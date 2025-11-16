Tactica lui Putin de a provoca o revoluție în Ucraina. Înalt oficial: „Iarna asta e ultima șansă a rușilor de a ne învinge”
Digi24.ro, 16 noiembrie 2025 18:50
După aproape patru ani de război, în toată Ucraina familiile se pregătesc pentru vremuri și mai grele - o iarnă lungă și rece, în care președintele rus Vladimir Putin încearcă să-și ducă la bun sfârșit invazia, lovind rețelele și sursele de energie ale Ucrainei, notează BBC.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum o oră
18:50
Tactica lui Putin de a provoca o revoluție în Ucraina. Înalt oficial: „Iarna asta e ultima șansă a rușilor de a ne învinge” # Digi24.ro
După aproape patru ani de război, în toată Ucraina familiile se pregătesc pentru vremuri și mai grele - o iarnă lungă și rece, în care președintele rus Vladimir Putin încearcă să-și ducă la bun sfârșit invazia, lovind rețelele și sursele de energie ale Ucrainei, notează BBC.
18:40
Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, despre dosarele Epstein: „Nu există nimic de ascuns” # Digi24.ro
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA Mike Johnson a declarat, duminică, faptul că votul iminent privind publicarea documentelor Departamentului Justiţiei legate de Jeffrey Epstein ar trebui să pună capăt acuzaţiilor potrivit cărora preşedintele Donald Trump ar fi avut vreo legătură cu abuzurile şi traficul de minore comise de infractorul sexual decedat, transmite Reuters.
18:40
Ministrul Educaţiei cere o analiză privind modul în care un liceu din Cluj a gestionat cazul unui copil bătut şi umilit de colegi # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a cerut duminică o analiză privind modul în care conducerea Liceului „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca şi autorităţile educaţionale locale au gestionat cazul copilului de şase ani bătut şi umilit de colegi şi ajuns la spital după ce aceştia i-au prins degetul în uşă şi i l-au rupt. După ce cazul a apărut în presa locală, Poliţia Cluj a anunţat că s-a sesizat din oficiu şi face cercetări pentru lovire şi alte violenţe.
Acum 2 ore
18:20
FRF sesizează FIFA, după scandările fanilor gazdă de la Bosnia - România. Ce acuzații i se aduc arbitrului # Digi24.ro
România a pierdut în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, scor 1-3, în preliminariile CM 2026, la capătul unui meci marcat de mai multe situații care nu fac cinste fotbalului.
18:10
Reducerea tarifelor SUA pentru Elveția, contestată de ministrul Economiei: „Nu ne-am vândut sufletul diavolului” # Digi24.ro
Elveția nu a făcut un pact cu diavolul, prin acceptarea unui nou cadru tarifar cu Statele Unite, a declarat duminică ministrul economiei, Guy Parmelin. El a respins criticile potrivit cărora acest acord ar echivala cu o „capitulare” în războiul comercial al lui Donald Trump, scrie Reuters.
18:00
Un tanc israelian a deschis focul asupra unor trupe ONU de menținere a păcii. Incidentul a avut loc în sudul Libanului # Digi24.ro
Forţele israeliene au deschis focul duminică asupra unor pacificatori ai ONU în sudul Libanului, într-un incident pe care misiunea ONU de menţinere a păcii l-a descris drept o încălcare gravă a regulilor internaţionale. Niciun membru al contingentului ONU nu a fost rănit, relatează Reuters.
17:50
Trump analizează posibilitatea vânzării de avioane F-35 către Arabia Saudită. Avertismentul Pentagonului # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunțat, vineri, că ia în considerare aprobarea unui acord prin care Statele Unite ar furniza Arabiei Saudite avioane de luptă F-35, fabricate de Lockheed Martin, transmite Reuters.
