Ce s-a întâmplat la Zenica, imediat după Bosnia - România + Scandal în tribune, a intervenit poliția

Gazeta Sporturilor, 16 noiembrie 2025 00:20
Bosnia - România 3-1. După eșecul de la Zenica, „tricolorii” au fost încurajați și aplaudați de suporterii români care au făcut deplasarea pentru a-i vedea de aproape la treabă. Apoi, a început scandalul între ultrașii celor două naționale, poliția intervenind în forță în sectorul suporterilor „tricolori”.FOTO. Ce s-a întâmplat la pe gazon, după Bosnia - România+1 FOTOAu fost două filme pe același gazon după meciul de la Zenica. ...
Bosnia - România 3-1. România a cedat în deplasarea de la Zenica, cu Austria, scor 1-3, și în acest fel locul 1 în grupa H se dispută între Bosnia și Austria. Jurnaliștii austrieci nu au fost deloc mulțumiți de ce s-a întâmplat și au reacționat la final furioși. Dacă România reușea să ia cel puțin un punct din deplasarea cu Bosnia, atunci Austria s-ar fi calificat matematic la Campionatul Mondial cu o rundă înainte de final. ...
Florin Gardoș, mesaj-manifest după eșecul dur cu Bosnia: „Văd că în continuare ignorăm realitatea"
Bosnia - România 3-1. Fostul internațional român Florin Gardoș a scris un mesaj-manifest, pe pagina personală de Facebook, după ce România a pierdut clar meciul de la Zenica, cu Bosnia, scor 1-3, și a ratat șansa de a termina pe locul al doilea grupa preliminară. ...
„România a căzut, marșul spre Viena!" » Presa din Bosnia nu s-a ferit de cuvinte
Bosnia - România 3-1. Presa din Bosnia exultă după succesul categoric de la Zenica. Adversara din această seară se pregătește pentru „finala” cu Austria. În cazul unei victorii, echipa lui Barbarez se califică la Campionatul Mondial din 2026.Extrem de fericiți, jurnaliștii din Bosnia au savurat din plin succesul și sunt de părere că vor învinge și Austria. Sunt pe locul 2, cu 16 puncte după 7 meciuri, la 2 de punte de lider.România se află pe 3, cu 10 puncte. ...
Mircea Lucescu i-a distrus pe toți, imediat după Bosnia - România: „O rușine ce au făcut! Condiții inumane"
Bosnia - România 3-1. Mircea Lucescu, selecționerul „tricolorilor”, a analizat eșecul de la Zenica, din preliminariile Campionatului Mondial. Naționala a ratat matematic primele două poziții.Lucescu a fost extrem de acid la interviuri. L-a făcut praf pe arbitrul Michael Oliver și consideră că Drăguș nu trebuia eliminat. În plus, a declarat că Bosnia trebuia să aibă un om în minus, după ce Tabakovic l-a lovit cu cotul în ureche pe Marius Marin. ...
România a suferit o înfrângere dureroasă la Zenica, 1-3, după ce a intrat la vestiare în avantaj. „Tricolorii” pierd orice șansă la locul 2 în grupa pentru Mondialul din 2026 și vor merge la baraj, din postura de câștigătoare a Ligii Națiunilor, însă din urna a 4-a, pe un traseu complicat.Singurul marcator al României, Daniel Bîrligea (25 de ani), a analizat cele întâmplate.Daniel Bîrligea: „O seară tristă. ...
Valentin Mihăilă „și-a turnat cenușă în cap": „E vina mea, trebuia să dau mingea afară"
Bosnia - România 3-1. Valentin Mihăilă, extrema stânga a lui Rizespor, a analizat eșecul de la Zenica, din preliminariile Campionatului Mondial. „Tricolorii” au ratat șansa să mai obțină locul 2, dar vor juca la baraj pe traseul Nations League.Mihăilă a explicat ce nu a mers în repriza a doua și a declarat că se simte vinovat pentru golul lui Dzeko, de 1-1. ...
Și-a găsit „clientul" la GSP Live Special, după Bosnia - România: „Parcă era o balerină" » Nici Lucescu nu a scăpat de critici: „La experiența lui..."
Bosnia - România 3-1. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a intervenit în direct la GSP Live Special, emisiunea moderată de Mihai Mironică, imediat după eșecul de la Zenica, și l-a criticat pe Denis Drăguș, cel care și-a lăsat echipa în 10 oameni după o intrare criminală imediat după ce fusese introdus pe teren. ...
