Diana Delca, Managing Director, Concentrix România : Este important pentru angajaţi să ştie să îşi păstreze relevanţa, să fie deschişi spre invăţare continuă
Ziarul Financiar, 13 noiembrie 2025 12:30
Bucureştiul de acum 150 de ani faţă în faţă cu Bucureştiul de azi. Cum încearcă Redport să schimbe faţa unor zone neglijate din estul şi nordul Capitalei # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească asistă la apariţia unui nou tip de dezvoltator, unul care îşi asumă un rol care depăşeşte simpla construcţie de apartamente. „Noi suntem un renovator urban. Nu ne uităm doar să construim, ci să redăm oraşului zone vaste, neglijate“, spune Bogdan Gubandru, COO al Redport.
12:30
Irina Paşcan, HR Manager, Adecco Romania: 2026 va fi un an în care accentul se va muta pe eficienţă, simplificarea proceselor, digitalizare şi pe recalificare, iar angajatorii trebuie să fie flexibili şi să arate flexibilitate în toate procesele lor şi toate schimbările care vor veni # Ziarul Financiar
Cum pot fi prevenite în turism situaţiile de tipul Cocktail Holidays, firmă care şi-a cerut insolvenţa? „Agenţiile de turism sunt obligate acum să transmită, cu documente, în timp real, situaţia pachetelor vândute şi sumele“ # Ziarul Financiar
După ce Cocktail Holidays a intrat în incapacitate de plată la finalul lunii august, iar sute de turişti au fost afectaţi, unii dintre ei fiind deja în vacanţe, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a mers în control la agenţia de turism, căreia i-a fost ulterior retrasă licenţa de turism şi amendată cu 34.000 de lei pentru o serie de nereguli.
Mădălina Racoviţan, partner, People Services Leader, KPMG România: Directiva europeană privin transparentizarea salariilor nu e un subiect de speriat, dar nu este neapărat un subiect comod. Lucrurile pe care le cere directiva sunt absolut fireşti, să ai echitate internă, să ai structuri de joburi, să ai structuri salariale # Ziarul Financiar
Ciprian Văcaru, secretar de stat, Ministerul Muncii: De acum într-un an cred că vom fi pe un traseu de stabilitate, cu o crestere mică. Deşi vedem că există disponibilizări, în mare parte în sectorul de IT, ne uităm şi la programe pentru relansarea economiei care vor însemna programe de locuri de muncă nou create # Ziarul Financiar
Numărătoarea inversă a început în cazul Lukoil, iar autorităţile statului nici măcar nu ştiu cât de mare este businessul ruşilor în ţară: în laboratoarele Ministerului Energiei se lucrează la o legislaţie dedicată acestui caz # Ziarul Financiar
Statul român, prin mai multe autorităţi, „croşetează“ o legislaţie specială în cazul Lukoil, legislaţie care ar trebui să fie gata până pe 21 noiembrie, ca să protejeze locurile de muncă pe care ruşii le au în România şi alimentarea cu carburanţi a ţării. Problema? Nu este clar cum se vor salva două companii cheie pentru economia locală în mai puţin de 10 zile.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Cosmin Coţia şi Ovidiu Tulbure, cofondatori ai Brainsymphony: Produsul este lansat în stadiul early stage şi a fost utilizat de 3.000 de persoane din peste 31 de ţări - în principal din SUA, Marea Britanie, Germania şi Franţa # Ziarul Financiar
Brainsymphony, o aplicaţie românească care combină meditaţia cu realitatea virtuală (VR) pentru a reduce stresul şi a îmbunătăţi starea de bine, dezvoltată la Cluj, a fost testată deja de peste 3.000 de utilizatori din 31 de ţări şi se pregăteşte de lansarea oficială pe piaţă.
Bursă. Ce se întâmplă la Endava? Acţiunile sunt la minim istoric după o scădere de 26% într-o singură zi din cauza rezultatelor financiare slabe. Doar în 2025, compania care în România are 3.300 de angajaţi s-a prăbuşit pe Wall Street cu 78% # Ziarul Financiar
Acţiunile companiei britanice de servicii software Endava (NYSE: DAVA) s-au prăbuşit cu 26% într-o singură zi pe bursa de la New York, atingând un minim istoric de 6,95 dolari pe acţiune şi o capitalizare bursieră de doar 283 mil. dolari, după publicarea unor rezultate financiare sub aşteptări pentru primul trimestru al exerciţiului fiscal 2026.
