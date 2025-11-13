BUSINESS ŞI MARKETING ÎN FOTBAL. Robert Anghel, vicepreşedintele Salt Bank şi Viorel Ruse, directorul de marketing al Salt Bank, explică cum banca digitală a reuşit să devină un investitor cheie în fotbalul românesc

Ziarul Financiar, 13 noiembrie 2025 11:00

BUSINESS ŞI MARKETING ÎN FOTBAL. Robert Anghel, vicepreşedintele Salt Bank şi Viorel Ruse, directorul de marketing al Salt Bank, explică cum banca digitală a reuşit să devină un investitor cheie în fotbalul românesc

Acum 10 minute
11:15
BREAKING. O nouă explozie într-un bloc, în Balş. A fost activat Planul roşu de intervenţie. Victimele ar putea fi transportate la spitale din străinătate Ziarul Financiar
11:15
Vacanţele, o provocare financiară pentru tineri, dar parte din strictul lor necesar. Cum îşi organizează tinerii Gen Z bugetul pentru a putea să călătorească? Ziarul Financiar
11:15
Ciprian Văcaru, secretar de stat, Ministerul Muncii: De acum într-un an cred că vom fi pe un traseu de stabilitate, cu o crestere mică. Deşi vedem că există disponibilizări, în mare parte în sectorul de IT, ne uităm şi la programe pentru relansarea economiei care vor însemna programe de locuri de muncă nou create Ziarul Financiar
Acum 30 minute
11:00
Emilia Stroe, HR Director, Sphera Franchise Group: Piaţa muncii şi economia în ansamblul sunt supuse unei furtuni perfecte, cu mai multe crize simultane Ziarul Financiar
11:00
eJobs: Românii nu mai sunt dispuşi să se relocheze pentru salarii chiar şi de 4 ori mai mari. Aplicările pentru joburile din străinătate au coborât la minimul ultimilor cinci ani Ziarul Financiar
11:00
Acum o oră
10:45
UniCredit Bank lansează în România noi fonduri onemarkets Fund, pentru clienţii interesaţi de investiţii Ziarul Financiar
10:30
Cehii de la Partners Financial Services lansează o ofertă de preluare pentru 66% din Transilvania Broker, la un preţ de 15 lei/acţiune Ziarul Financiar
Acum 2 ore
10:15
Bursă. Operatorul portuar Oil Terminal, companie de stat, raportează profit net de 21 mil. lei în primle 9 luni din 2025, în scădere cu 53% an/an Ziarul Financiar
09:30
Producătorul de aluminiu Alro Slatina a raportat în primele nouă luni din 2025 o cifră de afaceri de 3 miliarde lei, în creştere cu 17% , susţinută de preţurile mai mari la aluminiu şi de o cerere îmbunătăţită. Profitul net s-a redus la 1,8 mil.lei Ziarul Financiar
09:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Cum decurg discuţiile cu antreprenorii pentru listare? Urmăriţi o discuţie cu CRINA PUNGEA, Consultant Corporate, Goldring Ziarul Financiar
Acum 4 ore
09:15
Cum pot fi prevenite situaţiile de tipul Cocktail Holidays în turism? „Agenţiile de turism sunt obligate acum să transmită, cu documente, în timp real, situaţia pachetelor vândute şi sumele“ Ziarul Financiar
După ce Cocktail Holidays a intrat în incapacitate de plată la finalul lunii august, iar sute de turişti au fost afec­taţi, unii dintre ei fiind deja în vacanţe, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a mers în control la agenţia de turism, căreia i-a fost ulterior retrasă licenţa de turism şi amendată cu 34.000 de lei pentru o serie de nereguli.
