Accident între o ambulanță și o mașină, pe podul de la Remetea. Traficul este blocat

Într-o vreme când tendința de a regreta „epoca de aur” pare într-o nesănătoasă ascendență și toți mai mulți români îl invocă cu regret pe dictatorul Nicolae Ceaușescu, o vizită în orașul construit de la zero în zorii comunismului este o călătorie în timp și cel mai bun antidot la „nostalgiile ceaușiste”. Ce s-a ales de Victoria socialismului? Praful și pulberea! Și o natură fabuloasă, care îmbracă frumos regretele și așteptările oamenilor.