembrie 2025, o creștere de peste 136%, comparativ cu septembrie 2024. Potrivit raportului ACI Europe, Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu s-a evidențiat printr-o creștere de +136,7% a traficului de pasageri […]
Acum 4 ore
18:10
„Big Traffic Brother”: Administrația Străzilor cumpără cu peste 50.000 de euro un studiu de fezabilitate pentru camere de monitorizare a traficului # Buletin de București
Administrația Străzilor București (ASB), instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei, a cumpărat un studiu de fezabilitate pentru implementarea unui sistem de supraveghere video cu camere de tip LPR (License Plate Recognition). Valoarea cumpărării directe a studiului este de 260.000 de lei, adică de peste 50.000 de euro. Noile camere LPR vor putea să recunoască plăcile […]
Acum 6 ore
17:20
Invitație la voluntariat și picnic, în Pajiștea Petricani. Cum poți avea grijă de cea mai nouă arie naturală protejată din Capitală # Buletin de București
Asociația Parcul Natural București invită cetățenii la voluntariat și picnic în Pajiștea Petricani, cea mai nouă arie naturală protejată din Capitală. Evenimentul are loc sâmbătă, 15 noiembrie, în intervalul 11:00-14:00. Voluntariat și picnic în Pajiștea Petricani Acțiunea de voluntariat include mai multe activități pentru întreținerea și pregătirea habitatului pentru iarnă, precum crearea de hibernacule (adăposturi […]
17:20
Progres pe autostrada A0 Nord: toate cele 12 grinzi și 104 predale, montate în două nopți # Buletin de București
În doar două nopți, au fost montate toate cele 12 grinzi și 104 predale la pasajul peste DN1A, parte din lotul 1 Nord de pe Autostrada A0. Anunțul a fost făcut de constructorul Retter joi. Pentru a nu afecta traficul din timpul zilei, s-a lucrat încontinuu până în zori și au fost montate predale direct […]
Acum 12 ore
12:50
Restricții de trafic pe Bulevardul Expoziției, pentru lucrările la Magistrala 6 # Buletin de București
Începând cu 14 noiembrie, vor fi restricții de trafic pe Bulevardul Expoziției, ca urmare a lucrărilor de execuție pentru Magistrala 6 de metrou (1 Mai – Otopeni), după cum a anunțat Metrorex într-un comunicat. Măsura de deviere a traficului este necesară pentru lucrările de construcție a viitoarei interstații „Expoziției – Piața Montreal", parte a Secțiunii […]
12:50
Teava de gaze avariata ca urmare a unor lucrariAu fost evacuati locatarii dintr-o scara de bloc aflata in apropiere (20 persoane)Alimentarea cu gaz a fost intrerupta.La caz actioneaza 2 autospeciale de stingere si 1 ambulanta SMURD.
