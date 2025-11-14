Criza ouălelor la raft: Între export și scăderea firească a producției sezoniere
Jurnalul.ro, 14 noiembrie 2025 19:30
Piața ouălor din România traversează în aceste zile o perioadă tensionată, în timp ce ministrul Barbu asigură că nu exită riscul unei crize de ouă în România, reprezentanții marilor rețele comerciale susțin că unii fermieri au fost atrași de prețuri mai bune oferite.
Acum 5 minute
19:40
Senator, bănuit că a furat un rucsac dintr-un hotel: E o confuzie. Am crezut că este al unui coleg # Jurnalul.ro
Senatorul Gheorghe Daniel-Paul-Romeo explică incidentul de la Piatra Neamț: „Am luat rucsacul crezând că aparține colegului Miron Manega. Este vorba despre o confuzie”, spune el. Poliția a deschis dosar penal pentru furt, iar ancheta este în desfășurare.
Acum 15 minute
19:30
Acum o oră
19:10
O nouă energie pune stăpânire pe zodiac. Speranța revine — iar norocul prinde contur exact acolo unde ai nevoie.
19:00
Un senator a luat un rucsac uitat în recepția unui hotel din Piatra Neamț de un bărbat. Acesta a sunat la Poliție, iar bunul uitat a fost găsit în portbagajul mașinii senatorului Gheorghe Daniel Paul Romeo, ales din partea SOS, în prezent neafiliat.
Acum 2 ore
18:40
Un nou instrument bazat pe IA ar putea reduce cu 60% eforturile depuse pentru transplantul de organe # Jurnalul.ro
Medicii au dezvoltat un instrument bazat pe inteligență artificială (IA) care ar putea reduce cu 60% eforturile inutile depuse pentru transplantul de organe.
18:30
Nelu Iordache condamnat pentru corupţie la Protecţia Mediului Ilfov, prin contopire ajunge la 18 ani închisoare # Jurnalul.ro
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti într-un nou dosar, în care este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste şefe de la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Ilfov Genica Bădănoiu pentru a obţine o autorizaţie de mediu la o staţie de transfer deşeuri.
18:10
Zodiile care suferă cel mai mult iarna: cum afectează frigul și lipsa de soare starea lor emoțională # Jurnalul.ro
Sezonul rece nu este doar despre zăpadă și sărbători. Pentru unele zodii, iarna aduce anxietate, oboseală și o stare de tristețe accentuată. Află care sunt cele patru semne zodiacale cel mai afectate emoțional în lunile friguroase.
18:00
Descoperă rețeta tradițională de minciunele (ciurigăi), desertul românesc plin de nostalgie. Ingrediente simple, preparare ușoară și un gust care amintește de copilărie. Rețetă pas cu pas + trucuri de la gospodine.
Acum 4 ore
17:40
Bolojan despre coaliție: Nu poți să faci reforme și să fii în permanență cu ochii pe sondaje # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că va rămâne în funcție „cât timp voi putea să fac ceva”. A vorbit și despre riscul ca fiecare partid din coaliție are posibilitatea de a bloca reformele necesare, adăugând că reformele trebuie făcute responsabil nu în funcție de sondaje
17:30
Străinii care muncesc în România trimit acasă aproape 1 miliard de euro. Transferurile au explodat în prima jumătate a anului # Jurnalul.ro
Străinii care lucrează în România au trimis acasă aproape 1 miliard de euro în primele șase luni ale anului, o creștere de aproape 25%. Nepalezii conduc detașat, în timp ce expații din Marea Britanie, Germania și Italia trimit cele mai mari sume.
17:10
Mușcatul la copii nu este semn de răutate, ci o etapă firească a dezvoltării. Află de ce apare acest comportament, ce emoții ascunde și cum poți reacționa corect pentru a-l ajuta să se liniștească și să se exprime sănătos.
17:00
BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație, la 9,6% în decembrie 2025 (+0,8 puncte procentuale față de raportul anterior) și la 3,7% în decembrie 2026 (+0,7 pp). Guvernatorul Băncii Naționale a României a prezentat vineri, într-o conferință de presă, raportul trimestrial asupra inflației.
16:40
RCA se scumpește din nou. Șoferii din București plătesc aproape DUBLU față de alte județe # Jurnalul.ro
Noile tarife de referință RCA cresc cu 5,4% în următoarele șase luni. Șoferii din București și Ilfov sunt cei mai afectați, cu polițe care ajung la peste 2.600 lei. Tot mai mulți români aleg plata în rate pentru a face față scumpirilor.
16:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) face precizări de ultimă oră, vineri, cu privire la vortexul polar: stratosfera se încălzește, dar încă nu este confirmat un eveniment major de încălzire stratosferică în luna noiembrie.
16:10
Leroy Merlin, lanțul francez de magazine de bricolaj și materiale de construcții, a fost găsit vinovat de omor din culpă. Decizia a fost pronunțată de un tribunal din Franța.
