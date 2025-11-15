Cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București

Newsweek.ro, 15 noiembrie 2025 10:50

În ultimii ani, Sectorul 6 s-a transformat într-unul dintre cele mai active și vibrante spații urban...

Acum 10 minute
11:00
Trump scutește Bulgaria de la sancțiunile impuse Lukoil. Nicio vorbă despre România unde motorina este 8 lei Newsweek.ro
SUA și Donald Trump au acordat Bulgariei o scutire semnificativă de la sancțiunile impuse asupra Luk...
Acum 30 minute
10:50
Cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București Newsweek.ro
În ultimii ani, Sectorul 6 s-a transformat într-unul dintre cele mai active și vibrante spații urban...
Acum o oră
10:30
Avocat: Pensionarii cu grupe trebuie să ia o pensie mai mare. Au contribuit mai mult. Cum au fost înșelați? Newsweek.ro
Un avocat susține că pensionarii care au muncit în condiții speciale ar trebui să aibă o pensie mai ...
10:20
Prețurile la carne de vită, roşii, cafea şi banane au bubuit în SUA. Trump, nevoit să reducă taxele vamale Newsweek.ro
După ce prețurile la carne de vită, roşii, cafea şi banane au bubuit în SUA, în urma taxelor vamale ...
Acum 2 ore
10:00
21.000 de persoane, evacuate de urgență din Nurnberg. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Aproape 21.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele de urgență, vineri, 14 noiemb...
09:20
Elveția a reușit să negocieze cu Trump reducerea taxelor vamale de la 39% la 15%. Ce trebuie să facă în schimb Newsweek.ro
Elveția a reușit să negocieze cu Trump reducerea taxelor vamale de la 39% la 15%, după ce companiile...
Acum 4 ore
09:00
FOTO &#38; VIDEO S-a deschis târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai frumoase din România Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai frumoase din România, și-a deschis porțile. Se așt...
08:40
România, în finala individuală masculină a Campionatelor Europene de gimnastică aerobică pentru seniori Newsweek.ro
Leonard Manta a calificat România în finala individuală masculină a Campionatelor Europene de gimnas...
08:00
FOTO Dovada că mitul „bătrânicii” e adevărat. Cu cât se vinde un Mercedes „Cobra” de 45 de ani cu 130.000 km Newsweek.ro
Mitul „bătrânicii” care a condus mașina, promovat de mulți samsari, e, câteodată, adevărat. Dovada, ...
07:50
Băutura din bucătărie care te ajută să slăbești repede. Trebuie să bei două linguri dimineața Newsweek.ro
Ai putea avea soluția pentru slăbit chiar în bucătărie. O băutură simplă, din ingrediente naturale, ...
07:40
Cum să transformi frunzele căzute în mucegai valoros pentru grădină. Grădinarii îl numesc „aurul negru” Newsweek.ro
Cum să transformi frunzele căzute în mucegai valoros pentru grădină. Cu puțină răbdare și câteva tru...
07:30
Cum protejezi corect aerul condiționat iarna? Greșelile comune care pot strica definitiv aparatul Newsweek.ro
Unitatea exterioară a aerului condiționat este construită să reziste la frig, zăpadă și îngheț. Totu...
07:10
Horoscop 16 noiembrie. Luna în Balanță îi face sensibili pe Tauri. Capricornii sunt în căutarea aventurii Newsweek.ro
Horoscop 16 noiembrie. Luna în Balanță îi face sensibili pe Tauri. Capricornii sunt în căutarea aven...
07:10
EXCLUSIV Pentru ce meserii au aplicat cei mai mulți români în 2025? Câți șomeri sunt în țară? Newsweek.ro
Datele oficiale obținute de Newsweek România de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă...
Acum 6 ore
06:50
Țeapă la pensie la Mica Recalculare. Doar 110 lei în plus după ce a cheltuit 2.400 lei pe adeverințe. De ce? Newsweek.ro
Pensionarii care sperau că iau mii de lei în plus la pensie la Mica Recalculare se înșală. Sumele pe...
Acum 12 ore
22:10
VIDEO Putin o încasează. Ucraina a blocat ruta strategică a Rusiei prin care vin armele din Coreea de Nord Newsweek.ro
O explozie a avut loc pe calea ferată transsiberiană din regiunea Habarovsk, oprind complet mișcarea...