09:15
09:15
AQUILA, unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuţiei de bunuri de larg consum, a înregistrat venituri de 2,5 mld.lei în primele 9 luni din 2025, în creştere cu 17% şi un profit net de 34 mil.lei, în scădere cu 40% Ziarul Financiar
09:15
Numărătoarea inversă a început în cazul Lukoil, iar autorităţile statului nici măcar nu ştiu cât de mare este businessul ruşilor în ţară: în laboratoarele Ministerului Energiei se lucrează la o legislaţie dedicată acestui caz Ziarul Financiar
Statul român, prin mai multe autorităţi, „croşetează“ o legis­laţie specială în cazul Lukoil, legislaţie care ar trebui să fie gata până pe 21 noiembrie, ca să protejeze locurile de muncă pe care ruşii le au în România şi alimentarea cu carburanţi a ţării. Problema? Nu este clar cum se vor salva două companii cheie pentru economia locală în mai puţin de 10 zile.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Cosmin Coţia şi Ovidiu Tulbure, cofondatori ai Brainsymphony: Produsul este lansat în stadiul early stage şi a fost utilizat de 3.000 de persoane din peste 31 de ţări - în principal din SUA, Marea Britanie, Germania şi Franţa Ziarul Financiar
Brainsymphony, o apli­ca­ţie românească care combină meditaţia cu realitatea virtuală (VR) pentru a reduce stresul şi a îmbunătăţi starea de bine, dez­voltată la Cluj, a fost tes­tată deja de peste 3.000 de utilizatori din 31 de ţări şi se pregăteşte de lansarea oficială pe piaţă.
07:30
Bursă. Ce se întâmplă la Endava? Acţiunile sunt la minim istoric după o scădere de 26% într-o singură zi din cauza rezultatelor financiare slabe. Doar în 2025, compania care în România are 3.300 de angajaţi s-a prăbuşit pe Wall Street cu 78% Ziarul Financiar
Acţiunile companiei britanice de servicii software Endava (NYSE: DAVA) s-au prăbuşit cu 26% într-o singură zi pe bursa de la New York, atin­gând un minim istoric de 6,95 dolari pe acţiune şi o capitalizare bursieră de doar 283 mil. dolari, după publicarea unor rezultate financiare sub aşteptări pentru primul tri­mestru al exerciţiului fiscal 2026.
Acum 6 ore
07:15
Bursă. Românii care se întorc acasă de sărbători şi vremea rece dublează vânzările Contakt în lunile de iarnă. Promisiune de dividende cu randamente de 7–8% şi pariu pe extinderea externă. Cum merge oferta de listare Ziarul Financiar
Vremea rece şi ploioasă şi revenirea românilor din străi­nătate în perioada sărbătorilor, dublează vân­zările Contakt în lunile de iarnă şi transformă astfel finalul de an în vârful de sezon pentru retailerul de accesorii pentru telefoane mobile care se pregăteşte de listarea la Bursa de Valori Bucureşti la o evaluare între 9 şi 11 ori profitul net.
Acum 12 ore
00:30
Gabriel Aldea, director general adjunct al Investimental, companie de brokeraj cu tranzacţii intermediate anul acesta de 80 mil. lei, spune că este o perioadă foarte bună pentru investitori, reflectată în maximele atinse la bursă, pe fondul structurii participanţilor, precum fondurile de pensii, alimentate lunar cu 1,5 miliarde de lei şi a prezenţei bune de acum a investitorilor străini.
00:15
Surse din Comisia Europeană: Agricultura românească are de câştigat în relaţia cu Mercosur în sectoarele cărnii de pasăre, al lactatelor şi al vinului, cu potenţial de export Ziarul Financiar
După ce România a început să exporte tot mai mult în sectorul cărnii de pasăre, care a ajuns la un nivel al producţiei de circa 170%, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, fiind unul dintre cele mai dezvoltate din agricultura românească, a apărut acordul comercial Mercosur, o înţelegere între Uniunea Europeană şi ţările din America de Sud (Brazilia, Argentina, Paraguay şi Uruguay), care a stârnit îngrijorare în rândul fermierilor şi producătorilor alimen­tari europeni, inclusiv cei din România, deoarece ar putea permite intrarea pe piaţa europeană a unor produse mai ieftine, fără taxe vamale.
