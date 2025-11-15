Comisia Europeană dorește taxe la nivelul UE pentru alimentele ultraprocesate și băuturile alcoolice
TeleM Iași , 15 noiembrie 2025 12:20
Comisia Europeană dorește taxe la nivelul UE pentru alimentele ultraprocesate și băuturile alcoolice până în... Articolul Comisia Europeană dorește taxe la nivelul UE pentru alimentele ultraprocesate și băuturile alcoolice apare prima dată în TeleM Regional.
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 15 minute
12:30
Concursul național de rezidențiat – sesiunea 2025 – va avea loc duminică, 16 noiembrie, în... Articolul Rezidențiat 2025: Peste 10.000 de candidați înscriși la nivel național apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
Ieri dimineata, în jurul orei 08:30, un bărbat de 37 de ani care circula prin... Articolul Anchetă în Bacău după ce trupul unei tinere a fost găsit în apropiere de calea ferată apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Senator acuzat că a luat un ghiozdan cu bani și o tabletă dintr-un hotel din Piatra Neamț. Parlamentarul susține că a fost o greșeală # TeleM Iași
Un senator de la SOS Romania a fost acuzat ca a luat un ghiozdan in... Articolul Senator acuzat că a luat un ghiozdan cu bani și o tabletă dintr-un hotel din Piatra Neamț. Parlamentarul susține că a fost o greșeală apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
17:50
Meteorologii nu au vesti bune. Se prefigurează o iarna instabilă, cu episoade severe de frig # TeleM Iași
Vortexul polar devine din nou subiectul principal al discuțiilor din meteorologia emisferei nordice, iar luna... Articolul Meteorologii nu au vesti bune. Se prefigurează o iarna instabilă, cu episoade severe de frig apare prima dată în TeleM Regional.
17:30
Ieri dimineață, în vagonul 2238, pe traseul 7, în proximitatea BCR Podu Roș, sensul spre... Articolul Video | O bătrână a acționat fără motiv sistemul de alarmă dintr-un tramvai apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Actualitati in utilizarea tehnicilor digitale in medicina stomatologica” este tema celui de-al 16-lea Congres al... Articolul Tehnologiile digitale revoluționează stomatologia apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Incepând cu anul 2026 vor fi implementate concedieri în aparatul de stat, iar sanatatea si... Articolul Ilie Bolojan anunță concedieri în aparatul de stat din 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
În urmă cu puțin timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au fost solicitați să intervină... Articolul Un camion cu semințe de floarea soarelui s-a răsturnat între Botoșani și Săveni apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Reprezentanții CNAIR și DRDP Buzău au efectuat o inspecție tehnică preliminară pe Lotul 3 al... Articolul Ultimele pregătiri pentru recepția autostrăzii Pietroasele – Buzău apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Proiectul variantei ocolitoare de la Gura Humorului avansează, anunță președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.... Articolul Varianta ocolitoare Gura Humorului aproape de deblocare apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Compania Națională CFR Infrastructură va demara lucrările de reabilitare și modernizare completă a Gării Adjud,... Articolul Gara Adjud va fi modernizată apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Aeroportul Iași a sărbătorit, astăzi pasagerul cu numărul 2.000.000 din anul 2025. Noul record a... Articolul Pasagerul 2 milioane sărbătorit la Aeroportul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Mănăstirea Hadâmbu a desfășurat in aceasta saptamana o acțiune filantropică la Casa de Bătrâni Risipeni... Articolul Mănăstirea Hadâmbu sprijină bătrânii din Casa Risipeni-Fălești apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Lucrările la unul dintre cele mai importante proiecte hidrotehnice din județul Bacău, amenajarea râului Trotuș... Articolul Bacău | Șantierul de la Brusturoasa prinde avânt apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
12:40
BNS despre schema de ajutor de stat prin care sunt favorizate companiile straine: „Guvernul a devenit un agent al intereselor externe și un protector al profitului!” # TeleM Iași
Blocul Național Sindical (BNS) critică dur Hotărârea de Guvern nr. 807/2014, susținând că schema de... Articolul BNS despre schema de ajutor de stat prin care sunt favorizate companiile straine: „Guvernul a devenit un agent al intereselor externe și un protector al profitului!” apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Închisoare cu suspendare pentru 5 inspectori de trafic din Bacău condamnați pentru luare de mită și fals intelectual # TeleM Iași
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au trimis în judecată, pe baza unor... Articolul Închisoare cu suspendare pentru 5 inspectori de trafic din Bacău condamnați pentru luare de mită și fals intelectual apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
O rețea vastă de metamfetamină ce acționa în Europa a fost destructurată. O firmă din Iași folosită drept paravan # TeleM Iași
