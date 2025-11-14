O rețea vastă de metamfetamină ce acționa în Europa a fost destructurată. O firmă din Iași folosită drept paravan
TeleM Iași , 14 noiembrie 2025 11:20
In cadrul unei acțiuni comune desfășurate de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și autoritățile judiciare...
Acum o oră
11:20
11:00
Din cauza lucrărilor de înlocuire a conductei de gaze naturale din zona Gării, stația de autobuz „Gară” va fi mutată temporar între 17 și 20 noiembrie # TeleM Iași
În perioada 17–20 noiembrie 2025, din cauza lucrărilor de înlocuire a conductei de gaze naturale...
11:00
Publicatia noteaza despre exercițiul militar la scară largă de pe flancul estic al Europei care...
Acum 2 ore
10:50
Compania dintr-un oraș din România unde marile companii aeriene internaționale își repară și modernizează avioanele # TeleM Iași
Într-un oraș din Moldova, mari companii aeriene internaționale, precum Air France sau Pegasus, își repară...
10:40
O tanara de aproximativ 20 de ani a fost preluata de un echipaj de pe...
10:30
În județul Botoșani există în prezent șapte unități administrativ-teritoriale fără medic de familie, iar 44%...
10:10
Astăzi, de Ziua Mondială a Diabetului, persoanele care vor să-și verifice starea de sănătate pot...
10:10
Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe care renunţă la obişnuitele focuri de artificii din noaptea de Revelion # TeleM Iași
Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe, precum Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa sau Braşov, care renunţă la...
10:10
A început Postul Crăciunului 2025. Ce mănâncă și beau credincioșii timp de 41 de zile. Când este dezlegare la pește # TeleM Iași
Un timp al milosteniei şi al împăcării, Postul Crăciunului aminteşte de perioada în care Fecioara...
10:10
Scandal aplanat de Ministerul Sănătății la Spitalul Județean Brașov dupa ce medicii de la cardiologie au răbufnit că li s-a impus un număr limitat de internări pe lună # TeleM Iași
A fost scandal la Spitalul Judetean Brasov dupa ce, medicii de pe sectia de cardiologie...
10:10
ANM: Temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei, până la începutul lunii decembrie # TeleM Iași
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, până la...
Acum 4 ore
09:30
„ACTUALITĂȚI ÎN UTILIZAREA TEHNICILOR DIGITALE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂ"13–15 noiembrie 2025 | Palatul Culturii, Iași |...
09:30
România pregăteşte Cererea de plată numărul 4 din PNRR, în valoare de 2,62 de miliarde de euro # TeleM Iași
Aceasta conţine 62 de ţinte, care sunt exclusiv pe componenta de grant, a declarat ministrul...
09:10
Reuters: Ucraina își pregătește poporul și economia pentru un „război perpetuu” cu Rusia # TeleM Iași
Orașul ucrainean Pokrovsk din regiunea Donețk riscă să se prăbușiască. Între timp, Rusia își intensifică atacurile...
09:00
Primaria Iasi a inceput procedura de achizitie a 10 defibrilatoare automate externe pe care le va...
08:50
În această noapte, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit pentru stingerea unui...
Acum 24 ore
21:40
Poli Iași a anunțat despărţirea de antrenorul Tony da Silva, la circa trei luni după...
17:50
Un nou proiect imobiliar de anvergură urmează să redefinească zona Moara de Foc din Iași....
17:00
Oficial, România a pierdut 7 miliarde de euro din PNRR și mai are 10 miliarde la dispoziție în 2026 # TeleM Iași
România a primit aprobarea oficială pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în...
17:00
Un apel primit prin numărul unic de urgență 112 a anunțat un incident neobișnuit în...
16:50
Tarifele ridicate la apă și canalizare din județul Iași au starnit destule controverse in ultima...
15:10
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță demararea, în perioada imediat următoare, a unei serii...
15:00
În cursul acestei după-amiezi, pompierii gălățeni au intervenit pe strada Arad din municipiul Galați, în...
14:20
Creștere semnificativă a cazurilor de viroze respiratorii la Iași. Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic de Boli...
