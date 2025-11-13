Motivul pentru care Trump vrea să refuze vizele de imigrant pentru persoanele supraponderale
Adevarul.ro, 13 noiembrie 2025 22:00
Administrația Trump propune reguli noi prin care solicitanților de viză de imigrant li s-ar putea refuza accesul în SUA dacă suferă de obezitate, diabet sau alte boli.
Acum 10 minute
22:00
Băluță îl laudă pe Nicușor Dan pentru mandatul său de primar al Capitalei. Ce spune despre Anca Alexandrescu # Adevarul.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat despre Nicușor Dan, fostul primar al Capitalei, astăzi președintele României, că „a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a face lucruri cât mai bune pentru bucureșteni”.
22:00
Acum 30 minute
21:45
Videoclipurile care par să arate tineri recruți ucraineni în lacrimi, spunând că sunt trimiși forțat pe front, nu sunt reale.
21:45
Tinerii renunță la carierele corporatiste pentru viața de lux în serviciul miliardarilor: povestea bonei cu bucătar privat și vacanțe pe iahturi # Adevarul.ro
Tot mai mulți tineri din Generația Z aleg să lase în urmă carierele corporatiste pentru a deveni bone, asistenți personali sau bucătari ai celor super-bogați.
Acum o oră
21:30
Ciprian Ciucu, despre o posibilă rupere a coaliției: „Înseamnă că ne-a prostit domnul Grindeanu şi noi vom fi picat de fraieri” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a spus că, dacă după alegeri se va rupe coaliția de guvernare, „înseamnă că ne-a prostit pe toți domnul Grindeanu”.
21:30
Ambasadorul SUA la NATO transmite că țara sa are în continuare mai multe trupe în România acum decât în 2022 # Adevarul.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat, joi că SUA au deplasat trupe în zonă după invazia Ucrainei și că țara sa are în continuare mai multe trupe în România acum decât avea în anul 2022.
21:15
Caz tragic la o clinică dentară: o fetiță de doi ani a murit după o anestezie prea puternică # Adevarul.ro
O fetiță de 2 ani a murit în urma unei anestezii prea puternice într-o clinică dentară. A fost resuscitată, dar nu a răspuns manevrelor.
21:15
Doi medici de la Spitalul Floreasca, acuzați de luare de mită. Au fost luați din trafic și duși la audieri # Adevarul.ro
Un medic anestezist și un ortoped de la Spitalul Floreasca sunt cercetați pentru presupusă luare de mită.
Acum 2 ore
20:45
Un elev care chiulea a anunțat la 112 că se îneacă într-un lac. Unde l-a găsit Poliția # Adevarul.ro
Un elev de 13 ani din București a sunat la 112, spunând că a căzut într-un lac și că se află în pericol de înec. În realitate, nu exista nicio amenințare, apelul dovedindu-se a fi o glumă pusă la cale de băiat împreună cu un prieten.
20:30
Întrebat dacă favoritul preşedintelui Nicuşor Dan este Cătălin Drulă sau Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că șeful statului „a fost atât de prezent în campania aceasta”, încât „nu ne putem face auziţi unii pe alţii”.
20:15
George Burcea, iritat de o întrebare privind finanțarea campaniei la Primăria Capitalei: „Nu-mi dă mama mie bani să candidez” # Adevarul.ro
Actorul George Burcea, candidat al Partidului Oamenilor Tineri (POT) la Primăria București, a avut un schimb tensionat de replici în timpul unui podcast politic, după ce a fost întrebat despre sursa banilor pentru campania sa electorală.
20:15
Thailanda renunță la interdicția privind consumul de alcool după-amiaza, în urma protestelor # Adevarul.ro
Thailanda a renunțat la interdicția privind consumul de alcool după-amiaza, la doar câteva zile după introducerea ei.
20:15
O femeie din Japonia s-a „căsătorit” cu un personaj AI: când și-a dat seama că-l „iubește” # Adevarul.ro
O femeie de 32 de ani din Japonia a decis să se „căsătorească” cu un personaj creat de inteligența artificială.
20:15
Gestul controversat al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu chiar înainte de moartea compozitorului: „Să fie interzis” # Adevarul.ro
Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, Mariana Moculescu, ransmis o solicitare către prim-ministru, Ministrul Culturii și Directorul TNB, prin care cerea ca acesta să fie exclus de la concertul caritabil organizat în onoarea sa.
Acum 4 ore
20:00
Imagini dezolante din Londra. „Orașul de corturi” în care trăiesc și români: „Nu e sigur aici, mai ales noaptea” # Adevarul.ro
Una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, Tottenham Court Road din Londra, a fost transformată într-o adevărată tabără de corturi, unde trăiesc zeci de persoane fără adăpost, majoritatea migranți.
19:45
Tânără răpită din București de fostul iubit. A cerut ajutor într-o benzinărie din Predeal # Adevarul.ro
Un bărbat de 21 de ani a sechestrat o tânără de 18 ani în mașina lui și ar fi plecat spre Mureș. Ajunși într-o benzinărie din Predeal, tânăra a fugit din mașină și a cerut ajutorul angajaților.
