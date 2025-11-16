Nave ale gărzii de coastă chineze au intrat duminică în apele din jurul insulelor Senkaku, teritoriu japonez, dar revendicat de China sub numele de Diaoyu. Incursiunea, pe fondul tensiunilor provocate de premierul Japoniei, care a spus că nu exclude o intervenție militară în cazul unui atac al Chinei asupra Taiwanului.
Biziday.ro, 16 noiembrie 2025 16:00
China a trimis duminică nave ale Gărzii de Coastă în apele din jurul Insulelor Senkaku, intensificând tensiunile bilaterale declanșate de comentariile recente ale premierului japonez Sanae Takaichi, despre posibilitatea unui răspuns militar la o eventuală invazie chineză a Taiwanului. Potrivit unui comunicat al Gărzii de Coastă chineze, navele au efectuat un “patrulaj de aplicare a […]
• • •
Acum 30 minute
16:00
Acum 4 ore
12:30
Cluj-Napoca. Accident grav între două mașini, la ieșirea spre Feleacu. Un bărbat a murit și alte trei persoane au fost rănite, între care un copil de șapte ani. # Biziday.ro
Accidentul rutier s-a petrecut la ieșirea din municipiul Cluj-Napoca spre localitatea Feleacu, pe Calea Turzii, potrivit ISU Cluj. În interiorul uneia dintre mașini se afla un bărbat încarcearat, în stop cardio-respirator. Ulterior, acesta a fost declarat decedat. Alte trei persoane, dintre care o minoră de șapte ani, o femeie și un bărbat de aproximativ 40 […]
Acum 6 ore
11:30
Mexic. Ciocniri violente între protestatari și polițiști în timpul demonstrațiilor antiguvernamentale. Cel puțin 120 de persoane au fost rănite. Mii de manifestanți au protestat sâmbătă pe străzile capitalei mexicane, împotriva crimelor violente și guvernului președintei Claudia Sheinbaum. # Biziday.ro
Mitingul a fost organizat de grupuri de tineri din Generația Z, dar s-au încheiat cu o susținere puternică și din partea persoanelor mai în vârstă ai partidelor de opoziție. “Timp de multe ore, această mobilizare s-a desfășurat în mod pașnic, până când un grup de indivizi cu cagule au devenit violente”, a precizat Pablo Vázquez, […]
Acum 8 ore
10:10
Volodimir Zelenski anunță un “acord istoric” cu Franța, privind consolidarea aviației ucrainene. Luni, Emmanuel Macron îl va primi pe președintele ucrainean la Paris pentru a încheia acordul. # Biziday.ro
În discursul său zilnic, Volodimir Zelenski a precizat: “Am pregătit, de asemenea, un acord istoric cu Franța. Va fi o contribuție semnificativă pentru aviația noastră, pentru apărarea spațiului nostru aerian și pentru alte capacități de apărare”. Astfel, președintele francez Emmanuel Macron îl va primi pe președintele Volodimir Zelenski la Paris, luni (17 noiembrie), în care […]
09:20
Analiză. Acordul dintre SUA și Coreea de Sud, privind construirea de submarine cu propulsie nucleară, oferă o poziție regională importantă sud-coreenilor și transmite că aceștia vor răspunde amenințărilor nord-coreene. În schimb, Phenianul s-ar putea folosi de acest lucru pentru a-și justifica propriul program nuclear. # Biziday.ro
Zilele trecute, SUA și Coreea de Sud au publicat detaliile privind un acord comerciale, prin care ambele părți vor dezvolta submarine cu propulsie nucleară. Acordul vine în contextul în care Donald Trump a impus Seulului tarife de 25% la începutul acestui an, pe care omologul său, Lee Jae Myung, a reușit să le negocieze ulterior […]
Acum 12 ore
08:00
Marea Britanie. Guvernul vrea să schimbe radical politica de imigrație și azil – imigranții ilegali vor putea cere drept de ședere permanentă abia după 20 de ani, nu după cinci. Refugiații vor fi trimiși înapoi în țările de origine, dacă situația din acestea se îmbunătățește între timp. Sprijinul financiar și cazarea, retrase în cazul celor care pot munci, au bani sau încalcă regulile și legea. # Biziday.ro
Guvernul laburist al Marii Britanii va prezenta luni o serie de schimbări ample în sistemul de azil, menite, potrivit executivului, să reducă migrația ilegală și să descurajeze traversările Canalului Mânecii. Pachetul, anunțat pe scurt sâmbătă seara de ministrul de interne Shabana Mahmood, include măsuri care vor modifica radical modul în care sunt tratați solicitanții de […]
