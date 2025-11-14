Lucrări ale SDM în Timișoara, astăzi, 14 noiembrie
Timis Online, 14 noiembrie 2025 08:20
Vineri, 14 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum o oră
08:20
Vineri, 14 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
20:20
Prezentat public la Moscova la începutul săptămânii, primul robot umanoid rusesc dotat cu inteligenţă artificială, numit „Aldol”, a devenit rapid ținta ironiilor pe rețelele sociale, după ce s-a prăbuşit pe scenă în timpul demonstrației sale, relatează Le Figaro, citat de News.ro.
20:10
Descoperire șocantă: Hitler ar fi avut o boală genetică ce afectează dezvoltarea sexuală # Timis Online
Dictatorul german Adolf Hitler ar fi suferit de sindromul Kallmann, o afecțiune genetică rară care afectează dezvoltarea normală în timpul pubertății și formarea organelor sexuale. Concluzia reiese dintr-o analiză ADN prezentată într-un documentar realizat de postul britanic Channel 4, citat joi de agenția EFE, respectiv de Agerpres.
Acum 24 ore
16:40
Alfred Simonis, la împlinirea unui an de mandat: „E foarte important în România să ai pe cine să suni atunci când ești blocat” # Timis Online
La un an de la preluarea mandatului, președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, susține că județul pe care îl conduce a fost „cel cu cele mai multe proiecte” din țară. Social-democratul și-a prezentat realizările în sănătate, infrastructură, sport, cultură și patrimoniu, subliniind că a „deblocat” numeroase investiții.
16:20
FOTO. „Acasă în Comunitate”, proiect prin care zeci de copii din Timișoara sunt sprijiniți să rămână alături de familie # Timis Online
Un nou proiect pilot dedicat prevenirii separării copiilor de familie și reintegrării acestora în mediul familial se desfășoară în Timișoara sub denumirea „Acasă, în comunitate”. Echipa Direcției de Asistență Socială (DAS) identifică, evaluează și sprijină copiii aflați în situații de risc, împreună cu partenerii săi, DGASPC Timiș și Fundația de Abilitare Speranța.
16:10
Furt în miez de noapte la Timișoara: hoți de biciclete, prinși înainte să apuce să fugă # Timis Online
Patru tineri, printre care și o tânără, au fost prinși de polițiști după ce au furat trei biciclete, în miez de noapte, de pe Aleea Sănătății din Timișoara. Bicicletele au fost recuperate, iar cei trei băieți au fost reținuți pentru 24 de ore.
16:00
VIDEO. Atac șocant la Timișoara: o femeie de 77 de ani, tâlhărită lângă lift de doi adolescenți # Timis Online
Doi adolescenți din Timișoara, în vârstă de 16 și 17 ani, au fost reținuți de polițiști după ce au atacat o femeie de 77 de ani chiar în scara blocului, smulgându-i poșeta. Cei doi au fost prinși după mai multe zile de căutări.
15:40
Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pe Vlad Voiculescu, vizat de ancheta DNA privind achiziția de vaccinuri anti-Covid # Timis Online
Președintele României, Nicușor Dan, l-a numit pe Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, în funcția de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană. Voiculescu este urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție (DNA) într-un dosar privind achizițiile de vaccinuri anti-Covid, alături de fostul prim-ministru Florin Cîțu.
15:10
Elevii din Timișoara și vestul țării învață cum să recunoască formele de abuz și cum să ceară ajutor # Timis Online
Peste 2.000 de copii și adolescenți din vestul României vor beneficia, în acest an, de programe de informare, protecție și sprijin emoțional prin campania națională „STOP Abuz – Prevenție, Bucurie, Viață”. Proiectul, inițiat de Asociația „Inima Îți Vorbește”, va ajunge în școlile din Timișoara, Oradea, Arad și Reșița, urmând ca, pe termen lung, să fie extins la nivel național.
