Ce facem astăzi, 16 noiembrie 2025, în Timișoara?
Timis Online, 16 noiembrie 2025 01:30
Duminică, 16 noiembrie, puteți merge la teatru, la film sau la stand-up comedy.
Polițiștii din Făget au descins vineri la domiciliul unui bărbat de 62 de ani, confiscând două puști, 255 de muniții și o armă airsoft. Suspectul a fost reținut 24 de ore și dus la arest.
Explozie devastatoare la o secţie de poliţie din India: nouă persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite # Timis Online
Nouă persoane au murit şi 27 au fost rănite după explozia unui depozit de explozibili într-o secţie de poliţie din Kashmirul indian, la câteva zile după un atentat similar la New Delhi. Autorităţile investighează incidentul.
Un șofer din Recaș a fost prins cu un adevărat „combo” de infracțiuni: nu a oprit la semnalul polițiștilor, era beat, drogat și fără permis. După ce a încercat să fugă peste poarta casei, a fost imobilizat, iar testele și analizele au confirmat consumul. Bărbatul a ajuns în arest preventiv.
VIDEO. Bărbat arestat preventiv pentru că a dat foc intenționat unei mașini în Satchinez # Timis Online
O mașină a fost incendiată, în noaptea de 8 spre 9 noiembrie, în fața unei case din Satchinez, iar polițiștii au stabilit că focul a fost pus intenționat. Un bărbat de 40 de ani a fost identificat ca suspect, locuința lui a fost percheziționată, iar ulterior acesta a fost reținut și apoi arestat preventiv.
CJT vrea să reabiliteze rețelele electrice ale Palatului Administrativ. Pune la bătaie 350.000 de euro # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a lansat o licitație de 1,8 milioane de lei, cu TVA – peste 350.000 de euro – pentru reabilitarea rețelelor electrice ale Palatului Administrativ. Intervenția urmărește creșterea siguranței, reducerea pierderilor tehnice și asigurarea unui sistem modern și eficient. Ofertele sunt așteptate până pe 8 decembrie.
Trump taie tarifele la importuri agricole în plină nemulţumire economică a alegătorilor # Timis Online
Trump a redus retroactiv unele tarife la importuri agricole, pe fondul nemulţumirilor economice, însă multe produse rămân taxate. SUA a anunţat totodată un nou acord cu Elveţia, care scade tarifele pentru bunurile elveţiene.
Un accident între o ambulanță privată care transporta doi pacienți la dializă și un autoturism a blocat sâmbătă, în jurul orei 11:15, traficul pe podul din Remetea. Cinci persoane au fost implicate, trei necesitând îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii și mai multe echipaje medicale.
VIDEO. A „zburat” direct prin sensul giratoriu. În urma lui au rămas doar numărul de înmatriculare și piese din caroserie # Timis Online
Un șofer a „zburat” în noaptea de vineri spre sâmbătă direct prin sensul giratoriu din Ghiroda, la capătul Căii Lugojului, lăsând în urmă doar plăcuța de înmatriculare și bucăți de caroserie. Poliția spune că nu va fi căutat, întrucât nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale.
Un nou tratament cu anticorpul monoclonal teplizumab (Teizeild) poate întârzia cu ani buni apariția formei simptomatice (stadiul 3) a diabetului de tip 1 la persoanele aflate în stadiul 2 al bolii. EMA a recomandat autorizarea acestuia pentru adulți și copii de la 8 ani, după ce un studiu clinic a arătat că tratamentul a dublat timpul până la instalarea bolii față de placebo (50 luni vs. 25 luni). Decizia finală privind aprobarea în UE va fi luată de Comisia Europeană.
Ministrul Sănătății propune efectuarea anesteziei generale la stomatolog doar în spitale publice, după moartea fetiței de 2 ani # Timis Online
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri seară că analizează posibilitatea de a reglementa efectuarea intervențiilor stomatologice care necesită anestezie generală în spitalele publice, în cadrul ambulatoriilor de specialitate. Propunerea vine după moartea unei fetițe de doi ani, survenită joi, în urma unei sedări totale la o clinică stomatologică din centrul Capitalei, relatează HotNews.