Acum 24 ore
21:30
Trei persoane au murit, iar zeci de oameni au fost răniți în Portugalia, din cauza furtunii Claudia. În Marea Britanie, autoritățile efectuează evacuări în Anglia și Țara Galilor, ca urmare a inundațiilor severe. # Biziday.ro
Portugalia și mai multe regiuni din Spania au fost afectate timp de câteva zile de condiții extreme provocate de furtuna Claudia, care a ajuns sâmbătă și în unele zone din Marea Britanie şi Irlanda. Joi, echipele de intervenţie au găsit trupurile unui cuplu de vârstnici în casa lor inundată din Fernao Ferro, în apropiere de […]
19:50
FT: După mai bine de 14 ani, Tim Cook ar putea părăsi funcția de director executiv al Apple, în 2026. Compania se pregătește să aleagă un succesor al acestuia, favorit fiind John Ternus, unul dintre responsabilii cu divizia de inginerie hardware. # Biziday.ro
Apple accelerează pregătirile pentru tranziția la un nou CEO, în contextul în care Tim Cook ar putea părăsi funcția chiar anul viitor, potrivit unor oficiali din cadrul companiei citați de Financial Times, care au explicat că consiliul de administrație a intensificat în ultimele luni discuțiile privind succesiunea, după mai bine de 14 ani în care […]
17:00
Negociatorii Parlamentului și ai Consiliului European au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026. Include fonduri suplimentare pentru consolidarea Centrului european de competențe în domeniul securității, cu sediul la București. # Biziday.ro
Bugetul pentru 2026 se ridică la un total de 192,8 miliarde de euro în angajamente și 190,1 miliarde de euro în plăți, potrivit unui comunicat publicat de Consiliul UE. Angajamentele se referă la fonduri pentru acțiuni a căror execuție se întinde pe mai multe exerciții bugetare, iar plățile acoperă cheltuielile care decurg din angajamentele asumate […]
Ieri
11:10
Agenția Europeană pentru Medicamente a recomandat autorizarea medicamentului Teizeild, primul tratament capabil să întârzie apariția diabetului de tip 1, la persoanele aflate în stadiile incipiente ale bolii. # Biziday.ro
Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat autorizarea în UE a tratamentului Teizeild (teplizumab) pentru întârzierea trecerii la stadiul 3 al diabetului zaharat de tip 1 la adulţi şi copii, începând de la vârsta de 8 ani cu boală aflată în stadiul 2. Concret, substanța activă teplizumab este un anticorp care încetineşte progresia bolii prin […]
10:10
Argentina. Explozii puternice s-au produs vineri seara la un complex industrial din localitatea Ezeiza, la sud de capitala Buenos Aires. Cel puțin 15 persoane au fost rănite, iar principalul aeroport internațional al țării, situat aproape de locul exploziei, a deviat mai multe zboruri. # Biziday.ro
“Încercăm să controlăm incendiul și să-l stingem, dar nu am reușit până acum”, a spus Gaston Granados, primarul orașului Ezeiza. Mai mult, potrivit presei locale, majoritatea persoanelor rănite erau localnici care au suferit arsuri și răni minore până la moderate. BREAKING: Massive explosion in Ezeiza, Buenes Aires in Argentina. According to Noticas Argentinas, it happened […]
09:10
Washington Post: Documentele publicate recent în cazul prădătorului sexual Epstein arată că acesta i-a trimis mesaje unui membru al Congresului, în timpul audierii lui Michael Cohen din 2019, cu intenția de a încerca să influențeze întrebările adresate fostului avocat al lui Donald Trump. # Biziday.ro
O parte dintre cele 20 de mii de documente publicate miercuri și care-l vizează pe Jeffrey Epstein sugerează că acesta ar fi comunicat prin mesaje text cu un membru al Congresului în timpul audierii lui Michael Cohen din februarie 2019, în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților. Potrivit Washington Post, corespondența ar fi putut […]
14 noiembrie 2025
23:40
Casa Albă acuză platforma chinezească de cumpărături online Alibaba că oferă suport tehnic armatei Chinei prin furnizarea de date sensibile despre cumpărători, dar și despre vulnerabilități software necunoscute și neexploatate anterior, conform FT. # Biziday.ro
