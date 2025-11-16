Ceață în 21 de județe. Vizibilitate scăzută pe Centura Capitalei, pe A0, pe A3 Bucureşti - Ploieşti şi pe A7 Ploieşti – Buzău
Digi24.ro, 16 noiembrie 2025 08:10
Centrul Infotrafic al IGPR a anunțat că duminică dimineaţă jumătate din judeţele ţării sunt afectate de ceaţă, iar vizibilitatea în trafic scade pe alocuri sub 100 de metri.
• • •
Acum 5 minute
08:40
Proteste masive contra guvernului, în Mexic. Ciocniri violente cu poliția, manifestanți dispersați cu gaze lacrimogene. 120 de răniți # Digi24.ro
Cel puțin 120 de persoane - dintre care 100 polițiști - au fost rănite în ciocnirile din timpul protestelor antiguvernamentale din Mexico City, a declarat poliția. Mii de demonstranți au mărșăluit sâmbătă în capitala mexicană pentru a protesta împotriva crimelor violente și a guvernului președintei Claudia Sheinbaum. Sheinbaum a declarat că marșurile, care au avut loc și în alte orașe, au fost finanțate de politicieni de dreapta care se opun guvernului său, anunță BBC.
Acum o oră
08:10
Acum 2 ore
07:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 16 noiembrie
07:10
Cum au sporit atacurile teroriste din Paris, de acum 10 ani, puterile poliției. „Riscul: un stat tot mai autoritar” # Digi24.ro
În urma atacurilor teroriste din 13 noiembrie 2015 de la Paris, guvernul francez a declarat starea de urgență la nivel național, care a conferit autorităților puteri extinse pentru combaterea terorismului, în detrimentul unor libertăți civile. Zece ani mai târziu, unele dintre aceste puteri legale excepționale au fost integrate în legislația obișnuită și au fost introduse măsuri de supraveghere și mai stricte.
07:10
„Nu am rezista două ore într-un război convențional”. Strategia dublă pe care Venezuela ar adopta-o în cazul unui atac al SUA # Digi24.ro
Venezuela desfășoară arme - inclusiv echipamente fabricate în Rusia, vechi de zeci de ani - și plănuiește să organizeze o rezistență de tip gherilă sau să semene haos în cazul unui atac aerian sau terestru american, potrivit unor surse care au cunoștință despre eforturi și documente de planificare văzute de Reuters.
07:10
Solstițiul de iarnă este momentul care marchează cea mai scurtă zi a anului și debutul iernii din punct de vedere astronomic. În 2025, evenimentul are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03 (ora României).
07:10
Bătălia pentru un imperiu al frumuseții: Cum a ajuns concursul Miss Universe în mijlocul unui scandal internațional # Digi24.ro
La concursul Miss Universe 2025, lupta cea mai îndârjită nu se dă între femeile care vor urca pe scenă, ci între cei doi bărbați care conduc evenimentul. Conflictul dintre Raúl Rocha Cantú, afaceristul mexican care este președintele Organizației Miss Universe, și Nawat Itsaragrisil, antreprenorul care a organizat ediția din acest an din Thailanda, a devenit o telenovelă plină de scandaluri ce amenință să eclipseze momentul încoronării câștigătoarei de anul acesta, potrivit unei analize Bloomberg.
07:10
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii # Digi24.ro
Un matematician care trăia liniștit în Rusia a publicat acum 23 de ani primul dintr-o serie de trei articole cu care a rezolvat una dintre marile probleme matematice care încă nu fuseseră demonstrate. Lui Grigori Perelman i s-au oferit mai multe medalii prestigioase pentru realizarea sa incredibilă, inclusiv un premiu de 1 milion de dolari, însă excentricul cercetător le-a refuzat pe toate, dispărând mai apoi din atenția publicului.
