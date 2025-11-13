ANAF va începe controale fiscale la peste 500 de mari contribuabili selectaţi în baza unor analize de risc fiscal realizate de structurile de specialitate ale instituţiei

11:45

După ce Cocktail Holidays a intrat în incapacitate de plată la finalul lunii august, iar sute de turişti au fost afec­taţi, unii dintre ei fiind deja în vacanţe, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a mers în control la agenţia de turism, căreia i-a fost ulterior retrasă licenţa de turism şi amendată cu 34.000 de lei pentru o serie de nereguli.