00:15
Te simţi mai bine... Un proiect susţinut de MedLife. Ce îşi doresc tinerii din banking: libertate, echilibru şi un salariu de intrare de 1.000 de euro Ziarul Financiar
„Bankingul e un domeniu foarte specific, dar nu e deloc rece, cum pare din afară. Lucrezi cu banii altora, iar asta te obligă să fii riguros, responsabil, atent. Când eşti o bancă mai mică, cum e Patria Bank, provocările sunt chiar mai mari, pentru că trebuie să creezi singur procesele, nu le primeşti gata făcute de la un headquarter”, explică Monica Moise, director de resurse umane, Patria Bank, în cea mai recentă ediţie a emisiunii „Te simţi mai bine…”
00:15
Din cauza inflaţiei mari, după „transferarea aproape integrală“ a majorării TVA în preţuri, dobânda-cheie închide 2025 în stagnare, la 6,5% Ziarul Financiar
După ce inflaţia a urcat în ultimele luni aproape de 10% în urma creşterii fiscalităţii, BNR anticipează acum o „scă­dere modestă“ a inflaţiei în următoarele trei trimestre, şi pe o „traiectorie fluctuantă şi semnificativ mai ridicată“ decât cea din proiecţia precedentă din cauza efectelor „peste aşteptări“ ale expirării la 1 iulie a schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi ale majorării TVA şi a accizelor de la 1 august.
00:15
00:15
Noua strategie de apărare naţională. Preşedintele Dan: Principalele teme sunt administraţia publică, energia şi corupţia. Sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date Ziarul Financiar
Ce a spus preşedintele Dan:♦ Administraţia publică are nişte probleme. Asta a fost una dintre surprinderile mele, că inclusiv la nivel naţional, administraţia nu lucrează cu date. Sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituţii publice. Din cauza asta nu avem o viziune integrată şi o apetenţă a oamenilor din administraţie pentru a inova, pentru a avea curajul de a propune, ci mai degrabă o atitudine defensivă care face administraţia din România să rămână într-o rutină din care nu ştie să iasă.
00:15
Afaceri de la Zero. Carina Bălan, absolventă de arte, a pornit atelierul de creaţie Ocru Studio la Timişoara, în care produce haine one size din materiale sustenabile şi obiecte din ceramică. „Pleci la drum cu ideea de a crea ce îţi place, dar nu poţi doar să creezi, ci trebuie să te ocupi şi de partea antreprenorială“ Ziarul Financiar
Ocru Studio a apărut ca un respiro într-o lume a modei definită de standarde şi siluete perfecte. În spatele brandului se află Carina Bălan, o tânără artistă şi designer din Timişoara, care a ales să transforme nevoia personală de a găsi libertate şi confort în hainele ei într-un atelier în care iau naştere piese vestimentare one size şi obiecte din ceramică.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Producătorul de pilote Confort Merino continuă să investească în dezvoltarea producţiei pentru a se extinde internaţional. „Dorim să fim prezenţi cât mai mult pe continentul nord-american, să fim în top cinci în acest domeniu pe Europa în următorii zece ani“ Ziarul Financiar
Producătorul de pilote Confort Merino, companie fondată în urmă cu aproape un deceniu la Piatra Neamţ de Oana şi Cătălin Tatu, continuă să investească în producţie şi în extinderea acesteia pentru a-şi creşte prezenţa pe pieţele externe. Firma Sanodor operează două magazine online sub brandurile Confort Merino şi Valeria Home, primul fiind mai degrabă destinat pieţei locale, pe când cel de-al doilea se adresează mai mult clienţilor din afara ţării.
00:15
Ramona Prouteau, CPI Property Group: Sunt foarte multe familii venite din Ucraina care s-au instalat la Constanţa. Simţim o creştere a traficului datorită lor Ziarul Financiar
Constanţa este un punct strategic pentru România. Este poarta de deschidere a ţării la Marea Neagră şi, istoric vorbind, se află pe hartă de foarte mulţi ani ca un punct de comerţ, spune Ramona Prouteau, senior asset manager la CPI Property Group.
00:15
Bursă. Toamnă încinsă la Bursa de Valori: Contakt a început o ofertă de listare la o evaluare de până la 190 mil. lei. Se pregăteşte Electroalfa Ziarul Financiar
Următoarele săptămâni se anunţă active la Bursa de Valori Bucureşti după doi ani în care piaţa de listări a fost în mare parte în aşteptare, în contextul incertitudinilor economice şi al lipsei unor oferte majore după IPO-ul istoric al Hidroelectrica.
00:15
Global Grain investeşte 220 mil. lei într-o fabrică în care va produce materie primă pentru un tip de biocombustibil Ziarul Financiar
Global Grain International, companie specializată în producţia, procesarea şi distribuţia de cereale şi oleaginoase, va începe anul viitor construcţia fabricii de procesare a soiei şi rapiţei din Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, investiţia ridicându-se la 212 milioane de lei. O parte din investiţie, adică 121 milioane de lei reprezintă ajutorul de stat prin programul INVESTALIM.