Trupul unei tinere de 26 de ani, găsit înfășurat într-un cearșaf lângă o cale ferată. Poliția investighează un posibil omor # Timis Online
O tânără de 26 de ani a fost găsită înjunghiată, învelită într-un cearșaf, într-o zonă izolată din Bacău. Poliția investighează cazul și așteaptă rezultatele necropsiei, fără a exclude ca trupul să fi fost adus acolo.
Nou pod transfrontalier peste Mureș. CJT a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a scos la licitație realizarea studiului de fezabilitate pentru un nou pod transfrontalier peste Mureș, care va ocoli Cenadul și va conecta direct zona de vest a județului cu infrastructura rutieră din Ungaria. Contractul este estimat la 2,3 milioane de lei, fără TVA.
Avocatul Alexandru Mușătoiu adjudecă din nou trofeul „Casa de avocatură a anului în Timișoara” # Timis Online
ADVERTORIAL. Prestigioasa gală Romanian Legal Awards și-a desemnat vineri, 7 noiembrie 2025, laureații într-un eveniment desfășurat în Capitală, care a reunit peste 200 de firme și case de avocatură din întreaga țară. Evenimentul, considerat cel mai important din domeniul juridic românesc, are ca scop recunoașterea și promovarea excelenței în avocatura autohtonă.
Sâmbătă, 15 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Târg de numismatică și filatelie, tur ghidat, diverse ateliere, proiecții de film, expoziții, petreceri – sunt câteva dintre evenimentele la care puteți lua parte sâmbătă, 15 noiembrie.
Din suflet de român - Spectacol Extraordinar dedicat Zilei Naționale a României, la Timișoara # Timis Online
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș organizează spectacolul „Din suflet de român”, dedicat Zilei Naționale a României. Evenimentul va aduce pe scenă reputați artiști de pe ambele maluri ale Prutului, iar accesul publicului va fi liber.
Zeci de oameni s-au adunat în această seară în Piața Țarcului într-un protest față de corupția și abuzurile din justiția română. Acțiunea este organizată de grupul Tineri Liberi și organizația civică Inițiativa Timișoara. Protestatarii cer revocarea președintelor de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Consiliul Superior al Magistraturii.
Percheziții după ce mai multe monede antice au dispărut din muzeu. La domiciliul suspectului au fost găsite și altele # Timis Online
Un muzeu a reclamat dispariția din colecție a șapte monede istorice. A fost deschis un dosar penal, iar în urma unei percheziții la domiciliul unui suspect, au fost găsite nu mai puțin de 23 de monede medievale și romane, parte fără acte de proveniență.
Cei mai buni cățărători din România se întrec la Timișoara, în etapa a doua a Cupei României la Bouldering # Timis Online
Timișoara devine sâmbătă centrul escaladei românești, odată cu etapa a doua a Cupei României la Bouldering pentru juniori și seniori. Zeci de sportivi din toată țara vor concura pe 40 de trasee, iar finalele promit un spectacol intens, cu acces liber pentru public.
Filmul săptămânii: „It Was Just an Accident”, marele câștigător de la Cannes din acest an # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „It Was Just an Accident”, thrillerul regizat de iranianul Jafar Panahi, despre un mecanic auto care se confruntă cu traumele trecutului și cu tentația răzbunării.
Investiția într-un apartament poate fi pentru tine cheia către stabilitate financiară, venituri suplimentare cu minim de efort și siguranță pe termen lung. Timișoara, cu economia sa în creștere și cererea constantă pentru locuințe, rămâne un oraș atractiv pentru investitori. Dar cum alegi apartamentul potrivit care să aducă profit și să îți ofere liniște în același timp?
