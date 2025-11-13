Furtuna din bugetul Germaniei: Friedrich Merz, acuzat că deturnează miliarde din datoria pentru apărare şi infrastructură către ajutoare sociale şi promisiuni electorale
Ziarul Financiar, 13 noiembrie 2025 14:00
Furtuna din bugetul Germaniei: Friedrich Merz, acuzat că deturnează miliarde din datoria pentru apărare şi infrastructură către ajutoare sociale şi promisiuni electorale
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
14:15
Acum 30 minute
14:00
14:00
14:00
Acum o oră
13:45
13:45
Acum 2 ore
13:15
13:15
Dan Moraru, Country Lead, 7card by Wellhub: Niciodată n-am avut o forţă de muncă atât de educată. Niciodată n-am avut o forţă de muncă atât de trainable, care poate face schimbări şi se adaptează. Este esenţial pentru a putea traversa perioadele cu multe schimbări şi cu incertitudine # Ziarul Financiar
13:15
13:15
13:00
13:00
13:00
13:00
Sorin Drăghici, Director Comercial, Enayati Medical City: Decât să oferi beneficii extrasalariale care nu sunt personalizate e mai bine să nu o faci. Pentru că în spate e un cost de oportunitate, angajaţii vorbesc între ei şi apoi îţi scade brandul de angajator. Iar angajatorul se va întreba de ce # Ziarul Financiar
12:45
12:45
12:45
Bucureştiul de acum 150 de ani faţă în faţă cu Bucureştiul de azi. Cum încearcă Redport să schimbe faţa unor zone neglijate din estul şi nordul Capitalei # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească asistă la apariţia unui nou tip de dezvoltator, unul care îşi asumă un rol care depăşeşte simpla construcţie de apartamente. „Noi suntem un renovator urban. Nu ne uităm doar să construim, ci să redăm oraşului zone vaste, neglijate“, spune Bogdan Gubandru, COO al Redport.
12:30
Acum 4 ore
12:15
12:15
12:15
12:15
12:00
12:00
12:00
12:00
Irina Paşcan, HR Manager, Adecco Romania: 2026 va fi un an în care accentul se va muta pe eficienţă, simplificarea proceselor, digitalizare şi pe recalificare, iar angajatorii trebuie să fie flexibili şi să arate flexibilitate în toate procesele lor şi toate schimbările care vor veni # Ziarul Financiar
11:45
Cum pot fi prevenite în turism situaţiile de tipul Cocktail Holidays, firmă care şi-a cerut insolvenţa? „Agenţiile de turism sunt obligate acum să transmită, cu documente, în timp real, situaţia pachetelor vândute şi sumele“ # Ziarul Financiar
După ce Cocktail Holidays a intrat în incapacitate de plată la finalul lunii august, iar sute de turişti au fost afectaţi, unii dintre ei fiind deja în vacanţe, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a mers în control la agenţia de turism, căreia i-a fost ulterior retrasă licenţa de turism şi amendată cu 34.000 de lei pentru o serie de nereguli.
11:45
11:45
Mădălina Racoviţan, partner, People Services Leader, KPMG România: Directiva europeană privin transparentizarea salariilor nu e un subiect de speriat, dar nu este neapărat un subiect comod. Lucrurile pe care le cere directiva sunt absolut fireşti, să ai echitate internă, să ai structuri de joburi, să ai structuri salariale # Ziarul Financiar
11:30
11:15
11:15
11:15
Ciprian Văcaru, secretar de stat, Ministerul Muncii: De acum într-un an cred că vom fi pe un traseu de stabilitate, cu o crestere mică. Deşi vedem că există disponibilizări, în mare parte în sectorul de IT, ne uităm şi la programe pentru relansarea economiei care vor însemna programe de locuri de muncă nou create # Ziarul Financiar
11:00
11:00
11:00
10:45
10:30
Acum 6 ore
10:15
09:30
09:30
09:15
Cum pot fi prevenite situaţiile de tipul Cocktail Holidays în turism? „Agenţiile de turism sunt obligate acum să transmită, cu documente, în timp real, situaţia pachetelor vândute şi sumele“ # Ziarul Financiar
După ce Cocktail Holidays a intrat în incapacitate de plată la finalul lunii august, iar sute de turişti au fost afectaţi, unii dintre ei fiind deja în vacanţe, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a mers în control la agenţia de turism, căreia i-a fost ulterior retrasă licenţa de turism şi amendată cu 34.000 de lei pentru o serie de nereguli.