Informațiile provin dintr-o notă secretă de la Casa Albă, în posesia căreia au ajuns jurnaliștii de la Financial Times (FT). Aceasta a fost emisă la 1 noiembrie, după ce Donald Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping în Coreea de Sud și include informații “strict secrete” declasificate despre modul în care grupul chinez furnizează Armatei Populare […]
23:00
Bloomberg: Trezoreria SUA va prelungi cu trei săptămâni termenul până la care activele Lukoil pot fi vândute, înainte ca sancțiunile să intre în vigoare. Pentru Bulgaria a oferit o derogare și mai lungă, până pe 29 aprilie. # Biziday.ro
Bloomberg scrie că Administrația Trump a fost de acord cu măsura de a prelungi perioada pe care o au la dispoziție statele ca să vândă activele Lukoil. Decizia a venit în urma discuțiilor cu guvernele țărilor afectate, după ce s-a decis impunerea de sancțiuni asupra Lukoil, în condițiile în care acestea au raportat că există […]
21:20
Raport Eurostat. Emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din activitățile economice au scăzut, în statele UE, cu -0,4%, în trimestrul al doilea din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut. PIB-ul a crescut cu +1,3%. # Biziday.ro
Emisiile de dioxid de carbon provenite din activitățile economice ale Uniunii Europene au fost estimate la 772 milioane de tone, adică o scădere de -0,4% față de aceeași perioadă a anului 2024 (775 milioane tone), arată ultimul raport al Eurostat. În același timp, produsul intern brut (PIB) al UE a crescut cu +1,3% în al […]
18:40
MAE i-a prezentat ambasadorului rus la București fragmente din drona intrată în spațiul aerian al României, în timpul atacului asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, din urmă cu trei zile. A protestat ferm împotriva “actului inacceptabil și iresponsabil”. # Biziday.ro
Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAI), unde i s-au prezentat dovezi clare că o dronă militară rusă a violat spațiul aerian românesc în noaptea de 10 spre 11 noiembrie (luni spre marți). Fragmentele recuperate de autoritățile române arată implicarea dronei în atacuri asupra infrastructurii civile ucrainene, aflate […]
17:30
Atacul cibernetic de la final de august a dus compania Jaguar de la profit la pierdere trimestrială de 500 de milioane de lire sterline. Abia în această perioadă, fabricile revin la producția obișnuită. # Biziday.ro
Producătorul britanic de automobile Jaguar Land Rover (JLR) a înregistrat pierderi înainte de impozitare de 485 de milioane de lire sterline, în trimestrul încheiat la 30 septembrie, după 11 trimestre consecutive de profit. Din cauza atacului cibernetic de la finalul verii, producția a fost suspendată pe tot parcursul lunii septembrie. Acum, Adrian Mardell, directorul executiv, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Cercetătorii japonezi și cei americani au antrenat un model de inteligență artificială care anticipează mai bine decât chirurgii umani intervalul optim de prelevare al organelor pentru transplant. Folosind cazurile a peste 2.000 de donatori din SUA, AI-ul poate reduce costurile cu până la 60%, prin eliminarea operațiilor inutile. # Biziday.ro
Un studiu publicat în Lancet Digital Health arată cum instrumentul de inteligență artificială (machine learning) prezice mai exact intervalul de timp de prelevare a organelor în cazul unei persoane care, de exemplu, a suferit un stop cardiac, și dorește să își doneze organele. În prezent, în numeroase cazuri, efortul de prelevare (operația) se dovedește inutilă, […]
14:50
Ministrul Sănătății afirmă că, cel mai probabil, va fi închisă clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de doi ani, după o anestezie: “Autorizațiile nu erau emise corespunzător. Avem încă o clinică care funcționează improvizat și nu respectă normative”. # Biziday.ro
Alexandru Rogobete a susținut o declarație de presă, vineri, în care a vorbit despre cazul fetiței de doi ani, care a murit în urma unei anestezii efectuate la o clinică stomatologică din București. Ministrul Sănătății afirmă că, pentru clinica respectivă, “lucrurile nu stau foarte bine”, în condițiile în care, spune acesta, autorizațiile de funcționare nu […]
