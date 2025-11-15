„Țiganii, țiganii!” » Scene intolerabile în tribune la Bosnia - România

20:10

Bosnia - România. Odată cu apropierea de fluierul de start al partidei de la Zenica crește și tensiunea. La porțile arenei s-au format cozi uriașe cu mai bine de 3 ore înainte de meci, iar îmbulzeala a fost de nedescris. Sunt și oameni care profită de asta și care acum, pe ultima sută de metri, încearcă să facă profit prin vânzarea biletelor la suprapreț. Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. ...