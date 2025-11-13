Furtuna din bugetul Germaniei: Friedrich Merz, acuzat că deturnează miliarde din datoria pentru apărare şi infrastructură către ajutoare sociale şi promisiuni electorale

Ziarul Financiar, 13 noiembrie 2025 14:00

Acum 10 minute
14:15
Când pasiunea creşte odată cu tine: Elena Frumosu, o tânără de 17 ani, a crescut odată cu pasiunea sa pentru film şi a reuşit să scrie o carte despre coloristica în cinematografie şi alte detalii tehnice care stau în spatele unui film
Acum 30 minute
14:00
Cât se mai poate împrumuta România în valută: Datoria externă totală a României a ajuns în luna septembrie la 221 mld. euro, în creştere cu 17,7 mld. euro. Din această creştere, 15 mld. euro îi aparţine statului, care a ajuns cu datoria externă la 122 mld. euro
14:00
Banca Transilvania, liderul sistemului bancar românesc şi BPC, lider global în soluţii de plăţi, au finalizat primul proiect pilot românesc al portofelului UE pentru identitatea digitală
14:00
Furtuna din bugetul Germaniei: Friedrich Merz, acuzat că deturnează miliarde din datoria pentru apărare şi infrastructură către ajutoare sociale şi promisiuni electorale
Acum o oră
13:45
Germanii de la dm drogerie markt au încheiat anul financiar 2024-2025 cu o cifră de afaceri de 2,15 miliarde lei în România, în creştere cu 22%. Reţeaua a ajuns la 167 de magazine, prin 18 deschideri noi şi 8 renovări
13:45
Ariadna Şerban, senior manager talent acquisition EMEA, Adobe: AI-ul este un instrument, optimizarea îţi dă ocazia de a face mai mult. Mi se pare o perioadă fantastică, dar asta nu înseamnă că nu va fi cu „valuri" şi cu dificultăţi, dar creştem
Acum 2 ore
13:15
De la un proiect pentru şcoală, la un brand propriu de haine: la 16 ani, Sofia Pavel a creat o rochie de mireasă de la zero cu un buget de 1.200 de lei şi plănuieşte să îşi deschidă o afacere de design anul viitor
13:15
Dan Moraru, Country Lead, 7card by Wellhub: Niciodată n-am avut o forţă de muncă atât de educată. Niciodată n-am avut o forţă de muncă atât de trainable, care poate face schimbări şi se adaptează. Este esenţial pentru a putea traversa perioadele cu multe schimbări şi cu incertitudine
13:15
Banca Transilvania, ldierul sistemului bancar românesc şi BPC, lider global în soluţii de plăţi, au finalizat primul proiect pilot românesc al portofelului UE pentru identitatea digitală
13:15
Deficitul de cont curent a crescut în primele 9 luni din 2025 cu 1,76 mld. euro, la 22 mld. euro. Dezechilibrul din schimburile comerciale de bunuri a înregistrat un minus de 24 mld. euro
13:00
Alina Grozescu, CEO & founder, Wellington: Viitorul în organizaţii nu este despre AI care înlocuieşte oamenii, ci despre a lucra împreună, despre AI care potenţează oamenii
13:00
Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni din 2025 cu aproape 18 miliarde euro, până la 221 miliarde euro
13:00
Iulia Chapuis, People & Organization Director, Novo Nordisk Romania: Cred într-un leadership participativ care e foarte aproape de oameni, care îi ascultă şi reuşeşte să transpună nevoile lor în tot ce se întâmplă în business
13:00
Sorin Drăghici, Director Comercial, Enayati Medical City: Decât să oferi beneficii extrasalariale care nu sunt personalizate e mai bine să nu o faci. Pentru că în spate e un cost de oportunitate, angajaţii vorbesc între ei şi apoi îţi scade brandul de angajator. Iar angajatorul se va întreba de ce
12:45
Zara se redeschide astăzi în mall-ul Sun Plaza după aproape 8 luni de modernizare. Grupul spaniol vine cu cel mai nou concept de magazin flagship, cu o suprafaţă extinsă pe două etaje
12:45
Manuela Guia, Managing Partner, GNP- Guia Naghi şi Partenerii şi Patricia Avramescu, Senior Associate, GNP- Guia Naghi şi Partenerii: Pledoarie pentru o abordare concurenţială pragmatică asupra mediului economic din România - concluziile Raportului Draghi adaptate la piaţa locală
12:45
Bucureştiul de acum 150 de ani faţă în faţă cu Bucureştiul de azi. Cum încearcă Redport să schimbe faţa unor zone neglijate din estul şi nordul Capitalei
Piaţa imobiliară românească asistă la apa­riţia unui nou tip de dez­voltator, unul care îşi asumă un rol care depăşeşte simpla construcţie de apartamente. „Noi suntem un renovator urban. Nu ne uităm doar să construim, ci să redăm oraşului zone vaste, neglijate“, spune Bogdan Gubandru, COO al Redport.
