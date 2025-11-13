Emisiile de CO2 din arderea combustibililor fosili cresc din nou – dar boom-ul surselor regenerabile oferă speranță pentru climă

07:40

Un element chimic aproape imposibil de găsit în natură ar putea deveni, paradoxal, una dintre cele mai promițătoare arme ale medicinei moderne împotriva cancerului. O echipă de cercetători de la Texas A&M University Cyclotron Institute a reușit să producă și să stabilizeze pentru scurt timp astatinul-211 (At-211) – un izotop radioactiv rar, capabil să distrugă […]