Bucuria fanilor români de la Zenica după golul marcat de Bîrligea
Gazeta Sporturilor, 15 noiembrie 2025 22:50
Bucuria fanilor români de la Zenica după golul marcat de Bîrligea
Emil Grădinescu a răbufnit în direct, după problemele cu sunetul de la Bosnia - România: „E inadmisibil, lamentabil” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. Au fost probleme cu sunetul în prima repriză a meciului de la Zenica. Emil Grădinescu, unul dintre comentatorii partidei, a explicat ce s-a întâmplat.Primele minute ale meciului din preliminariile CM 2026 au fost marcate de probleme cu sunetul la Prima TV. Cei doi comentatori ai partidei abia s-au auzit. Aceștia se aflat pe stadionul din Zenica. ...
Ciprian Marica l-a „scuturat” pe titularul naționalei: „Trage, bă, dă cu dreptul!” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. Invitați la GSP Live Special, emisiunea moderată de Mihai Mironică, foștii atacanți Ciprian Marica (40 de ani) și Raul Rusescu (37 de ani) au analizat prima repriză de la Zenica. La pauză, „tricolorii” au condus cu 1-0, datorită reușitei semnate de Daniel Bîrligea (25 de ani).Marica s-a referit în mod special la ocazia lui Dennis Man (27 de ani) de la jumătatea primei reprize, atunci când a avut o șansă uriașă. ...
Clubul Dinamo a reacționat la câteva ore după ce a apărut informația potrivit căreia bannerul de la care a pornit scandalul înainte de Bosnia - România ar fi fost afișat de ultrașii echipei din Ștefan cel Mare.Un banner pe care ultrașii dinamoviști l-ar fi afișat astăzi, la Belgrad, a stârnit revolta presei bosniace, care a cerut ca fanii români să fie interziși pe stadion. Pe banner a apărut mesajul „Mladic, erou european, i-a redus pe musulmani la zero”. ...
Gol fabulos marcat de România » Bîrligea i-a „curentat” pe bosniaci și a sărbătorit în stilul „Radu Petrescu” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. „Tricolorii” au deschis scorul în minutul 17, cu o execuție superbă a lui Daniel Bîrligea. Atacantul celor de la FCSB a sărbătorit într-un mod viral, glumind pe seama gestului făcut la adresa „centralului” Radu Petrescu, în remiza 3-3 cu Hermannstadt.România a început bine meciul de la Zenica. ...
„Urât, chiar urât” » Bosnianul trecut prin Superliga condamnă gestul fanilor români: „Un pușcăriaș” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. Enes Sipovic (35 de ani), fostul fundaș central bosniac de la Oțelul Galați, a reacționat după evenimentele care s-au petrecut cu puțin timp înaintea duelului de la Zenica. Un banner pe care ultrașii dinamoviști l-ar fi afișat astăzi, la Belgrad, a stârnit revolta presei bosniace.Pe banner a apărut mesajul „Mladic, erou european, i-a redus pe musulmani la zero”. Nu a fost clar momentul în care pânză a fost întinsă. ...
Ce s-a întâmplat în afara stadionului din Zenica, la scurt timp după golul marcat de Bîrligea » La TV s-au auzit doar focuri de artificii # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. Nebunie lângă arena din Zenica, unde la ora 21:45 a început meciul crucial Bosnia - România, din penultima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale. Chiar după golul lui Bîrligea, ultrașii gazdelor care nu au intrat pe arenă, din cauza conflictului cu Federația, au pornit haosul în afara stadionului. ...
Gol fabulos marcat de România » Bîrligea i-a „curentat” pe bosniaci, la capătul unei faze-blitz # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. „Tricolorii” au deschis scorul în minutul 17, cu o execuție superbă a lui Daniel Bîrligea.România a început bine meciul de la Zenica. Într-o atmosferă ostilă, cu bosniacii huiduind orice atingere de balon a „tricolorilor”, elevii lui Lucescu au făcut față presiunii și au creat mare pericol la poarta adversă.Mai întâi, Mihăilă a ratat singur cu portarul advers, după o lansare perfectă a lui Dennis Man. ...
