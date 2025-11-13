Horoscopul zilei de 14 noiembrie 2025
Jurnal de Vrancea, 14 noiembrie 2025 00:20
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai multă energie și entuziasm, dar s-ar putea să te grăbești în decizii. În dragoste, o conversație neașteptată reaprinde flacăra. La serviciu, se recomandă răbdare — un coleg îți poate oferi o perspectivă utilă. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Ziua aduce un echilibru între muncă și […]
Acum o oră
00:20
Acum 12 ore
16:10
Ce transmite poliția în legătură cu accidentul mortal de la Câmpuri: bărbatul s-a răsturnat într-o curbă!
Astăzi, 13 noiembrie a.c., la ora 14:30, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2L, în comuna Câmpuri. Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că un bărbat de 69 de ani, din localitate, în timp ce se deplasa cu un […]
16:00
Bazinul de Înot al Consiliului Județean Vrancea găzduiește în acest sfârșit de săptămână Campionatul Național de Juniori U14 la polo pe apă – Turneul Intermediar. Evenimentul are loc sâmbătă și duminică, 15–16 noiembrie 2025, reunind cele mai talentate echipe de juniori din întreaga țară. Competiția aduce în fața publicului meciuri spectaculoase, după următorul program: Etapa […]
15:00
Potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, pompierii militari intervin la un accident rutier produs pe DN 2L, în zona localității Câmpuri, acolo unde o persoană a fost prinsă sub un tractor. Intervine o autospecială de intervenție de la Punctul de Lucru Soveja și o autospecială de descarcerare de la Detașamentul de Pompieri Focșani. Misiunea este în […]
14:40
Sesiunea Județeană de Formare a Elevilor Reprezentanți, eveniment al Consiliului Județean al Elevilor Vrancea
Consiliul Județean al Elevilor Vrancea (CJE Vrancea) organizează, în perioada 15–16 noiembrie 2025, Sesiunea Județeană de Formare a Elevilor Reprezentanți, un eveniment dedicat noilor membri ai consiliilor școlare din județ. Aproximativ 100 de participanți — elevi, cadre didactice, voluntari, reprezentanți ai administrației publice și ai societății civile — se vor reuni la Galeriile de Artă […]
13:30
Tot mai mulți români observă în aceste săptămâni că rafturile cu ouă din magazine sunt mai goale decât de obicei. Sortimentele s-au împuținat, iar motivul principal este exportul masiv al producției interne către piețele vest-europene și chiar spre Statele Unite. Fermierii români profită de prețurile mai bune oferite peste hotare. În condițiile în care țări […]
12:40
INSCOP: PSD și AUR preferate de alegătorii din mediul rural și de cei cu studii primare și medii
Pentru AUR și PSD ar vota 70% dintre locuitorii din mediul rural, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, arată datele sondajului informat.ro – INSCOP Research realizat în perioad 25 octombrie – 2 noiembrie. 30% dintre persoanele care locuiesc în mediul urban ar opta să voteze cu AUR, 19% dintre aceștia susțin PSD, 17% […]
Acum 24 ore
10:00
Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din municipiul Bacău, este acuzat de procurori că ar fi violat o minoră în vârstă de 13 ani, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, el fiind reţinut în acest caz. „În fapt, s-a reţinut că în după-amiaza zilei de 1 septembrie, în timp ce se […]
10:00
Spitalul Militar Focșani – teste gratuite de glicemie de Ziua Mondială a Diabetului Zaharat!