12:10
Prefectul Capitalei îl cheamă pe Robert Negoiță să dea explicații cu privire la drumurile construite peste conducte de gaz # Buletin de București
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu drumurile construite peste conducte de gaz în Sectorul 3 de către primăria condusă de Robert Negoiță. Andrei Nistor, prefectul Capitalei, despre situația privind strada din Sectorul 3 construită peste conductele Transgaz ,,M-am autosesizat în legătură cu situația prezentată de Recorder privind strada din […]
12:00
Când se deschide West Side Christmas Market, târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a anunțat când se deschide West Side Christmas Market. Prima zi pentru târgul din parcul Drumul Taberei este 27 noiembrie Încă de la jumătatea lunii octombrie, a început golirea lacului din parcul Drumul Taberei. Suprafața a fost curățată, iar de curând s-a dat și startul pregătirilor. Când se deschide West Side Christmas […]
Acum 24 ore
07:10
Meșteri, artizani, colecționari și producători tradiționali din toate zonele țării se adună, între 14-16 noiembrie, la Muzeul Ţăranului Român. Meșterii populari vor fi prezenți cu ii cusute manual, obiecte din lemn, vitralii, opinci, artă sacră, ceramică, icoane, zgărdane, bijuterii și multe altele. Artizanii vor aduce cu ei obiecte unice croșetate, lucrate din materiale naturale, lână […]
06:10
Bucureștenii pot merge gratuit la meciurile naționalei de rugby. Iubitorii acestui sport pot câștiga invitații la partidele de sâmbătă, 15 noiembrie, respectiv 22 noiembrie, de pe stadionul Arcul de Triumf. STB organizează un concurs iar cei care vor să participe trebuie sa răspundă pe Story la întrebare – https://www.instagram.com/stories/stboficial/ Primii 30 de participanți care aleg […]
05:40
Temperaturile maxime rămân ridicate și săptămâna viitoare, pentru această dată, în Capitală. Vremea se menține închisă cu minime termice de până la 6 grade. Joi, 13 noiembrie, dimineața și mai ales noaptea va fi nebulozitate joasă sau ceață, însă după-amiaza va crește probabilitatea ca cerul să devină variabil. Vântul va sufla în general slab. Temperatura […]
05:40
Curtea Constituțională a României organizează luni, 8 decembrie 2025, evenimentul „Porți Deschise la Curtea Constituțională". Ziua Constituției României este celebrată în fiecare an, la această dată. Curtea Constituțională a României iși deschide porțile pentru elevii din învățământul gimnazial (clasele V – VIII), însoțiți de profesori sau diriginți. Acolo pot descoperi, într-un mod interactiv, activitatea și […]
Ieri
21:40
Val de critici la adresa PS1, din cauza pavelelor din Piața Matache. George Tuță: Lucrările sunt provizorii, după incendiu. Se va organiza concurs de soluții # Buletin de București
O serie de imagini și randări cu lucrările din Piața Matache, postate de Primăria Sectorului 1, a stârnit un val de critici în spațiul public. Printre principalele reclamații ale cetățenilor s-au numărat lipsa spațiilor verzi și a consultării publice pentru o zonă protejată care a găzduit, mai bine de un secol, celebra Hală Matache Măcelarul. […]
19:40
Al optulea tren Alstom pentru CFR Călători a ajuns la București și a intrat la verificări. Deocamdată circulă doar trei | Club Feroviar # Buletin de București
A ajuns la București al optulea tren Alstom pentru CFR Călători, iar o echipă de proiect, formată din reprezentanți ai Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), s-a deplasat marți la depoul producătorului francez, din incinta Ateliere CFR Grivița, pentru verificări. Echipa efectuează recepția preliminară pentru rama Alstom RE-IR de tip Coradia Stream, unitatea TS08, unitatea TS08, scrie Club […]
17:40
Fundației Comunitară București: Capitala are nevoie urgentă de o strategie pentru a rezista schimbărilor climatice # Buletin de București
Capitala se confruntă tot mai des cu valuri de căldură intense, motiv pentru carte are nevoie urgent de o strategie pentru a rezista schimbărilor climatice, atrag atenția reprezentanții Fundației Comunitare București. „Schimbările climatice din ultimii ani pun România tot mai mult sub stres termic intens, iar Bucureștiul devine din ce în ce mai vulnerabil la […]