13:40
Președintele Nicușor Dan a anunțat că profesorul universitar Sorin Costreie urmează să fie numit consilier prezidențial pe Educație, cel mai probabil în cursul acestei săptămâni. Postul este singurul rămas neocupat în structura de consilieri prezidențiali.
13:40
Primăria Timișoara caută, din nou, constructor pentru hala de mentenanță a tramvaielor noi. Primul a făcut doar proiectarea # Timis Online
Primăria Timișoara caută din nou constructor pentru hala de mentenanță a tramvaielor de pe bulevardul Dâmbovița. Licitația lansată miercuri are o valoare de 13,7 milioane de lei, fără TVA, după ce contractul semnat anul trecut cu firma Audiotech Multimedia Group s-a încheiat anticipat, compania realizând doar proiectarea.
12:40
Incendiu la un hotel din Timișoara. Flăcări la ultimul etaj, angajații s-au autoevacuat # Timis Online
Un incendiu a izbucnit joi, în jurul orei 11:55, la ultimul etaj al unui hotel de pe Splaiul Tudor Vladimirescu din Timișoara. Flăcările au cuprins o încăpere tehnică de aproximativ 30 de metri pătrați. Zece persoane, angajați ai hotelului, s-au autoevacuat în siguranță, fără a necesita îngrijiri medicale. Pompierii intervin cu trei autospeciale.
12:00
Timișenii care vor să-și înmatriculeze mașina se plâng că programările online la SPC Timiș sunt „blocate” de luni bune și că oamenii se așază la coadă încă de la primele ore ale dimineții pentru un bon de ordine. Șeful instituției recunoaște că există un singur ghișeu online, dar susține că sistemul actual este „mai eficient” pentru cetățeni.
11:00
Atenție la sobele pe lemne! Un incendiu izbucnit în Timișoara a distrus anexa unei gospodării # Timis Online
Un incendiu izbucnit joi dimineață, în jurul orei 8:50, la o gospodărie de pe strada Bobâlna din Timișoara, a distrus o anexă de aproximativ 40 de metri pătrați. Potrivit pompierilor, flăcările au fost provocate cel mai probabil de supraalimentarea unei sobe pe lemne, iar intervenția rapidă a echipajelor a împiedicat propagarea incendiului la locuință.
10:00
O tură de off-road cu ATV-ul este o experiență plină de adrenalină, dar ce se întâmplă după ce te întorci de pe traseu? Mulți pasionați uită sau amână curățarea ATV-ului, considerând-o o corvoadă. Totuși, lăsarea vehiculului murdar poate avea consecințe serioase, de la uzură prematură la costuri neașteptate de reparații.
09:50
La 13 noiembrie este aniversată Ziua limbii maghiare, instituită prin Legea 279/2015. Inițiativa privind propunerea legislativă pentru instituirea aniversării acestei zile a aparținut Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, scrie Agerpres.
09:40
Într-o vreme când tendința de a regreta „epoca de aur” pare într-o nesănătoasă ascendență și toți mai mulți români îl invocă cu regret pe dictatorul Nicolae Ceaușescu, o vizită în orașul construit de la zero în zorii comunismului este o călătorie în timp și cel mai bun antidot la „nostalgiile ceaușiste”. Ce s-a ales de Victoria socialismului? Praful și pulberea! Și o natură fabuloasă, care îmbracă frumos regretele și așteptările oamenilor.
09:20
Primarul Timișoarei și liderul național al USR, Dominic Fritz, a trecut interviul pentru obținerea cetățeniei române, primind aviz pozitiv. Urmează depunerea jurământului, peste câteva luni. Fritz spune că România „l-a făcut adult, european și român cu acte în regulă”, după 22 de ani petrecuți aici.
Ieri
08:50
Joi, 13 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:10
Joi, 13 noiembrie, puteți merge la filme sau la spectacole de teatru. La UVT continuă Timișoara Ideas Fest, cu discuții pe diverse teme și ateliere de ceramică, textil, pictură sau vestimentar.