14:30
SUA lansează operațiunea ”Sulița Sudului”, împotriva traficului de droguri din America Latină. Anunțul vine pe fondul tensiunilor în creștere cu Venezuela, iar presa americană scrie că lui Donald Trump i-au fost prezentate opțiuni de a ataca. # Biziday.ro
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a scris pe pagina sa de X că la cererea președintelui Donald Trump începe ”Operațiunea Southern Spear”. A detaliat că aceasta va fi condusă de Comandamentul de Sud al SUA, responsabil pentru asigurarea planificării și implementării operațiunilor din domeniul securității în America Centrală, în America de Sud și […]
13:50
Analiză Reuters. Deși loviturile ucrainene produc un impact asupra rafinăriilor rusești, Kremlinul reușește să-și asigure lanțurile de aprovizionare cu combustibil prin pornirea capacităților de rezervă, dar și prin reparații făcute cu piese și componete furnizate de China. # Biziday.ro
Ucraina a intensificat atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, cu scopul de a distruge rafinăriile, depozitele de carburanți și conductele de petrol, dar procesarea țițeiului din Rusia a scăzut cu doar 3% în acest an. Volodimir Zelenski a afirmat că armata sa a redus cu 20% capacitatea rusească de rafinare și, arată analiza Reuters, într-adevăr, […]
12:40
Guvernatorul BNR arată că eliminarea plafoanelor la electricitate a urcat inflația cu 2,3%, însă nu se așteaptă la două trimestre de recesiune și nici la o majorare a TVA. Subliniază că euro nu va scădea sub 5 lei. # Biziday.ro
Mugur Isărescu a prezentat raportul BNR asupra inflației. Conform guvernatorului BNR, inflația a accelerat în trimestrul al treilea din cauza unor factori – eliminarea plafoanelor pentru tarifele la energia electrică, creșterea cotelor TVA și accizelor, menținerea unor dinamici ridicate ale costurilor unitare cu forța de muncă în anumite sectoare (industria alimentară, servicii de piață), continuarea […]
11:10
OpenAI testează o nouă funcție în ChatGPT care permite conversații de grup similare aplicațiilor de mesagerie, dar cu diferența că chatbotul poarte participa activ la discuții și decide singur când să intervină. În primă fază, va fi disponibil doar în câteva țări. # Biziday.ro
OpenAI a lansat un program-pilot pentru o nouă funcție în ChatGPT care permite conversații de grup, în care utilizatorii pot colabora între ei și împreună cu chatbotul, în același fir de discuție. Funcția este disponibilă de astăzi pentru un număr limitat de utilizatori din Japonia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Taiwan, pentru toate planurile […]
10:10
Război Rusia-Ucraina. Ucraina a atacat infrastructura petrolieră din Novorossisk, principalul port de export al Rusiei de la Marea Neagră. Nu este clar dacă a fost lovit și terminalul prin care ajunge și petrolul din Kazahstan în România. La rândul lor, rușii au lansat un atac puternic asupra Kievului, cu drone și rachete, lovind 11 blocuri de locuințe. # Biziday.ro
Pe canalele rusești sunt imagini cu o explozie uriașă în portul rusesc Novorossisk, iar autoritățile ucrainene au confirmat că au atacat cu drone infrastructura portuară și petrolieră a acestuia. Deși ținta principală a atacului pare a fi fost complexul de transbordare Shekharis, care leagă conductele Transneft pentru încărcarea țițeiului rusesc pe nave, informațiile de pe […]
09:10
Economia României a intrat pe scădere, în această vară. Statistica oficială a calculat o micșorare a PIB de -0,2%, între iulie și septembrie, față de trimestrul anterior, dar a corectat ușor și creșterea anunțată anterior pentru Trimestrul II. Pe total, în primele 9 luni ale anului, economia încă are o creștere modestă, de +0,8%. # Biziday.ro
Institutul Național de Statistică (INSSE) a calculat că, în trimestrul al III-lea (iulie-septembrie) din 2025, comparativ cu trimestrul anterior, produsul intern brut a scăzut cu -0,2%, pe seria ajustată sezonier (care ține cont de numărul de zile lucrătoare). Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, produsul intern brut a crescut cu +1,4% (pe acceași serie […]