17:30
Blocaj în dialogul nuclear: Iran spune că rămâne deschis diplomaţiei, dar nu condiţiilor impuse de SUA # Digi24.ro
Iran spune că actuala abordare de la Washington nu arată nicio disponibilitate pentru „negocieri egale şi corecte”, a declarat duminică ministrul iranian de Externe, după ce preşedintele american Donald Trump a sugerat săptămâna trecută posibile discuţii, relatează Reuters.
17:30
Serbia are 7 zile la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS. SUA au cerut o retragere completă a acţionarilor ruşi # Digi24.ro
Washingtonul cere o retragere completă a acţionarilor ruşi din NIS, care operează singura rafinărie a Serbiei, iar sâmbătă a acordat un termen de trei luni pentru găsirea unui cumpărător.
Acum 4 ore
17:20
Bărbat de 50 de ani din București, acuzat că a blocat un lift între etaje pentru a agresa sexual o fată de 13 ani # Digi24.ro
Un bărbat de aproximativ 50 de ani este acuzat că a abordat o fată de 13 ani la intrarea în liftul blocului în care aceasta locuieşte în Bucureşti, a urcat cu ea în lift, iar apoi l-a oprit între etaje şi a pipăit-o în zonele intime. Agresorul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.
17:20
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost făcut clasamentul # Digi24.ro
A fost publicat topul „Orașul perfect 2026”, un clasament care analizează calitatea vieții în marile orașe ale României. Studiul, realizat de site-ul Bucureștiul Meu, a evaluat 17 municipii. Conform analizei, Timișoara, București și Cluj-Napoca ocupă primele trei poziții ale clasamentului. Autorii studiului au luat în calcul șapte criterii: infrastructura, sistemul medical, calitatea aerului, accesul la natură, activitățile culturale, salariul relativ și indicele financiar.
17:00
Consiliul Concurenței anunță că măsura plafonării adaosurilor a depășit termenul legal: „Există riscul de efecte nefavorabile în piață” # Digi24.ro
Măsura plafonării adaosurilor la anumite categorii de produse alimentare este justificată doar de situaţii absolut excepţionale, iar perioada pe care se poate aplica a depăşit deja termenul legal, se arată în Raportul privind evoluţia concurenţei în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenţei.
16:50
De ce persoanele cu Alzheimer nu îşi mai recunosc familia? O nouă descoperire a cercetătorilor ar putea preveni pierderea memoriei # Digi24.ro
Un nou studiu publicat în revista Alzheimer’s & Dementia oferă o explicaţie biologică pentru unul dintre cele mai devastatoare simptome ale bolii Alzheimer, momentul în care pacienţii îşi pierd memoria socială şi nu îşi mai recunosc familia. Cercetători de la Facultatea de Medicină a Universităţii americane din Virginia au descoperit că în creierul şoarecilor cu Alzheimer, structurile de protecţie a neuronilor dintr-o regiune specifică a hipocampului se degradează, iar acest lucru duce la pierderea capacităţii de recunoaştere socială.
16:50
Diversitatea câinilor, mult mai veche decât se credea: un studiu arată variații în forme și dimensiuni încă de acum 11.000 de ani # Digi24.ro
Câinii de astăzi variază de la rase foarte mici, precum pugul sau pomeranianul, până la uriașii Irish Wolfhound sau Saint Bernard, însă un studiu nou arată că această diversitate fizică nu este un fenomen modern, ci are origini mult mai vechi, de ordinul miilor de ani, scrie Reuters.
16:30
Ce a pățit un bărbat care și-a amenințat cu moartea soția și a încălcat ordinul de protecție. Polițiștii l-au găsit la locuința femeii # Digi24.ro
Polițiștii din Argeș au intervenit duminică după ce un bărbat de 48 de ani din orașul Ștefănești și-a amenințat soția cu moartea și apoi a încălcat ordiul de protecție emis pe numele lui. Forțele de ordine l-au găsit la locuința femeii amenințate.
