Primii pași pentru proiectului Monorail Iași
TeleM Iași , 16 noiembrie 2025 14:20
In cadrul Conferinței Naționale România Metropolitană organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană... Articolul Primii pași pentru proiectului Monorail Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
14:20
Acum 2 ore
13:20
Vrancea | Tânăr amendat cu 2000 de lei după o altercație pentru un loc de parcare cu un alt șofer # TeleM Iași
Un tanar a fost amendat dupa o altercatie in trafic cu un alt barbat si... Articolul Vrancea | Tânăr amendat cu 2000 de lei după o altercație pentru un loc de parcare cu un alt șofer apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Asociația Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Iasi a populat Fondul Cinegetic Victoria cu 48 de exemplare... Articolul Pădurile din județul Iași repopulate cu cerbi lopătari apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
12:20
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele partidului S.O.S. România, a participat la Soci la o reuniune internațională... Articolul Diana Iovanovici-Șoșoacă, invitată la o reuniune prezidată de Dmitri Medvedev apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Se dezgheață proiectul de modernizare a liniei de cale ferată Apahida – Suceava, un proiect de peste 2,3 miliarde de euro # TeleM Iași
Guvernul a inceput demersurile pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei de... Articolul Se dezgheață proiectul de modernizare a liniei de cale ferată Apahida – Suceava, un proiect de peste 2,3 miliarde de euro apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
O adolescenta de 17 ani din Tecuci, care practica prostitutia intr-un apartament din Galati a... Articolul Crimă într-un apartament din Galați. Adolescentă ucisă de un tânăr apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
10:20
România a ratat șansa calficării directe la Cupa Mondială și așteaptă cu emoție barajul # TeleM Iași
România a ratat șansa calificării directe la Cupa Mondială 2026 după înfrângerea cu 3-1 pe... Articolul România a ratat șansa calficării directe la Cupa Mondială și așteaptă cu emoție barajul apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Declarațiile premierului Ilie Bolojan despre necesitatea lichidării unor companii de stat readuc în prim-plan situația... Articolul Lichidarea CFR Marfă: decizie financiară sau eșec al întregului sistem feroviar apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Botoșani | Trei bărbați au ajuns azi noapte la spital după ce s-au răsturnat cu tractorul # TeleM Iași
Trei bărbați au ajuns la spital după ce tractorul în care se aflau s-a răsturnat... Articolul Botoșani | Trei bărbați au ajuns azi noapte la spital după ce s-au răsturnat cu tractorul apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
17:10
Un nou proiect imobiliar este propus pe strada Trei Fântâni din municipiul Iași, unde S.C.... Articolul Un nou ansamblu rezidențial propus pe strada Trei Fântâni apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
Municipiul Iași ar putea cunoaște o nouă direcție de dezvoltare în zona Ciric, după ce... Articolul Se propune un nou proiect urbanistic în zona Pădure Ciric – Aeroport apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
O bătrână din Galați a predat Poliției o sumă de bani și un permis de ședere aparținând unui ucrainean # TeleM Iași
Astazi, în jurul orei 11:10, o femeie în vârstă de 71 de ani, din municipiul... Articolul O bătrână din Galați a predat Poliției o sumă de bani și un permis de ședere aparținând unui ucrainean apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Polițiștii ieșeni au confiscate sute de haine și parfumuri contrafăcute într-un dosar de contrabandă # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul I.P.J. Iași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor... Articolul Polițiștii ieșeni au confiscate sute de haine și parfumuri contrafăcute într-un dosar de contrabandă apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Vremuri incerte pentru producătorii de vehicule electrice: aproape jumătate dintre cumpărătorii români nu ar lua în considerare achiziționarea unui vehicul electric # TeleM Iași
Deși UE intenționează să interzică până în 2035 vânzările de vehicule noi pe combustibili fosili,... Articolul Vremuri incerte pentru producătorii de vehicule electrice: aproape jumătate dintre cumpărătorii români nu ar lua în considerare achiziționarea unui vehicul electric apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Neamț | Un avion ultraușor a aterizat în siguranță pe aerodromul Dumbrava deși avea defecțiuni la o roată # TeleM Iași
În această după-amiază, în jurul orei 14:15, prin apel la 112 a fost anunțat faptul... Articolul Neamț | Un avion ultraușor a aterizat în siguranță pe aerodromul Dumbrava deși avea defecțiuni la o roată apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Ungaria a anunțat că va bloca orice decizie a UE care vizează escaladarea conflictului din Ucraina # TeleM Iași
Guvernul ungar va bloca orice decizie a Uniunii Europene care vizează escaladarea conflictului armat din... Articolul Ungaria a anunțat că va bloca orice decizie a UE care vizează escaladarea conflictului din Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Tony da Silva după despărțirea de Poli Iași: „Dificultățile financiare grave ale clubului au împiedicat lotul să aibă condițiile minime pentru performanță!” # TeleM Iași