00:15
Surse din Comisia Europeană: „Oportunităţile pentru agricultura românească în raport cu Mercosur sunt în sectoarele cărnii de pasăre, lactatelor şi vinului“ Ziarul Financiar
Acordul Uniunii Europene cu Mercosur aduce oportunităţi pentru agricultura românească, în sectoarele cărnii de pasăre, lactatelor şi vinului, care au potenţial de export, spun surse din Comisia Europeană.
00:15
Conferinţa Timişoara Cyber Forum 2025. AI a democratizat riscul: atacurile sunt mai ieftine şi mai uşor de creat. O rafinărie nu poate fi securizată ca un laptop Ziarul Financiar
Peisajul ameninţărilor ciberne­tice s-a schimbat funda­mental: inteligenţa artificială accele­rea­ză şi democratizează producţia de malware, infrastructura criti­că (OT) a devenit o ţintă directă, iar facto­rul uman reprezintă vectorul principal de atac.
00:15
ZF Special. Supliment ZF 27 de ani. Dragoş Pavăl, preşedintele Dedeman: 2026 va fi un an al echilibrului. Între prudenţă şi curaj. Între adaptare şi continuitate Ziarul Financiar
Dragoş Pavăl, preşedintele Dedeman, cea mai mare companie antreprenorială românească după cifra de afaceri, spune că 2026 trebuie să fie un an al investiţiilor, în ciuda contextului economic „provocator”.
00:15
Ghid de locuire în Bucureşti. Dezvoltatorii pariază pe regenerare urbană, prin care foste fabrici sau platforme industriale devin zone vii. Palas din Iaşi sau Carbochim din Cluj, Automatica, Griro sau Ventilatorul din Bucureşti s-au transformat sau vor deveni puncte de interes Ziarul Financiar
În marile oraşe ale României, rege­ne­rarea urbană a devenit tema cen­trală a dez­vol­tă­rii imobiliare. Este pro­ce­sul prin care zone­le indus­tria­le, unele actu­a­le, altele uitate decenii în­tregi, revin la viaţă, iar terenu­rile neutilizate capătă o nouă iden­titate urba­nă.
00:15
Salariul creşte pe hârtie, dar scade în buzunar: septembrie, a treia lună consecutivă în care inflaţia a depăşit creşterea veniturilor Ziarul Financiar
Salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.443 de lei în luna septem­brie a acestui an, în creş­tere cu 4,1% faţă de aceeaşi lună din anul 2024, arată datele publi­cate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
00:15
00:15
GEN Z Trends. Istoria umanităţii este legată de dispersia tehnologiei. Care au fost tehnologiile care au schimbat lumea şi de ce România este printre ultimele ţări la adopţia IA-ului Ziarul Financiar
„Istoria progresului umanităţii este, în multe feluri, istoria dispersiei tehnologiei. Dintre toate descoperirile, unele au avut un impact uriaş asupra umanităţii. Tiparul a democratizat accesul la cunoaştere. Motorul cu aburi a dezvoltat industria. Electricitatea a transformat viaţa de zi cu zi şi a permis dezvoltarea infor­maticii. Iar internetul a conectat lumea şi a accelerat schimbul de idei, comerţul şi colaborarea în afara graniţelor. Fiecare a transformat societatea, nu doar prin invenţia în sine, ci prin adopţie, prin felul în care mili­oane de oameni au introdus aceste tehnologii în viaţa de zi cu zi“, se arată în studiul AI Diffusion Report: Where AI is the most used, developed and built, realizat de Microsoft şi publicat în noiembrie, anul acesta.