16:20
Ce a pățit un bărbat care și-a amenințat cu moartea soția și a încălcat ordinul de protecție Polițiștii l-au găsit la locuința femeii # Digi24.ro
Polițiștii din Argeș au intervenit duminică după ce un bărbat de 48 de ani din orașul Ștefănești și-a amenințat soția cu moartea și apoi a încălcat ordiul de protecție emis pe numele lui. Forțele de ordine l-au găsit la locuința femeii amenințate.
16:10
Vremea se răcește brusc, de mâine. Meteorolog: Vor fi temperaturi mai mici decât normalul acestei perioade # Digi24.ro
Ceață și ploi s-au înregistrat astăzi în unele regiuni ale țării, dar temperaturile sunt în continuare peste medie. Elena Mateescu, directorul ANM, a spus însă la Digi24 că de mâine se răcește vremea și vor fi înregistrate temperaturi mai scăzute chiar decât normalul acestei perioade.
16:00
Premierul landului Bavaria îi atacă pe membrii AfD. „Sunt bufonii curţii lui Putin, servitorii Kremlinului” # Digi24.ro
Vremea violentă adusă de Furtuna Claudia a provocat trei decese şi zeci de răniţi în Portugalia, au anunţat sâmbătă autorităţile, în timp ce în Marea Britanie echipele de intervenţie au organizat evacuări din cauza inundaţiilor puternice din Ţara Galilor şi Anglia, relatează Reuters.
15:40
Tatăl fetiței acuză clinica: „Nu aveau aparatură sau trusă de prim ajutor, erau nepregătiți. Au vrut să șteargă toate înregistrările” # Digi24.ro
Tatăl fetiței moarte după anestezia efectuată la clinica privată din Capitală a făcut noi dezvăluiri șocante despre seara în care și-a pierdut copila. Într-o intervenție acordată în exclusivitate pentru Digi24, bărbatul acuză personalul medical că nu era pregătit pentru intervenția efectuată, că nu a informat părinții la timp despre ceea ce se întâmpla în sala de operație, că a acționat cu întârziere pentru salvarea vieții copilei - ba mai mult, a încercat să mușamalizeze întregul caz. „Nu aveau aparatură, nu aveau absolut nimic pentru intervenție, nici măcar trusă de prim ajutor nu aveau - erau total nepregătiți. Abia după o oră și ceva au venit asistentele la soție și i-au spus că fetița este în stop cardio-respirator. Între timp, încercau cu disperare să șteargă datele de pe camerele de luat vederi”.
15:40
Cazul fetiței decedate la stomatolog. Avocatul clinicii: Exista aviz de funcţionare. Locaţia avea aparatura şi materialele medicale # Digi24.ro
Clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie generală, susţine că sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, dar autorizaţia sanitară era în curs de finalizare. De asemenea, avocatul clinicii spune că sediul în care a avut loc intervenția era echipat cu toată aparatura şi materialele necesare.
Acum 6 ore
14:50
Clarvăzătoarea din Sindicatul Penthouse și una din cele mai mari fraude din istoria Australiei: O schemă de 164 de milioane de dolari # Digi24.ro
O femeie care pretindea că este ghicitoare și maestră feng shui a fost arestată în Australia după ce ar fi înșelat persoane „vulnerabile” pe care le convingea să se împrumute de la bănci în timp ce le prezicea viitorul. Poliția a descoperit că ghicitoarea și fiica ei făceau parte din „una dintre cele mai sofisticate” rețele infracționale din istoria țării, care a fraudat mari bănci australiene cu cel puțin 164 de milioane de dolari.
14:30
Azbest găsit în nisipul de la locurile de joacă din Australia. Aproape 70 de școli vor fi închise # Digi24.ro
Un total de 69 de școli de pe Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) vor fi nevoite să se închidă luni, după ce nisipul colorat pentru joacă a fost retras de pe piață în urma riscului de azbest, a anunțat guvernul, potrivit BBC.