Pe 14 noiembrie, de Ziua Mondială a Diabetului Zaharat, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu" Focșani își deschide porțile pentru o acțiune de screening gratuit al glicemiei. În intervalul 8:30 – 12:30, la cabinetul de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din Ambulatoriul integrat, orice persoană își poate testa gratuit nivelul glicemiei. Scopul este […]
Ieri
00:20
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Dragoste: Este posibil să simţi nevoia să îţi exprimi nemulţumirile faţă de partener. Comunică cu calm. Sănătate: Mişcarea fizică te ajută să reduci tensiunea acumulată. Finanţe: Veniturile sunt mai incerte – o abordare prudenta la cheltuieli îţi va fi de folos. Taur (20 aprilie – 20 mai) Dragoste: Ai […]
12 noiembrie 2025
16:40
Companiile care angajează tineri, în anumite condiții, pot primi sprijin financiar substanțial din partea statului
Companiile care angajează tineri, mame cu cel puțin trei copii sau victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane ar putea primi sprijin financiar substanțial din partea statului. Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care prevede acordarea unor subvenții de până la 2.250 de lei pe lună pentru angajatorii […]
16:20
Cinci persoane, prinse lipind ilegal afișe publicitare în Focșani. Două erau minore
În data de 12 noiembrie, Poliția Locală Focșani a depistat cinci persoane care lipeau afișe cu reclame pentru firme de construcții pe stâlpi de iluminat, indicatoare rutiere, arbori și garduri din municipiu, fără autorizație. Activitatea acestora nu doar că a încălcat legea, dar a contribuit și la deteriorarea aspectului urban. Toate cele cinci persoane au […]
16:00
Televiziunea Română va difuza zilele acestea programe dedicate compozitorului Horia Moculescu
Posturile Televiziunii Române şi-au modificat grilele şi au programat emisiuni în memoria lui Horia Moculescu. Miercuri, de la ora 22.00, TVR 1 difuzează o ediţie de colecţie „Dosar România", dedicată marelui artist, pe care românii din diaspora o vor putea urmări vineri, de la 23.30, la TVR Internaţional. La TVR 2 şi TVR Internaţional, de […]
15:00
Avocatul focșănean Toni Neacșu: „Magistrații au fost doar pretextul. Ținta reală sunt pensiile militare"
Avocatul focșănean Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a publicat recent pe pagina sa de Facebook un mesaj care a stârnit numeroase reacții. Acesta susține că discuțiile aprinse din ultimele luni privind pensiile speciale ale magistraților au avut, de fapt, un scop mai amplu: pregătirea terenului pentru modificarea pensiilor militarilor și […]
14:10
Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, a anunțat că la purtat discuții serioase la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului discuții care au vizat proiectele ce urmează să fie depuse pe componenta infrastructurii turistice. „Pentru a crea o destinație turistică atractivă și durabilă este nevoie de muncă, viziune și colaborare între autoritățile publice și mediul privat", […]
13:50
Farmacia Tei, investiție de 700.000 de euro în Focșani! Noua unitate se va deschide anul viitor
Farmacia Tei, una dintre cele mai dinamice companii din retailul farmaceutic românesc, continuă procesul de extindere la nivel național. Compania, care a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri impresionantă de 1,4 miliarde de lei, va deschide anul viitor (2026) cinci unități noi, dintre care una în Focșani, una în Ploiești și o alta în […]
13:00
VIDEO Lepșa și Greșu: prima dată în istorie cu apă potabilă dintr-un sistem public modern
Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a semnat autorizația de construire pentru continuarea lucrărilor de înființare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Lepșa și Greșu, comuna Tulnici – o investiție esențială pentru una dintre cele mai frumoase zone montane ale județului Vrancea, care nu a beneficiat niciodată de un sistem public de […]
13:00
O tânără care s-a rătăcit în pădurea din localitatea Mărgineni, după ce a rămas împotmolită cu maşina, a fost recuperată de poliţişti, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău. După ce a rămas cu maşina blocată, femeia a plecat pe jos circa patru kilomeri, până a găsit un semnal GSM şi a sunat […]
12:10
ULTIMA ORĂ A murit compozitorul Horia Moculescu, cetățean de onoare al municipiului Focșani
În vârstă de 88 de ani, Horia Moculescu era internat în stare gravă la Institutul "Matei Balş" din București, el aflându-se în secţia de ATI, unde era intubat în ultimele zile. În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu rotile, […]
12:00
PROTEST Organizațiile civice cer revocarea președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea
Mai multe organizații civice și ONG-uri anunță un protest vineri, 14 noiembrie, în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), începând cu ora 18:30. Manifestația, intitulată „Ce face Lia cu Justiția din România? – Cerem revocarea apărătoarei corupților!", are ca scop solicitarea revocării din funcție a președintei Înaltei Curți, Lia Savonea. Semnatarii apelului […]
11:10
I-au jefuit casa în timp ce se afla la petrecere! Dauna: bijuterii în valoare de peste 40.000 de euro!