12 noiembrie 2025
21:00
Papa Leon al XIV-lea, un cinefil cu har. Topul său de filme inspirate de iubire și speranță # Timis Online
Papa Leon al XIV-lea a dezvăluit care sunt filmele sale preferate, înainte de a găzdui în acest weekend evenimentul internațional „World of Cinema”, organizat la Vatican în cadrul Jubileului Catolic.
20:40
VIDEO. „Chiar m-au întrebat de zeitățile dacice”. Fritz a dat interviul pentru cetățenie, joi primește rezultatul # Timis Online
Dominic Fritz, primar al Timișoarei și președinte al USR, a susținut miercuri interviul pentru obținerea cetățeniei române, pas esențial în procesul început anul trecut. El spune că s-a descurcat bine, răspunzând inclusiv la întrebări despre Basarab I și zeitățile dacice, iar rezultatul îl va afla joi.
20:00
Proiectul „memorie și materie. în dialog scenografic cu Tadeusz Kantor”, semnat de Dariana Pau, invită publicul să pătrundă în intimitatea procesului creației scenografice. „Vreau ca publicul să vadă nu doar rezultatul, ci întregul drum – etapele de gândire, incertitudinile, revelațiile. În teatrul lui Kantor, scena era un atelier al memoriei. În acest proiect, vreau să aduc atelierul pe scenă”, afirmă tânăra scenografă, autoarea proiectului.
17:50
Primăria Timișoara investește aproape 30 de milioane de lei în regenerarea zonei Mocioni # Timis Online
Primăria Timișoara vrea să obțină peste 8 milioane de euro din fonduri europene pentru regenerarea urbană a Pieței Mocioni (Küttel/Sinaia), un proiect estimat la 73,6 milioane de lei. Pentru finanțare, municipalitatea trebuie să contribuie cu aproape 29 de milioane de lei din bugetul local.
17:40
Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 18:00, Muzeul Provizoriu al Colecțiilor de Artă își va deschide porțile la Indecis artist run (Bastion 3), pentru o perioadă limitată. Expoziția va include diverse colecții de obiecte, precum reviste, cruci de lemn, bibelouri bicefale, covoare, timbre, sticle de parfum și multe altele.
17:30
Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Dominic Fritz: „Bucureștiul are nevoie de caractere puternice” # Timis Online
Cătălin Drulă, candidatul Uniunii Salvați România (USR) la funcția de primar general al Capitalei, și-a depus miercuri dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Circumscripției Municipiului București, în vederea alegerilor locale din 7 decembrie, potrivit Agerpres.
17:20
Un incendiu a izbucnit miercuri, 12 noiembrie, în jurul orei 16:40, într-un apartament de pe strada Gavril Musicescu, nr. 8, din Timișoara.
17:10
Combaterea extremismului și întărirea apărării, printre prioritățile Strategiei Naționale de Apărare 2025–2030 # Timis Online
Anticiparea și contracararea manifestărilor radicale, extremiste sau teroriste, inclusiv în mediul online, precum și creșterea rezilienței societale în fața acestor fenomene se numără printre prioritățile Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document aflat în prezent în dezbatere publică, relatează Agerpres.
17:00
Timișorenii mai au câteva zile pentru a răspunde la sondajul anual privind calitatea vieții în oraș # Timis Online
Timișorenii mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a completa chestionarul „Barometrul Calitatea Vieții în Timișoara”, realizat de Primăria Municipiului și Universitatea de Vest. Studiul anual măsoară percepția locuitorilor asupra condițiilor din oraș – de la trafic și transport, la mediu, siguranță și confort urban.
