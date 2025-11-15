Dispută pe Facebook între Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu / Candidatul PNL și-a șters postarea

19:20

Un senator ales pe listele SOS România este cercetat pentru furt după ce ar fi luat un rucsac uitat de un bărbat în recepția unui hotel din Piatra Neamț. Rucsacul, care conținea o tabletă și o sumă de bani, a fost găsit ulterior în portbagajul mașinii cu care se deplasa parlamentarul, potrivit unor surse apropiate