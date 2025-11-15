FT: După mai bine de 14 ani, Tim Cook ar putea părăsi funcția de director executiv al Apple, în 2026. Compania se pregătește să aleagă un succesor al acestuia, favorit fiind John Ternus, unul dintre responsabilii cu divizia de inginerie hardware.

07:50

Procurorii din Milano au deschis o anchetă care vizează italieni care ar fi plătit membri ai armatei sârbilor bosniaci pentru a călători la Sarajevo ca să ucidă cetățeni în timpul asediului de patru ani al orașului, în anii 1990. Suspectează că grupuri de italieni și de alte naționalități, așa-numiții ”turiști lunetiști”, au participat la masacru, […]