Botoșani | Trei bărbați au ajuns azi noapte la spital după ce s-au răsturnat cu tractorul

Trei bărbați au ajuns la spital după ce tractorul în care se aflau s-a răsturnat... Articolul Botoșani | Trei bărbați au ajuns azi noapte la spital după ce s-au răsturnat cu tractorul apare prima dată în TeleM Regional.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TeleM Iași