14:20
Într-o lume aflată într-o continuă transformare tehnologică, compania ieșeană Quartz Matrix aduce din nou în...
14:20
Programul național de fertilizare in vitro va putea, în sfârșit, să fie finanțat din fonduri...
13:40
De astăzi, Palatul Culturii din Iași găzduiește Congresul Societății Române de Reabilitare Orală, un eveniment...
13:30
Deși este urmărit penal de DNA în dosarul vaccinurilor anti Covid, Nicușor Dan l-a numit consilier pe Vlad Voiculescu # TeleM Iași
Președintele Nicușor Dan a semnat recent un decret de numire în funcţia de consilier onorific...
13:20
În perioada ianuarie-septembrie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de...
13:10
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași este un exemplu de eficiență în derularea proiectelor finanțate...
12:20
Tot mai puțini români vor să lucreze în afara țării. Aplicările la joburile din străinătate la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani # TeleM Iași
Numărul românilor care vor să plece la muncă în străinătate a scăzut constant în ultimii...
Ieri
11:10
Explozie într-un bloc din Balș. Două persoane au suferit arsuri și în funcție de complexitatea lor ar putea fi transferate în străinătate # TeleM Iași
O explozie urmată de incendiu s-a produs într-un bloc de locuințe din Bals (judetul Olt)...
11:00
Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri seara un proiect de lege care pune capăt celei mai...
11:00
Tumora cervicală cu evoluție impresionantă operată cu succes la Spitalul Județean Suceava # TeleM Iași
În cadrul Secției de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava, echipa medicală...
11:00
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează joi o vizită oficială la Bucureşti, prima sa deplasare...
10:50
Un pas important pentru Ocolul Silvic Vama. La începutul acestei săptămânii a avut loc recepția...
10:40
Aparate de joc exploatate ilegal, descoperite de polițiștii botoșăneni în urma unui control # TeleM Iași
La data de 12 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice...
10:40
Două paciente intoxicate cu ciuperci sălbatice, transportate la UPU Sf. Spiridon pentru consult toxicologic # TeleM Iași
În seara zilei de 12 noiembrie, în jurul orei 19:00, două femei din județul Iași,...
10:40
Interesul românilor pentru munca în străinătate a ajuns în 2025 la cel mai scăzut nivel...
10:40
Apa mai ieftină și fără întreruperi în Pașcani? Soluții cerute la ARSACIS în noiembrie 2025 # TeleM Iași
În data de 12 noiembrie 2025, Consilierul Județean Mihai Dediu, președintele Comisiei Juridice din cadrul...
10:00
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan # TeleM Iași
Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de...
09:50
La Iași începe Conferința IașiMUN, în organizarea Colegiului Național „Emil Racoviță”. Participă peste 100 de elevi din țară # TeleM Iași
Colegiul Național „Emil Racoviță" din Iași aniversează, în această săptămână, 61 de ani de existență....
09:50
Primarul comunei Zănești, județul Neamț, Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 zile # TeleM Iași
Primarul comunei Zănești, județul Neamț, Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 zile, după...
09:30
În noaptea de 13 noiembrie 2015, trei comandouri islamiste au ucis 130 de oameni şi...
09:30
Autorităţile române iau măsuri suplimentare pentru protecţia copiilor – victime ale traficului de persoane. Autorităţile...
09:30
Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme...
09:20
Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat pe mai multe străzi din municipiul Suceava # TeleM Iași
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid...
09:20
Se reiau lucrările de modernizare a Secției de Oncologie de la Spitalul Județean „Mavromati” Botoșani # TeleM Iași
Se reiau lucrările de modernizare a Secției de Oncologie de la Spitalul Județean „Mavromati" Botoșani....
12 noiembrie 2025
16:40
VOIS România, unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT&C, deschide un nou birou în Iași # TeleM Iași
VOIS România, unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT&C local, anunță deschiderea unui...
16:40
Ministrul Economiei: „Procedura de selecție a conducerii ROMARM a fost viciată. Am transmis rezultatele controlului la Parchet, DNA și AMEPIP!” # TeleM Iași
Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a anunţat într-o conferinţă de presă că...