07:10
Doar una din șase milioane de persoane are grupa sanguină Rh nul. Acum, cercetătorii încearcă să o multiplice sau să o creeze artificial în laborator, în speranța că ar putea salva vieți.
07:10
Leonidele 2025: Când va fi vizibil fenomenul astronomic al lunii noiembrie. În ce noapte se vor vedea cele mai multe „stele căzătoare” # Digi24.ro
Leonidele reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase evenimente de pe cer din luna noiembrie. Ploaia de meteori poate fi observată între 6 și 30 noiembrie, iar punctul maxim de activitate este așteptat în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 20.
07:10
Focar de pestă porcină în județul Buzău, fermieri disperați. De teamă, ceilalți localnici au început să-și taie porcii pentru Crăciun # Digi24.ro
Este focar de pestă porcină în județul Buzău. Autoritățile au impus restricții în mai multe comune, pe o rază de 10 kilometri, după ce un crescător a descoperit doi porci morți în gospodărie, iar analizele de laborator au arătat existența virusului. Localnicii se tem acum că vor rămâne fără porcii din curte chiar înainte de Sărbători, așa că mulți dintre ei s-au apucat să-i taie.
07:10
Orașul din România care a introdus în mai multe baruri „Angel shot”, codul care poate folosit de femeile aflate în pericol # Digi24.ro
Câteva localuri din Cluj-Napoca s-au alăturat unei campanii mondiale de protecție a clientelor. Au introdus coduri care pot fi folosite de femeile care se simt în pericol sau care chiar sunt agresate. „Angel Shot” se poate „comanda” sec, cu gheață sau cu lime și, în funcție de varianta aleasă, personalul barurilor știe cum trebuie să intervină pentru a ajuta clienta. Codul este folosit deja în marile orașe europene precum Londra, Berlin și Amsterdam.
07:10
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere # Digi24.ro
Vestea că liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord în ceea ce privește tăierile de posturi din administrația publică locală naște îngrijorări în rândul bugetarilor. Potrivit surselor Digi24.ro, măsura ar duce la desființarea a 10% din posturile ocupate de primării. Edilii ar urma să aibă și o alternativă: să păstreze toți angajații, dar să le diminueze salariile. Angajații de la stat nu privesc cu ochi buni soluția de compromis vehiculată.
07:10
La începutul lunii octombrie 2025, cu viitorul său politic atârnând de un fir de ață, prim-ministrul francez demisionar și reînvestit, Sébastien Lecornu, s-a angajat să suspende reformele nepopulare ale pensiilor până în 2027, când vor avea loc alegerile prezidențiale. Deputații socialiști au declarat victoria. Comunitatea de afaceri franceză a gemut. S&P a retrogradat ratingul de credit al Franței, invocând preocupări legate de buget, scriu în The Conversation Javier Díaz Giménez, profesor de economie la IESE Business School, Universidad de Navarra , și Julián Díaz Saavedra, profesor asociat la Universidad de Granada, într-u articol dedicat sistemelor publice de pensii din Europa.
Acum 8 ore
01:10
Mircea Lucescu: „Cu Bosnia am pierdut în repriza a doua şi din cauza lipsei de concentrare din prima”. Ce a spus despre arbitraj # Digi24.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, după meciul cu Bosnia-Herţogovina, pierdut de România în deplasare cu scorul de 1-3, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, că principala cauză a înfrângerii a fost legată de jocul slab din a doua repriză şi de lipsa de concentrare din prima repriză.
Acum 12 ore
00:20
00:20
00:00
15 noiembrie 2025
23:20
Libanul depune plângere la ONU: acuză Israelul că a construit un zid care încalcă Linia Albastră. Reacția armatei israeliene # Digi24.ro
Libanul a anunţat sâmbătă că va depune o plângere pe lângă Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului din cauza zidului construit de acesta în sudul Libanului şi despre care a raportat vineri FINUL (Forţa interimară a Naţiunilor Unite în Liban).