17:20
8 întrebări de la cetățenii din Prelungirea Ghencea pentru candidații la Primăria Capitalei # Buletin de București
Cetățenii adunați în grupul civic Inițiativa Prelungirea Ghencea au opt întrebări pentru candidați la Primăria Capitalei cu privire la planurile lor pentru modernizarea acestei zone, unde dezvoltarea imobiliară s-a desfășurat mai degravă haotic, iar calitatea vieții a scăzut simțitor în ultimii ani. Inițiativa Prelungirea Ghencea a fost creat tocmai pentru a pune presiune pe autorități […]
16:50
Solicitările arhitecților din București pentru viitorul primar al Capitalei: finalizarea noului Plan Urbanistic General, digitalizare și concursuri de soluții # Buletin de București
Filiala București a Ordinului Arhitecților din România face un apel către candidații la Primăria Capitalei, astfel încât viitorul primar general să clarifice și să prezinte un calendar clar pentru mai multe probleme urbanistice identificate de arhitecți. Cea mai presantă: finalizarea noului Plan Urbanistic General (PUG), documentul strategic care reglementează dezvoltarea orașului. OAR București solicită clarificări […]
15:10
Yuri Kordonsky revine în România și montează Metamorfoza de Franz Kafka, la Teatrul Excelsior # Buletin de București
Teatrul Excelsior anunță o nouă producție-eveniment: Metamorfoza de Franz Kafka, în regia celebrului Yuri Kordonsky, unul dintre cei mai influenți și apreciați regizori contemporani, multiplu laureat UNITER și profesor de regie la prestigioasa Yale School of Drama. Primele reprezentații vor avea loc în 22 și 23 noiembrie, respectiv 19, 20 și 21 decembrie 2025, de la ora […]
13:00
Metrorex anunță stadiul lucrărilor la Magistrala 6: progrese semnificative pe tronsonul 1 Mai – Tokyo # Buletin de București
Metrorex a prezentat stadiul lucrărilor la Magistrala 6, cea care va lega zona 1 Mai de Aeroportul „Henri Coandă" Otopeni. Noua magistrală are două secțiuni, cea de sud (tronsonul 1 Mai – Tokyo) și cea de nord (tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni). Datele din jurnalul de șantier de la finalul lunii octombrie arată că structura […]
02:10
PORTRETE | Femicidul 51. Ce spun oamenii care au protestat marți seară în Piața Victoriei # Buletin de București
Femicidul 51. „Indiferența hrănește violența" au strigat, din nou, peste 100 de voci în fața Guvernului, după ce politicienii și forțele de ordine au eșuat încă o dată să audă țipetele de ajutor ale victimelor violenței de gen. De data aceasta, au ieșit în stradă la doar trei zile după ce Mihaela, o tânără de […]
01:00
Balerini de la New York City Ballet la Sala Palatului, în Gala de balet „Balanchine’s Legacy” # Buletin de București
Gala Internațională de Balet „Balanchine's Legacy" va avea loc pe scena Sălii Palatului în data de 11 februarie și va fi un spectacol de înaltă ținută dedicat geniului coregrafic George Balanchine, considerat „părintele baletului american" și una dintre figurile definitorii ale dansului secolului XX, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor. Publicul va avea ocazia […]
00:50
Material Fest se întoarce la Politehnica București în perioada 13-14 noiembrie # Buletin de București
Material Fest se întoarce la Politehnica București în perioada 13-14 noiembrie, potrivit calendarului de evenimente al universității. Pe parcursul evenimentului vor avea loc activități pentru elevi și studenți, unde cei interesați pot înțelege conceptul din spatele materialelor inovatoare. „În plus, vor fi organizate expoziții interactive de tehnologii, pentru a vedea aplicațiile reale ale acestora, precum […]
00:50
PMB | Trei târguri de Crăciun sunt deschise în Capitală până la sfârșit de decembrie # Buletin de București
Trei târguri de Crăciun sunt deschise începând cu 29 noiembrie. Toate vor avea intrare liberă și vor fi organizate de CREART, instituție din subordinea Primăriei Capitalei. Cele trei târguri de Crăciun vor primi vizitatori în perioada 29 noiembrie‑28 decembrie. „În 2025, tema târgului oficial de Crăciun al Capitalei este muzica: cele trei locații devin scene deschise unde […]
00:50