Fostul antrenor al Politehnicii Iasi, Tony da Silva sustine ca, problemele financiare ale clubului l-au... Articolul Tony da Silva după despărțirea de Poli Iași: „Dificultățile financiare grave ale clubului au împiedicat lotul să aibă condițiile minime pentru performanță!” apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
14:30
Atacul din 2022 asupra conductelor Nord Stream a declanșat o anchetă internațională, suspiciunile căzând imediat... Articolul Germania pregătește urmărirea penală a sabotorilor conductelor Nord Stream apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Premieră pe scena politică ieșeană. Partidul Național Liberal are, pentru prima dată, un candidat susținut... Articolul Premieră politică la Iași. PNL și USR susțin același candidat la Primăria Vânători apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
1,6 milioane de euro pentru restaurarea picturii murale de la Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău # TeleM Iași
A fost scoasa la licitatie executia lucrarilor de conservare-restaurare a picturii murale a Bisericii Sf.... Articolul 1,6 milioane de euro pentru restaurarea picturii murale de la Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Suceava | Urmărire nocturnă la Cajvana: un copil de 13 ani prins la volan după o cursă de 6 kilometri # TeleM Iași
În noaptea de joi spre vineri, polițiștii din Cajvana și Solca au fost implicați într-o... Articolul Suceava | Urmărire nocturnă la Cajvana: un copil de 13 ani prins la volan după o cursă de 6 kilometri apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Concursul național de rezidențiat – sesiunea 2025 – va avea loc duminică, 16 noiembrie, în... Articolul Rezidențiat 2025: Peste 10.000 de candidați înscriși la nivel național apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Comisia Europeană dorește taxe la nivelul UE pentru alimentele ultraprocesate și băuturile alcoolice # TeleM Iași
Comisia Europeană dorește taxe la nivelul UE pentru alimentele ultraprocesate și băuturile alcoolice până în... Articolul Comisia Europeană dorește taxe la nivelul UE pentru alimentele ultraprocesate și băuturile alcoolice apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Ieri dimineata, în jurul orei 08:30, un bărbat de 37 de ani care circula prin... Articolul Anchetă în Bacău după ce trupul unei tinere a fost găsit în apropiere de calea ferată apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Senator acuzat că a luat un ghiozdan cu bani și o tabletă dintr-un hotel din Piatra Neamț. Parlamentarul susține că a fost o greșeală # TeleM Iași
Un senator de la SOS Romania a fost acuzat ca a luat un ghiozdan in... Articolul Senator acuzat că a luat un ghiozdan cu bani și o tabletă dintr-un hotel din Piatra Neamț. Parlamentarul susține că a fost o greșeală apare prima dată în TeleM Regional.
14 noiembrie 2025
17:50
Meteorologii nu au vesti bune. Se prefigurează o iarna instabilă, cu episoade severe de frig # TeleM Iași
Vortexul polar devine din nou subiectul principal al discuțiilor din meteorologia emisferei nordice, iar luna... Articolul Meteorologii nu au vesti bune. Se prefigurează o iarna instabilă, cu episoade severe de frig apare prima dată în TeleM Regional.
17:30
Ieri dimineață, în vagonul 2238, pe traseul 7, în proximitatea BCR Podu Roș, sensul spre... Articolul Video | O bătrână a acționat fără motiv sistemul de alarmă dintr-un tramvai apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Actualitati in utilizarea tehnicilor digitale in medicina stomatologica” este tema celui de-al 16-lea Congres al... Articolul Tehnologiile digitale revoluționează stomatologia apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Incepând cu anul 2026 vor fi implementate concedieri în aparatul de stat, iar sanatatea si... Articolul Ilie Bolojan anunță concedieri în aparatul de stat din 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
În urmă cu puțin timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au fost solicitați să intervină... Articolul Un camion cu semințe de floarea soarelui s-a răsturnat între Botoșani și Săveni apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Reprezentanții CNAIR și DRDP Buzău au efectuat o inspecție tehnică preliminară pe Lotul 3 al... Articolul Ultimele pregătiri pentru recepția autostrăzii Pietroasele – Buzău apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Proiectul variantei ocolitoare de la Gura Humorului avansează, anunță președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.... Articolul Varianta ocolitoare Gura Humorului aproape de deblocare apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Compania Națională CFR Infrastructură va demara lucrările de reabilitare și modernizare completă a Gării Adjud,... Articolul Gara Adjud va fi modernizată apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Aeroportul Iași a sărbătorit, astăzi pasagerul cu numărul 2.000.000 din anul 2025. Noul record a... Articolul Pasagerul 2 milioane sărbătorit la Aeroportul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Mănăstirea Hadâmbu a desfășurat in aceasta saptamana o acțiune filantropică la Casa de Bătrâni Risipeni... Articolul Mănăstirea Hadâmbu sprijină bătrânii din Casa Risipeni-Fălești apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Lucrările la unul dintre cele mai importante proiecte hidrotehnice din județul Bacău, amenajarea râului Trotuș... Articolul Bacău | Șantierul de la Brusturoasa prinde avânt apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