23:00
Putin şi Netanyahu au discutat la telefon despre încetarea focului din Fâșia Gaza. Ce alte teme au fost abordate # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă Kremlinul.
22:30
22:20
Alegeri București 2025. BEM a admis 6 candidaturi. Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu sunt printre cei validați # Digi24.ro
Șase candidaturi depuse până în prezent pentru Primăria Capitalei au fost admise sâmbătă de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42.
21:40
Rogobete, despre acuzațiile tatălui fetiței care a murit la dentist: „Nu se încearcă nicio mușamalizare”. Ce arată datele preliminare # Digi24.ro
Alexandru Rogobete i-a transmis tatălui fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică din București că nu încearcă nimeni să mușamalizeze cauzele care au dus la decesul copilului. Ministrul Sănătății a reiterat că datele preliminare ale verificărilor corpului de contorl arată că unitatea medicală respectivă nu avea echipamentele necesare pentru a putea fi făcută o anestezie generală.
21:30
Un incendiu puternic a cuprins o pensiune din Delta Dunării, din localitatea Mahmudia, în Tulcea. Peste 30 de turiști se aflau în clădire. Potrivit ISU Tulcea, toți au reușit să iasă în siguranță.
21:10
Preliminarii CM 2026: Austria a învins Cipru și spulberă șansele României de a se califica direct la turneul final # Digi24.ro
Înaintea partidei Bosnia și Herțegovina - România, în Grupa H a avut loc duelul dintre Cipru și Austria, câștigat de trupa lui Ralf Rangnick, scor 2-0.
20:50
19 clădiri istorice din cea mai frumoasă stațiune balneară din Europa, acum în paragină, ar putea fi preluate de stat # Digi24.ro
Premieră în justiția din România: un magistrat a decis confiscarea, în folosul statului, a 19 clădiri istorice din Băile Herculane lăsate în paragină de decenii, din cauza conflictelor juridice. Curtea de Apel Timișoara a stabilit, în primă instanță, că imobilele, în care mai bine de 100 de ani a funcționat cea mai frumoasă stațiune balneară din Europa, au ieșit ilegal din patrimoniul statului. Decizia judecătorilor nu este definitivă.
20:40
Furtuna Claudia face ravagii: trei morți și zeci de răniți în Portugalia. Evacuări în Marea Britanie din cauza inundațiilor # Digi24.ro
Trei persoane au murit și zeci de oameni au fost răniți în Portugalia, din cauza furtunii Claudia, au anunțat sâmbătă autoritățile locale. Sunt făcute evacuări în Marea Britanie din cauza inundaţiilor puternice din Ţara Galilor şi Anglia, transmite Reuters.
20:30
Accident mortal pe DN6: O pacientă a decedat după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o ambulanță privată # Digi24.ro
Accident mortal pe DN6, în județul Timiș, după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o ambulanță privată, în care erau doi pacienți.
20:10
Germania vrea să cumpere rachete de până la 3,5 miliarde de dolari de la SUA, prin care „să răspundă amenințărilor actuale și viitoare” # Digi24.ro
Administrația Trump a aprobat posibila vânzare a unor rachete standard în valoare de până la 3,5 miliarde de dolari către Germania, care lucrează la creșterea propriilor capacități militare, potrivit Bloomberg.
20:00
Acum 24 ore
19:40
Protest în Macedonia de Nord. Mii de oameni cer dreptate pentru cele 63 de victime ale incendiului dintr-o discotecă # Digi24.ro
Mai multe mii de persoane au defilat sâmbătă la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, în sprijinul familiilor victimelor incendiului care a provocat moartea a 63 de persoane în luna martie într-o discotecă din estul ţării.