12:30
Diana Delca, Managing Director, Concentrix România : Este important pentru angajaţi să ştie să îşi păstreze relevanţa, să fie deschişi spre invăţare continuă
Acum 4 ore
12:15
Maria Zoicaş, ING România: Plănuim să creştem în continuare şi ne folosim de tehnologie ca să fim din ce în ce mai eficienţi, fără să scădem numărul de angajaţi
12:15
Grupul spaniol Inditex deschide în centrul comercial Sun Plaza cel mai recent concept global de magazin flagship Zara
12:15
Business şi marketing în fotbal. Robert Anghel, vicepreşedinte Salt Bank, şi Viorel Ruse, director de marketing, spun cum a ajuns Salt Bank să investească în fotbal şi de ce reţeta marketingului pe stadioane a fost câştigătoare pentru bancă. Principalele idei din interviu
12:15
Andreea Minuţă, director executiv al diviziei de abonamente, Regina Maria: În bugetele companiilor pentru servicii medicale se vede creştere, aproape 20% până în octombrie
12:00
Emilia Stroe, HR Director, Sphera Franchise Group: Piaţa muncii şi economia în ansamblul sunt supuse unei furtuni perfecte, cu mai multe crize simultane.Cred că 2026 poate fi o oportunitate pentru companiile care au curaj să se uite înainte, să inoveze şi să îşi asume riscuri
12:00
ZFLive: Ce pericole există pentru economia românească? Când am putea reveni la o creştere de 5%?
12:00
Atenţie! Escrocherie cu „dividende" la telefon sau că aveţi de primit acţiuni: persoane care se dau drept angajaţi ai Bursei de Valori încearcă să fure datele investitorilor
12:00
Irina Paşcan, HR Manager, Adecco Romania: 2026 va fi un an în care accentul se va muta pe eficienţă, simplificarea proceselor, digitalizare şi pe recalificare, iar angajatorii trebuie să fie flexibili şi să arate flexibilitate în toate procesele lor şi toate schimbările care vor veni
11:45
Cum pot fi prevenite în turism situaţiile de tipul Cocktail Holidays, firmă care şi-a cerut insolvenţa? „Agenţiile de turism sunt obligate acum să transmită, cu documente, în timp real, situaţia pachetelor vândute şi sumele"
După ce Cocktail Holidays a intrat în incapacitate de plată la finalul lunii august, iar sute de turişti au fost afec­taţi, unii dintre ei fiind deja în vacanţe, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a mers în control la agenţia de turism, căreia i-a fost ulterior retrasă licenţa de turism şi amendată cu 34.000 de lei pentru o serie de nereguli.
