Îndeplinirea jalonului legat de pensiile magistraților până pe 28 noiembrie va ține de reacția CSM
Newsweek.ro, 13 noiembrie 2025 21:50
Îndeplinirea jalonului solicitat de Comisia Europeană, legat de pensiile magistraților, până pe 28 n...
Acum 10 minute
22:00
Bolojan a anunțat cât vor fi pensiile speciale. Magistrații ar pierde 7.500 lei la pensie # Newsweek.ro
Premierul Bolojan a anunțat cât vor fi pensiile speciale. Magistrații ar pierde 7.500 lei la pensie....
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:10
Demisie în masă, la un spital din Mureş. Ce a găsit acolo DSP este greu de descris în cuvinte # Newsweek.ro
Demisie în masă, la spitalul din Târnăveni. Ce a găsit acolo DSP este greu de descris în cuvinte. Ig...
Acum 2 ore
20:50
Daniel Băluţă a fost ales preşedintele PSD Bucureşti, în locul Gabrielei Firea. "Suntem toți în spatele lui" # Newsweek.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Generală, a fost ales preşedintele ...
20:40
Un general sirian al lui Bashar al-Assad, acuzat de tortură, ascuns ani de zile de Mossad în Europa # Newsweek.ro
Khaled al-Halabi, un general sirian, acuzat de torturarea deținuților în timpul represiunii Primăver...
20:20
Excesul de ofertă de petrol ar putea duce la un deficit de 4 milioane de barili pe zi, anunță organi...
20:10
UE va interzice țigările cu filtru. Care este prima țară din Europa care a acceptat directiva? # Newsweek.ro
UE lucrează la interzicerea țigărilot cu filtru, ceea ce va duce la reducerea numărului de comercian...
Acum 4 ore
19:50
Când este momentul ideal să tai vița de vie ca să protejezi planta. În noiembrie sau primăvara? # Newsweek.ro
Alegerea momentului potrivit pentru tăierea viței de vie poate face diferența între o recoltă sănăto...
19:40
Horoscop weekend. Săgetător probleme în dragoste, speranță pentru Taur. Rac - probleme, Balanța cea norocoasă # Newsweek.ro
Avem semnele zodiacale din acest weekend. Horoscop weekend. Săgetător probleme în dragoste, speranță...
19:20
Marea Britanie nu plătește 6.750.000.000 € pentru apărarea Europei SAFE. Care e contribuția României? # Newsweek.ro
Regatul Unit a respins cererea Uniunii Europene de a contribui cu 6,75 miliarde de euro pentru a se ...
19:20
Democrații sunt mai energizați pentru alegerile mid-term din anul 2026 decât republicanii # Newsweek.ro
Democrații sunt mai energizați pentru alegerile "mid-term elections", din anul 2026, decât republica...
18:50
Care este cel mai bun moment al zilei pentru a bea apă. Curăță pietrele de la rinichi și ajută la hidratare # Newsweek.ro
Care este cel mai bun moment al zilei pentru a bea apă. Curăță pietrele de la rinichi și ajută la hi...
18:40
Gluma proastă făcută la 112 de doi elevi care au chiulit la ora de biologie. Ce au putut să spună Poliției? # Newsweek.ro
Doi elevi din București au chiulit de la ora de biologie și au sunat la 112 să facă o glumă proastă....
18:30
De ce agresorul nu poartă nicio responsabilitate pentru morțile cauzate de minele antipersonal? Ce a...
18:20
Ministrul Educației susține că profesorii poartă vina pentru analfabetismul funcțional al elevilor # Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, stârnește controverse după declarațiile despre analfabetismul fun...
18:10
Germania caută soldați, 2.600 de euro pentru voluntari. Bonus pentru cei care sunt șoferi # Newsweek.ro
Germania a pus la punct sistemul prin care va crește numărul de militari și se știe deja că vorbim d...
Acum 6 ore
18:00
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi pentru tentativă de omor au fost plasaţi în arest la domiciliu # Newsweek.ro
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, ...
17:40
Războiul balastului: două firme din Iași au ajuns să-și consume relațiile comerciale în instanță # Newsweek.ro
Două firme și-au mutat relațiile contractuale în instanță. Una pretinde penalități pentru 28 de fact...
17:40
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, laudă contribuţia Franţei la consolidarea apărării aliate în România # Newsweek.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, aflat miercuri şi joi în judeţele Sibiu şi Braşov, în ...
17:30
Amendă de 80€, pentru emirul Qatarului. Și-a parcat mașina de 1.700.000€ în fața magazinului de 2.000.000.000€ # Newsweek.ro
Poliția din Londra nu are „milă”. Emirul Qatarului și-a parcat mașina de 1.700.000€ în fața celebrul...
17:30
România obţine aprobarea PNRR revizuit la Bruxelles, după negocieri intense cu Comisia Europeană # Newsweek.ro
România a obţinut, joi, la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) ...
17:20
Tudorel Toader, fost rector, fost ministru și judecător la CCR, mai pierde un proces contra presei # Newsweek.ro
Fostul judecător constituțional Tudorel Toader a mai pierdut unul dintre procesele deschise împotriv...
17:10
Un brand de modă dispare pentru totdeauna de pe piață. Care e motivul invocat de companie? # Newsweek.ro
Un brand de haine sport se retrage de pe piață. Produsele încă sunt la vânzare și sunt promoții subs...
17:10
Spitalul Bagdasar-Arseni marchează o premieră medicală: intervenţie neurochirurgicală cu pacientul conştient # Newsweek.ro
O echipă medicală de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală a realizat pentru prima dată în unit...