14:20
Un polițist de 24 de ani a fost găsit împușcat în cap în propria casă. Primele ipoteze ale anchetatorilor # Digi24.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu efectuează cercetări după ce un tânăr poliţist din judeţul Argeş, în vârstă de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împuşcat în cap în locuinţa unde stătea în chirie.
13:50
Armata rusă avansează în sudul Ucrainei: noi localități cucerite. Kievul, atacat cu drone # Digi24.ro
Armata rusă a revendicat duminică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei, unde trupele sale continuă avansul lent în faţa forţelor ucrainene mai puţin numeroase, relatează AFP. Pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a afirmat că trupele sale au cucerit localităţile Rovnopolie şi Malaia Tokmacika în regiunea Zaporojie, după ce au mai revendicat în cursul săptămânii ocuparea a alte două localităţi.
13:40
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un hater tânăr al medicilor” # Digi24.ro
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, solicită ca medicul Iuliu Torje să fie declarat persona non-grata la orice manifestare organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” deoarece acesta îi defăimează şi îi jigneşte pe medicii români, în special cei de ATI, pe pagini de socializare. De cealaltă parte, medicul Iuliu Torje consideră că acuzațiile sunt „aberante şi complet rupte de realitate” şi că au intenţia de a-i „compromite reputaţia”.
Acum 8 ore
13:00
De zeci de ani ni se spune că slăbitul este o chestiune de voință: mâncați mai puțin, mișcați-vă mai mult. Dar știința modernă a demonstrat că nu este chiar așa, comentează The Conversation.
12:40
Accident grav la ieșirea din Cluj-Napoca: un om a murit și trei au fost răniți, printre care un copil # Digi24.ro
Un om a murit și trei au fost răniți, în urma unui accident între două autoturisme, petrecut la ieșirea din Cluj-Napoca. Circulaţia este oprită pe DN 1 la ieşirea spre Turda.
12:40
Cazul copilului mort după anestezie. Alexandru Rogobete: „Controlăm toate clinicile private. În câteva săptămâni, avem raportul final” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică faptul că toate cabinetele medicale și clinicile private, care au cel puțin o sală de operație, sunt verificate de către autorități. „Este pentru prima dată după Revoluție când are loc un control de asemenea amploare”, a spus ministrul, precizând că s-a ridicat autorizația de funcționare în cazul a 20 de clinici în cadrul acestei operațiuni, iar alte 30 au fost sancționate. Verificările au loc în contextul în care o banală anestezie a ucis, joi seară, o copilă de numai doi ani, într-o clinică privată din centrul Capitalei.
12:20
Marcel Ciolacu își depunde candidatura la CJ Buzău cu înțeături la dresa lui Bolojan: Să nu confundăm cuvândul reformă cu concedieri # Digi24.ro
Fostul președinte PSD și premier Marcel Ciolacu își depune astăzi candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău. Înainte de a se înscrie oficial, social-democratul a lansat o serie de înțepături la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan.
11:40
Adolescentă de 17 ani, găsită moartă într-o locuință din Galați. Individul suspectat de crimă a fost înjunghiat de un alt bărbat # Digi24.ro
O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi, duminică dimineaţa, şi nu a putut fi resuscitată, fiind declarat decesul, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean.
11:40
Acord între Ucraina și Grecia privind o nouă rută de transport a gazelor. Volodimir Zelenski, mesaj de la Atena # Digi24.ro
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independent.
Acum 12 ore
11:20
Emoții pentru viitorii medici: peste 10.000 de candidați susțin astăzi examenul de rezidențiat. Mesajul ministrului Sănătății # Digi24.ro
Peste 10.000 de candidați susțin duminică examenul de rezidențiat. Acesta este organizat în șase mari centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. La concurs au fost scoase puțin peste 5.000 de locuri și aproape 300 de posturi, fiind înregistrat însă cel mai mic număr de candidați din ultimii ani.