07:40
Reuters: Gigantul american de investiții Carlyle este interesat de activele Lukoil. Aparent, a cerut o aprobare prealabilă, înainte de a începe evaluarea acestora, dar nu poate face acest lucru înainte de data de 21 noiembrie, când intră în vigoare sancțiunile SUA, și este posibilă și o amânare a acestui termen. # Biziday.ro
Reuters a aflat că Carlyle a cerut o licență (aprobarea prealabilă) pentru posibilitatea achiziționării activelor internaționale ale firmei rusești, dar asta înseamnă că este abia într-o fază de explorare a unei posibile tranzacții. Trezoreria SUA a respins o posibilă vânzare către casa elvețiană de comerț Gunvor, sugerând că în spatele acesteia este de fapt Kremlinul. […]
13 noiembrie 2025
23:00
Dua Lipa și alți cântăreți britanici cer guvernului să-și respecte promisiunile și să limiteze prețurile biletelor la concerte. Denunță problema traficanților, care cumpără bilete prin programe automate și le revând la prețuri mult mai mari. # Biziday.ro
Peste 40 de persoane și trupe cunoscute din industria muzicii, printre care Dua Lipa, Coldplay, Sam Fender, Radiohead și The Cure, au semnat o scrisoare prin care solicită plafonarea prețului la biletele pentru concerte pentru a “restabili încrederea în sistemul de vânzare a biletelor” și “a contribui la democratizarea accesului publicului la artă”. În declarație, […]
21:40
Ministrul Dezvoltării estimează că măsurile de reformă în administrația centrală și locală vor duce la economii de până la 4,5 miliarde de lei. La nivel local, vor fi reduse 13 mii de posturi ocupate. Propune adoptarea lor prin angajarea răspunderii guvernului. # Biziday.ro
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a detaliat reforma agreată în coaliția de guvernare care privește administrația centrală și administrația locală. A prezentat că, la nivel de administrație locală, impactul măsurilor este de 1,7 miliarde de lei, în timp ce impactul, la nivelul ambelor paliere, este de 3,5 miliarde – 4,5 miliarde de lei. La nivel local, […]
20:20
Război Rusia – Ucraina. Armata Ucraineană confirmă că, în atacul de noaptea trecută asupra teritoriilor rusești, a folosit racheta de croazieră Flamingo, de producție internă. Presa scrie că a fost folosită asupra regiunii Oriol. # Biziday.ro
Orașul Oriol din regiunea cu același nume, situată la sud-vest de Moscova, a ținta unui atac aerian lansat de ucraineni, noaptea trecută. Potrivit imaginilor răspândite pe Telegram, sistemele rusești au încercat să le intercepteze, dar fragmente mari au luat foc și au provocat pagube materiale în parcarea dintre blocuri. Autoritățile locale din Oriol nu au […]
19:40
Germania. Coaliția de guvernare a agreat forma proiectului privind înrolarea în armată. Include opțiunea de înrolare parțială obligatorie, în cazul în care nu este atins obiectivul. # Biziday.ro
Coaliția de guvernare formată din CDU/CSU și SPD a anunțat că a ajuns la un acord pentru creșterea efectivelor militare, după mai multe luni de negociere. Obiectivul este de a ajunge la un număr de 260 de mii de militari, față de 180 de mii în prezent, și aproximativ 200 de mii de rezerviști. Acordul […]
17:30
WaPo: CIA a încercat timp de peste zece ani să saboteze producția de heroină a Afganistanului, un element-cheie în finanțarea insurgenților. Printr-o operațiune secretă, a împrăștiat miliarde de semințe de mac modificate, cu conținut redus de opiu, în speranța că acestea vor înlocui soiurile folosite pentru fabricarea drogurilor. Operațiunea, foarte costisitoare, a fost un eșec. # Biziday.ro
Informațiile au fost obținute de The Washington Post de la 14 persoane familiarizate cu acțiunea, dar care au vorbit sub protecția anonimatului, fiind o operațiune secretă. Raportul detaliază că operațiunea a durat un deceniu, cel puțin din 2004 până în 2015, având loc în anii războiului din Afganistan (din 2001 până în 2021). Pe parcursul […]
14:50
Asociația “Code for Romania” respinge declarația lui Nicușor Dan, conform căreia “ONG-urile nu au resurse pentru a face analize de politici publice”. Arată că a propus planuri concrete de digitalizare ultimilor cinci guverne și președinției. # Biziday.ro