11:45
Bursă. Cehii de la Partners Financial Services lansează o ofertă de preluare pentru 66% din Transilvania Broker, la un preţ de 15 lei/acţiune
11:45
Mădălina Racoviţan, partner, People Services Leader, KPMG România: Directiva europeană privin transparentizarea salariilor nu e un subiect de speriat, dar nu este neapărat un subiect comod. Lucrurile pe care le cere directiva sunt absolut fireşti, să ai echitate internă, să ai structuri de joburi, să ai structuri salariale
11:30
Costin Tudor, CEO şi fondator, Undelucram: Fiecare dintre noi avem nevoi personale, familii sau copii. Şi totul începe să se rezume nu doar la career path, ci la ce îmi rămâne mie din salariu şi ceea ce pot pune pe masă
11:15
BREAKING. O nouă explozie într-un bloc, în Balş. A fost activat Planul roşu de intervenţie. Victimele ar putea fi transportate la spitale din străinătate
11:15
Vacanţele, o provocare financiară pentru tineri, dar parte din strictul lor necesar. Cum îşi organizează tinerii Gen Z bugetul pentru a putea să călătorească?
11:15
Ciprian Văcaru, secretar de stat, Ministerul Muncii: De acum într-un an cred că vom fi pe un traseu de stabilitate, cu o crestere mică. Deşi vedem că există disponibilizări, în mare parte în sectorul de IT, ne uităm şi la programe pentru relansarea economiei care vor însemna programe de locuri de muncă nou create
11:00
Emilia Stroe, HR Director, Sphera Franchise Group: Piaţa muncii şi economia în ansamblul sunt supuse unei furtuni perfecte, cu mai multe crize simultane
11:00
eJobs: Românii nu mai sunt dispuşi să se relocheze pentru salarii chiar şi de 4 ori mai mari. Aplicările pentru joburile din străinătate au coborât la minimul ultimilor cinci ani
11:00
BUSINESS ŞI MARKETING ÎN FOTBAL. Robert Anghel, vicepreşedintele Salt Bank şi Viorel Ruse, directorul de marketing al Salt Bank, explică cum banca digitală a reuşit să devină un investitor cheie în fotbalul românesc
10:45
UniCredit Bank lansează în România noi fonduri onemarkets Fund, pentru clienţii interesaţi de investiţii
10:30
Cehii de la Partners Financial Services lansează o ofertă de preluare pentru 66% din Transilvania Broker, la un preţ de 15 lei/acţiune
Acum 6 ore
10:15
Bursă. Operatorul portuar Oil Terminal, companie de stat, raportează profit net de 21 mil. lei în primle 9 luni din 2025, în scădere cu 53% an/an
09:30
Producătorul de aluminiu Alro Slatina a raportat în primele nouă luni din 2025 o cifră de afaceri de 3 miliarde lei, în creştere cu 17% , susţinută de preţurile mai mari la aluminiu şi de o cerere îmbunătăţită. Profitul net s-a redus la 1,8 mil.lei
09:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Cum decurg discuţiile cu antreprenorii pentru listare? Urmăriţi o discuţie cu CRINA PUNGEA, Consultant Corporate, Goldring
09:15
Cum pot fi prevenite situaţiile de tipul Cocktail Holidays în turism? „Agenţiile de turism sunt obligate acum să transmită, cu documente, în timp real, situaţia pachetelor vândute şi sumele"
După ce Cocktail Holidays a intrat în incapacitate de plată la finalul lunii august, iar sute de turişti au fost afec­taţi, unii dintre ei fiind deja în vacanţe, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a mers în control la agenţia de turism, căreia i-a fost ulterior retrasă licenţa de turism şi amendată cu 34.000 de lei pentru o serie de nereguli.
09:15
Joi, la ora 11:00, are loc a cincea ediţie a emisiunii „Business şi marketing în fotbal". Robert Anghel, vicepreşedinte Salt Bank, şi Viorel Ruse, director de marketing, vorbesc despre cum a ajuns Salt Bank una dintre primele bănci care să investească în fotbal
09:15
AQUILA, unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuţiei de bunuri de larg consum, a înregistrat venituri de 2,5 mld.lei în primele 9 luni din 2025, în creştere cu 17% şi un profit net de 34 mil.lei, în scădere cu 40%
09:15
Numărătoarea inversă a început în cazul Lukoil, iar autorităţile statului nici măcar nu ştiu cât de mare este businessul ruşilor în ţară: în laboratoarele Ministerului Energiei se lucrează la o legislaţie dedicată acestui caz
Statul român, prin mai multe autorităţi, „croşetează“ o legis­laţie specială în cazul Lukoil, legislaţie care ar trebui să fie gata până pe 21 noiembrie, ca să protejeze locurile de muncă pe care ruşii le au în România şi alimentarea cu carburanţi a ţării. Problema? Nu este clar cum se vor salva două companii cheie pentru economia locală în mai puţin de 10 zile.