Bursă. Românii care se întorc acasă de sărbători şi vremea rece dublează vânzările Contakt în lunile de iarnă. Promisiune de dividende cu randamente de 7–8% şi pariu pe extinderea externă. Cum merge oferta de listare # Ziarul Financiar
Vremea rece şi ploioasă şi revenirea românilor din străinătate în perioada sărbătorilor, dublează vânzările Contakt în lunile de iarnă şi transformă astfel finalul de an în vârful de sezon pentru retailerul de accesorii pentru telefoane mobile care se pregăteşte de listarea la Bursa de Valori Bucureşti la o evaluare între 9 şi 11 ori profitul net.
Zf Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Aldea, Investimental: Traiectoria bursei de la Bucureşti este bună. Sunt mulţi factori foarte pozitivi în acest ecosistem precum fondurile de pensii şi prezenţa bună de acum a investitorilor străini # Ziarul Financiar
Gabriel Aldea, director general adjunct al Investimental, companie de brokeraj cu tranzacţii intermediate anul acesta de 80 mil. lei, spune că este o perioadă foarte bună pentru investitori, reflectată în maximele atinse la bursă, pe fondul structurii participanţilor, precum fondurile de pensii, alimentate lunar cu 1,5 miliarde de lei şi a prezenţei bune de acum a investitorilor străini.
Surse din Comisia Europeană: Agricultura românească are de câştigat în relaţia cu Mercosur în sectoarele cărnii de pasăre, al lactatelor şi al vinului, cu potenţial de export # Ziarul Financiar
După ce România a început să exporte tot mai mult în sectorul cărnii de pasăre, care a ajuns la un nivel al producţiei de circa 170%, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, fiind unul dintre cele mai dezvoltate din agricultura românească, a apărut acordul comercial Mercosur, o înţelegere între Uniunea Europeană şi ţările din America de Sud (Brazilia, Argentina, Paraguay şi Uruguay), care a stârnit îngrijorare în rândul fermierilor şi producătorilor alimentari europeni, inclusiv cei din România, deoarece ar putea permite intrarea pe piaţa europeană a unor produse mai ieftine, fără taxe vamale.
Te simţi mai bine... Un proiect susţinut de MedLife. Ce îşi doresc tinerii din banking: libertate, echilibru şi un salariu de intrare de 1.000 de euro # Ziarul Financiar
„Bankingul e un domeniu foarte specific, dar nu e deloc rece, cum pare din afară. Lucrezi cu banii altora, iar asta te obligă să fii riguros, responsabil, atent. Când eşti o bancă mai mică, cum e Patria Bank, provocările sunt chiar mai mari, pentru că trebuie să creezi singur procesele, nu le primeşti gata făcute de la un headquarter”, explică Monica Moise, director de resurse umane, Patria Bank, în cea mai recentă ediţie a emisiunii „Te simţi mai bine…”
Din cauza inflaţiei mari, după „transferarea aproape integrală“ a majorării TVA în preţuri, dobânda-cheie închide 2025 în stagnare, la 6,5% # Ziarul Financiar
După ce inflaţia a urcat în ultimele luni aproape de 10% în urma creşterii fiscalităţii, BNR anticipează acum o „scădere modestă“ a inflaţiei în următoarele trei trimestre, şi pe o „traiectorie fluctuantă şi semnificativ mai ridicată“ decât cea din proiecţia precedentă din cauza efectelor „peste aşteptări“ ale expirării la 1 iulie a schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi ale majorării TVA şi a accizelor de la 1 august.
Noua strategie de apărare naţională. Preşedintele Dan: Principalele teme sunt administraţia publică, energia şi corupţia. Sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date # Ziarul Financiar
Ce a spus preşedintele Dan:♦ Administraţia publică are nişte probleme. Asta a fost una dintre surprinderile mele, că inclusiv la nivel naţional, administraţia nu lucrează cu date. Sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituţii publice. Din cauza asta nu avem o viziune integrată şi o apetenţă a oamenilor din administraţie pentru a inova, pentru a avea curajul de a propune, ci mai degrabă o atitudine defensivă care face administraţia din România să rămână într-o rutină din care nu ştie să iasă.