Se înființează noua stație „George Enescu” pe traseul liniilor 381, N113, N117 și N119 # Buletin de București
Începând din noaptea de 12/13 noiembrie 2025, se înființează noua stație „George Enescu", amplasată pe Bd. General Gheorghe Magheru, pe sensul spre Piața Universității. Noua stație „George Enescu", înființată pe traseul liniilor 381, N113, N117 și N119 În noua stație vor opri autobuzele liniilor 381, N113, N117 și N119, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI. […]
00:50
Sector 1 | Servicii RMN gratuite sau la costuri reduse pentru locuitori. Cine poate beneficia de ele # Buletin de București
Locuitorii Sectorului 1 vor avea acces la servicii RMN gratuite sau la costuri reduse, prin Centrul Multifuncțional Caraiman, potrivit unui comunicat al instituției. Cei interesați pot beneficia de servicii RMN gratuite, cu tarif social (reducere 50%) sau integral, în funcție de venit și de categoria socială. Serviciul este dedicat inclusiv celor care nu au asigurare […]
00:40
ILFOV | Primăria Domnești a cumpărat servicii de deszăpezire cu peste 50.000 de euro # Buletin de București
Primăria comunei Domnești, județul Ilfov, a încheiat un contract pentru servicii de deszăpezire în valoare de aproximativ 53.000 de euro (270.000 de lei), potrivit datelor publicate în platforma de achiziții publice SEAP. Conform descrierii din anunț, serviciile vizează „curățarea și transportul zăpezii de
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Universitatea de Medicină „Carol Davila” vrea să renoveze un cămin studențesc # Buletin de București
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a lansat, prin platforma de achiziții publice SEAP, o procedură de cumpărare directă pentru elaborarea documentațiilor tehnice pentru cei care vor să renoveze un cămin studențesc al instituției. Este vorba despre căminul studențesc A2. Contractul, în valoare de 158.000 de lei (aproximativ 31.000 de euro), vizează […] The post Universitatea de Medicină „Carol Davila” vrea să renoveze un cămin studențesc appeared first on Buletin de București.
20:50
Modificări temporare în circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni, în perioada 19 – 20 noiembrie # Buletin de București
Vor fi modificări temporare în circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni în perioada 19 – 20 noiembrie. Unele vor fi anulate, însă călătorii vor avea alte opțiuni la dispoziție. Modificările vin în contextul efectuării unor lucrări de verificare a infrastructurii în stația București Nord, la solicitarea CFR SA – managerul infrastructurii feroviare. Anunțul a fost făcut […] The post Modificări temporare în circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni, în perioada 19 – 20 noiembrie appeared first on Buletin de București.
20:50
Reparațiile la Depoul București Călători au fost amânate. Nicio firmă nu s-a înscris la licitație | Club Feroviar # Buletin de București
Lucrările de modernizare și reparații la liniile și macazurile din Depoul București Călători se amână pe termen nedefinit întrucât nicio firmă nu s-a înscris la licitația lansată de CFR Călători. La începutul lui octombrie, Club Feroviar a scris că în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) a fost postat anunțul de licitație care avea ca […] The post Reparațiile la Depoul București Călători au fost amânate. Nicio firmă nu s-a înscris la licitație | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
16:30
Proiectul pentru extinderea tramvaiului 41 de pe Prelungirea Ghencea avansează. PMB cere terenul de la stat pentru lucrare # Buletin de București
Consiliul General (CGMB) a făcut încă un pas spre transformarea uneia dintre cele mai aglomerate artere din Sud-Vestul Capitalei. Primăria vrea să extindă tramvaiul 41 pe Prelungirea Ghencea și cere Guvernului terenul necesar, în timp ce pregătește un nou acord cu Ministerul Transporturilor și CNAIR pentru sincronizarea lucrărilor cu Pasajul Domnești. Consiliul General al Municipiului […] The post Proiectul pentru extinderea tramvaiului 41 de pe Prelungirea Ghencea avansează. PMB cere terenul de la stat pentru lucrare appeared first on Buletin de București.