11:10
Un război tot mai costisitor: Rusia rămâne fără bani pentru a continua lupta contra Ucrainei. Care sunt soluțiile lui Vladimir Putin # Digi24.ro
Rusia se confruntă cu o criză bugetară în toată regula, spun analiștii economici. La începutul lunii octombrie, guvernul rus a publicat proiectul complet al bugetului federal pentru perioada 2026-2028, prezentând prioritățile politice cheie ale președintelui Vladimir Putin pentru următorii ani. În raportul său pentru grupul de reflecție Free Russia Foundation, distribuit către Kyiv Independent, politicianul rus de opoziție Vladimir Milov a afirmat că situația bugetară a Rusiei este departe de a fi „normală”.
10:10
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile duminică dimineaţa în zone din 26 de judeţe.
10:10
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mulţime în timpul unui demolition derby în sud-estul Australiei, a anunţat poliţia, citată de BBC. Maşina participa la o cursă în oraşul Walcha sâmbătă seara când a trecut prin gard şi a lovit tribuna, a declarat poliţia din New South Wales într-un comunicat. Cursa, parte a raliului anual Walcha Motorcycle Rally, era un demolition derby - un tip de sport cu motor în care şoferii îşi lovesc reciproc vehiculele.
09:50
Mircea Lucescu, ieșire nervoasă în fața jurnaliștilor străini după meciul cu Bosnia și Herțegovina: Să dea Dumnezeu să jucăm iar cu voi # Digi24.ro
Naționala României a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina sâmbătă seara cu scorul de 1-3, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. La final, antrenorul tricolorilor Mircea Lucescu a avut o ieșire nervoasă la întrebările jurnaliștilor bosniaci.
09:50
Ce este Sindromul Kallmann, tulburarea de dezvoltare a organelor sexuale, despre care studii recente spun că suferea Adolf Hitler # Digi24.ro
Dictatorul german Adolf Hitler suferea de sindromul Kallmann, o tulburare genetică ce îngreunează pubertatea normală şi dezvoltarea organelor sexuale, conform unor analize ADN dezvăluite într-un documentar realizat de postul britanic de televiziune Channel 4.
09:20
Șoșoacă s-a fotografiat la Soci alături de Medvedev. Fostul lider rus, care a amenințat România, i-a lăudat discursul: „Brilliant” # Digi24.ro
Eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta formațiunii S.O.S. România, se află în aceste zile la Soci, în Federația Rusă, unde participă la cel de-al doilea Congres BRICS - Europa, potrivit unui anunț făcut pe pagina sa de Facebook. După ce s-a întîlnit recent cu Vladimir Putin la Moscova, Șoșoacă a dialogat de această dată cu fostul lider al Rusiei, Dmitri Medvedev, se arată în postare. Fostul președinte rus, cunoscut pentru amenințările făcute în trecut la adresa Uniunii Europene și inclusiv la adresa României și românilor, i-ar fi lăudat discursul președintei S.O.S., calificându-l drept „brilliant”.
09:10
REZULTATE LOTO - 16 noiembrie 2025: Report la Joker de peste 7,58 milioane de euro. Sumă importantă în joc și la Noroc # Digi24.ro
Duminică, 16 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat 18.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei.
08:50
Volodimir Zelenski, nou apel către aliați: solicită mai multe sisteme de apărare aeriană # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reînnoit, sâmbătă, apelul său către partenerii Ucrainei pentru a obţine mai multe sisteme de apărare aeriană, în urma atacurilor ruseşti care au provocat şapte morţi la Kiev.
08:40
Proteste masive contra guvernului, în Mexic. Ciocniri violente cu poliția, manifestanți dispersați cu gaze lacrimogene. 120 de răniți # Digi24.ro
Cel puțin 120 de persoane - dintre care 100 polițiști - au fost rănite în ciocnirile din timpul protestelor antiguvernamentale din Mexico City, a declarat poliția. Mii de demonstranți au mărșăluit sâmbătă în capitala mexicană pentru a protesta împotriva crimelor violente și a guvernului președintei Claudia Sheinbaum. Sheinbaum a declarat că marșurile, care au avut loc și în alte orașe, au fost finanțate de politicieni de dreapta care se opun guvernului său, anunță BBC.