16:50
Zone de socializare, studio de podcast și echipamente digitale. Ce au votat liceenii timișoreni la bugetarea participativă # Timis Online
Elevii din Timișoara au avut, în premieră, șansa de a decide cum se cheltuiesc banii publici pentru școlile lor. În prima ediție de bugetare participativă dedicată liceenilor, 17 unități de învățământ au înscris 64 de proiecte, care au adunat 6.500 de voturi – o participare de 76%.
16:30
Scandal la Spitalul Județean din Timișoara: medici filmați în echipament medical pe stradă. Reacția conducerii # Timis Online
Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara a transmis un comunicat oficial prin care face precizări după sesizările legate de echipamentul medical purtat în afara unității, după ce mai mulți medici ai unității au fost surprinși în uniformele medicale pe stradă.
16:20
Medici filmați în echipament de spital pe stradă. Spitalul Județean Timișoara vine cu explicații # Timis Online
Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara a transmis un comunicat oficial prin care face precizări după sesizările legate de echipamentul medical purtat în afara unității, după ce mai mulți medici ai unității au fost surprinși în uniformele medicale pe stradă.
16:20
ADVERTORIAL. Controlul temperaturii din locuință nu mai este doar o chestiune de confort, ci și de eficiență energetică. Un termostat pentru centrală poate face diferența între facturi ridicate și un consum optimizat. Alegerea corectă a acestui dispozitiv este esențială pentru a menține un climat plăcut și pentru a reduce costurile.
14:40
Permis de Antreprenor vine la Timișoara – cel mai important eveniment de business al toamnei # Timis Online
Liderii care scriu viitorul antreprenoriatului românesc se întâlnesc la Iulius Mall, pe 25 noiembrie.
14:30
FOTO. Timișoreancă amendată cu 30.000 de lei pentru rampa de deșeuri pe care a creat-o # Timis Online
O femeie din Timișoara a fost amendată cu 30.000 de lei după ce polițiștii locali au descoperit că a format o rampă clandestină de deșeuri pe strada Arcului. Autoritățile au depistat-o în urma unor controale punctuale și i-au impus să predea resturile unui operator autorizat în cel mult trei zile.
14:20
Într-o lume în care tehnologia avansează cu o viteză impresionantă, afacerile care reușesc să țină pasul nu sunt doar cele care vând produse moderne, ci cele care înțeleg esența inovației. Dincolo de echipamente, software sau automatizări, succesul vine din pasiunea pentru precizie și din dorința de a oferi soluții reale pentru nevoile clienților. Fiecare detaliu, fiecare componentă și fiecare proces contează atunci când scopul este performanța.
14:10
Municipiul Lugoj anunță semnarea contractului de finanțare nr. C3I1B0122000069 / 06.03.2023 pentru proiectul „CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI LUGOJ - ETAPA 1”, cod proiect: C3I1B0122000069.
13:30
FOTO. Johnny revine la Freidorf. Cinematograful din cartier își deschide porțile în această lună # Timis Online
Începând cu weekendul 21-23 noiembrie, Cinema Johnny, din cartierul Freidorf, va avea oficial program săptămânal. Cinematograful este denumit în memoria actorului și înotătorului Johnny Weissmuller, născut chiar în cartierul Freidorf. Programul va debuta chiar cu primul film în care Johnny a interpretat faimosul său rol, Tarzan.
12:50
Miros înțepător semnalat de elevi și părinți, la Moisil. Conducerea oferă clarificări prin interpuși, după zile de tăcere # Timis Online
Elevii și părinții Liceului Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara au trăit zile de incertitudine după ce, în cursul săptămânii trecute, în mai multe săli din clădirea școlii din Piața Bălcescu, nr. 3, a fost semnalat un miros înțepător. Inspectoratul Școlar Județean Timiș a transmis în numele școlii un comunicat, în care „dorește să informeze, în mod transparent, opinia publică, elevii și părinții” cu privire la situație, însă abia miercuri, 12 noiembrie, după ce zilele trecute când au fost contactați direct de presă, reprezentanții liceului nu au oferit niciun răspuns.