14:40
Trei pasaje cu risc seismic din Capitală vor fi consolidate. Valoarea investițiilor este de peste 300 de milioane de lei # Buletin de București
Trei pasaje cu risc seismic din București vor fi consolidate, potrivit anunțului făcut de primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Pentru aceste lucrări, a fost alocat un buget de aproximativ 340 de milioane de lei. Este vorba despre Pasajul Bucur Obor, Pasajul Lujerului și Podul Băneasa. Toate pasajele sunt încadrate în risc seismic grad […] The post Trei pasaje cu risc seismic din Capitală vor fi consolidate. Valoarea investițiilor este de peste 300 de milioane de lei appeared first on Buletin de București.
14:10
Transgaz: Primăria Sectorului 3 a asfaltat nelegal peste țevile de gaz. „Risc de explozie sau incendiu” din cauza circulației auto # Buletin de București
Compania Transgaz a confirmat că instituția condusă de Robert Negoiță nu a obținut avizele obligatorii atunci când a construit 11 străzi peste conductele de gaz. Primăria Sectorului 3 a asfaltat nelegal, arată compania ca răspuns la solicitarea președintelui PNL Sector 3, deputatul Andrei Baciu. Recorder a dezvăluit în octombrie că Robert Negoiță a dat ordin […] The post Transgaz: Primăria Sectorului 3 a asfaltat nelegal peste țevile de gaz. „Risc de explozie sau incendiu” din cauza circulației auto appeared first on Buletin de București.
13:50
„Fiecare femeie ucisă este dovada unui sistem care a eșuat”. Protest în Piața Victoriei, după al 51-lea femicid din 2025 # Buletin de București
Un nou protest împotriva violenței asupra fetelor și femeilor va avea loc în Piața Victoriei, marți, 11 noiembrie, începând cu ora 18:00. Manifestația este organizată după ce o femeie a fost ucisă de fostul soț cu 15 lovituri de cuțit, în timp ce își ținea copilul de doar doi ani în brațe. Este al 51-lea […] The post „Fiecare femeie ucisă este dovada unui sistem care a eșuat”. Protest în Piața Victoriei, după al 51-lea femicid din 2025 appeared first on Buletin de București.
12:40
Sector 1 | Consiliul Local a amânat ședința extraordinară pentru adoptarea planului de deszăpezire. Au loc negocieri cu Romprest # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 1 a amânat ședința de urgență pe care a anunțat-o pentru marți, în urma căreia ar fi trebuit să adopte planul de dezăpezire pentru această iarnă. Potrivit informațiilor Buletin de București, amânarea a fost determinată de negocierile pe care Primăria le are cu operatorul de salubritate Romprest. Vineri, atât Primăria Sectorului […] The post Sector 1 | Consiliul Local a amânat ședința extraordinară pentru adoptarea planului de deszăpezire. Au loc negocieri cu Romprest appeared first on Buletin de București.
11:20
Incident pe Aeroportul Băneasa: o flacără a apărut sub cabina unui avion după ce a aterizat. Pasagerii au fost evacuați # Buletin de București
În noaptea de luni spre marți, pe Aeroportul Băneasa a apărut o flacără a apărut sub cabina unui avion al companiei Wizz Air, la scurt timp după aterizare. Flacăra a fost observată de reprezentanții companiei de handling RAS de pe aeroport, atunci când au cuplat grupul de alimentare electrică la aparatul de zbor. O flacără […] The post Incident pe Aeroportul Băneasa: o flacără a apărut sub cabina unui avion după ce a aterizat. Pasagerii au fost evacuați appeared first on Buletin de București.
10:50
Crăciun din bani publici | Primăria Jilava închiriază patinoar mobil cu 45.000 euro. Când ar urma să funcționeze # Buletin de București
Primăria Jilava plătește aproximativ 45.000 euro (fără TVA) pentru închirierea unui patinoar mobil, cu o suprafață de 350 de metri pătrați. Acesta ar urma să funcționeze în perioada 1 decembrie-7 ianuarie, potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Patinoar mobil în Jilava, închiriat cu 6.000 lei pe zi Contractul pentru închirierea patinoarului […] The post Crăciun din bani publici | Primăria Jilava închiriază patinoar mobil cu 45.000 euro. Când ar urma să funcționeze appeared first on Buletin de București.