O femeie de 35 de ani din Bacău a rămas fără bijuterii în valoare de aproximativ 40.000 de euro (200.000 de lei), după ce a fost jefuită de doi indivizi care au profitat de neatenția ei la o petrecere. Potrivit polițiștilor, suspecții – un bărbat de 41 de ani și o femeie de 34 de […]
10:40
Companiile care angajează tineri, în anumite condiții, pot primi sprijin financiar substanțial din partea statului
10:20
Proiect de lege: cei care folosesc trotinete electrice vor trebui să se obișnuiască cu reguli mult mai aspre
Deputații din Comisia pentru Transporturi au adoptat un raport care schimbă radical statutul acestor vehicule — de la gadgeturi de distracție la mijloace de transport reglementate prin lege. Potrivit unui proiect de lege, trotinetele electrice vor putea fi folosite doar de persoane care au împlinit 16 ani, iar viteza maximă admisă nu va putea depăși […]
10:00
Coaliția a ajuns la un acord privind tăierile din administrația locală! Primarii vor avea de ales între reducerea posturilor și scăderea cheltuielilor cu salariile
După luni de blocaj și negocieri tensionate, liderii Coaliției de guvernare au reușit să ajungă la un acord privind
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)Zi plină de energie și curiozitate. Poți primi vești neașteptate legate de bani sau de un proiect în care ești implicat. În dragoste, ai tendința să spui prea multe — fii atent la impulsivitate. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)E momentul să te ocupi de tine și de […] Articolul Horoscopul zilei de 12 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11 noiembrie 2025
23:20
Curs acreditat de frizer/barber în Focșani | Ultimele locuri la grupa de sfârșit de an # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Nu rata șansa de a te înscrie la cel mai bun curs de Frizer/Barber, ultima grupă din acest an, organizată de școala de formare Profesional New Consult din Focșani. Investește acum în viitorul tău profesional! Practica intensivă este garanția că vei învăța meserie în condiții excelente, în salonul nostru propriu și sub îndrumarea unor traineri dedicați, […] Articolul Curs acreditat de frizer/barber în Focșani | Ultimele locuri la grupa de sfârșit de an apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 25 de ani din Galați, arestat preventiv pentru jefuirea unui livrator și-a pus capăt zilelor în celula poliției, la doar două zile după ce fusese reținut. Potrivit presei locale, tânărul de 25 de ani şi-ar fi pus capăt zilelor spânzurându-se cu geaca. IPJ Galați a anunțat că la data de 8 noiembrie […] Articolul Tânărul din Galați care a jefuit un livrator s-a sinucis în arestul poliției apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Dascăli ai Colegiului „Emil Botta” din Adjud, prezenți la un curs de formare Erasmus organizat în Spania # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 27 -31 octombrie 2025 Colegiul Național ,,Emil Botta’’ din Adjud a fost reprezentat de către trei cadre didactice la cursul de formare Erasmus+, KA122-SCH-Proiecte de scurtă durată pentru mobilitatea elevilor și a personalului în domeniul educației școlare, desfășurat în Valencia, Spania, cu tema ,,Inclusive Practices Through Non-formal Education’’. Participanții din Cipru, Italia, Spania […] Articolul Dascăli ai Colegiului „Emil Botta” din Adjud, prezenți la un curs de formare Erasmus organizat în Spania apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
O femeie și un bărbat, reținuți când încercau să iasă din țară cu bijuterii furate în valoare de 200.000 de lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru furt calificat cu un prejudiciu de 200.000 de lei. În noaptea de 7 spre 8 noiembrie, bărbatul de 41 de ani și femeia de 34 de ani ar fi profitat de neatenția unei persoane, i-aar fi luat cheile de la apartament și […] Articolul O femeie și un bărbat, reținuți când încercau să iasă din țară cu bijuterii furate în valoare de 200.000 de lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
RAR avertizează: Nu cumpăra o mașină second-hand fără Cartea de Identitate a Vehiculului! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Registrul Auto Român (RAR) trage un semnal de alarmă pentru toți cei care intenționează să cumpere o mașină second-hand: nu dați banii până când vânzătorul nu vă predă Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Potrivit legislației în vigoare, cel care vinde vehiculul are obligația legală de a furniza CIV noului proprietar, conform art. 10 alin. […] Articolul RAR avertizează: Nu cumpăra o mașină second-hand fără Cartea de Identitate a Vehiculului! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Echipele și sportivii de la CSM Focșani 2007 au un program încărcat în perioada 10–16 noiembrie 2025, cu prezențe importante în competiții de fotbal, arte marțiale și volei. Fotbal – seniori și juniori în deplasare Duminică, 16 noiembrie, de la ora 12.00, echipa de Liga a IV-a a clubului se deplasează la Căiata, pentru duelul […] Articolul CSM Focșani 2007 – weekend plin cu activități sportive apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O crimă șocantă a avut loc sâmbătă seară, 10 noiembrie, în comuna Cîmpineanca, județul Vrancea. Un bărbat de 38 de ani a murit după ce ar fi fost înjunghiat de propriul tată, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, „la data de 10 noiembrie a.c., […] Articolul ULTIMA ORĂ! CRIMĂ șocantă la Cîmpineanca! Un tată și-a înjunghiat mortal fiul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10 noiembrie 2025