12:10
Compozitorul Horia Moculescu a murit, miercuri dimineața. Acesta era internat la ATI, la Spitalul „Matei Balș”, de câteva zile, potrivit Mediafax.
12:00
Timișoara găzduiește conferința „Diferiți, dar împreună”, un eveniment dedicat incluziunii # Timis Online
Timișorenii sunt invitați să participe duminică, 16 noiembrie, la conferința „Diferiți, dar împreună”, un eveniment dedicat incluziunii, neurodiversității și accesului egal la educație. Întâlnirea va avea loc între orele 11 și 14, la Iulius Congress Hall.
11:20
În weekend, polițiștii din Jimbolia au fost sesizați că la un imobil de pe strada George Enescu din localitate a avut loc o altercație între doi bărbați. Unul dintre ei a ajuns după gratii.
11:10
VIDEO. Persistă problemele la insula ecologică din zona Bogdăneștilor. Ce măsuri promite RETIM # Timis Online
Insula ecologică nr. 12 din Timișoara, care deservește zona Calea Bogdăneștilor, continuă să dea probleme locuitorilor. Containerele pentru materiale reciclabile se blochează frecvent, dar, deși RETIM spune că știe situația și a luat măsuri, disfuncționalitățile persistă.
10:50
CCIA Timiș invită sudorii români să participe la Concursul Internațional de Sudură și Examinări Nedistructive Timișoara 2025 # Timis Online
În calitate de partener al Proiectului internațional COVE-WENDT - Centrul de Excelență Vocațională în Sudare și Testare Nedistructivă (CoVE), Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș anunță organizarea în perioada 10 - 12 noiembrie 2025 a Concursului Internațional de Sudură și Examinări Nedistructive, găzduit de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale – ISIM Timișoara, prin Centrul de Excelență în Sudură și NDT.
10:40
Pneumonia continuă să fie o boală care ucide în tăcere, avertizează medicii timișoreni # Timis Online
Medicii timișoreni trag un semnal de alarmă de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Pneumoniei, marcată anual pe 12 noiembrie. Afecțiunea rămâne una dintre cele mai răspândite și mai periculoase boli respiratorii, deși poate fi prevenită și tratată dacă este depistată la timp.
10:30
Piața crypto este mai volatilă ca niciodată, iar investitorii caută modalități sigure de a-și proteja capitalul și a-și crește profitul. YouHodler, platforma fintech europeană și elvețiană, vine în ajutor cu un bonus de 100% la orice depozit fiat sau crypto, până la 10.000 USD. Acest bonus poate fi folosit ca un amplificator de tranzacționare, sporind potențialul de profit fără a crește riscul personal.
10:30
La Timișoara încep pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Se montează patinoarul din Piața Libertății # Timis Online
La Timișoara au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun. În Piața Libertății se montează patinoarul care va găzdui, în premieră, un spectacol de dans pe gheață. Deschiderea oficială a târgului are loc pe 30 noiembrie, cu aprinderea luminițelor și concertul lui Ștefan Bănică Junior.
10:00
Schimbarea culorii pereților poate revigora orice locuință și adaugă un aer proaspăt fiecărei camere. Când planifici să renovezi sau să întreții spațiul unde locuiești, alegerea unei vopsele lavabile potrivite te ajută să îți păstrezi casa curată, ordonată și să ai parte de o atmosferă primitoare.
09:10
Miercuri, 12 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
FOTO. Austeritatea lovește comunele mici. Interviu cu primarul Valcaniului, Darius Buicu # Timis Online
Comuna Valcani, aflată spre extremitatea vestică a județului Timiș, nu are un buget mare, i s-au tăiat și din fonduri odată cu măsurile de austeritate, dar primarul Darius Buicu, teoretic independent, spune că a luat măsuri. Cu toate problemele de pe partea de funcționare, comuna are în desfășurare totuși câteva proiecte pe partea de dezvoltare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.