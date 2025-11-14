Rafturile metalice: siguranță și stabilitate în depozitarea obiectelor voluminoase

10:00

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După luni de blocaj și negocieri tensionate, liderii Coaliției de guvernare au reușit să ajungă la un acord privind reforma administrației publice locale. Potrivit surselor Digi24.ro, s-a decis ca primarii să aibă o dublă opțiune: fie reduc numărul de posturi din instituțiile pe care le conduc, fie taie cheltuielile cu salariile până la nivelul economiilor […]