Pe ce a putut să dea vina Ianis Hagi: „Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat, n-ai cum să faci așa ceva"
Bosnia - România 3-1. Ianis Hagi (27 de ani), „decarul” echipei naționale, a criticat arbitrajul „centralului” Michael Oliver. Acesta l-a acuzat de faptul că a judecat diferit două faze.Ce s-a întâmplat? În minutul 56, Marius Marin a rămas întins pe gazon și a acuzat probleme medicale după ce Tabakovic l-a lovit cu cotul în cap. Fotbalistului român i-a curs sânge, însă arbitrul Michel Oliver a dictat doar fault. ...
Bosnia - România 3-1. După eșecul de la Zenica, „tricolorii” au fost încurajați și aplaudați de suporterii români care au făcut deplasarea pentru a-i vedea de aproape la treabă. Apoi, a început scandalul între ultrașii celor două naționale, poliția intervenind în forță în sectorul suporterilor „tricolori”.FOTO. Ce s-a întâmplat la pe gazon, după Bosnia - România+1 FOTOAu fost două filme pe același gazon după meciul de la Zenica. ...
România a pierdut dramatic duelul decisiv cu Bosnia, 1-3, după ce a condus la pauză cu 1-0. Înfrângerea îi scoate pe „tricolori” din lupta pentru locul 2 în grupa pentru CM 2026, iar echipa lui Mircea Lucescu merge la baraj pe un traseu mult mai dificil.După meci, Basarab Panduru (55 de ani) a analizat partida la Prima TV, punând lupa pe lipsa de reacție din repriza a doua.Basarab Panduru: „În prima repriză am fost buni. ...
A treia zi a Campionatelor Naționale în bazin scurt de la Otopeni a adus bucurie în rândul înotătorilor care și-au îmbunătățit performanțele personale, stabilind și noi recorduri naționale de seniori printre aceștia numărându-se Daria Silișteanu (16 ani), Denis Popescu (22 de ani) sau Darius Coman (18 ani).Penultima zi a Campionatelor Naționale în bazin scurt a adus cei mai mulți spectatori în tribunele bazinului de la Otopeni. ...
Nu e Drăguș! Are 25 de goluri la națională și a criticat alt fotbalist „tricolor", imediat după dezastrul din Bosnia: „Nu a ieșit la rampă așa cum ne așteptam"
Bosnia - România 3-1. Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a reacționat după eșecul drastic. „Tricolorii” nu mai pot termina pe locul 2 și vor avea parte de un traseu infernal la barajul din luna martie.Invitat la GSP Live Special, autor a 25 de goluri la echipa națională, Marica l-a criticat pe Ianis Hagi (27 de ani). În viziunea lui, mijlocașul lui Alanyaspor a fost mult sub nivelul obișnuit. ...
Ilie Dumitrescu și Lăcătuș au tras aceeași concluzie, după eșecul României: „Nu au existat"
Bosnia - România 3-1. Foștii mari internaționali Ilie Dumitrescu și Marius Lăcătuș au analizat căderea naționalei din repriza a doua de la Zenica, când „tricolorii” au încasat 3 goluri.Cei doi au ajuns la concluzia că duelurile pierdute în repriza a doua de către jucătorii României au influențat decisiv rezultatul final. România a rămas cu 10 puncte și a pierdut orice șansă de a mai termina pe primele 2 poziții. ...
Selecționerul Austriei a bătut-o pe Cipru și a amintit de meciul cu România: „Asta a fost diferit"
Cipru - Austria 0-2. Ralf Rangnick (67 de ani), selecționerul oaspeților, a oferit prima reacție după ce echipa lui a ajuns la un pas de Campionatul Mondial din 2026.Fără vreo șansă de calificare, ciprioții n-au expediat niciun șut pe poartă, iar la final selecționerul austriecilor a explicat motivul pentru care echipa lui s-a descurcat mult mai bine la Limassol, față de meciul de la București cu România, acolo unde au pierdut la ultima fază, scor 0-1. ...
Finala de vis se repetă la ATP Finals: Carlos Alcaraz va lupta în premieră pentru trofeu contra lui Jannik Sinner
Carlos Alcaraz (22 de ani, numărul 1 ATP) s-a calificat pentru prima dată în finală la ATP Finals de la Torino, învingându-l cu 6-2, 6-4 pe Felix Auger-Aliassime (25 de ani, locul 8 ATP) în penultimul act. În meciul pentru trofeu se va înfrunta din nou cu Jannik Sinner, pentru a șasea oară în 2025. ...