Acum 24 ore
22:00
Ilie Bolojan, despre creşterea TVA: &#34;Dacă nu am fi făcut aceste lucruri, efectele ar fi fost mai rele&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, despre creşterea TVA: "Dacă nu am fi făcut aceste lucruri, efectele ar ...
21:40
FMI consideră că România trebuie să facă &#34;reforme structurale ambiţioase&#34;, cu o &#34;consolidare fiscală amplă&#34; Newsweek.ro
Fondul Monetar Internaţional (FMI) consideră că România trebuie să facă "reforme structurale ambiţio...
21:20
Polițist rutier, rănit grav într-o intersecție din București. Un șofer nu l-a văzut și l-a lovit Newsweek.ro
Un polițist de la circulație a fost rănit grav într-o intersecție din București. Agentul dirija traf...
21:00
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la MAE. Tras la răspundere pentru drona căzută în judeţul Tulcea Newsweek.ro
Vladimir Lipayev, ambasadorul Rusiei la Bucureşti, a fost convocat la MAE, din cauza unei drone ruse...
20:50
Carlyle, mare fond de investiţii american, este interesat de activele Lukoil. Acum face reevaluarea acestora Newsweek.ro
Carlyle, un mare fond de investiţii american care e deja prezent în România, este interesat de activ...
20:40
Ce flori poți planta chiar și în noiembrie, înainte de a da înghețul? Vor înflori la primăvară Newsweek.ro
Deși majoritatea lucrărilor de grădinărit de toamnă se apropie de final, luna noiembrie nu este neap...
20:40
Franța, test cu rachetă nucleară de pe un Rafale. ASMPA-R are viteză Mach3 și focos nuclear de 300 kilotone Newsweek.ro
Avionul de vânătoare francez Rafale a testat o rachetă nucleară strategică ASMPA-R modernizată. Rac...
20:30
Ciprian Ciucu susține proiectul de reconversie urbană „Berzei 21”, alături de echipa NOD Makerspace Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, își exprimă public sprijinul pentru proiectul „Berzei...
20:10
Economia bulgară are cea mai mare creștere din Europa de Sud-Est – 3,2%. România are scădere economică Newsweek.ro
Economia bulgară are cea mai mare creștere economică din Europa de Sud-Est: 3,2%, în trimestrul al t...
19:50
Marea Britanie acordă Lukoil Bulgaria o scutire temporară de sancțiuni. Ce se va întâmpla în România? Newsweek.ro
Marea Britanie acordă filialei Lukoil Bulgaria o scutire temporară de la sancțiuni. Ce se va întâmpl...
19:40
De ce se prind peștii răpitori mai repede toamna? Cum să pregătești momeala perfectă pentru pescuit Newsweek.ro
Toamna este sezonul de aur pentru pescuitul peștilor răpitori. Temperaturile mai scăzute și curenții...
19:20
Geologii dezvăluie – Turcia se destramă încetul cu încetul. Care ar fi explicația științifică? Newsweek.ro
În Turcia, scoarța terestră se destramă de-a lungul unei falii din inima țării, în loc să alunece, a...
19:20
Horoscop 16-22 noiembrie. Lună nouă în Scorpion. Berbec - bani. Gemenii - ceartă. Rac, schimbare. Leu, secrete Newsweek.ro
Horoscop 16-22 noiembrie. Lună nouă în Scorpion . Este începutul sezonului Săgetătorului! Această să...
18:50
Operațiune SUA-Franța majoră în Marea Neagră, lângă România. Rusia acuză implicare în atacurile Ucrainei Newsweek.ro
Un nou val de activități aeriene aliate, implicând și avioane de luptă, s-a desfășurat în dimineața ...
18:40
Alimentul care conține proteine și înlocuiește carnea în Postul Crăciunului. Poate fi gătit la fel ca șnițelul Newsweek.ro
Soia este alimentul bogat în proteine care poate înlocui carnea în Postul Crăciunului. Se prepară uș...
18:30
Cum să asortezi treningul: recomandări și erori de evitat Newsweek.ro
Treningul a devenit una dintre cele mai populare alegeri vestimentare din ultimii ani. Deși pare o p...
