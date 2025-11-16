Un polițist de 24 de ani a fost găsit împușcat în cap în propria casă. Primele ipoteze ale anchetatorilor

12:40

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică faptul că toate cabinetele medicale și clinicile private, care au cel puțin o sală de operație, sunt verificate de către autorități. „Este pentru prima dată după Revoluție când are loc un control de asemenea amploare”, a spus ministrul, precizând că s-a ridicat autorizația de funcționare în cazul a 20 de clinici în cadrul acestei operațiuni, iar alte 30 au fost sancționate. Verificările au loc în contextul în care o banală anestezie a ucis, joi seară, o copilă de numai doi ani, într-o clinică privată din centrul Capitalei.