Acum 8 ore
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Cosmin Coţia şi Ovidiu Tulbure, cofondatori ai Brainsymphony: Produsul este lansat în stadiul early stage şi a fost utilizat de 3.000 de persoane din peste 31 de ţări - în principal din SUA, Marea Brit
Brainsymphony, o apli­ca­ţie românească care combină meditaţia cu realitatea virtuală (VR) pentru a reduce stresul şi a îmbunătăţi starea de bine, dez­voltată la Cluj, a fost tes­tată deja de peste 3.000 de utilizatori din 31 de ţări şi se pregăteşte de lansarea oficială pe piaţă.
07:30
Bursă. Ce se întâmplă la Endava? Acţiunile sunt la minim istoric după o scădere de 26% într-o singură zi din cauza rezultatelor financiare slabe. Doar în 2025, compania care în România are 3.300 de angajaţi s-a prăbuşit pe Wall Street cu 78% Ziarul Financiar
Acţiunile companiei britanice de servicii software Endava (NYSE: DAVA) s-au prăbuşit cu 26% într-o singură zi pe bursa de la New York, atin­gând un minim istoric de 6,95 dolari pe acţiune şi o capitalizare bursieră de doar 283 mil. dolari, după publicarea unor rezultate financiare sub aşteptări pentru primul tri­mestru al exerciţiului fiscal 2026.
07:15
Bursă. Românii care se întorc acasă de sărbători şi vremea rece dublează vânzările Contakt în lunile de iarnă. Promisiune de dividende cu randamente de 7–8% şi pariu pe extinderea externă. Cum merge oferta de listare Ziarul Financiar
Vremea rece şi ploioasă şi revenirea românilor din străi­nătate în perioada sărbătorilor, dublează vân­zările Contakt în lunile de iarnă şi transformă astfel finalul de an în vârful de sezon pentru retailerul de accesorii pentru telefoane mobile care se pregăteşte de listarea la Bursa de Valori Bucureşti la o evaluare între 9 şi 11 ori profitul net.
Acum 24 ore
00:30
Zf Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Aldea, Investimental: Traiectoria bursei de la Bucureşti este bună. Sunt mulţi factori foarte pozitivi în acest ecosistem precum fondurile de pensii şi prezenţa bună de acum a investitorilor străini Ziarul Financiar
Gabriel Aldea, director general adjunct al Investimental, companie de brokeraj cu tranzacţii intermediate anul acesta de 80 mil. lei, spune că este o perioadă foarte bună pentru investitori, reflectată în maximele atinse la bursă, pe fondul structurii participanţilor, precum fondurile de pensii, alimentate lunar cu 1,5 miliarde de lei şi a prezenţei bune de acum a investitorilor străini.
00:15
Surse din Comisia Europeană: Agricultura românească are de câştigat în relaţia cu Mercosur în sectoarele cărnii de pasăre, al lactatelor şi al vinului, cu potenţial de export Ziarul Financiar
După ce România a început să exporte tot mai mult în sectorul cărnii de pasăre, care a ajuns la un nivel al producţiei de circa 170%, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, fiind unul dintre cele mai dezvoltate din agricultura românească, a apărut acordul comercial Mercosur, o înţelegere între Uniunea Europeană şi ţările din America de Sud (Brazilia, Argentina, Paraguay şi Uruguay), care a stârnit îngrijorare în rândul fermierilor şi producătorilor alimen­tari europeni, inclusiv cei din România, deoarece ar putea permite intrarea pe piaţa europeană a unor produse mai ieftine, fără taxe vamale.