21:40
Cazul crimei din Teleorman, la un pas să se repete la Galați. Agresorul a fost împușcat în picioare de polițiști # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un incident soldat cu împușcarea unui bărbat de către polițiștii chemați la domiciliul unei femei a avut loc luni, în localitatea Tălpici din județul Galați. Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Tecuci s-au deplasat pentru verificări la domiciliu unei femei, victimă într-un dosar de violență în familie. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat […] Articolul Cazul crimei din Teleorman, la un pas să se repete la Galați. Agresorul a fost împușcat în picioare de polițiști apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Finanţelor a lansat luni, 10 noiembrie 2025, cea de-a unsprezecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în „condiţii avantajoase”. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Între10 noiembrie – 5 decembrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturităţi de […] Articolul Vrâncenii pot investi într-o nouă ediție de titluri de stat TEZAUR apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Valoarea totală a volumelor tranzacţionate de Black Friday a fost de 720 milioane lei, mai mult cu 9% decât anul trecut, iar numărul total de tranzacţii a fost de 1,31 milioane, anunţă PayU GPO România, jucător pe piaţa plăţilor online. ”Potrivit PayU GPO România, liderul plăţilor online, în ziua de 7 noiembrie 2025, la comercianţii […] Articolul Peste 1,31 milioane de tranzacții online în România de Black Friday apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Aaccidentul rutier s-a produs în această seară, în jurul orei 18.00, aproape de centrul municipiului Adjud, zona Lidl. Din primele informații, au fost implicate un TIR și două autoturisme. Încă nu se cunoaște cauza producerii accidentului dar, din ce știm, nu au fost victime, în urma impactului rezultând doar pagube materiale. Articolul ULTIMA ORĂ Accident la Adjud! Un TIR și mai multe autoturisme implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O tânără elevă din Focșani a cucerit lumea modei internaționale. Amelia Andronovici, elevă la Școala „Oana Diana Renea”, a fost desemnată „Fashion Star of the World 2025” în cadrul prestigiosului concurs internațional „Golden Star Kids 2025”, desfășurat în perioada 30 octombrie – 4 noiembrie, în Turcia. Pe lângă marele titlu, Amelia a obținut și „Special […] Articolul O fetiță din Focșani, încoronată „Fashion Star of the World 2025” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
Osemintele domnitorului Grigore Al. Ghyka, omagiate la Muzeul Vrancei. Nicușor Halici: „Numele lui Ghyka reprezintă astăzi parte din caracterul și identitatea noastră” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Moment istoric astăzi pentru vrânceni! În cadrul unui impresionant ceremonial de repatriere desfășurat în Piața Unirii din Focșani, am adus un omagiu rămășițelor pământești ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka. Cortegiul a ajuns apoi la MuzeulVrancei, unde sicriul cu osemintele domnitorului a fost depus pe un catafalc în foaierul Muzeului Vrancei (fostul Palat […] Articolul Osemintele domnitorului Grigore Al. Ghyka, omagiate la Muzeul Vrancei. Nicușor Halici: „Numele lui Ghyka reprezintă astăzi parte din caracterul și identitatea noastră” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:30
VIDEO Bucurie mare la Cârligele – prima zi cu microbuzul electric primit de la consiliul județean, ahiziționat cu fonduri UE prin PNRR # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii din comuna Cârligele au avut parte astăzi de o experiență specială: prima călătorie cu noul microbuz școlar electric, primit de la Consiliul Județean Vrancea printr-un proiect finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). La finalul orelor, copiii s-au urcat pentru prima dată în vehiculul modern și prietenos cu mediul, iar reacțiile lor […] Articolul VIDEO Bucurie mare la Cârligele – prima zi cu microbuzul electric primit de la consiliul județean, ahiziționat cu fonduri UE prin PNRR apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:10
