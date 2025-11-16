Tactica lui Putin de a provoca o revoluție în Ucraina. Înalt oficial: „Iarna asta e ultima șansă a rușilor de a ne învinge”

15:40

Tatăl fetiței moarte după anestezia efectuată la clinica privată din Capitală a făcut noi dezvăluiri șocante despre seara în care și-a pierdut copila. Într-o intervenție acordată în exclusivitate pentru Digi24, bărbatul acuză personalul medical că nu era pregătit pentru intervenția efectuată, că nu a informat părinții la timp despre ceea ce se întâmpla în sala de operație, că a acționat cu întârziere pentru salvarea vieții copilei - ba mai mult, a încercat să mușamalizeze întregul caz. „Nu aveau aparatură, nu aveau absolut nimic pentru intervenție, nici măcar trusă de prim ajutor nu aveau - erau total nepregătiți. Abia după o oră și ceva au venit asistentele la soție și i-au spus că fetița este în stop cardio-respirator. Între timp, încercau cu disperare să șteargă datele de pe camerele de luat vederi”.