19:30
Echipamente medicale moderne zac nefolosite la Spitalul de Pediatrie Ploiești. Rogobete: „Primăria nu a instalat un transformator” # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a anunțat, după ce a făcut o vizită la Ploieşti, că echipamentele de la Spitalul de Pediatrie din oraș, care e în administrarea municipalității, are echipamente medicale performante cumpărate prin PNRR, însă nu pot fi folosite la capacitatea maximă fiindcă administrația locală nu a reușit, de un an, să instaleze un transformator care să permită utilizarea acestora. „ „Dacă domnul primar are nevoie de sprijin în instalarea transformatorului, pot să vin şi eu personal să îl ajut”, a subliniat ministrul Sănătății.
19:10
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore # Digi24.ro
Un punct slab al câmpului magnetic din jurul Pământului, care se face din ce în ce mai mare, ar putea duce la defecțiuni ale sateliților și chiar la blocaje complete ale acestora, au avertizat oamenii de știință într-un nou studiu.
19:10
Tatăl fetiței care a murit la dentist: Au vrut să mușamalizeze. În timp ce o resuscitau, ei chemaseră avocatul, erau foarte stresaţi # Digi24.ro
Tatăl fetiţei de doi ani care a murit la o clinică din Bucureşti după ce a fost sedată pentru o intervenţie stomatologică îi acuză pe reprezentanţii unităţii medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi şi că ar fi chemat pe cineva care ştie să umble la sistemul de monitorizare video. De asemenea, el mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca ei să afle că fetiţa lor murise deja.
18:40
Campioana CSM Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Sola HK, scor 34-31 (20-12), în etapa a VIII-a a Ligii Campionilor. Este a patra victorie a campioanei României şi, totodată, ultimul meci din competiţie în acest an.
18:20
18:10
Bolojan, mesaj la 38 de ani de când a avut loc revolta anticomunistă la Brașov: „Un reper al rezistenței în fața nedreptății” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, în mesajul la 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, că „revolta anticomunistă de la Brașov rămâne un reper al rezistenței în fața nedreptății”.
18:10
Zelenski anunţă o restructurare a sectorului energetic, în urma scandalului de corupţie și deturnarea a 100 de milioane de dolari # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă începerea unei „restructurări” a companiilor publice din sectorul energetic, printre care şi operatorul nuclear Energoatom, aflat de câteva zile în centrul unui amplu scandal de corupţie, transmite AFP.
17:50
Cazul fetiţei decedate la stomatolog. Rogobete: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru anestezie generală # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus sâmbătă că la clinica stomatologică din București unde a murit o fetiţă de 2 ani nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea efectua anestezie generală în cazul intervenţiilor stomatologice.
17:50
Trump reduce tarifele la carne de vită, cafea și alte produse alimentare pe fondul îngrijorărilor privind inflația # Digi24.ro
Donald Trump a anunțat, vineri, eliminarea tarifelor vamale la peste 200 de produse alimentare, inclusiv pentru unele produse de bază precum cafeaua, carnea de vită, bananele și sucul de portocale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale consumatorilor americani cu privire la costul ridicat al alimentelor, scrie Reuters.
17:10
S-au deschis primele târguri de Crăciun din România. „Anul acesta avem mai multe surprize” # Digi24.ro
Primele târguri de Crăciun s-au deschis. La Craiova, oamenii au pășit într-un tărâm de basm. Cei mici au explorat atelierele puse la dispoziție special pentru ei și s-au delectat cu delicioasa turtă dulce. Iar la Sibiu, poate fi vizitat în Atelierul Moșului, iar căsuțele din Piața Mare oferă dulciuri și cadouri spectaculoase.
17:00
Papa Leon s-a întâlnit la Vatican cu vedete de la Hollywood. „Cinematografele sunt în pericol, trebuie protejate” # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea le-a spus, sâmbătă într-o audienţă la Vatican, unui grup de actori şi regizori de la Hollywood că situaţia cinematografelor este una dificilă şi că este nevoie de un efort mai mare pentru a le proteja şi pentru a păstra experienţa colectivă a vizionării filmelor, potrivit Reuters.