16:00
De ce dosarele Epstein reprezintă o amenințare politică tot mai mare pentru Donald Trump # Jurnalul.ro
Emailurile Epstein amplifică riscul politic pentru Trump, deoarece rezistența la transparență și acțiunile contradictorii sporesc suspiciunile publice.
Acum 6 ore
15:40
Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” a emis primele concluzii preliminare în cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică privată de stomatologie din București.
15:30
Mbappé, primul fotbalist al secolului XXI care atinge 400 de goluri înainte de a împlini 27 de ani # Jurnalul.ro
Kylian Mbappé a devenit cel mai tânăr fotbalist al secolului al XXI-lea care ajunge la 400 de goluri marcate în carieră, reușind performanța la vârsta de 26 de ani și 328 de zile. Francezul este primul jucător al secolului care atinge pragul înainte de 27 de ani și al patrulea înainte de 30 de ani.
15:10
Funcționați ilegal? Puneți cheia în ușă! Astăzi! - Rogobete după moartea unui copil la stomatologie # Jurnalul.ro
„Funcționați ilegal? Puneți cheia în ușă! Astăzi!” - este îndemnul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, după tragedia de la o clinică de stomatologie din București unde a murit un copil.
15:00
Jucăriile AI pot oferi sfaturi periculoase și conținut explicit copiilor, ridicând îngrijorări majore legate de siguranță și dezvoltare, arată o nouă investigație.
14:40
România trece printr-o perioadă economică delicată, marcată de încetinirea ritmului de creștere și de impactul măsurilor de corecție fiscală. Cu toate acestea, Mugur Isărescu, transmite un mesaj de prudență, dar și de optimism: șansele de a evita o recesiune tehnică sunt ridicate.
14:30
Prețurile carburanților explodează: Motorina ar putea ajunge la 10 lei/litru dacă statul nu preia Lukoil la timp # Jurnalul.ro
Specialiștii avertizează că motorina ar putea depăși 9–10 lei pe litru dacă statul nu preia rapid rafinăria Petrotel-Lukoil. În contextul sancțiunilor americane și al dependenței de 20% față de producția Lukoil, piața carburanților devine tot mai tensionată.
14:10
Românca de la renumitul Barts Heart Center: Luisa Bâcă a revenit în țară pentru a vorbi despre medicina viitorului la Congresul Internațional de Longevitate # Jurnalul.ro
România are din nou motive să fie mândră de specialiștii săi plecați peste hotare. Luisa Bâcă, cercetătoare postdoctorală la renumitul Barts Heart Center din Londra, a revenit în țară pentru a participa la Congresul Internațional de Longevitate — un eveniment în premieră pentru Europa de Sud-Est, dedicat viitorului medicinei și științei longevității, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
14:10
Numerologii și astrologii dezvăluie care sunt zilele de naștere cele mai vulnerabile la energiile negative. Află dacă ești printre cei care absorb vibrațiile altora și cum să te protejezi.
14:00
„Foc și haos la Marea Neagră!” Explozii uriașe în portul rusesc Novorossiisk după un atac masiv cu drone ucrainiene # Jurnalul.ro
Un atac masiv ucrainean cu drone a lovit portul rusesc Novorossiisk, declanșând incendii majore și avarii la terminale petroliere strategice. Autoritățile au declarat stare de urgență, iar patru persoane au fost rănite.
13:50
Premierul Ilie Bolojan anunță că mai multe companii de stat vor fi lichidate. CFR Marfă este una dintre ele # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că mai multe companii de stat vor fi lichidate. Bolojan a confirmat numele uneia dintre ele. Lista finală va fi anunțată săptămâna viitoare.
Acum 8 ore
13:40
După Trump şi Putin, Xi Jinping şi-a anulat şi el participarea la summitul G20 din Africa de Sud # Jurnalul.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a anulat participarea la summitul ţărilor industrializate şi emergente reunite în grupul G20, care se va desfăşura pe 22 şi 23 noiembrie în Africa de Sud, după ce omologii săi rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, şi-au anulat la rândul lor participarea la summit, fiecare din motive diferite, relatează joi agenţia DPA.
13:30
Creșterea accentuată a deprivării materiale în România determină apeluri tot mai insistente pentru intervenții europene, europarlamentarul Maria Grapini avertizând asupra riscului ca milioane de oameni să rămână fără sprijin în iarna ce urmează.
13:30
Astronauții chinezi blocați în stația spațială se vor întoarce cu nava spațială care a dus noul echipaj # Jurnalul.ro
Un echipaj format din trei persoane, blocat la stația spațială chineză după ce nava lor spațială a fost aparent lovită de resturi spațiale, se va întoarce vineri folosind nava care a dus noua echipă, a informat presa de stat.
13:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu noul proiect privitor la pensiile magistraților. Va fi gata până marți, a spus șeful Guvernului. Fostul proiect a fost respins de CCR.
13:10
Horoscop de weekend, 15-16 noiembrie 2025: Gemenii sunt romantici, iar Caricornii sunt obosiți # Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 15-16 noiembrie 2025: Leii au parte de o oportunitate, Scorpionii sunt sensibili, iar Peștii au parte de dezamăgiri.