Campania „Îmbracă un copil, încălzește o inimă” aduce căldură copiilor din satele județului Timiș # Timis Online
Se apropie sezonul rece, iar pentru mulți copii din satele județului Timiș, o geacă groasă, un trening călduros sau o pereche de încălțăminte potrivită iernii pot însemna mai mult decât un simplu dar. Cei care doresc să le aducă o bucurie copiilor pot pregăti pachete cu haine de iarnă și încălțăminte corespunzătoare vârstei copiilor și să le ducă la punctele de colectare.
Direcția de Sănătate Publică Timiș anunță lansarea unei campanii dedicate recuperării copiilor care nu au efectuat vaccinarea împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului. Acțiunea are loc în perioada 17–21 noiembrie și este derulată în colaborare cu Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății, o inițiativă care urmărește creșterea ratei de vaccinare în comunitățile rurale și semi-urbane cu nivel socio-economic redus.
Un bărbat din Timiș, reținut după un control de rutină în apropiere de Crai Nou. Avea un mistreț împușcat în portbagaj # Timis Online
Un bărbat de 41 de ani a fost prins noaptea trecută de polițiștii din Timiș cu un mistreț împușcat în portbagaj și fără autorizație de vânătoare.
Familia lui Raul, băiatul din Timiș care luptă cu o boală rară, are nevoie urgentă de sprijin pentru tratamentul din Viena # Timis Online
Raul, un băiat de 14 ani din județul Timiș, suferă de o malformație venoasă gravă și trebuie să se prezinte peste câteva zile, pe 17 noiembrie, la clinica Wiener Privatklinik din Viena pentru un tratament esențial. Familia are nevoie urgentă de aproximativ 10.000 de euro pentru a acoperi costurile tratamentului, transportului și cazării.
Primele cinci troleibuze noi ale Timișoarei, produse de Bozankaya, au intrat vineri în circulație pe linia 16, în prezența primarului Dominic Fritz. Lansarea marchează prima achiziție de acest fel după 15 ani și un nou design al flotei. Pentru jurnaliști, cel puțin, însă, inaugurarea a fost umbrită de o defecțiune apărută la unul dintre vehicule.
FOTO. Inovație și excelență medicală la Timișoara. Congresul Național de Chirurgie Minim Invazivă în Ginecologie a ajuns la a IV-a ediție # Timis Online
Timișoara a găzduit, în perioada 12–13 noiembrie 2025, cea de-a patra ediție a Congresului Național de Chirurgie Minim Invazivă în Ginecologie, un eveniment de referință în domeniul medical, organizat de Societatea Română de Chirurgie Minim Invazivă în Ginecologie (SRCMIG), în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.
dm România: creștere susținută în acest an financiar. Cum a gestionat compania creșterea TVA # Timis Online
dm drogerie markt România a încheiat anul financiar 2024 – 2025 cu o cifră de afaceri de 2.156.287.756 lei, în creștere cu 21,77% față de anul anterior. La nivel operațional, rețeaua din România a ajuns la 167 de magazine, prin 18 deschideri noi și 8 renovări, iar echipa a depășit 2.000 de angajați, dintre care 1.700 sunt femei. În medie, zilnic s-au înregistrat cu 12.000 de clienți mai mult decât în perioada anterioară, transmite compania.
Specialiștii Asociației Române de Educație în Alergii transmit că, după ani în care numărul alergiilor alimentare a crescut constant, datele recente arată în sfârșit o evoluție pozitivă. Cercetări publicate în revista „Pediatrics” indică o nouă tendință, că tot mai puțini copii dezvoltă alergii alimentare, iar una dintre explicațiile principale este introducerea timpurie a alimentelor cu potențial alergen în primele luni de viață.
Statele membre ale Uniunii Europene au decis joi să grăbească eliminarea scutirii de taxe vamale pentru comenzile de valoare mică provenite de la marii retaileri online, precum AliExpress, Temu și Shein, într-un efort de a limita afluxul de produse ieftine din China.