600 de fani români acuză că sunt BLOCAȚI de forțele armate din Bosnia: „Ne-au dat jos din autocare, nu ne lasă la meci!” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România se joacă ACUM, la Zenica, în meciul decisiv pentru locul 2 în preliminariile CM 2026, iar partida a început la ora 21:45. În timp ce naționala lui Mircea Lucescu luptă pe teren, haosul domnește în afara stadionului.500-600 de suporteri români, blocați de foțele armatePotrivit informațiilor obținute la fața locului, aproximativ 10 autocare și mai multe mașini cu fani români au fost oprite la intrarea în Zenica. ...
Au reușit MIRACOLUL! Rapid este în grupa EHF European League, după un rezultat incredibil la retur # Gazeta Sporturilor
Handbalistele de la Rapid București s-au calificat sâmbătă seara în grupele European League la handbal feminin, după ce au reușit să întoarcă rezultatul șocant din manșa tur și să câștige a doua partidă a play-off-ului, scor 32-21, pe terenul celor de la Bensheim-Auerbach. În urmă cu o săptămână, la Chiajna, Rapid a pierdut incredibil, scor 28-34, iar misiunea a fost una extrem de complicată, mai ales că returul decisiv s-a jucat pe teren străin. ...
Mircea Lucescu, selecționerul României, a explicat de ce l-a ales pe Bogdan Racovițan în detrimentul lui Adrian Rus la meciul cu Bosnia, din preliminariile Campionatului Mondial.Fără Burcă (suspendat), Drăgușin (în recuperare) și Mihai Popescu (accidentat), titularii din centrul apărării din ultimii doi ani, Lucescu i-a avut la dispoziție pentru meciul de la Zenica pe Racovițan, Ghiță, Rus și Eissat. ...
Bosnia - România. Foștii internaționali români Ciprian Marica (40 de ani) și Raul Rusescu (37 de ani) au prefațat sâmbătă seara confruntarea de la Zenica, dintre Bosnia și România, la emisiunea GSP Live Special, moderată de Mihai Mironică. ...
Bosnia - România. Tensiune uriașă și momente intolerabile la Zenica! Cu o oră înainte de start, atmosfera s-a încins din cauza unui incident provocat de fanii gazdelor. Aceștia au scandat repetat „Țiganii, țiganii!” în direcția jucătorilor și a suporterilor României, chiar în momentul în care „tricolorii” se aflau la încălzire.Reporterii GSP.ro au surprins momentul în care suporterii români încurajau naționala în zonă dedicată suporterilor oaspeți. ...
Fostul jucător al Barcelonei, atras de Premier League! Manchester United și Chelsea pregătesc o ofertă de 40 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Vitor Roque, atacantul brazilian considerat în urmă cu doi ani una dintre marile speranțe ale Barcelonei, ar putea reveni în Europa. Aflat din luna februarie la Palmeiras, ex-atacantul din LaLiga poate reveni pe radarul marilor echipe.Potrivit presei internaționale, nu mai puțin de două cluburi din Premier League, Manchester United și Chelsea, monitorizează îndeaproape situația jucătorului de la Palmeiras. ...
Chiar înainte de partida pe care România o joacă la Zenica, în această seară, s-a stabilit clar că tricolorii nu mai au nicio șansă să termine pe primul loc Grupa H. Austria nu a lăsat loc de surprize și s-a impus în deplasarea din Cipru, scor 2-0, așa că singura șansă a României de a mai ajunge la Mondial este acum barajul din martie. ...
Realitatea crudă a Cupei Mondiale: localnicii se tem pentru supraviețuire: „Asta e mafie. E vorba de mulți bani” # Gazeta Sporturilor
Mexicul se așteaptă la un impuls economic important în contextul Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor. Meciul de deschidere al turneului va avea loc în capitala Mexico City. Mulți vânzători ambulanți văd în acest eveniment un posibil câștig, dar și riscuri serioase, potrivit sportal.aktuality.sk.„Așteptările sunt zero”, spune Alejandra Zarazua, o localnică. ...
Bișnițarii roiesc la stadion! Cât costă un bilet, cu două ore înainte de Bosnia - România # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. Odată cu apropierea de fluierul de start al partidei de la Zenica crește și tensiunea. La porțile arenei s-au format cozi uriașe cu mai bine de 3 ore înainte de meci, iar îmbulzeala a fost de nedescris. Sunt și oameni care profită de asta și care acum, pe ultima sută de metri, încearcă să facă profit prin vânzarea biletelor la suprapreț. Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. ...