Afaceri de la Zero. Carina Bălan, absolventă de arte, a pornit atelierul de creaţie Ocru Studio la Timişoara, în care produce haine one size din materiale sustenabile şi obiecte din ceramică. „Pleci la drum cu ideea de a crea ce îţi place, dar nu poţi doar să creezi, ci trebuie să te ocupi şi de partea antreprenorială“ # Ziarul Financiar
Ocru Studio a apărut ca un respiro într-o lume a modei definită de standarde şi siluete perfecte. În spatele brandului se află Carina Bălan, o tânără artistă şi designer din Timişoara, care a ales să transforme nevoia personală de a găsi libertate şi confort în hainele ei într-un atelier în care iau naştere piese vestimentare one size şi obiecte din ceramică.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Producătorul de pilote Confort Merino continuă să investească în dezvoltarea producţiei pentru a se extinde internaţional. „Dorim să fim prezenţi cât mai mult pe continentul nord-american, să fim în top cinci în acest domeniu pe Europa în următorii zece ani“ # Ziarul Financiar
Producătorul de pilote Confort Merino, companie fondată în urmă cu aproape un deceniu la Piatra Neamţ de Oana şi Cătălin Tatu, continuă să investească în producţie şi în extinderea acesteia pentru a-şi creşte prezenţa pe pieţele externe. Firma Sanodor operează două magazine online sub brandurile Confort Merino şi Valeria Home, primul fiind mai degrabă destinat pieţei locale, pe când cel de-al doilea se adresează mai mult clienţilor din afara ţării.
Ramona Prouteau, CPI Property Group: Sunt foarte multe familii venite din Ucraina care s-au instalat la Constanţa. Simţim o creştere a traficului datorită lor # Ziarul Financiar
Constanţa este un punct strategic pentru România. Este poarta de deschidere a ţării la Marea Neagră şi, istoric vorbind, se află pe hartă de foarte mulţi ani ca un punct de comerţ, spune Ramona Prouteau, senior asset manager la CPI Property Group.
Bursă. Toamnă încinsă la Bursa de Valori: Contakt a început o ofertă de listare la o evaluare de până la 190 mil. lei. Se pregăteşte Electroalfa # Ziarul Financiar
Următoarele săptămâni se anunţă active la Bursa de Valori Bucureşti după doi ani în care piaţa de listări a fost în mare parte în aşteptare, în contextul incertitudinilor economice şi al lipsei unor oferte majore după IPO-ul istoric al Hidroelectrica.
Global Grain investeşte 220 mil. lei într-o fabrică în care va produce materie primă pentru un tip de biocombustibil # Ziarul Financiar
Global Grain International, companie specializată în producţia, procesarea şi distribuţia de cereale şi oleaginoase, va începe anul viitor construcţia fabricii de procesare a soiei şi rapiţei din Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, investiţia ridicându-se la 212 milioane de lei. O parte din investiţie, adică 121 milioane de lei reprezintă ajutorul de stat prin programul INVESTALIM.
Surse din Comisia Europeană: „Oportunităţile pentru agricultura românească în raport cu Mercosur sunt în sectoarele cărnii de pasăre, lactatelor şi vinului“ # Ziarul Financiar
Acordul Uniunii Europene cu Mercosur aduce oportunităţi pentru agricultura românească, în sectoarele cărnii de pasăre, lactatelor şi vinului, care au potenţial de export, spun surse din Comisia Europeană.
Conferinţa Timişoara Cyber Forum 2025. AI a democratizat riscul: atacurile sunt mai ieftine şi mai uşor de creat. O rafinărie nu poate fi securizată ca un laptop # Ziarul Financiar
Peisajul ameninţărilor cibernetice s-a schimbat fundamental: inteligenţa artificială accelerează şi democratizează producţia de malware, infrastructura critică (OT) a devenit o ţintă directă, iar factorul uman reprezintă vectorul principal de atac.
ZF Special. Supliment ZF 27 de ani. Dragoş Pavăl, preşedintele Dedeman: 2026 va fi un an al echilibrului. Între prudenţă şi curaj. Între adaptare şi continuitate # Ziarul Financiar
Dragoş Pavăl, preşedintele Dedeman, cea mai mare companie antreprenorială românească după cifra de afaceri, spune că 2026 trebuie să fie un an al investiţiilor, în ciuda contextului economic „provocator”.
Ghid de locuire în Bucureşti. Dezvoltatorii pariază pe regenerare urbană, prin care foste fabrici sau platforme industriale devin zone vii. Palas din Iaşi sau Carbochim din Cluj, Automatica, Griro sau Ventilatorul din Bucureşti s-au transformat sau vor deveni puncte de interes # Ziarul Financiar
În marile oraşe ale României, regenerarea urbană a devenit tema centrală a dezvoltării imobiliare. Este procesul prin care zonele industriale, unele actuale, altele uitate decenii întregi, revin la viaţă, iar terenurile neutilizate capătă o nouă identitate urbană.
Salariul creşte pe hârtie, dar scade în buzunar: septembrie, a treia lună consecutivă în care inflaţia a depăşit creşterea veniturilor # Ziarul Financiar
Salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.443 de lei în luna septembrie a acestui an, în creştere cu 4,1% faţă de aceeaşi lună din anul 2024, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