România merge sigur la baraj și va avea un adversar ÎNFIORĂTOR în drumul spre CM 2026 » Scenarii actualizate
După partida de sâmbătă seara, de la Zenica, eșec 1-3, situația a devenit mai clară în grupa H, grupa României, cu o etapă înainte de finalul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” au ratat o șansă uriașă de a intra în cărți pentru locul al doilea și sunt siguri că vor termina pe poziția a treia această grupă, unde Bosnia și Austria vor lupta pentru locul care duce direct la Mondial. ...
HALUCINANT! Drăguș, eliminat la DOUĂ minute după ce a intrat pe teren » Intrare criminală
Bosnia - România. Moment halucinant la Zenica. Denis Drăguș a fost eliminat în minutul 68, pentru o intrare grosolană. El fusese trimis pe teren în minutul 66, în locul lui Daniel Bîrligea.Drăguș a bătut recordul lui Jean Vlădoiu, care în meciul României cu Elveția de la CM 1994, scor 1-4, a fost eliminat după 4 minute de la intrarea în teren. ...
Emil Grădinescu a răbufnit în direct, după problemele cu sunetul de la Bosnia - România: „E inadmisibil, lamentabil"
Bosnia - România. Au fost probleme cu sunetul în prima repriză a meciului de la Zenica. Emil Grădinescu, unul dintre comentatorii partidei, a explicat ce s-a întâmplat.Primele minute ale meciului din preliminariile CM 2026 au fost marcate de probleme cu sunetul la Prima TV. Cei doi comentatori ai partidei abia s-au auzit. Aceștia se aflat pe stadionul din Zenica. ...
Ciprian Marica l-a „scuturat" pe titularul naționalei: „Trage, bă, dă cu dreptul!"
Bosnia - România. Invitați la GSP Live Special, emisiunea moderată de Mihai Mironică, foștii atacanți Ciprian Marica (40 de ani) și Raul Rusescu (37 de ani) au analizat prima repriză de la Zenica. La pauză, „tricolorii” au condus cu 1-0, datorită reușitei semnate de Daniel Bîrligea (25 de ani).Marica s-a referit în mod special la ocazia lui Dennis Man (27 de ani) de la jumătatea primei reprize, atunci când a avut o șansă uriașă. ...
Clubul Dinamo a reacționat la câteva ore după ce a apărut informația potrivit căreia bannerul de la care a pornit scandalul înainte de Bosnia - România ar fi fost afișat de ultrașii echipei din Ștefan cel Mare.Un banner pe care ultrașii dinamoviști l-ar fi afișat astăzi, la Belgrad, a stârnit revolta presei bosniace, care a cerut ca fanii români să fie interziși pe stadion. Pe banner a apărut mesajul „Mladic, erou european, i-a redus pe musulmani la zero”. ...
Gol fabulos marcat de România » Bîrligea i-a „curentat" pe bosniaci și a sărbătorit în stilul „Radu Petrescu"
Bosnia - România. „Tricolorii” au deschis scorul în minutul 17, cu o execuție superbă a lui Daniel Bîrligea. Atacantul celor de la FCSB a sărbătorit într-un mod viral, glumind pe seama gestului făcut la adresa „centralului” Radu Petrescu, în remiza 3-3 cu Hermannstadt.România a început bine meciul de la Zenica. ...
„Urât, chiar urât" » Bosnianul trecut prin Superliga condamnă gestul fanilor români: „Un pușcăriaș"
Bosnia - România. Enes Sipovic (35 de ani), fostul fundaș central bosniac de la Oțelul Galați, a reacționat după evenimentele care s-au petrecut cu puțin timp înaintea duelului de la Zenica. Un banner pe care ultrașii dinamoviști l-ar fi afișat astăzi, la Belgrad, a stârnit revolta presei bosniace.Pe banner a apărut mesajul „Mladic, erou european, i-a redus pe musulmani la zero”. Nu a fost clar momentul în care pânză a fost întinsă. ...
