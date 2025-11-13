Avioanele refolosibile, la mare căutare. Brașoveanul care a cumpărat un Boeing pentru a-l transfoma în hotel la Râșnov a mai cumpărat unul

09:10

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că Europa trebuie să fie pregătită să sprijine Ucraina cel puțin încă trei ani, în contextul războiului de agresiune purtat de Rusia. Oficialul a subliniat că, în opinia sa, președintele rus Vladimir Putin nu va putea susține un conflict de o asemenea durată. „Ucraina este pregătită pentru […]