Explozie devastatoare la o secţie de poliţie din India: nouă persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite

Timișenii care vor să-și înmatriculeze mașina se plâng că programările online la SPC Timiș sunt „blocate” de luni bune și că oamenii se așază la coadă încă de la primele ore ale dimineții pentru un bon de ordine. Șeful instituției recunoaște că există un singur ghișeu online, dar susține că sistemul actual este „mai eficient” pentru cetățeni.