Tinerii români își schimbă preferințele politice: AUR domină iar SENS urcă neașteptat în top # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tinerii români cu vârste între 18 și 29 de ani își pun speranțele în partide noi, iar scena politică se redesenează rapid. Potrivit unui sondaj INSCOP Research, publicat luni – 10 noiembrie, AUR se află pe primul loc în preferințele tinerilor, cu 34% din intențiile de vot, urmat de SENS cu 16% și USR cu […] Articolul Tinerii români își schimbă preferințele politice: AUR domină iar SENS urcă neașteptat în top apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Șoferi din Vrancea lăsați pietoni după ce s-au urcat „pulbere” la volan! Ce alcoolemie aveau cheflii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ambii conducători auto au fosdt opriți de poliție duminică dimineață (9 noiembrie), în jurul orei 03.00. Astfel, unul dintre aceștia, un cetățean de 47 de ani din comuna Popești, a fost tras pe dreapta și „îndemnat” de echipajul de poliție să sufle în „fiolă”. Aparatul a indicat o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în […] Articolul Șoferi din Vrancea lăsați pietoni după ce s-au urcat „pulbere” la volan! Ce alcoolemie aveau cheflii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs luni în jurul orei 13.30, pe DN 2 E85, între Focșani și Garoafa. În eveniment au fost implicare două autotrenuri, în urma impactului rezultând doar pagube materuale. „Din primele verificări efectuate la fața locului, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime. Cele două autovehicule au fost scoase pe acostamentul consolidat, circulația […] Articolul Accident pe E 85, între două autocamioane apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a tâlhărit un livrator venit să îi aducă un pachet de produse comandate online. Incidentul a avut loc vineri, 8 noiembrie 2025, în jurul orei 10:00. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, bărbatul ar fi plasat […] Articolul Livrator atacat cu un cuțit de un client care a comandat sub identitate falsă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Norocul a lovit din plin la tragerea Loto 6/49 de duminică. Premiul de categoria I, în valoare de 49,15 milioane de lei (aproximativ 9,66 milioane de euro), a fost câștigat cu un simplu bilet de 12 lei, potrivit anunțului făcut de Loteria Română. Este vorba despre al doilea cel mai mare premiu din istoria jocului […] Articolul Câștig uriaș la Loto 6/49: 10 milioane de euro pentru un bilet de doar 12 lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea, cu sediul în Focșani, str. Mitropolit Varlaam, nr. 48bis, județul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel: DENUMIREA POSTULUI: […] Articolul Centrul Cultural Vrancea angajează inspector de specialitate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: „La acest moment, polițiștii vrânceni intervin pe DN2 E85, în municipiul Focșani, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu o țeavă de distribuție a gazului”, a transmis IPJ Vrancea. Potrivit poliției, în acest moment traficul rutier este blocat în totalitate între sensul giratoriu de la Carrefour și intersecția DN2 […] Articolul ULTIMA ORĂ O mașină a intrat într-o țeavă de gaze pe strada Măgura din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Traian Băsescu: „România e infestată de corupţie la nivel înalt. E ultimul moment când mai putem face ceva” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un nou semnal de alarmă privind corupția din instituțiile statului, afirmând că aceasta a ajuns un risc real la adresa securității naționale. Într-o intervenție la TVR INFO, Băsescu a declarat că România se află „în ultimul moment” în care mai poate acționa eficient împotriva corupției sistemice. „Țara este infestată […] Articolul Traian Băsescu: „România e infestată de corupţie la nivel înalt. E ultimul moment când mai putem face ceva” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Rezultate bune pentru copiii care fac înot în cadrul bazinului didactic de la Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La sfârșitul săptămânii trecute, municipiile Piatra Neamț și Bacău au găzduit două competiții destul de importante pentru micii înotători care au facut pasiune pentru acest sport: cea de a 14-a ediție a Cupei Internaționale Moș Delmadi și cea de a 16-a ediție a Cupei Bacăului. De la aceste evenimente nu puteau lipsi copiii care se […] Articolul Rezultate bune pentru copiii care fac înot în cadrul bazinului didactic de la Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
ULTIMA ORĂ Incendiu la o garsonieră din Adjud! Pompierii acționează pentru stingerea flăcărilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Incendiul a fost anunțat prin 112 în jurul orei 8.00 dimineață, la o garsionieră situată la etajul 3 al unui bloc din municipiul Adjud. La fața locului s-au deplasat imediat pompierii militari din oraș, cu două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD. În scurt timp incendiul a fost localizat iar pompierii lucrează […] Articolul ULTIMA ORĂ Incendiu la o garsonieră din Adjud! Pompierii acționează pentru stingerea flăcărilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Consilierul prezidențial Radu Burnete susține că România a intrat în anul 2025 cu un deficit bugetar real mai mare decât cel „din acte”, însă dificil de calculat. Burnete este de părere că, discutând cu cifre reale și în contextul măsurilor adoptate și anunțate, România poate duce deficitul bugetar de anul viitor „spre 6%”. (Profit.ro) […] Articolul Cronica dimineții – 10.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
