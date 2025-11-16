Bosnia vs. România 3-1 » Adrian Porumboiu, despre Denis Drăguș la GSP Live Special: „Ce căuta cu piciorul acolo? Parcă era balerin” + Ce a spus de arbitrajul lui Micheal Oliver

00:40

Bosnia - România 3-1. Presa din Bosnia exultă după succesul categoric de la Zenica. Adversara din această seară se pregătește pentru „finala” cu Austria. În cazul unei victorii, echipa lui Barbarez se califică la Campionatul Mondial din 2026.Extrem de fericiți, jurnaliștii din Bosnia au savurat din plin succesul și sunt de părere că vor învinge și Austria. Sunt pe locul 2, cu 16 puncte după 7 meciuri, la 2 de punte de lider.România se află pe 3, cu 10 puncte. ...