10:00
Boții Ancăi Alexandrescu: Peste 130 de conturi vietnameze amplifică imaginea candidatei la PMB | PublicRecord.ro # Buletin de București
O analiză a activității online care o promovează pe Anca Alexandrescu, candidată la Primăria Capitalei, dezvăluie o rețea de peste 130 de conturi suspecte, multe cu nume vietnameze, și utilizarea de boți care generează erori de inteligență artificială. Potrivit unei investigații Public Record.ro, aceste conturi, alături de grupuri Facebook cu zeci de mii de membri, […] The post Boții Ancăi Alexandrescu: Peste 130 de conturi vietnameze amplifică imaginea candidatei la PMB | PublicRecord.ro appeared first on Buletin de București.
06:00
Crăciun din bani publici | 53.000 de euro pentru iluminat festiv în Tunari. Banii de la Primărie merg la o firmă ilfoveană abonată la contracte cu statul # Buletin de București
Primăria comunei Tunari (Ilfov) a atribuit pe 5 noiembrie 2025 un contract de închiriere și servicii de montaj, mentenanță și demontaj a sistemelor de iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă. Valoarea achiziției directe este de 270.000 de lei, respectiv 53.291 de euro cheltuiți doar pentru iluminat festiv. Firma care a câștigat contractul, Upper Level SRL, […] The post Crăciun din bani publici | 53.000 de euro pentru iluminat festiv în Tunari. Banii de la Primărie merg la o firmă ilfoveană abonată la contracte cu statul appeared first on Buletin de București.
05:10
Târgul „Savori de Toamnă”, la Muzeul Satului anunță intrarea în Postul Crăciunului # Buletin de București
Muzeul Național al Satului Dimitrie Guști organizează, în perioada 14‑16 noiembrie 2025, târgul meșterilor populari și al produselor din gastronomia tradițională „Savori de Toamnă”. Evenimentul este dedicat intrării în Postul Nașterii Domnului. Postul Crăciunului începe, anul acesta, pe 14 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie și este primul mare post din anul bisericesc. La […] The post Târgul „Savori de Toamnă”, la Muzeul Satului anunță intrarea în Postul Crăciunului appeared first on Buletin de București.
10 noiembrie 2025
20:10
Persoanele de vedere vor putea vizita mai ușor Grădina Zoologică București. Ce face sistemul STEP HEAR # Buletin de București
Grădina Zoologică București a instalat sistemul de accesibilizare STEP HEAR, un proiect destinat persoanelor cu deficiențe de vedere. Tehnologia folosește senzori și o aplicație mobilă pentru a oferi informații audio despre spațiile din incintă și despre animalele din „colecție”. Potrivit administrației, sistemul are scopul de a facilita orientarea independentă și sigură a vizitatorilor nevăzători sau […] The post Persoanele de vedere vor putea vizita mai ușor Grădina Zoologică București. Ce face sistemul STEP HEAR appeared first on Buletin de București.
17:50
Sector 3 | Primăria vrea să implementeze Masterplanul Velo. Unde vor fi construite noi piste pentru biciclete și străzi modernizate # Buletin de București
Consiliul Local Sector 3 dezbate un protocol de colaborare cu Consiliul General al Municipiului București (CGMB), prin care intenționează să implementeze Masterplanul Velo, adoptat în această vară. Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, 12 noiembrie 2025. Documentul vizează actualizarea cadrului de colaborare pentru a implementa proiectului, dar și pentru a […] The post Sector 3 | Primăria vrea să implementeze Masterplanul Velo. Unde vor fi construite noi piste pentru biciclete și străzi modernizate appeared first on Buletin de București.