Ce s-a întâmplat în afara stadionului din Zenica, la scurt timp după golul marcat de Bîrligea » La TV s-au auzit doar focuri de artificii
Bosnia - România. Nebunie lângă arena din Zenica, unde la ora 21:45 a început meciul crucial Bosnia - România, din penultima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale. Chiar după golul lui Bîrligea, ultrașii gazdelor care nu au intrat pe arenă, din cauza conflictului cu Federația, au pornit haosul în afara stadionului. ...
Gol fabulos marcat de România » Bîrligea i-a „curentat" pe bosniaci, la capătul unei faze-blitz
Bosnia - România. „Tricolorii” au deschis scorul în minutul 17, cu o execuție superbă a lui Daniel Bîrligea.România a început bine meciul de la Zenica. Într-o atmosferă ostilă, cu bosniacii huiduind orice atingere de balon a „tricolorilor”, elevii lui Lucescu au făcut față presiunii și au creat mare pericol la poarta adversă.Mai întâi, Mihăilă a ratat singur cu portarul advers, după o lansare perfectă a lui Dennis Man. ...
600 de fani români acuză că sunt BLOCAȚI de forțele armate din Bosnia: „Ne-au dat jos din autocare, nu ne lasă la meci!"
Bosnia - România se joacă ACUM, la Zenica, în meciul decisiv pentru locul 2 în preliminariile CM 2026, iar partida a început la ora 21:45. În timp ce naționala lui Mircea Lucescu luptă pe teren, haosul domnește în afara stadionului.500-600 de suporteri români, blocați de foțele armatePotrivit informațiilor obținute la fața locului, aproximativ 10 autocare și mai multe mașini cu fani români au fost oprite la intrarea în Zenica. ...
Au reușit MIRACOLUL! Rapid este în grupa EHF European League, după un rezultat incredibil la retur
Handbalistele de la Rapid București s-au calificat sâmbătă seara în grupele European League la handbal feminin, după ce au reușit să întoarcă rezultatul șocant din manșa tur și să câștige a doua partidă a play-off-ului, scor 32-21, pe terenul celor de la Bensheim-Auerbach. În urmă cu o săptămână, la Chiajna, Rapid a pierdut incredibil, scor 28-34, iar misiunea a fost una extrem de complicată, mai ales că returul decisiv s-a jucat pe teren străin. ...
Mircea Lucescu, selecționerul României, a explicat de ce l-a ales pe Bogdan Racovițan în detrimentul lui Adrian Rus la meciul cu Bosnia, din preliminariile Campionatului Mondial.Fără Burcă (suspendat), Drăgușin (în recuperare) și Mihai Popescu (accidentat), titularii din centrul apărării din ultimii doi ani, Lucescu i-a avut la dispoziție pentru meciul de la Zenica pe Racovițan, Ghiță, Rus și Eissat. ...
Bosnia - România. Foștii internaționali români Ciprian Marica (40 de ani) și Raul Rusescu (37 de ani) au prefațat sâmbătă seara confruntarea de la Zenica, dintre Bosnia și România, la emisiunea GSP Live Special, moderată de Mihai Mironică. ...
Bosnia - România. Tensiune uriașă și momente intolerabile la Zenica! Cu o oră înainte de start, atmosfera s-a încins din cauza unui incident provocat de fanii gazdelor. Aceștia au scandat repetat „Țiganii, țiganii!” în direcția jucătorilor și a suporterilor României, chiar în momentul în care „tricolorii” se aflau la încălzire.Reporterii GSP.ro au surprins momentul în care suporterii români încurajau naționala în zonă dedicată suporterilor oaspeți. ...
Fostul jucător al Barcelonei, atras de Premier League! Manchester United și Chelsea pregătesc o ofertă de 40 de milioane de euro
Vitor Roque, atacantul brazilian considerat în urmă cu doi ani una dintre marile speranțe ale Barcelonei, ar putea reveni în Europa. Aflat din luna februarie la Palmeiras, ex-atacantul din LaLiga poate reveni pe radarul marilor echipe.Potrivit presei internaționale, nu mai puțin de două cluburi din Premier League, Manchester United și Chelsea, monitorizează îndeaproape situația jucătorului de la Palmeiras. ...
Chiar înainte de partida pe care România o joacă la Zenica, în această seară, s-a stabilit clar că tricolorii nu mai au nicio șansă să termine pe primul loc Grupa H. Austria nu a lăsat loc de surprize și s-a impus în deplasarea din Cipru, scor 2-0, așa că singura șansă a României de a mai ajunge la Mondial este acum barajul din martie. ...