“Code for Romania” a emis un punct de vedere după ce Nicușor Dan a declarat, în conferința de presă de miercuri, că “niciun ONG din țara asta nu are resurse să plătească cinci analiști care să stea un an de zile și să facă analiza asta [de politici publice]. Mediul de afaceri îl are și […]
14:20
Președintele Dan l-a numit pe Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, în funcția de consilier onorific pentru reziliență. Voiculescu este urmărit de DNA într-un dosar privind achizițiile de vaccinuri anti-Covid, alături de fostul prim-ministru Florin Cîțu. # Biziday.ro
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea a cinci noi consilieri: Valentin-Sorin Costreie – consilier prezidențial Departamentul Educației și Cercetării; Vlad Ionescu – consilier de stat Departamentul Politică Externă; Mădălina-Gabriela Fătu – consilier de stat Secretariuatul General al Administrației Prezidențiale; Vlad Vasile-Voiculescu – consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană; Șerban Iftime – consilier […]
13:50
Euronews.ro: România va cumpăra aproape 300 de mașini de luptă pentru infanterie Lynx, de la compania germană Rheinmetall. Valoarea acordului este de aproape trei miliarde de euro, iar o parte a producției va avea loc în țară. # Biziday.ro
Dezvăluirile au fost făcute pentru Euronews.ro de către persoane cu informații, în urma întâlnirii de miercuri dintre prim-ministrul Ilie Bolojan și Armin Papperger, directorul producătorului german de armament. La discuții au luat parte și ministrul Apărării și cel al Economiei. În total, România va cumpăra 298 de mașini de luptă, inițial 246 pe șenile, pentru […]
13:00
Islanda avertizează că se confruntă cu o ”amenințare existențială”, din cauza prăbușirii sistemului de curenți oceanici din Atlantic, pe fondul încălzirii globare. AMOC reglează clima în Europa. # Biziday.ro
Guvernul islandez a desemnat potențiala perturbarea a dinamicii circulației oceanice meridionale din Atlantic, cunoscută sub denumirea Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), drept o preocuparea de securitatea națională și o amenințare existențială. Prin urmare, toate ministerele vor colabora pentru a elabora planuri de reacție și politici de prevenție. Autoritățile evaluează impactul potențial asupra securității energetice, alimentare, infrastructurii […]
11:10
Analiză FT. Dosarul Epstein lărgește ruptura din Partidul Republican american, iar Donald Trump se zbate acum să nu piardă controlul mișcării MAGA. Emailurile defunctului pedofil s-ar putea dovedi pentru președintele american un punct de cotitură, căci o parte a celor mai loiali susținători ai săi cer acum publicarea integrală a dosarului. # Biziday.ro
Financial Times arată că Donald Trump suferise deja un regres semnificativ în percepția publică săptămâna trecută, după alegerile locale de la New York și alte câteva state, care au sugerat că politicile sale îi îndepărtează din susținători și că președintele american se străduiește acum să și-i țină aproape măcar pe cei mai fideli dintre aceștia. […]
10:20
OpenAI anunță un upgrade al modelului GPT-5, care ar trebui să îl facă “mai inteligent și mai plăcut în interacțiune”. În realitate este vorba de două modele, denumite Instant și Thinking, care se asociază automat unei interogări, în funcție de preferințele utilizatorului. # Biziday.ro
Compania descrie pe blogul său GPT‑5.1 Instant ca fiind “cel mai utilizat model al nostru, acum mai cald, mai inteligent, mai bun la a da curs instrucțiunilor tale”. Despre GPT‑5.1 Thinking spune că este “un model avansat de raționare, dar mai ușor de înțeles și mai rapid în sarcinile simple, mai persistent în cele complexe”. […]
09:10
SUA avertizează că China desfășoară “cea mai rapidă acumulare de putere militară din istorie”, inclusiv prin extinderea capacităților nucleare. După Summitul G7, secretarul american de Stat a justificat decizia lui Donald Trump de a relua testarea armelor nucleare, inclusiv a rachetelor purtătoare. În continuare, nu este clar dacă SUA ar urma să testeze explozia unor bombe nucleare. # Biziday.ro