17:10
Sector 1 | Unde pot fi colectate gratuit deșeurile voluminoase, pe 11 și 15 noiembrie # Buletin de București
Deșeurile voluminoase și vegetale, dar și electrocasnicele vechi vor fi colectate gratuit marți, 11 noiembrie și sâmbătă, 15 noiembrie, în zona Băneasa, respectiv zona Șoseaua Nordului, potrivit potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1. Locuitorii din aceste două zone care au mobilă veche, obiecte voluminoase și electrocasnice de care vor să scape trebuie să contacteze […] The post Sector 1 | Unde pot fi colectate gratuit deșeurile voluminoase, pe 11 și 15 noiembrie appeared first on Buletin de București.
17:00
Circulația rutieră va fi închisă pe DN1A, în perioada 10–12 noiembrie 2025, între kilometrii 13+255 și 18+850, în intervalul orar 22:00–06:00, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) București. Restricția este necesară pentru montarea grinzilor pasajului care va supratraversa drumul național, parte a proiectului „Autostrada de Centură București – Sector Nord, Lot 1” […] The post A0 Nord | Circulație închisă pe DN1A pentru trei nopți, din cauza lucrărilor appeared first on Buletin de București.
15:50
Sector 2 | Baze sportive în curțile școlilor: trei finalizate, alte cinci în pregătire # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 continuă programul de amenajare a bazelor sportive în școlile din sector. Au fost finalizate trei astfel de baze, la Liceul C.A. Rosetti, Liceul Traian și Școala Gimnazială Ghica Voievod, iar alte cinci urmează să fie realizate. Noua bază de la Liceul C.A. Rosetti va fi deschisă elevilor, sportivilor de performanță și copiilor […] The post Sector 2 | Baze sportive în curțile școlilor: trei finalizate, alte cinci în pregătire appeared first on Buletin de București.
14:00
Aplicația InfoTB, tot mai populară: peste 16 milioane de căutări de rute în 2025 # Buletin de București
Aplicația InfoTB, dezvoltată de Societatea de Transport București (STB), este folosită de tot mai mulți locuitori ai Capitalei pentru a-și planifica deplasările cu transportul public, a anunțat luni Primăria Municipiului București (PMB). În primele zece luni din 2025, aplicația a înregistrat peste 16 milioane de căutări de rute, ceea ce înseamnă o creștere de peste […] The post Aplicația InfoTB, tot mai populară: peste 16 milioane de căutări de rute în 2025 appeared first on Buletin de București.
12:00
Sector 6 | Noua stradă de legătură dintre Belșugului și Osiei va costa peste 3 milioane de euro. Jumătate din sumă, necesară pentru exproprieri # Buletin de București
Conexiunea dintre Drumul Belșugului și Drumul Osiei ar urma să coste peste 3 milioane de euro, deși noua stradă va avea mai puțin de un kilometru lungime. Motivul: este nevoie de exproprierea a peste 10.000 de metri pătrați, conform documentelor încărcate pe site-ul Primăriei Sectorului 6. PS6 va cere municipalității să exproprieze peste 10.000 metri […] The post Sector 6 | Noua stradă de legătură dintre Belșugului și Osiei va costa peste 3 milioane de euro. Jumătate din sumă, necesară pentru exproprieri appeared first on Buletin de București.
08:10
Tribunalul Ilfov se mută în clădirea-simbol a „imperiului” lui Sebastian Ghiță # Buletin de București
Tribunalul Ilfov a anunțat oficial încheierea procedurii de închiriere a unui nou sediu. Decizia vine ca o finalizare a lunilor de proteste cauzate de condițiile deplorabile ale vechiului imobil din orașul Buftea. Noul sediu din Sectorul 5 a adăpostit în trecut Teamnet International S.A., una dintre cele mai importante firme ale lui Sebastian Ghiță, condamnat […] The post Tribunalul Ilfov se mută în clădirea-simbol a „imperiului” lui Sebastian Ghiță appeared first on Buletin de București.