In cadrul unei acțiuni comune desfășurate de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și autoritățile judiciare... Articolul O rețea vastă de metamfetamină ce acționa în Europa a fost destructurată. O firmă din Iași folosită drept paravan apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Din cauza lucrărilor de înlocuire a conductei de gaze naturale din zona Gării, stația de autobuz „Gară” va fi mutată temporar între 17 și 20 noiembrie # TeleM Iași
În perioada 17–20 noiembrie 2025, din cauza lucrărilor de înlocuire a conductei de gaze naturale... Articolul Din cauza lucrărilor de înlocuire a conductei de gaze naturale din zona Gării, stația de autobuz „Gară” va fi mutată temporar între 17 și 20 noiembrie apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Publicatia noteaza despre exercițiul militar la scară largă de pe flancul estic al Europei care... Articolul Politico: NATO își etalează mușchii în România apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Compania dintr-un oraș din România unde marile companii aeriene internaționale își repară și modernizează avioanele # TeleM Iași
Într-un oraș din Moldova, mari companii aeriene internaționale, precum Air France sau Pegasus, își repară... Articolul Compania dintr-un oraș din România unde marile companii aeriene internaționale își repară și modernizează avioanele apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
O tanara de aproximativ 20 de ani a fost preluata de un echipaj de pe... Articolul Tânără dusă la spital după ce i s-a făcut rău într-un autobuz în Târgu Cucu apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
În județul Botoșani există în prezent șapte unități administrativ-teritoriale fără medic de familie, iar 44%... Articolul 7 comune din județul Botoșani nu au medici de familie apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Astăzi, de Ziua Mondială a Diabetului, persoanele care vor să-și verifice starea de sănătate pot... Articolul Teste gratuite de Ziua Mondială a Diabetului la Spitalul Județean Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe care renunţă la obişnuitele focuri de artificii din noaptea de Revelion # TeleM Iași
Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe, precum Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa sau Braşov, care renunţă la... Articolul Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe care renunţă la obişnuitele focuri de artificii din noaptea de Revelion apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
A început Postul Crăciunului 2025. Ce mănâncă și beau credincioșii timp de 41 de zile. Când este dezlegare la pește # TeleM Iași
Un timp al milosteniei şi al împăcării, Postul Crăciunului aminteşte de perioada în care Fecioara... Articolul A început Postul Crăciunului 2025. Ce mănâncă și beau credincioșii timp de 41 de zile. Când este dezlegare la pește apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Scandal aplanat de Ministerul Sănătății la Spitalul Județean Brașov dupa ce medicii de la cardiologie au răbufnit că li s-a impus un număr limitat de internări pe lună # TeleM Iași
A fost scandal la Spitalul Judetean Brasov dupa ce, medicii de pe sectia de cardiologie... Articolul Scandal aplanat de Ministerul Sănătății la Spitalul Județean Brașov dupa ce medicii de la cardiologie au răbufnit că li s-a impus un număr limitat de internări pe lună apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
ANM: Temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei, până la începutul lunii decembrie # TeleM Iași
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, până la... Articolul ANM: Temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei, până la începutul lunii decembrie apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
„ACTUALITĂȚI ÎN UTILIZAREA TEHNICILOR DIGITALE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂ”13–15 noiembrie 2025 | Palatul Culturii, Iași |... Articolul Al XVI-lea Congres al Asociației Societatea Română de Reabilitare Orală (ASRRO) apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
România pregăteşte Cererea de plată numărul 4 din PNRR, în valoare de 2,62 de miliarde de euro # TeleM Iași
Aceasta conţine 62 de ţinte, care sunt exclusiv pe componenta de grant, a declarat ministrul... Articolul România pregăteşte Cererea de plată numărul 4 din PNRR, în valoare de 2,62 de miliarde de euro apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Reuters: Ucraina își pregătește poporul și economia pentru un „război perpetuu” cu Rusia # TeleM Iași
Orașul ucrainean Pokrovsk din regiunea Donețk riscă să se prăbușiească. Între timp, Rusia își intensifică atacurile... Articolul Reuters: Ucraina își pregătește poporul și economia pentru un „război perpetuu” cu Rusia apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Primaria Iasi a inceput procedura de achizitie a 10 defibrilatoare automate externe pe care le va... Articolul Primăria Iași cumpără 10 defibrilatoare pentru spațiile publice din oraș apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
În această noapte, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit pentru stingerea unui... Articolul Bacău | Incendiu la un siloz de cereale din comuna Bârsănești apare prima dată în TeleM Regional.
