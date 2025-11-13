ANAF va începe controale fiscale la peste 500 de mari contribuabili selectaţi în baza unor analize de risc fiscal realizate de structurile de specialitate ale instituţiei
Ziarul Financiar, 13 noiembrie 2025 15:30
ANAF va începe controale fiscale la peste 500 de mari contribuabili selectaţi în baza unor analize de risc fiscal realizate de structurile de specialitate ale instituţiei
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
15:45
Acum 30 minute
15:30
Acum o oră
15:00
Acum 2 ore
14:45
14:45
14:45
14:30
14:30
14:15
14:00
14:00
14:00
Acum 4 ore
13:45
13:45
13:15
13:15
Dan Moraru, Country Lead, 7card by Wellhub: Niciodată n-am avut o forţă de muncă atât de educată. Niciodată n-am avut o forţă de muncă atât de trainable, care poate face schimbări şi se adaptează. Este esenţial pentru a putea traversa perioadele cu multe schimbări şi cu incertitudine # Ziarul Financiar
13:15
13:15
13:00
13:00
13:00
13:00
Sorin Drăghici, Director Comercial, Enayati Medical City: Decât să oferi beneficii extrasalariale care nu sunt personalizate e mai bine să nu o faci. Pentru că în spate e un cost de oportunitate, angajaţii vorbesc între ei şi apoi îţi scade brandul de angajator. Iar angajatorul se va întreba de ce # Ziarul Financiar
12:45
12:45
12:45
Bucureştiul de acum 150 de ani faţă în faţă cu Bucureştiul de azi. Cum încearcă Redport să schimbe faţa unor zone neglijate din estul şi nordul Capitalei # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească asistă la apariţia unui nou tip de dezvoltator, unul care îşi asumă un rol care depăşeşte simpla construcţie de apartamente. „Noi suntem un renovator urban. Nu ne uităm doar să construim, ci să redăm oraşului zone vaste, neglijate“, spune Bogdan Gubandru, COO al Redport.
12:30
12:15
12:15
12:15
12:15
12:00
12:00
12:00
12:00
Irina Paşcan, HR Manager, Adecco Romania: 2026 va fi un an în care accentul se va muta pe eficienţă, simplificarea proceselor, digitalizare şi pe recalificare, iar angajatorii trebuie să fie flexibili şi să arate flexibilitate în toate procesele lor şi toate schimbările care vor veni # Ziarul Financiar
Acum 6 ore
11:45
Cum pot fi prevenite în turism situaţiile de tipul Cocktail Holidays, firmă care şi-a cerut insolvenţa? „Agenţiile de turism sunt obligate acum să transmită, cu documente, în timp real, situaţia pachetelor vândute şi sumele“ # Ziarul Financiar
După ce Cocktail Holidays a intrat în incapacitate de plată la finalul lunii august, iar sute de turişti au fost afectaţi, unii dintre ei fiind deja în vacanţe, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a mers în control la agenţia de turism, căreia i-a fost ulterior retrasă licenţa de turism şi amendată cu 34.000 de lei pentru o serie de nereguli.
11:45
11:45
Mădălina Racoviţan, partner, People Services Leader, KPMG România: Directiva europeană privin transparentizarea salariilor nu e un subiect de speriat, dar nu este neapărat un subiect comod. Lucrurile pe care le cere directiva sunt absolut fireşti, să ai echitate internă, să ai structuri de joburi, să ai structuri salariale # Ziarul Financiar
11:30
11:15
11:15
11:15
Ciprian Văcaru, secretar de stat, Ministerul Muncii: De acum într-un an cred că vom fi pe un traseu de stabilitate, cu o crestere mică. Deşi vedem că există disponibilizări, în mare parte în sectorul de IT, ne uităm şi la programe pentru relansarea economiei care vor însemna programe de locuri de muncă nou create # Ziarul Financiar
11:00
11:00
11:00
10:45
10:30
10:15
Acum 8 ore
09:30
09:30
09:15
Cum pot fi prevenite situaţiile de tipul Cocktail Holidays în turism? „Agenţiile de turism sunt obligate acum să transmită, cu documente, în timp real, situaţia pachetelor vândute şi sumele“ # Ziarul Financiar
După ce Cocktail Holidays a intrat în incapacitate de plată la finalul lunii august, iar sute de turişti au fost afectaţi, unii dintre ei fiind deja în vacanţe, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a mers în control la agenţia de turism, căreia i-a fost ulterior retrasă licenţa de turism şi amendată cu 34.000 de lei pentru o serie de nereguli.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.