19:15
Lovitură pentru Temu și Shein. UE renunță mai repede la scutirea de taxe pentru coletele mici din China # Adevarul.ro
Statele membre ale UE au decis joi să accelereze procesul de eliminare a scutirii de taxe vamale aplicată la nivelul blocului pentru comenzile de valoare mică provenite de la giganți retail precum Temu și Shein, pentru a reduce valul de importuri chinezești ieftine.
19:00
Guvernul reorganizează Garda Forestieră: mai mulți angajați în teren și posturi suplimentare # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat joi reorganizarea Gărzii Forestiere, măsură prin care se desființează posturile neocupate și se majorează numărul angajaților din teren.
19:00
Tânăr arestat după ce a agresat un livrator căruia a încercat să-i fure scuterul, pe o stradă în București # Adevarul.ro
Un cetățean străin în vârstă de 33 de ani, care livrează mâncare în București, a fost îmbrâncit pe stradă de un tânăr care a încercat să fugă cu scuterul lui. Incidentul s-a petrecut joi, 13 noiembrie.
19:00
Daniel Băluță: „În Capitală se dă tonul. De aici pornește încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD” # Adevarul.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că Bucureştiul trebuie să devină motorul partidului şi un exemplu de guvernare eficientă, „cu cap, cu inimă şi cu rezultate”.
18:45
Vlad Voiculescu, după numirea sa drept consilier onorific al președintelui: „Nicușor Dan are în față o misiune aproape imposibilă” # Adevarul.ro
Europarlamentarul USR și fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a reacționat joi, după ce Administrația Prezidențială a anunțat numirea sa drept consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.
18:45
Interviul cu Lavrov pe care presa italiană a refuzat să-l publice: declarațiile care au stârnit un conflict diplomatic între Moscova și Italia # Adevarul.ro
Un conflict diplomatic între Moscova și presa italiană a izbucnit după ce cotidianul „Corriere della Sera” a refuzat să publice un interviu cu ministrul rus de Externe.
18:30
CSM, după întâlnirea de la Cotroceni, pe tema pensiilor magistraților: Discuțiile „nu au condus la o soluție agreată de toți participanții” # Adevarul.ro
După discuțiile de miercuri, 12 noiembrie, de la Cotroceni, pe tema pensiilor magistraților, CSM a precizat că „nu au condus la o soluție agreată de toți participanții”.
Acum 6 ore
18:00
Premieră la Spitalul „Bagdasar-Arseni”. Medicii au îndepărtat o tumoră cerebrală cu pacientul treaz: „Am putut să vorbesc în timpul operației” # Adevarul.ro
O echipă de medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București a realizat, în premieră pentru unitatea medicală, o intervenție neurochirurgicală complexă de ablație a unei tumori cerebrale, cu pacientul treaz pe masa de operație.
18:00
Un elicopter „a căzut din cer” în Marea Britanie. Pilotul a scăpat nevătămat după o aterizare forțată # Adevarul.ro
Serviciile de urgență au intervenit rapid după ce un elicopter a „căzut din cer” în timp ce survola orașul Bolton, în Marea Britanie.
18:00
Asigurările RCA pentru trotinete și biciclete electrice devin obligatorii: legea a fost promulgată. Cât va costa asigurarea # Adevarul.ro
Legea are prevede obligativitatea asigurării RCA pentru trotinete și biciclete electrice a fost promulgată de președintele Nicușor Dan joi, 13 noiembrie.
17:45
Peste 70% dintre angajații de la stat își doresc salarii mai mari, potrivit unui studiu # Adevarul.ro
Peste 70% dintre angajații din sistemul public consideră că venitul actual nu reflectă în totalitate volumul și complexitatea muncii depuse și spun că își doresc un salariu mai mare.
17:45
Polonia, sancționată la CEDO după ce o femeie a fost nevoită să meargă în străinătate pentru avort # Adevarul.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a hotărât joi că Polonia a încălcat dreptul unei femei la viață privată, după ce aceasta, neștiind dacă avortul mai era legal în țara ei, a fost nevoită să plece în străinătate pentru a întrerupe sarcina.
17:30
Scandal în Japonia: premierul Sanae Takaichi dorme doar două ore pe noapte și e acuzată că încurajează supramunca # Adevarul.ro
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a provocat controverse și chiar îngrijorări după ce a declarat, joi, că doarme doar două ore pe noapte. Afirmația ei a generat un val de critici și acuzații că promovează cultura supramuncii.
17:30
Ministrul Apărării, despre faza finală a exerciţiului DACIAN FALL 25: „Contribuţia Franţei a consolidat semnificativ postura aliată de apărare” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a subliniat importanţa contribuţiei Franţei la exerciţiul DACIAN FALL 25.