16:50
Ministrul Sănătății, despre controalele din clinicile private: Am primit „n” telefoane. Nu am răspuns # Digi24.ro
Alexandru Rogobete susține că acțiunea de control care vizează unitățile sanitare private este în desfășurare și este cea mai amplă din ultimii 25 de ani. În acest context, ministrul a mărturisit că a primit „n” telefoane pentru diverse clinici private la care nu a răspuns și a punctat că verificările se fac „la virgulă”.
16:20
Noi imagini din satelit cu „Orașul apocalipsei” construit de China. Complexul uriaș ar putea fi folosit în caz de război nuclear cu SUA # Digi24.ro
Noi imagini din satelit arată diferitele etape ale construcției unui complex militar uriaș în apropiere de Beijing, despre care analiștii cred că va fi folosit pentru a adăposti liderii chinezi în cazul în care Statele Unite lansează un atac nuclear împotriva Chinei.
16:10
Ministerul Educaţiei anunţă cum vor fi premiați elevii care au obţinut premii la competiţiile sportive internaţionale # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că modalitatea de premiere a elevilor sportivi nu a fost modificată faţă de anii trecuţi. Astfel, aceştia vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar.
16:00
Tragedie în Indonezia: 11 morţi în urma unei alunecări de teren. Alte 12 persoane sunt date dispărute # Digi24.ro
Alunecarea de teren, care a avut loc joi pe insula indoneziană Java, a provocat moartea a 11 persoane, iar salvatorii caută încă 12 persoane date dispărute, a declarat sâmbătă un responsabil, conform Deutsche Welle. Trei sate din districtul Cilacap, aflat în centrul insulei Java, au fost afectate.
16:00
Peste 10.000 de candidați susțin duminică examenul de intrare în rezidențiat. Când se afișează rezultatele # Digi24.ro
Peste 10.000 de candidați s-au înscris la concursul de intrare în rezidențail care se va desfășura duminică, în cinci centre universitare din țară. În total au fost scoase la concurs 5.079 de locuri și 295 de posturi.
15:50
Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Când au fost făcute apelurile la 112 prin care a fost chemată ambulanța la clinică # Digi24.ro
Au apărut informații legate de apelurile făcute la 112 în seara în care o fetiță de doi ani a murit la o clinică stomatologică, în urma sedării. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spunea a doua zi după tragedie că, din datele pe care le avea la acel moment, apelul la ambulanță a fost făcut cu întârziere. Aceeași acuzație a fost făcută și de părinții fetei.
15:30
Popularitatea lui Friedrich Merz, în scădere. Doar 16% dintre germani l-ar vota la următoarele alegeri. Ce i se reproșează cancelarului # Digi24.ro
Atunci când Friedrich Merz a devenit cancelar al Germaniei în acest an, a promis să revigoreze o economie moribundă, să reconstruiască infrastructura neglijată a națiunii și să readucă țara pe scena mondială. Eșecul său în a rezolva multe dintre aceste probleme fundamentale nu numai că a contribuit la energizarea partidelor de extremă dreapta, precum Alternativa pentru Germania, dar a și alimentat speculațiile că guvernul lui Merz ar putea suferi aceeași soartă ca și predecesorul său, Olaf Scholz, și s-ar putea prăbuși înainte de a-și încheia mandatul. Doar 16% dintre germani doresc ca Merz, care tocmai a împlinit 70 de ani, să fie candidat la următoarele alegeri federale, potrivit unui sondaj recent realizat de RTL/n-tv, citat de Bloomberg.
14:40
Nicușor Dan: Într-un moment în care societatea are nevoie de reconciliere, Biserica ne arată calea spre renaştere şi reconstrucţie # Digi24.ro
Președintele României a transmis un mesaj cu ocazia înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Nicușor Dan a punctat că „într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, graţie valorilor şi exemplelor sale vii, calea spre renaştere şi reconstrucţie”.