00:15
Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Cum devin proiectele şcolare ghidate de mentori primele planuri de business din viaţa unui adolescent: „Atunci când este vorba de pasiune lucrurile se clarifică mult mai repede“ Ziarul Financiar
Când te gândeşti la pro­iecte şcolare, probabil îţi imagi­nezi prezentări PowerPoint, eseuri şi lucrări care se încheie odată cu nota din catalog. Dar pentru unii liceeni aceste proiecte pot deveni primele planuri reale de business – idei care prind contur, capătă buget, strategie şi chiar primii clienţi.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank.One United Properties propune taxe obligatorii pentru şcoli şi spaţii verzi în autorizaţiile de construire, după modelul sectorului 1 care aplică deja contribuţii pentru infrastructura educaţională Ziarul Financiar
Sectorul 1 al Capitalei reprezintă un model de reglementare trans­parentă pentru piaţa imobiliară prin introducerea unei taxe obli­gatorii pentru infrastructura edu­ca­ţională, consideră Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties, iar acest lucru ar trebui să fie un exemplu de urmat la nivel naţional. „Sectorul 1 a trecut o hotă­râre de consiliu prin care fiecare bloc nou care se va construi va contribui o sumă pe metru pătrat pentru construcţia de şcoli în proximitatea proiectelor“, a explicat Andrei Diaconescu în cadrul emisiunii CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank, subliniind că sumele colectate vor permite dezvoltarea accele­rată a infrastructurii educaţionale.
00:00
Investitorii americani nu au abandonat Europa de Est. În 2023, companiile americane s-au plasat pe locul doi în funcţie de investiţiile făcute în Polonia, după cele germane. Pentru Ungaria, SUA reprezintă al treilea investitor ca mărime, aproape 1.400 de companii americane având operaţiuni în această ţară est-europeană Ziarul Financiar
12 noiembrie 2025
23:00
Bursă. Electroalfa Botoşani, business antreprenorial cu o creştere spectaculoasă în ultimii ani, analizează listarea la Bursa de Valori Bucureşti prin majorare de capital cu Swiss Capital broker. Ce spune compania Ziarul Financiar
Electroalfa Botoşani, un business antreprenorial cu o evoluţie spectaculoasă în ultimii ani, lucrează cu Swiss Capital, cel mai mare intermediar de la Bursa de Valori Bucureşti, în vederea unei posibile listări la Bursa de Valori Bucureşti printr-o operaţiune de majorare de capital.
22:30
Ediţia 13 noiembrie 2025 epaper Ziarul Financiar
Acum 24 ore
21:00
Europa, noul El Dorado al datelor: Microsoft va investi 10 miliarde de dolari într-un centru de date dedicat inteligenţei artificiale pe coasta Portugaliei Ziarul Financiar
19:30
Ambito estimează că va depăşi 10 milioane cifră de afaceri în 2026, în timp ce firma românească din construcţii a ajuns la peste 100 de angajaţi Ziarul Financiar
19:00
Deficitul comercial agroalimentar a ajuns la peste 10% din deficitul comercial al Economiei. Concordia a făcut un studiu privind piaţa agroalimentară, care arată că România trebuie să stimuleze investiţiile şi să încurajeze cooperarea între fermieri, procesatori şi retaileri Ziarul Financiar
18:30
Transilvania Broker de Asigurare raportează creştere a primelor intermediate, dar profitul net scade cu aproape jumătate Ziarul Financiar
18:30
EXCLUSIV ZF. Electroalfa Botoşani, business antreprenorial cu o creştere spectaculoasă în ultimii ani, analizează listarea la Bursa de Valori Bucureşti prin majorare de capital, la o evaluare de 600–700 mil. lei, cu Swiss Capital broker. Ce spune compania Ziarul Financiar
18:15
Pagina verde. O imagine „în cifre“ a reciclării. Cum arată două dintre cele mai importante ramuri ale reciclării: afaceri totale de 10 miliarde de lei şi 12.000 de angajaţi Ziarul Financiar
Recuperarea materialelor reciclate sortate şi tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, două dintre cele mai importante domenii din sectorul reciclării, au avut în 2024 o cifră de afaceri cumulată de peste 10 miliarde de lei, fiind în uşoară scădere faţă de 2023 însă în creştere dacă ne uităm la 2020, arată o analiză a ZF realizată pe baza datelor de la Registrul Comerţului.
18:15
IMM România: Inflaţia afectează competitivitatea micilor companii româneşti. Organizaţia patronală cere Guvernului mai multe investiţii în tranziţia verde şi debirocratizarea instituţiilor Ziarul Financiar
18:15
Primăria Baia Mare a accesat un proiect european de 16,7 mil. lei pentru reabilitarea unui bloc de locuinţe Ziarul Financiar
18:15
Primăria municipiului Timişoara investeşte 29 mil. lei în regenerarea Pieţei Mocioni Ziarul Financiar
