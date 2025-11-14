Vlad Cubreacov: KA-GHE-BE și KU-GU-MU (Kutârkin-Gudâm-Munteanu) sau așchii pe apucate despre un soi de continuitate

16:50

De subliniat că nici un site securistic de la noi de „luptă cu știrile false” nu a semnalat cel mai mare Fake News al anului, venit chiar de la instituția-etalon de presă „deontologică” a lumii. Întrebarea lui Ion Cristoiu este valabilă și la noi: Cine le dă ordin securist-soroșiștilor care manipulează adevărul pe maidanul online din România să îngroape scandalul?