17:00
Pensiile cresc cu 7% în Polonia și cu 9% în Bulgaria. Cu cât vor scădea pensiile în România în 2026? # Newsweek.ro
Pensiile în Polonia și în Bulgaria vor crește cu un procent care va depăși chiar inflația. În acelaș...
16:50
ANAF începe verificări ample la nivel național. Peste 500 de mari contribuabili vor fi supuși controalelor # Newsweek.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara verificări fiscale extinse care vizează p...
16:40
Hackerii proruşi vizează Danemarca. Instituţii şi o companie de apărare, afectate de un atac cibernetic # Newsweek.ro
Un atac cibernetic de amploare a vizat mai multe instituţii din Danemarca şi o companie din industri...
16:20
CEDO condamnă Polonia pentru restricționarea avortului și încălcarea dreptului la viață privată # Newsweek.ro
CEDO a decis că Polonia a încălcat dreptul la viață privată al unei femei care a fost nevoită să avo...
Acum 8 ore
16:00
Care e stadiul lucrărilor la Centura Comarnic, ce va reduce coșmarul de pe DN1? Are 6 km, se lucrează de 2 ani # Newsweek.ro
Centura Comarnic, ce va reduce puțin coșmarul din traficul de pe DN1 - Valea Prahovei, e încă depart...
16:00
România și Ucraina înființează un grup de lucru pentru garantarea educației în limba maternă română # Newsweek.ro
Ministrul Educației din România și prim-viceministrul ucrainean Yevhen Kudriavets au convenit creare...
15:50
Avertismentul șefului Pentagonului: Nu poți fi peste tot. Europa trebuie pregătită pentru propria apărare # Newsweek.ro
Dacă SUA își asumă întreaga responsabilitate pentru situația din regiunea Indo-Pacifică, Europa treb...
15:30
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi # Newsweek.ro
Reprezentanții CSM au negociat ieri cu guvernul tăierea pensiilor speciale. Bolojan a respins propun...
15:30
Singurătatea este o problemă sensibilă. Micile obiceiuri pot contribui la sentimentele de singurătat...
15:20
SUA simulează atacuri la granița Rusiei cu bombardiere nucleare B-52H. Tensiune maximă la Kremlin # Newsweek.ro
Un bombardier strategic american B-52H a exersat lovituri asupra unor ținte din estul Finlandei, la ...
15:10
Unul dintre cele mai periculoase tipuri de cancer poate fi detectat mai devreme. Simptomele care dau alarma # Newsweek.ro
Puțini oameni supraviețuiesc cancerului pancreatic – parțial pentru că acest tip de cancer devine ad...
15:00
S-a terminat gratuitatea! Mașinile electrice, taxate cu 13,5£ în centrul Londrei din 2026. Termicele, cu 18 £ # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, mașinile electrice nu vor mai circula gratis în centrul Londrei. Șoferii vor ...
14:50
SUA pregătește o „distribuție gratuită” de tunuri, Abrams, Bradley și Apache. Beneficiarii, costuri colaterale # Newsweek.ro
În cadrul programului „Excess Defense Articles” (Articole în Exces de Apărare), Statele Unite oferă ...
14:40
Bolojan, întâlnire cu premierul Republicii Moldova: „Se puneau garduri între noi. Azi construim punți” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu au reafirmat la București parteneriatul strategic dintre România ...
14:30
Șeful Renault trage un semnal de alarmă: „Oamenii nu mai au bani să cumpere mașini noi” # Newsweek.ro
François Provost, noul șef al Renault, trage un semnal de alarmă, în contextul în care UE impune obi...
14:20
EURO U21 2025 din Slovacia s-a încheiat cu o finală spectaculoasă între Anglia și Germania, decisă î...
14:10
Scandalul prețului la carburanți. Ministrul Energiei: „Nu există condiții obiective pentru scumpiri” # Newsweek.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, afirmă că sancțiunile impuse companiei Lukoil nu justifică o crește...
14:10
Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pe fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, cinci decrete de numire a unor consilieri. Vlad Va...
Acum 12 ore
14:00
Trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul de Revistă "Cons...
13:50
CE vrea un serviciu de informații european. Vor fi detașați ofițeri din serviciile naționale de spionaj # Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să creeze un serviciu de informați...
13:40
Un incendiu a izbucnit la un hotel din Timişoara. Zece persoane, angajaţi, s-au autoevacuat # Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit, joi, la ultimul etaj al unui hotel din Timişoara, iar 10 persoane, angajaţi ...
13:20
VIDEO Ploaie de foc într-un cartier din Rusia, după ce Ucraina a atacat orașul Orel cu rachetele Flamingo # Newsweek.ro
Teroarea și frica lovește din plin Rusia lui Putin. Orașul rus Orel a fost vizat noaptea trecută de ...
13:10
Ministrul Muncii: Programul naţional de fertilizare in vitro va putea fi finanţat din fonduri europene # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă, joi, că Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va...
12:50
Australia: Femeie care se prezenta drept ghicitoare, arestată pentru o presupusă fraudă de 46.000.000$ # Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 53 de ani care pretindea că este maestră feng shui şi ghicitoare a fost aresta...
12:50
Pericol de explozie în București de la o țeavă de gaze. 20 de oameni, evacuați de urgență. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Este alertă într-un cartier din București după ce o țeavă de gaze a fost fisurață în urma unor lucră...
12:40
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut...