Cristiano Bergodi rupe tăcerea la un an si jumătate după despărțirea de Rapid.: „Nu meritam să fiu dat afară! Am construit o echipă” # Gazeta Sporturilor
Italianul Cristiano Bergodi (61 de ani), concediat în aprilie 2024 după o serie neașteptată de patru înfrângeri consecutive în play-off, spune acum, că decizia conducerii a fost „pripită” și că nu reflecta munca depusă până în acel moment.Rapid intrase în play-off de pe locul 2, la doar patru puncte în spatele liderului FCSB. ...
Reacția Ministerului Afacerilor Externe, după scandalul pus în seama românilor: „Astfel de acte nu pot fi ignorate!” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. La solicitarea Gazetei Sporturilor, Ministerul Afacerilor Externe a comentat imaginile îngrijorătoare publicate astăzi de jurnaliștii bosniaci, care pretind că un grup de suporteri români ar fi afișat un banner care-l glorifică pe criminalul de război Ratko Mladic, responsabil pentru Masacrul de la Srebenica, unde mii de bosniaci au fost uciși cu brutalitate.Scandal cu repetiție la România- Bosnia. ...
Naționala Rusiei a pierdut pe teren propriu cu Chile, scor 0-2, într-o partidă amicală disputată la Sochi. Vorbim de primul eșec al rușilor după 4 ani. Pe 28 februarie 2022, UEFA și FIFA au exclus echipele de club și reprezentativele ruse din competițiile pe care le organizează. În cei mai bine de 3 ani și jumătate trecuți de atunci, naționala de seniori a Rusiei a jucat 23 de partide amicale și nu a pierdut niciuna. ...
Au auzit răspunsul ironic adresat lui Mircea Lucescu și au reacționat virulent: „Arogant, om frustrat” # Gazeta Sporturilor
După ce Ralf Rangnick (67 de ani), selecționerul Austriei, i-a răspuns ironic lui Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, spiritele s-au inflamat. Florin Bratu și Gică Craioveanu au taxat declarațiile.Înaintea meciului dintre Cipru și Austria, care a început la ora 19:00, lui Rangnick i s-a amintit în conferință faptul că Mircea Lucescu a spus despre Austria că este o națională previzibilă. ...
Recomandare de la FRF pentru fanii români prezenți la Zenica » Ce vor încerca bosniacii # Gazeta Sporturilor
Alexandru Cândea, directorul departamentului de evenimente FRF, a avut o recomandare pentru fanii români de la Zenica, înainte de meciul naționalei cu Bosnia, din preliminariile CM 2026.Cândea le-a transmis fanilor români să nu răspundă la provocările bosniacilor. Ultrașii radicali ai naționalei Bosniei au primit interzis pe stadion, dar sunt așteptați în preajma arenei de la Zenica. BHFanaticos și Ljuti Krajišnic sunt facțiunile interzise. ...
Măsuri de securitate nemaivăzute pentru Bosnia - România » Imaginile surprinse de reporterii GSP: soldații, instrucție în fața stadionului # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. Tensiune tot mai mare în apropierea stadionului din Zenica, înainte de meciul din această seară. Autoritățile sunt în alertă având în vedere gradul de risc pentru această partidă, iar cu aproximativ trei ore înainte de fluierul de start inclusiv reprezentanți ai armatei au sosit în misiune la arenă. Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.Duelul de la Zenica va fi liveTEXT pe GSP. ...
Îngrijorarea lui Miodrag Belodedici, înainte de Bosnia - România: „E un lucru negativ” # Gazeta Sporturilor
Miodrag Belodedici (61 de ani), fostul mare jucător al Stelei și al echipei naționale, a prefațat Bosnia - România. Fostul mare internațional se află la Zenica, acolo unde îi va încuraja pe „tricolorii” lui Mircea Lucescu.Bosnia - România începe la 21:45 și va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor prezenți la Zenica. La TV, partida se poate vedea pe Prima TV.Belodedici a avut un sfat pentru tricolori. ...