Diabetul, „ucigașul tăcut” care afectează tot mai mulți pacienți, avertizează medicii timișoreni # Timis Online
Medicii timișoreni atrag atenția, astăzi, 14 noiembrie, de Ziua Mondială a Diabetului, asupra pericolului reprezentat de o boală care continuă să afecteze tot mai mulți oameni la nivel global. Diabetul zaharat, spun specialiștii, nu este doar o tulburare metabolică, ci o afecțiune cronică ce influențează întregul organism și care poate rămâne mult timp nediagnosticată.
Subscrisul Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK, cu sediul în Municipiul Timișoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10, jud. Timiș, CIF RO45421239, e-mail: juridic@timpark.ro și număr de telefon: 0256493393, anunță organizarea licitației deschisă cu strigare, pentru valorificarea următoarelor vehicule fără stăpân/abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara, trecute de drept în proprietatea privată a Municipiului Timișoara:
Black Friday la FineStore, o aventură a gusturilor la prețuri de neratat: discounturile ajung la 70% la mii de produse premium # Timis Online
Îți plac experiențele noi și savurezi fiecare clipă ca pe o aventură a simțurilor? Atunci FineStore face din noiembrie luna ta favorită: de Black Friday, ai prețuri irezistibile la băuturi din toate colțurile lumii, pentru ca tu să poți ajunge oriunde pe aripile gustului, fără să te ridici de pe canapea.
O lună plină de reduceri la IKEA Timișoara: Meniul cu somon este vedeta lunii noiembrie # Timis Online
La IKEA, noiembrie este o lună specială, care aduce multe oferte, dar și o invitație din partea restaurantului suedez, unde te așteaptă o surpriză delicioasă.
Vineri, 14 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Prezentat public la Moscova la începutul săptămânii, primul robot umanoid rusesc dotat cu inteligenţă artificială, numit „Aldol”, a devenit rapid ținta ironiilor pe rețelele sociale, după ce s-a prăbuşit pe scenă în timpul demonstrației sale, relatează Le Figaro, citat de News.ro.
Descoperire șocantă: Hitler ar fi avut o boală genetică ce afectează dezvoltarea sexuală # Timis Online
Dictatorul german Adolf Hitler ar fi suferit de sindromul Kallmann, o afecțiune genetică rară care afectează dezvoltarea normală în timpul pubertății și formarea organelor sexuale. Concluzia reiese dintr-o analiză ADN prezentată într-un documentar realizat de postul britanic Channel 4, citat joi de agenția EFE, respectiv de Agerpres.
Alfred Simonis, la împlinirea unui an de mandat: „E foarte important în România să ai pe cine să suni atunci când ești blocat” # Timis Online
La un an de la preluarea mandatului, președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, susține că județul pe care îl conduce a fost „cel cu cele mai multe proiecte” din țară. Social-democratul și-a prezentat realizările în sănătate, infrastructură, sport, cultură și patrimoniu, subliniind că a „deblocat” numeroase investiții.
FOTO. „Acasă în Comunitate”, proiect prin care zeci de copii din Timișoara sunt sprijiniți să rămână alături de familie # Timis Online
Un nou proiect pilot dedicat prevenirii separării copiilor de familie și reintegrării acestora în mediul familial se desfășoară în Timișoara sub denumirea „Acasă, în comunitate”. Echipa Direcției de Asistență Socială (DAS) identifică, evaluează și sprijină copiii aflați în situații de risc, împreună cu partenerii săi, DGASPC Timiș și Fundația de Abilitare Speranța.
Furt în miez de noapte la Timișoara: hoți de biciclete, prinși înainte să apuce să fugă # Timis Online
Patru tineri, printre care și o tânără, au fost prinși de polițiști după ce au furat trei biciclete, în miez de noapte, de pe Aleea Sănătății din Timișoara. Bicicletele au fost recuperate, iar cei trei băieți au fost reținuți pentru 24 de ore.