Marco Rubio a explicat că decizia lui Donald Trump de a relua testele nucleare, “inclusiv pe cele de lansare a unor mijloace de livrare” (n.r. – rachete purtătoare), este urmarea acțiunilor altor state. Secretarul american de Stat nu a menționat Rusia în declarația sa, dar a spus despre China că “realizează cea mai rapidă acumulare […]
08:00
Consiliul Local al orașului Los Angeles limitează creșterea chiriilor pentru apartamentele din clădirile vechi. În urma unui vot considerat istoric, proprietarii acestora vor putea majora chiria cu doar 1-4% pe an, în funcție de inflație. Totuși, clădirile construite în ultimii 15 ani sunt exceptate de la regulă. # Biziday.ro
Nu este vorba de o plafonare a chiriilor ci de o limitare a creșterii anuale a acestora. Deja în Los Angeles era în vigoare și până acum o plafonare a creșterii chiriilor de 3%-8% pe an, aplicabilă însă numai imobilelor construite înainte de 1978. Conform noilor reguli, proprietarii vor avea voie să majoreze chiriile cu […]
12 noiembrie 2025
22:30
Analiză a Agenției Internaționale pentru Energie. Cererea mondială de petrol și gaze naturale ar putea crește până în 2050, peste estimările inițiale. Obiectivul climatic de limitare a creșterii temperaturii până la 1,5 grade peste nivelul preindustrial este imposibil de atins. # Biziday.ro
Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a publicat raportul World Energy Outlook despre care spune că reprezintă o analiză pe baza măsurilor pe care statele le aplică acum și nu este o prognoză. Totuși, rezultatele se îndepărtează de previziunile anterioare privind o tranziție rapidă către combustibili prietenoși cu mediul și vine după criticile SUA cu privire […]
21:30
Analiză Politico. Planurile de reînarmare ale Germaniei schimbă echilibrul de putere de zeci de ani în care se află UE. Guvernul german vrea ca cea mai mare parte a contractelor să ajungă la producătorii naționali, în timp ce Franța privește cu vigilență întreg procesul. # Biziday.ro
Politico a realizat o amplă analiză în care surprinde evoluțiile la nivelul continentului, determinate de decizia de reînarmare, pe fondul presiunilor din partea Federației Rusiei și a anunțului Statelor Unite că își vor concentra atenția pe regiunea Indo-Pacifică. Pentru început, publicația arată că, timp de decenii, Uniunea Europeană a funcționat pe baza unei înțelegeri tacite: […]
18:50
Ucraina. Ministrul Energiei a demisionat, pe fondul scandalului de corupție din sectorul energetic al țării. Volodimir Zelenski solicitase destituirea atât a acestuia, cât și a ministrului Justiției, care momentan a fost suspendat. # Biziday.ro
Președintele Volodimir Zelenski le-a cerut miniștrilor Energiei și Justiției să demisioneze, în urma scandalui de corupţie legat de sectorul energetic al țării. Ulterior, Ministrul Energiei, Svitlana Grinchuk, a anunțat că și-a depus demisia. ”Am înaintat o scrisoare de demisie. Poziția nu a fost niciodată un scop în sine pentru mine”, a spus Grinchuk, care a […]
17:50
SUA. Democrații din Congres au publicat mai multe e-mailuri ale prădătorului sexual Jeffrey Epstein (decedat în 2019), care sugerează că Donald Trump ar fi știut despre activitatea acestuia. În unele dintre ele, afirmă că Trump “bineînțeles că știa despre fete” și că “a petrecut ore întregi la mine acasă” cu una dintre ele. # Biziday.ro
E-mailurile adresate asociatei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care a fost condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual după moartea lui Epstein, și autorului Michael Wolff, care a scris patru cărți despre președinția lui Donald Trump, includ conversații în care Epstein afirmă că președintele a petrecut mult timp cu o femeie pe care […]
16:00
BNR avertizează că, în ciuda unor declinuri modeste, inflația va rămâne ridicată în următoarele cel puțin trei trimestre, la niveluri mai mari față de cât anticipase anterior. Arată că scumpirile nu vin doar din energie, ci și din produse și servicii de zi cu zi. Dobânda de referință, menținută la 6,5% pe an. # Biziday.ro