BNS despre schema de ajutor de stat prin care sunt favorizate companiile straine: „Guvernul a devenit un agent al intereselor externe și un protector al profitului!” # TeleM Iași
Blocul Național Sindical (BNS) critică dur Hotărârea de Guvern nr. 807/2014, susținând că schema de... Articolul BNS despre schema de ajutor de stat prin care sunt favorizate companiile straine: „Guvernul a devenit un agent al intereselor externe și un protector al profitului!” apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Închisoare cu suspendare pentru 5 inspectori de trafic din Bacău condamnați pentru luare de mită și fals intelectual # TeleM Iași
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au trimis în judecată, pe baza unor... Articolul Închisoare cu suspendare pentru 5 inspectori de trafic din Bacău condamnați pentru luare de mită și fals intelectual apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
O rețea vastă de metamfetamină ce acționa în Europa a fost destructurată. O firmă din Iași folosită drept paravan # TeleM Iași
In cadrul unei acțiuni comune desfășurate de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și autoritățile judiciare... Articolul O rețea vastă de metamfetamină ce acționa în Europa a fost destructurată. O firmă din Iași folosită drept paravan apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Din cauza lucrărilor de înlocuire a conductei de gaze naturale din zona Gării, stația de autobuz „Gară” va fi mutată temporar între 17 și 20 noiembrie # TeleM Iași
În perioada 17–20 noiembrie 2025, din cauza lucrărilor de înlocuire a conductei de gaze naturale... Articolul Din cauza lucrărilor de înlocuire a conductei de gaze naturale din zona Gării, stația de autobuz „Gară” va fi mutată temporar între 17 și 20 noiembrie apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Publicatia noteaza despre exercițiul militar la scară largă de pe flancul estic al Europei care... Articolul Politico: NATO își etalează mușchii în România apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Compania dintr-un oraș din România unde marile companii aeriene internaționale își repară și modernizează avioanele # TeleM Iași
Într-un oraș din Moldova, mari companii aeriene internaționale, precum Air France sau Pegasus, își repară... Articolul Compania dintr-un oraș din România unde marile companii aeriene internaționale își repară și modernizează avioanele apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
O tanara de aproximativ 20 de ani a fost preluata de un echipaj de pe... Articolul Tânără dusă la spital după ce i s-a făcut rău într-un autobuz în Târgu Cucu apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
În județul Botoșani există în prezent șapte unități administrativ-teritoriale fără medic de familie, iar 44%... Articolul 7 comune din județul Botoșani nu au medici de familie apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Astăzi, de Ziua Mondială a Diabetului, persoanele care vor să-și verifice starea de sănătate pot... Articolul Teste gratuite de Ziua Mondială a Diabetului la Spitalul Județean Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe care renunţă la obişnuitele focuri de artificii din noaptea de Revelion # TeleM Iași
Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe, precum Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa sau Braşov, care renunţă la... Articolul Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe care renunţă la obişnuitele focuri de artificii din noaptea de Revelion apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
A început Postul Crăciunului 2025. Ce mănâncă și beau credincioșii timp de 41 de zile. Când este dezlegare la pește # TeleM Iași
Un timp al milosteniei şi al împăcării, Postul Crăciunului aminteşte de perioada în care Fecioara... Articolul A început Postul Crăciunului 2025. Ce mănâncă și beau credincioșii timp de 41 de zile. Când este dezlegare la pește apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Scandal aplanat de Ministerul Sănătății la Spitalul Județean Brașov dupa ce medicii de la cardiologie au răbufnit că li s-a impus un număr limitat de internări pe lună # TeleM Iași
A fost scandal la Spitalul Judetean Brasov dupa ce, medicii de pe sectia de cardiologie... Articolul Scandal aplanat de Ministerul Sănătății la Spitalul Județean Brașov dupa ce medicii de la cardiologie au răbufnit că li s-a impus un număr limitat de internări pe lună apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
ANM: Temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei, până la începutul lunii decembrie # TeleM Iași
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, până la... Articolul ANM: Temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei, până la începutul lunii decembrie apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
„ACTUALITĂȚI ÎN UTILIZAREA TEHNICILOR DIGITALE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂ”13–15 noiembrie 2025 | Palatul Culturii, Iași |... Articolul Al XVI-lea Congres al Asociației Societatea Română de Reabilitare Orală (ASRRO) apare prima dată în TeleM Regional.