VIDEO. Atac șocant la Timișoara: o femeie de 77 de ani, tâlhărită lângă lift de doi adolescenți # Timis Online
Doi adolescenți din Timișoara, în vârstă de 16 și 17 ani, au fost reținuți de polițiști după ce au atacat o femeie de 77 de ani chiar în scara blocului, smulgându-i poșeta. Cei doi au fost prinși după mai multe zile de căutări.
Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pe Vlad Voiculescu, vizat de ancheta DNA privind achiziția de vaccinuri anti-Covid # Timis Online
Președintele României, Nicușor Dan, l-a numit pe Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, în funcția de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană. Voiculescu este urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție (DNA) într-un dosar privind achizițiile de vaccinuri anti-Covid, alături de fostul prim-ministru Florin Cîțu.
Elevii din Timișoara și vestul țării învață cum să recunoască formele de abuz și cum să ceară ajutor # Timis Online
Peste 2.000 de copii și adolescenți din vestul României vor beneficia, în acest an, de programe de informare, protecție și sprijin emoțional prin campania națională „STOP Abuz – Prevenție, Bucurie, Viață”. Proiectul, inițiat de Asociația „Inima Îți Vorbește”, va ajunge în școlile din Timișoara, Oradea, Arad și Reșița, urmând ca, pe termen lung, să fie extins la nivel național.
Președintele Nicușor Dan a anunțat că profesorul universitar Sorin Costreie urmează să fie numit consilier prezidențial pe Educație, cel mai probabil în cursul acestei săptămâni. Postul este singurul rămas neocupat în structura de consilieri prezidențiali.
Primăria Timișoara caută, din nou, constructor pentru hala de mentenanță a tramvaielor noi. Primul a făcut doar proiectarea # Timis Online
Primăria Timișoara caută din nou constructor pentru hala de mentenanță a tramvaielor de pe bulevardul Dâmbovița. Licitația lansată miercuri are o valoare de 13,7 milioane de lei, fără TVA, după ce contractul semnat anul trecut cu firma Audiotech Multimedia Group s-a încheiat anticipat, compania realizând doar proiectarea.
Incendiu la un hotel din Timișoara. Flăcări la ultimul etaj, angajații s-au autoevacuat # Timis Online
Un incendiu a izbucnit joi, în jurul orei 11:55, la ultimul etaj al unui hotel de pe Splaiul Tudor Vladimirescu din Timișoara. Flăcările au cuprins o încăpere tehnică de aproximativ 30 de metri pătrați. Zece persoane, angajați ai hotelului, s-au autoevacuat în siguranță, fără a necesita îngrijiri medicale. Pompierii intervin cu trei autospeciale.
Timișenii care vor să-și înmatriculeze mașina se plâng că programările online la SPC Timiș sunt „blocate” de luni bune și că oamenii se așază la coadă încă de la primele ore ale dimineții pentru un bon de ordine. Șeful instituției recunoaște că există un singur ghișeu online, dar susține că sistemul actual este „mai eficient” pentru cetățeni.
Atenție la sobele pe lemne! Un incendiu izbucnit în Timișoara a distrus anexa unei gospodării # Timis Online
Un incendiu izbucnit joi dimineață, în jurul orei 8:50, la o gospodărie de pe strada Bobâlna din Timișoara, a distrus o anexă de aproximativ 40 de metri pătrați. Potrivit pompierilor, flăcările au fost provocate cel mai probabil de supraalimentarea unei sobe pe lemne, iar intervenția rapidă a echipajelor a împiedicat propagarea incendiului la locuință.
O tură de off-road cu ATV-ul este o experiență plină de adrenalină, dar ce se întâmplă după ce te întorci de pe traseu? Mulți pasionați uită sau amână curățarea ATV-ului, considerând-o o corvoadă. Totuși, lăsarea vehiculului murdar poate avea consecințe serioase, de la uzură prematură la costuri neașteptate de reparații.