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a decis, în ședința de astăzi: Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an; Menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an; Menținerea […]
14:50
Parlamentul plafonează procentul perceput drept avans la semnarea promisiunilor de cumpărare a imobilelor și obligă dezvoltatorii să le înscrie în Cartea Funciară. Legea, inițiată după scandalul Nordis, merge la promulgare. # Biziday.ro
În calitate de cameră decizională, Camera Deputaților a votat, cu 301 voturi “pentru”, zero voturi “împotrivă” și zero abțineri, “Legea Nordis”, prin care este limitat avansul plătit de cumpărător la semnarea promisiunii de vânzare/cumpărare a unui imobil. Legea prevede că sumele achitate de cumpărător, privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a […]
13:50
Instanța Supremă propune un acord prin care cere autorităților publice “să nu folosească justiția ca temă de campanie”. Solicită și emiterea unei “poziții comune” conform căreia jalonul din PNRR privind pensiile magistraților a fost îndeplinit. # Biziday.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a propus “un Acord pentru Justiție și Stabilitatea Instituțională”, în condițiile în care, de la ora 16, reprezentanții magistraților și liderii coaliției de guvernare vor avea o întâlnire cu președintele, la Palatul Cotroceni. Acordul are șase puncte esențiale, respectiv: respectarea justiției în statul de drept, încetarea atacului politic asupra […]
13:00
Compozitorul Horia Moculescu a murit la 88 de ani, după mai multe zile de spitalizare la Institutul “Marius Balș” din capitală. # Biziday.ro
Decesul muzicianului a fost anunțat public de Institutul “Matei Balș” la ora 12:30. În mesaj, unitatea medicală arată că “Horia Moculescu este acea personalitate marcată nu numai de talent și pasiune, dar și de o imensă dăruire și implicare în viața artistică de la noi. Descoperitor și modelator de noi talente, cu un aport esențial […]
12:50
Președintele Dan a prezentat noua Strategie Națională de Apărare, care intră în dezbatere publică. Prevede implicarea serviciilor de informații în combaterea corupției, identifică administrația publică drept vulnerabilitate și introduce conceptul de “independență solidară” – apărarea intereselor, concomitent cu menținerea parteneriatelor. # Biziday.ro
Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, începând cu ora 12, pentru a prezenta elemente din Strategia Națională de Apărare. Documentul este pus, de astăzi, în dezbatere publică, va fi avizat de CSAT pe 24 noiembrie, iar trei zile mai târziu va trimis în parlament. Principalele declarații ale președintelui: Strategia introduce un concept central, […]
11:10
Deputatul Răzvan Ciortea (PSD), fost subprefect al județului Cluj, a fost trimis în judecată de DNA. Este acuzat că a depășit cu 64 km/h limita de viteză pe autostradă și apoi a declarat în scris poliției că nu el se afla la volan. # Biziday.ro
DNA a dispus trimiterea în judecată a lui Răzvan Ciortea în stare de libertate. Acesta este deputat PSD și fost subprefect al județului Cluj. Este acuzat de infracțiunile următoare: participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, participație improprie, în modalitatea […]
10:10
Război în Ucraina. ISW estimează că, foarte probabil, Armata Rusă va reuși să ocupe orașul strategic Pokrovsk, însă va continua să sufere pierderi importante, deoarece se concentrează pe mai multe fronturi simultan și astfel nu are resursele pentru ocuparea rapidă a orașului. Câteva sute de soldați ruși și vehicule au reușit să intre în oraș în ultimele zile, profitând de ceața densă care îngreunează activitatea dronelor ucrainene. # Biziday.ro
Forțele ruse au pătruns în orașul ucrainean Pokrovsk, din regiunea Donețk, și încearcă să-l încercuiască complet, potrivit imaginilor și informațiilor publicate atât de presa rusă, cât și de surse ucrainene. În ultimele zile, rușii au fost filmați intrând în oraș cu motociclete, mașini și alte vehicule, în condiții de vizibilitate foarte redusă din cauza ceții. […]