08:10
Ceață în 21 de județe. Vizibilitate scăzută pe Centura Capitalei, pe A0, pe A3 Bucureşti - Ploieşti şi pe A7 Ploieşti – Buzău # Digi24.ro
Centrul Infotrafic al IGPR a anunțat că duminică dimineaţă jumătate din judeţele ţării sunt afectate de ceaţă, iar vizibilitatea în trafic scade pe alocuri sub 100 de metri.
07:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 16 noiembrie
07:10
Cum au sporit atacurile teroriste din Paris, de acum 10 ani, puterile poliției. „Riscul: un stat tot mai autoritar” # Digi24.ro
În urma atacurilor teroriste din 13 noiembrie 2015 de la Paris, guvernul francez a declarat starea de urgență la nivel național, care a conferit autorităților puteri extinse pentru combaterea terorismului, în detrimentul unor libertăți civile. Zece ani mai târziu, unele dintre aceste puteri legale excepționale au fost integrate în legislația obișnuită și au fost introduse măsuri de supraveghere și mai stricte.
07:10
„Nu am rezista două ore într-un război convențional”. Strategia dublă pe care Venezuela ar adopta-o în cazul unui atac al SUA # Digi24.ro
Venezuela desfășoară arme - inclusiv echipamente fabricate în Rusia, vechi de zeci de ani - și plănuiește să organizeze o rezistență de tip gherilă sau să semene haos în cazul unui atac aerian sau terestru american, potrivit unor surse care au cunoștință despre eforturi și documente de planificare văzute de Reuters.
07:10
Solstițiul de iarnă este momentul care marchează cea mai scurtă zi a anului și debutul iernii din punct de vedere astronomic. În 2025, evenimentul are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03 (ora României).
07:10
Bătălia pentru un imperiu al frumuseții: Cum a ajuns concursul Miss Universe în mijlocul unui scandal internațional # Digi24.ro
La concursul Miss Universe 2025, lupta cea mai îndârjită nu se dă între femeile care vor urca pe scenă, ci între cei doi bărbați care conduc evenimentul. Conflictul dintre Raúl Rocha Cantú, afaceristul mexican care este președintele Organizației Miss Universe, și Nawat Itsaragrisil, antreprenorul care a organizat ediția din acest an din Thailanda, a devenit o telenovelă plină de scandaluri ce amenință să eclipseze momentul încoronării câștigătoarei de anul acesta, potrivit unei analize Bloomberg.
07:10
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii # Digi24.ro
Un matematician care trăia liniștit în Rusia a publicat acum 23 de ani primul dintr-o serie de trei articole cu care a rezolvat una dintre marile probleme matematice care încă nu fuseseră demonstrate. Lui Grigori Perelman i s-au oferit mai multe medalii prestigioase pentru realizarea sa incredibilă, inclusiv un premiu de 1 milion de dolari, însă excentricul cercetător le-a refuzat pe toate, dispărând mai apoi din atenția publicului.
07:10
Doar una din șase milioane de persoane are grupa sanguină Rh nul. Acum, cercetătorii încearcă să o multiplice sau să o creeze artificial în laborator, în speranța că ar putea salva vieți.
07:10
Leonidele 2025: Când va fi vizibil fenomenul astronomic al lunii noiembrie. În ce noapte se vor vedea cele mai multe „stele căzătoare” # Digi24.ro
Leonidele reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase evenimente de pe cer din luna noiembrie. Ploaia de meteori poate fi observată între 6 și 30 noiembrie, iar punctul maxim de activitate este așteptat în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 20.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.