Realitatea crudă a Cupei Mondiale: localnicii se tem pentru supraviețuire: „Asta e mafie. E vorba de mulți bani"
Mexicul se așteaptă la un impuls economic important în contextul Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor. Meciul de deschidere al turneului va avea loc în capitala Mexico City. Mulți vânzători ambulanți văd în acest eveniment un posibil câștig, dar și riscuri serioase, potrivit sportal.aktuality.sk.„Așteptările sunt zero”, spune Alejandra Zarazua, o localnică. ...
Bișnițarii roiesc la stadion! Cât costă un bilet, cu două ore înainte de Bosnia - România
Bosnia - România. Odată cu apropierea de fluierul de start al partidei de la Zenica crește și tensiunea. La porțile arenei s-au format cozi uriașe cu mai bine de 3 ore înainte de meci, iar îmbulzeala a fost de nedescris. Sunt și oameni care profită de asta și care acum, pe ultima sută de metri, încearcă să facă profit prin vânzarea biletelor la suprapreț. Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. ...
Cristiano Bergodi rupe tăcerea la un an si jumătate după despărțirea de Rapid.: „Nu meritam să fiu dat afară! Am construit o echipă"
Italianul Cristiano Bergodi (61 de ani), concediat în aprilie 2024 după o serie neașteptată de patru înfrângeri consecutive în play-off, spune acum, că decizia conducerii a fost „pripită” și că nu reflecta munca depusă până în acel moment.Rapid intrase în play-off de pe locul 2, la doar patru puncte în spatele liderului FCSB. ...
Reacția Ministerului Afacerilor Externe, după scandalul pus în seama românilor: „Astfel de acte nu pot fi ignorate!"
Bosnia - România. La solicitarea Gazetei Sporturilor, Ministerul Afacerilor Externe a comentat imaginile îngrijorătoare publicate astăzi de jurnaliștii bosniaci, care pretind că un grup de suporteri români ar fi afișat un banner care-l glorifică pe criminalul de război Ratko Mladic, responsabil pentru Masacrul de la Srebenica, unde mii de bosniaci au fost uciși cu brutalitate.Scandal cu repetiție la România- Bosnia. ...
Naționala Rusiei a pierdut pe teren propriu cu Chile, scor 0-2, într-o partidă amicală disputată la Sochi. Vorbim de primul eșec al rușilor după 4 ani. Pe 28 februarie 2022, UEFA și FIFA au exclus echipele de club și reprezentativele ruse din competițiile pe care le organizează. În cei mai bine de 3 ani și jumătate trecuți de atunci, naționala de seniori a Rusiei a jucat 23 de partide amicale și nu a pierdut niciuna. ...
Au auzit răspunsul ironic adresat lui Mircea Lucescu și au reacționat virulent: „Arogant, om frustrat"
După ce Ralf Rangnick (67 de ani), selecționerul Austriei, i-a răspuns ironic lui Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, spiritele s-au inflamat. Florin Bratu și Gică Craioveanu au taxat declarațiile.Înaintea meciului dintre Cipru și Austria, care a început la ora 19:00, lui Rangnick i s-a amintit în conferință faptul că Mircea Lucescu a spus despre Austria că este o națională previzibilă. ...
Recomandare de la FRF pentru fanii români prezenți la Zenica » Ce vor încerca bosniacii
Alexandru Cândea, directorul departamentului de evenimente FRF, a avut o recomandare pentru fanii români de la Zenica, înainte de meciul naționalei cu Bosnia, din preliminariile CM 2026.Cândea le-a transmis fanilor români să nu răspundă la provocările bosniacilor. Ultrașii radicali ai naționalei Bosniei au primit interzis pe stadion, dar sunt așteptați în preajma arenei de la Zenica. BHFanaticos și Ljuti Krajišnic sunt facțiunile interzise. ...
Măsuri de securitate nemaivăzute pentru Bosnia - România » Imaginile surprinse de reporterii GSP: soldații, instrucție în fața stadionului
Bosnia - România. Tensiune tot mai mare în apropierea stadionului din Zenica, înainte de meciul din această seară. Autoritățile sunt în alertă având în vedere gradul de risc pentru această partidă, iar cu aproximativ trei ore înainte de fluierul de start inclusiv reprezentanți ai armatei au sosit în misiune la arenă. Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.Duelul de la Zenica va fi liveTEXT pe GSP. ...
