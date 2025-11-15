Ce s-a întâmplat la Zenica, imediat după Bosnia - România + Scandal în tribune, a intervenit poliția

19:20

Bosnia - România. Tensiune tot mai mare în apropierea stadionului din Zenica, înainte de meciul din această seară. Autoritățile sunt în alertă având în vedere gradul de risc pentru această partidă, iar cu aproximativ trei ore înainte de fluierul de start inclusiv reprezentanți ai armatei au sosit în misiune la arenă. Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.Duelul de la Zenica va fi liveTEXT pe GSP. ...