13 noiembrie 2025
21:40
Poli Iași a anunțat despărţirea de antrenorul Tony da Silva, la circa trei luni după... Articolul Politehnica Iași s-a despărțit de Tony da Silva apare prima dată în TeleM Regional.
17:50
Un nou proiect imobiliar de anvergură urmează să redefinească zona Moara de Foc din Iași.... Articolul Proiect imobiliar al unui cunoscut dezvoltator ieșean pe Șoseaua Moara de Foc apare prima dată în TeleM Regional.
17:00
Oficial, România a pierdut 7 miliarde de euro din PNRR și mai are 10 miliarde la dispoziție în 2026 # TeleM Iași
România a primit aprobarea oficială pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în... Articolul Oficial, România a pierdut 7 miliarde de euro din PNRR și mai are 10 miliarde la dispoziție în 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
17:00
Un apel primit prin numărul unic de urgență 112 a anunțat un incident neobișnuit în... Articolul Cal salvat de pompieri în localitatea Balș după ce a căzut într-un puț adânc apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
Tarifele ridicate la apă și canalizare din județul Iași au starnit destule controverse in ultima... Articolul Pași concreți pentru reducerea tarifelor la apă și canalizare în județul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță demararea, în perioada imediat următoare, a unei serii... Articolul ANAF anunță intensificarea controalelor la marii contribuabili apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
În cursul acestei după-amiezi, pompierii gălățeni au intervenit pe strada Arad din municipiul Galați, în... Articolul Galați | Un bătrân a supraviețuit după ce a căzut de la etajul 3 în scara unui bloc apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Creștere semnificativă a cazurilor de viroze respiratorii la Iași. Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic de Boli... Articolul Tot mai mulți ieșeni ajung la spital cu simptome de viroză și gripă apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Într-o lume aflată într-o continuă transformare tehnologică, compania ieșeană Quartz Matrix aduce din nou în... Articolul Inovația digitală și sustenabilitatea, în centrul atenției la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Programul național de fertilizare in vitro va putea, în sfârșit, să fie finanțat din fonduri... Articolul Programul naţional de fertilizare in vitro va putea fi finanţat din fonduri europene apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
De astăzi, Palatul Culturii din Iași găzduiește Congresul Societății Române de Reabilitare Orală, un eveniment... Articolul A început Congresul Societății Române de Reabilitare Orală la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Deși este urmărit penal de DNA în dosarul vaccinurilor anti Covid, Nicușor Dan l-a numit consilier pe Vlad Voiculescu # TeleM Iași
Președintele Nicușor Dan a semnat recent un decret de numire în funcţia de consilier onorific... Articolul Deși este urmărit penal de DNA în dosarul vaccinurilor anti Covid, Nicușor Dan l-a numit consilier pe Vlad Voiculescu apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
În perioada ianuarie-septembrie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de... Articolul Datoria externă a României a ajuns la 221 miliarde de euro apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași este un exemplu de eficiență în derularea proiectelor finanțate... Articolul TUIAȘI gestionează eficient fondurile PNRR apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Tot mai puțini români vor să lucreze în afara țării. Aplicările la joburile din străinătate la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani # TeleM Iași
Numărul românilor care vor să plece la muncă în străinătate a scăzut constant în ultimii... Articolul Tot mai puțini români vor să lucreze în afara țării. Aplicările la joburile din străinătate la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Explozie într-un bloc din Balș. Două persoane au suferit arsuri și în funcție de complexitatea lor ar putea fi transferate în străinătate # TeleM Iași
O explozie urmată de incendiu s-a produs într-un bloc de locuințe din Bals (judetul Olt)... Articolul Explozie într-un bloc din Balș. Două persoane au suferit arsuri și în funcție de complexitatea lor ar putea fi transferate în străinătate apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri seara un proiect de lege care pune capăt celei mai... Articolul Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung blocaj guvernamental din istorie apare prima dată în TeleM Regional.