09:15
09:15
09:15
Numărătoarea inversă a început în cazul Lukoil, iar autorităţile statului nici măcar nu ştiu cât de mare este businessul ruşilor în ţară: în laboratoarele Ministerului Energiei se lucrează la o legislaţie dedicată acestui caz # Ziarul Financiar
Statul român, prin mai multe autorităţi, „croşetează“ o legislaţie specială în cazul Lukoil, legislaţie care ar trebui să fie gata până pe 21 noiembrie, ca să protejeze locurile de muncă pe care ruşii le au în România şi alimentarea cu carburanţi a ţării. Problema? Nu este clar cum se vor salva două companii cheie pentru economia locală în mai puţin de 10 zile.
Acum 8 ore
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Cosmin Coţia şi Ovidiu Tulbure, cofondatori ai Brainsymphony: Produsul este lansat în stadiul early stage şi a fost utilizat de 3.000 de persoane din peste 31 de ţări - în principal din SUA, Marea Britanie, Germania şi Franţa # Ziarul Financiar
Brainsymphony, o aplicaţie românească care combină meditaţia cu realitatea virtuală (VR) pentru a reduce stresul şi a îmbunătăţi starea de bine, dezvoltată la Cluj, a fost testată deja de peste 3.000 de utilizatori din 31 de ţări şi se pregăteşte de lansarea oficială pe piaţă.
07:30
Bursă. Ce se întâmplă la Endava? Acţiunile sunt la minim istoric după o scădere de 26% într-o singură zi din cauza rezultatelor financiare slabe. Doar în 2025, compania care în România are 3.300 de angajaţi s-a prăbuşit pe Wall Street cu 78% # Ziarul Financiar
Acţiunile companiei britanice de servicii software Endava (NYSE: DAVA) s-au prăbuşit cu 26% într-o singură zi pe bursa de la New York, atingând un minim istoric de 6,95 dolari pe acţiune şi o capitalizare bursieră de doar 283 mil. dolari, după publicarea unor rezultate financiare sub aşteptări pentru primul trimestru al exerciţiului fiscal 2026.
07:15
Bursă. Românii care se întorc acasă de sărbători şi vremea rece dublează vânzările Contakt în lunile de iarnă. Promisiune de dividende cu randamente de 7–8% şi pariu pe extinderea externă. Cum merge oferta de listare # Ziarul Financiar
Vremea rece şi ploioasă şi revenirea românilor din străinătate în perioada sărbătorilor, dublează vânzările Contakt în lunile de iarnă şi transformă astfel finalul de an în vârful de sezon pentru retailerul de accesorii pentru telefoane mobile care se pregăteşte de listarea la Bursa de Valori Bucureşti la o evaluare între 9 şi 11 ori profitul net.
Acum 24 ore
00:30
Zf Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Aldea, Investimental: Traiectoria bursei de la Bucureşti este bună. Sunt mulţi factori foarte pozitivi în acest ecosistem precum fondurile de pensii şi prezenţa bună de acum a investitorilor străini # Ziarul Financiar
Gabriel Aldea, director general adjunct al Investimental, companie de brokeraj cu tranzacţii intermediate anul acesta de 80 mil. lei, spune că este o perioadă foarte bună pentru investitori, reflectată în maximele atinse la bursă, pe fondul structurii participanţilor, precum fondurile de pensii, alimentate lunar cu 1,5 miliarde de lei şi a prezenţei bune de acum a investitorilor străini.
00:15
Surse din Comisia Europeană: Agricultura românească are de câştigat în relaţia cu Mercosur în sectoarele cărnii de pasăre, al lactatelor şi al vinului, cu potenţial de export # Ziarul Financiar
După ce România a început să exporte tot mai mult în sectorul cărnii de pasăre, care a ajuns la un nivel al producţiei de circa 170%, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, fiind unul dintre cele mai dezvoltate din agricultura românească, a apărut acordul comercial Mercosur, o înţelegere între Uniunea Europeană şi ţările din America de Sud (Brazilia, Argentina, Paraguay şi Uruguay), care a stârnit îngrijorare în rândul fermierilor şi producătorilor alimentari europeni, inclusiv cei din România, deoarece ar putea permite intrarea pe piaţa europeană a unor produse mai ieftine, fără taxe vamale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.