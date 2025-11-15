Horoscopul zilei de 16 noiembrie 2025

11:10

O femeie de 35 de ani din Bacău a rămas fără bijuterii în valoare de aproximativ 40.000 de euro (200.000 de lei), după ce a fost jefuită de doi indivizi care au profitat de neatenția ei la o petrecere. Potrivit polițiștilor, suspecții – un bărbat de 41 de ani și o femeie de 34 de