13:00
PSD insistă pentru implementarea Programului pe care l-a propus pentru stimularea activităților economice și reafirmă categoric că nu va susține niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde aceste propuneri.
12:40
Răspunsul lui Bolojan, întrebat când se oprește cu creșterile de taxe și reducerile de venituri # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, când se oprește cu creșterile de taxe și reducerile de venituri.
12:30
Împrumut de 22 de milioane de euro de la BERD pentru sectorul energetic din Ucraina, în plin scandal # Jurnalul.ro
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat că împrumută 22,3 milioane de euro unei companii energetice ucrainene, ca parte a unei serii de tranzacții.
12:10
O nouă premieră la Centrul Independent pentru Arta Animației (CIAA): „Povestea regelui supărat pe clovn” de Matei Vișniec # Jurnalul.ro
Centrul Independent pentru Arta Animației (CIAA) anunță cu bucurie premiera spectacolului „Povestea regelui supărat pe clovn” de Matei Vișniec, în regia lui Ștefan Craiu. Premiera va avea loc pe 14 noiembrie, de la ora 18:00, urmată de reprezentații pe 15 noiembrie (orele 16:00 și 18:00) și 16 noiembrie (orele 16:00 și 18:00), la sediul CIAA din strada Orzari, nr. 10.
12:00
Trenurile spre Aeroportul Henri Coandă, modificări în nopțile de 18/19 și 19/20 noiembrie # Jurnalul.ro
Compania Națională de Căi Ferate CFR informează că în nopțile de 18/19 noiembrie și 19/20 noiembrie 2025, între orele 00.20 - 4.20, vor avea loc lucrări programate la instalațiile electrice din zona București Nord-Pajura.
12:00
Blue Origin a lansat uriașa rachetă New Glenn cu doi sateliți la bord, destinați planetei Marte. Compania face astfel un pas important în cursa cu SpaceX, compania lui Elon Musk.
Acum 12 ore
11:40
Ciolacu, atac dur la adresa lui Bolojan: „A confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României” # Jurnalul.ro
În plină desfășurare a campaniei pentru scrutinul parțial din 7 decembrie, fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent candidat PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, aduce acuzații directe la adresa prim-ministrului în funcție, Ilie Bolojan.
11:30
Rusia a început un atac cu rachete și drone la scară largă asupra Kievului în noaptea de joi spre vineri, lansând sute de proiectile către capitala Ucrainei.
11:30
Tragedie în Capitală: o fetiță de doi ani a murit după sedare la dentist. Părinții acuză medicii: „Au omorât-o” # Jurnalul.ro
O fetiță de doi ani a murit în Capitală după o sedare intravenoasă la dentist. Părinții acuză medicii că au ignorat analizele cu valori mărite la ficat. Ancheta autorităților este în desfășurare.
11:10
Horoscop zilnic, 15 noiembrie 2025: Taurii sunt critici, Leii sunt creativi, iar Peștii sunt dezamăgiți # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 15 noiembrie 2025: Gemenii se simt sufocați emoțional, iar Scorpionii trebuie să se recalibreze.
11:00
Experții în eficiență energetică recomandă un gest simplu care poate reduce semnificativ facturile la încălzire în sezonul rece, fără a cheltui nimic.
10:50
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, lansează un nou atac la adresa contracandidatului său PSD, Daniel Băluță, acuzându-l de manipularea datelor bugetare, notând că „acumulează datorii și lasă facturi neplătite”.
10:50
Un puști de 16 ani din municipiul Hunedoara e acuzat că a lovit în mod repetat o fată de 14 ani, fosta sa prietenă, în zona feței și a picioarelor, într-un incident violent care a avut loc pe 10 noiembrie într-un parc din oraș.
10:40
Administratia Națională de Meteorologie a publicat estimările meteorologice pentru intervalul 17 noiembrie - 15 decembrie.
10:20
Un hacker celebru, acuzat că a realizat un program care a permis accesul ilegal la sute de mii de computere și de portofele de criptomonede, a fost arestat la Atena. Este vorba despre un cetățean albanez căutat de Europol.
10:10
Recuperarea modernă începe acasă: soluțiile care schimbă felul în care ne îngrijim (P) # Jurnalul.ro
Tot mai mulți români descoperă în ultimii ani beneficiile recuperării medicale la domiciliu.
10:10
Restricții de trafic pe DN1 București: O bandă închisă astăzi, între orele 10:30-13:30 pentru lucrări # Jurnalul.ro
Brigada Rutieră a Poliției Capitalei anunță restricții temporare de trafic pe DN1 București, vineri, în intervalul orar 10:30-13:30.
10:10
Între 7 și 16 noiembrie, farmacia Springfarma.com dă tonul ofertelor de Black Friday cu una dintre cele mai prietenoase campanii din domeniul farmaceutic și al cosmeticelor.
10:10
SUA anunță declanșarea unei noi operațiuni militare. „Sulița Sudică” îl ia la țintă pe Maduro # Jurnalul.ro
Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a anunțat declanșarea unei noi operațiuni militare. Aceasta se numește „Sulița Sudică” și îi vizează pe traficanții de droguri.