Surpriză uriașă în preliminarii » Cu om în plus, marea favorită a ratat pentru moment calificarea matematică la CM 2026 # Gazeta Sporturilor
Belgia putea obține calificarea matematică la Campionatul Mondial încă de sâmbătă seară, însă a remizat în Kazahstan, scor 1-1.Belgienii sunt liderii grupei J în continuare și au șanse uriașe de a se califica direct la CM 2026. Le trebuie o victorie cu Liechtenstein pe 18 noiembrie.Belgia are 15 puncte și un golaveraj de +15. Pe locul 2 se află Macedonia de Nord, cu două puncte în minus și cu un golaveraj de +9. ...
Mihai Stoica, după ce Lucescu l-a lăsat în afara lotului pe Olaru: „Fac și eu supoziții” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a prefațat Bosnia - România, „finala” din preliminariile Campionatului Mondial. Cu o victorie, „tricolorii” își asigură în proporție foarte mare locul 2 în grupa H și, în teorie, un adversar mai accesibil la barajul din luna martie.Bosnia - România începe la 21:45 și va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor prezenți la Zenica. ...
Jannik Sinner, pentru a treia oară la rând în ultimul act la ATP Finals » L-a învins pe de Minaur pentru a 13-a oară! # Gazeta Sporturilor
Campionul en-titre, Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 ATP), s-a calificat pentru a treia oară consecutiv în ultimul act de la ATP Finals, după ce l-a învins pe Alex de Minaur (26 de ani, locul 7 ATP) cu 7-5, 6-2, menținându-și bilanțul imaculat împotriva australianului. ...
Răzvan Burleanu, înainte de Bosnia - România: „Altfel, nu poţi construi absolut nimic” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, s-a declarat optimist înainte de meciul cu Bosnia, care va începe la ora 21:45.Burleanu s-a legat de victoria cu Austria, scor 1-0, în etapa trecută a grupelor din preliminariile CM 2026. Apoi, președintele FRfF a vorbit despre calificarea matematică la baraj prin intermediul Ligii Națiunilor. ...
Cum rar se vede! Măsuri de securitate sporite înainte de Bosnia - România: vestiarele au fost sigilate # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. Este tensiune mare la Zenica, înaintea meciului crucial conta României, din penultima etapă a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Având în vedere gradul de risc uriaș pentru acest meci, gazdele au luat măsuri și în zona vestiarelor, unde încăperile au fost sigilate, pentru a fi sigure că nimeni nu introduce ceva în acele zone. Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. ...
România pierde șansa de a avea maximum de puncte după remiza cu Finlanda în preliminariile EURO U19 # Gazeta Sporturilor
România U19, naționala pregătită de selecționerul Adrian Dulcea (46 de ani), a ratat ocazia de a obține maximum de puncte înaintea ultimului meci din Grupa 7, după remiza cu Finlanda, scor 1-1, pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari.„Tricolorii mici” au condus la pauză, însă au fost egalați în ultimul sfert de oră.Florin Gașpăr, jucător împrumutat de Universitatea Craiova la CSM Reșița, a deschis scorul în minutul 21. ...
Scandal de proporții înainte de Bosnia - România: „Interziceți românii pe stadion! Escortați-i afară din țară!” » De vină e un banner scandalos pe care ultrașii dinamoviști l-ar fi afișat la Belgrad # Gazeta Sporturilor
Scandal URIAȘ, cu câteva ore înainte de Bosnia - România. O parte dintre fanii „tricolorilor” care au plecat spre Zenica prin Serbia s-ar fi fotografiat cu un banner care a stârnit revoltă în spațiul public din Bosnia și Herțegovina.Imaginea s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare și a provocat reacții dure din partea presei și a suporterilor bosniaci.Pe banner ar fi apărut mesajul „Mladic erou european, i-a redus pe musulmani la zero”.FOTO. ...
Lorenzo Insigne ar putea reveni în fotbalul italian, iar destinația favorită este Lazio, unde ar urma să se reîntâlnească cu antrenorul Maurizio Sarri, tehnicianul care l-a transformat într-un jucător decisiv în perioada Napoli. ...
