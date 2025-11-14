Atmosferă de basm la Craiova și Sibiu: Târgurile de Crăciun s-au deschis
Jurnalul.ro, 15 noiembrie 2025 00:50
Luminile festive s-au aprins, vineri seara, în două dintre cele mai vizitate târguri de Crăciun din țară: de la Craiova și de la Sibiu. Mii de oameni s-au bucurat de atmosfera de basm și au numărat secundele până când feeria a prins viață.
• • •
