Beneficiile somnului. De ce e esențial să ne odihnim și ce se întâmplă când nu dormim suficient

Am trecut la ora de iarnă, iar pentru o noapte am dormit cu o oră în plus. Numai bine pentru sănătatea fizică și psihică, spun specialiștii. Un somn suficient și odihnitor este esențial pentru memorie, concentrare, curățarea creierului de toxine, dar și un sistem imunitar mai puternic.