„Când mă uit mai bine, era Porumboiu! Incredibil!” » Fostul internațional bosniac trecut pe la Vaslui și-a adus aminte de perioada din România # Gazeta Sporturilor
Darko Maletic, 45 ani, 18 selecții și un gol în naționala de la Sarajevo, face o avancronică realistă a meciului Bosnia – România. Și povestește momente trăite la FC Vaslui în scurta perioadă petrecută în trupa moldavă, în 2006„Ce faci? Bine? Pleaca la casa!”. Darko Maletic, 45 ani, începe discuția într-un stil glumeț și explică de unde mai știe ceva cuvinte în limba română. ...
Selecționerul Austriei i-a răspuns ironic lui Mircea Lucescu: „Dacă se răstoarnă un sac de orez la Beijing” # Gazeta Sporturilor
Ralf Rangnick (67 de ani), selecționerul Austriei, a susținut conferința de presă premergătoare meciului din deplasare cu Cipru, din grupa României pentru preliminariile Campionatului Mondial. El a comentat o afirmație făcută de Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României.Cipru - Austria, meci din grupa României, se joacă de la 19:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 2 și Digi Sport 1.Austria e lider în grupa H, cu 15 puncte. ...
„O bucurie pentru două țări înfrățite” » Cum poate România să trimită Republica Moldova la barajul pentru Cupa Mondială 2026 # Gazeta Sporturilor
Naționala României joacă în această seară la Zenica, în penultima etapă din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, contra Bosniei. Cu un succes, tricolorii ar aduce bucurie și la reprezentativa vecină, Republica Moldova având și ea astfel șansa de a merge la barajul pentru turneul final de vara viitoare.Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.Duelul de la Zenica va fi liveTEXT pe GSP. ...
Cipru - Austria, meci crucial în grupa României » Toate calculele și clasamentul # Gazeta Sporturilor
Cipru - Austria, meci din grupa României în preliminariile Campionatului Mondial, se dispută de la ora 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisă pe Prima Sport 2 și Digi Sport 1.Duelul de Limassol e extrem de important și pentru România. În cazul în care Austria nu câștigă, „tricolorii” mai păstrează șanse matematice la locul 1. Dacă austriecii se impus, atunci România a pierdut orice șansă de a mai câștiga grupă și de a se califica direct la CM 2026. ...
Bosnia și Herțegovina - România » Meci capital pentru tricolori! Comentăm la GSP Live Special cu Raul Rusescu și Ciprian Marica # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:00, cu prilejul meciului dintre Bosnia și Herțegovina și România din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe foștii internaționali Raul Rusescu și Ciprian Marica. ...
Cum influențează sportul sănătatea ORL: efecte asupra gâtului, nasului și urechilor + cele două greșeli frecvente pe care le fac cei mai mulţi oameni # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 55. Invitata acestui episod a emisiunii Health Talks by GSP este Ana Maria Apostol, medic primar ORL, care explică cum ne putem întări natural imunitatea pentru a preveni afecțiunile urechilor, nasului și gâtului și clarifică cele mai răspândite mituri din acest domeniu- Doamna doctor, ca să intrăm direct în subiect — spuneți-ne, care sunt cele mai frecvente probleme cu care vin pacienții la dumneavoastră, mai ales acum, în sezonul rece, când mulți răcesc sau ...
Adrian Mihalcea nu o vede încă pe UTA în play-off: „Ce se întâmplă e o consecință a rezultatelor” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad și divizionara secundă Corvinul Hunedoara s-au întâlnit astăzi într-un meci amical pe Stadionul Francisc Neuman. Elevii lui Adrian Mihalcea au pierdut cu 1-2.La finalul partidei, antrenorul lui UTA a vorbit despre jocul de azi, dar și despre meciul echipei naționale din Bosnia. ...
Naționala a vizitat baza plină de români din Bosnia » Cadoul primit de delegație # Gazeta Sporturilor
Înainte de meciul cu Bosnia, delegația naționalei i-a vizitat pe militarii români participanți la operația EUFOR Althea.După ce jucătorii naționalei au fost vizitați de militari la hotelul din Zenica, „tricolorii” au întors gestul. S-au deplasat la baza militară Butmir, Sarajevo. Militarii români din baza militară Butmir, Sarajevo, participanți la operația EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, au primit vizita delegației naționalei. ...