18:20
Contract de vânzare cumpărare a unui apartament parafat de notar, anulat de judecători. Suma era prea mică! Newsweek.ro
O ieșeancă a fost înșelată, ajungând să-și vândă apartamentul din Tătărași pe mai nimic. A crezut că...
18:20
Bolojan a decis cum va tăia pensiile speciale de 25.000 lei. Ce surpriză le pregătește magistraților? Newsweek.ro
Premierul Bolojan joacă totul pe o singură carte. El nu va mai purta negocieri cu CSM pe tema tăieri...
18:00
Serviciile secrete chineze, spionaj bazat pe AI. Au atacat sectoarele tehnologiei și finanțelor Newsweek.ro
Anthropic, creatorul modelului de inteligență artificială Claude, a detectat tentative de utilizare ...
17:50
Traian Berbeceanu câștigă în instanță daune morale de 200.000 de euro și daune materiale după anchetă Newsweek.ro
Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a criminalităţii Organziate Alba, obţine în ins...
17:40
Apă tulbure la ApaVital: șefi aleși greșit, mandate pe cale să se scufunde Newsweek.ro
Selecția controversată de acum doi ani a avut hibe care au atras anularea ei de către Agenția de mon...
17:30
Luptă în cinci pentru șefia Operei Naționale Române Iași Cine sunt? Newsweek.ro
Toți cei cinci candidați înscriși pentru postul de manager al Operei Naționale Române din Iași au fo...
17:30
Cutremur puternic în Olanda. Extracția de gaze naturale a contribuit la seism Newsweek.ro
Un cutremur de magnitudinea 3,4 a zguduit vineri o regiune în nordul Olandei, unul dintre cele mai p...
17:20
Războiul tehnologiilor China – Occident: Germania înlocuiește tehnologia 5G Huawei și o interzice la 6G Newsweek.ro
Războiul tehnologiilor China – Occident intră într-o nouă fază. Germania a decis să înlocuiască, und...
17:20
CNIR dă startul pentru drumul expres Focșani–Brăila: ordin de începere emis, proiectarea începe pe 2 decembrie Newsweek.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a emis vineri Ordinul de începere pentru contractul ...
17:00
Misiune încheiată cu succes: astronauții blocați pe Tiangong au fost aduși înapoi pe Pământ cu o altă capsulă Newsweek.ro
Trei astronauți rămași blocați de mai multe zile la bordul stației spațiale chineze Tiangong din cau...
16:50
Cumulul pensie cu salariu, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare? Newsweek.ro
Ceea ce am anunțat în urmă exact o săptămână se va întâmpla săptămâna viitoare. Bolojan va interzice...
16:50
Nuclearelectrica: Profitul net urcă la 1,62 miliarde lei în 2025, pe fondul majorării tarifelor la energie Newsweek.ro
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din...
16:40
Orașul Craiova a deschis Târgul de Crăciun 2025. Zăpadă artificială zilnic, concerte și atracții pentru toți Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Craiova a debutat oficial cu o ediție spectaculoasă în 2025, oferind zăpadă ar...
16:20
Alexandru Rogobete lansează cel mai amplu control național la clinicile private care operează ilegal Newsweek.ro
Ministerul Sănătăţii a demarat un control fără precedent la toate clinicile private cu săli de opera...
16:10
Ambasada Ucrainei din România respinge zvonurile privind închiderea școlilor românești din Cernăuți în 2027 Newsweek.ro
Ambasada Ucrainei la București afirmă că reforma liceală nu prevede desființarea școlilor cu predare...
16:00
Lupta portavioanelor nucleare. China vrea unul de 4.000.000.000$. SUA are 11, de trei ori mai scumpe Newsweek.ro
China își dezvoltă propria Marină într-un ritm alert, chiar recent au pus în funcțiune portavionul F...
15:50
Isărescu: Euro nu are cum să mai coboare sub 5 lei. Nu avem de ce să tulburăm piața Newsweek.ro
Cursul de schimb euro/leu nu are cum să mai coboare sub 5 lei, a declarat, vineri, guvernatorul Bănc...
15:40
Raportul procurorilor în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog. Ce s-a întâmplat la acea clinică? Newsweek.ro
Procurorii au dezvăluit probleme grave la clinica respectivă. În prezent se fac cercetări in rem pen...