17:15
Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu, în casa tatălui lor din Napoli # Adevarul.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu, în Italia, în casa tatălui său din Napoli, până la finalizarea procedurilor pentru extrădarea în România.
17:15
Grindeanu promite sprijin total pentru Daniel Băluță la Primăria Capitalei: „Dorim să-i dăm toate pârghiile” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a declarat că PSD îl susține pe Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei.
17:15
Merz îi cere lui Zelenski să rezolve urgent corupția din Ucraina, pe fondul scandalului legat de șpăgi # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-o convorbire telefonică de joi să rezolve problemele de corupție ale țării, în contextul scandalului uriaș al șpăgilor care zguduie Kievul.
16:45
Atac cibernetic în Danemarca: Hackeri proruşi vizează site-uri guvernamentale și o companie de apărare # Adevarul.ro
Un atac cibernetic revendicat de hackeri proruşi a vizat joi mai multe site-uri guvernamentale din Danemarca.
16:45
Planul Național de Redresare și Reziliență revizuit, aprobat la Bruxelles. Nazare: „Relansarea economică este condiţionată de atragerea tuturor banilor europeni” # Adevarul.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, 13 noiembrie, că România a obţinut aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).
16:45
La 47 de ani, sârbul Dejan Stankovic a plecat din Rusia.
16:45
Surpriză la Adunarea Generală a LPF. Iorgulescu pierde pe modificarea statutului, dar câștigă eliminarea limitei de mandate.
16:45
Alertă de sezon: medicii avertizează că gripa e subestimată. Vaccinarea, încă recomandată # Adevarul.ro
Cazurile de gripă încă sunt sporadice la noi în țară, iar campania de vaccinare a demarat de mai bine de o lună. Cei mai conștiincioși, spun medicii de familie, sunt pacienții care an de an se vaccinează, chiar dacă acum trebuie să facă drumuri în plus.
16:45
Macron avertizează: „Războiul de mâine va începe în spațiu” . Franța acuză Rusia de spionaj orbital # Adevarul.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Rusia desfășoară activități de spionaj în spațiu, transformând orbita Pământului într-un nou câmp de luptă.
16:45
ANAF anunță controale fiscale la peste 500 de mari contribuabili din România. Cum se va face selecția # Adevarul.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va începe o amplă acţiune de verificare fiscală care va viza peste 500 de mari contribuabili din diferite domenii de activitate economică.
16:30
CSM, reacție fermă după declarațiile viceprimarului Ruben Lațcău despre „judecătoare șantajate de loverboys”: „Acuzații grave și nefondate” # Adevarul.ro
CSM a condamnat public afirmațiile făcute de Ruben Lațcău, viceprimarul municipiului Timișoara.
16:30
Motivul pentru care dosarul „Dragnea, vizită la Trump” a fost clasat. DNA spune că „fapta nu există” # Adevarul.ro
DNA a clasat pe 10 septembrie 2025 dosarul ”Dragnea, vizită la Trump” pe motiv că fapta penală nu există.
16:15
Negocierile dintre președinte, liderii coaliției și reprezentanții magistraților privind reforma pensiilor speciale s-au încheiat fără niciun acord.
16:15
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală # Adevarul.ro
O echipă internațională de geneticieni a reușit, pentru prima dată, să secvențieze ADN-ul lui Adolf Hitler dintr-o probă de sânge veche de 80 de ani.
16:15
Trei avioane dezmembrate din flota Blue Air vor fi transformate în hoteluri și restaurante: „Trezesc interesul multor investitori” # Adevarul.ro
Trei cadre de avion din flota Blue Air, aflată în faliment, au fost adjudecate cu peste 140.000 de euro și vor fi transformate în hoteluri și restaurante.
16:15
Șase angajați ai unei primării din Italia sunt anchetați pentru că furau bijuterii din morgă # Adevarul.ro
Angajații preluau cadavrele și furau orice obiect de valoare înainte de înmormântare.
16:15
Bucureștiul prinde culoare! Primele imagini cu muralul dedicat fotbaliștilor naționalei # Adevarul.ro
Naționala României prinde viață în Capitală. Muralul tricolorilor a fost finalizat chiar înainte de meciul cu Bosnia.
16:15
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul partidului la Primăria Generală, preia oficial şefia filialei PSD București, conduse de nouă ani de Gabriela Firea.
16:15
Prima plângere penală împotriva lui Cristian Andrei a fost depusă. Nouă femei l-au acuzat de abuz până acum # Adevarul.ro
Prima plângere oficială pe numele lui Cristian Andrei a fost depusă la poliție, iar autoritățile au luat deja legătura și cu alte posibile victime.
Acum 8 ore
16:00
Ancheta privind anturajul președintelui Zelenski. Întâlnire între ofițeri ai FBI și anchetatorii anticorupție din Ucraina # Adevarul.ro
Detalii exclusive despre cazul „Midas” – investigația care zguduie cercul apropiat al președintelui ucrainean.
