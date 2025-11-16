Armata rusă avansează în sudul Ucrainei: noi localități cucerite. Kievul, atacat cu drone
Digi24.ro, 16 noiembrie 2025 13:50
Armata rusă a revendicat duminică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei, unde trupele sale continuă avansul lent în faţa forţelor ucrainene mai puţin numeroase, relatează AFP. Pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a afirmat că trupele sale au cucerit localităţile Rovnopolie şi Malaia Tokmacika în regiunea Zaporojie, după ce au mai revendicat în cursul săptămânii ocuparea a alte două localităţi.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
14:30
Azbest găsit în nisipul de la locurile de joacă din Australia. Aproape 70 de școli vor fi închise # Digi24.ro
Un total de 69 de școli de pe Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) vor fi nevoite să se închidă luni, după ce nisipul colorat pentru joacă a fost retras de pe piață în urma riscului de azbest, a anunțat guvernul, potrivit BBC.
Acum 15 minute
14:20
Un polițist de 24 de ani a fost găsit împușcat în cap în propria casă. Primele ipoteze ale anchetatorilor # Digi24.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu efectuează cercetări după ce un tânăr poliţist din judeţul Argeş, în vârstă de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împuşcat în cap în locuinţa unde stătea în chirie.
Acum o oră
13:50
13:40
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un hater tânăr al medicilor” # Digi24.ro
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, solicită ca medicul Iuliu Torje să fie declarat persona non-grata la orice manifestare organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” deoarece acesta îi defăimează şi îi jigneşte pe medicii români, în special cei de ATI, pe pagini de socializare. De cealaltă parte, medicul Iuliu Torje consideră că acuzațiile sunt „aberante şi complet rupte de realitate” şi că au intenţia de a-i „compromite reputaţia”.
Acum 2 ore
13:00
De zeci de ani ni se spune că slăbitul este o chestiune de voință: mâncați mai puțin, mișcați-vă mai mult. Dar știința modernă a demonstrat că nu este chiar așa, comentează The Conversation.
12:40
Accident grav la ieșirea din Cluj-Napoca: un om a murit și trei au fost răniți, printre care un copil # Digi24.ro
Un om a murit și trei au fost răniți, în urma unui accident între două autoturisme, petrecut la ieșirea din Cluj-Napoca. Circulaţia este oprită pe DN 1 la ieşirea spre Turda.
12:40
Cazul copilului mort după anestezie. Alexandru Rogobete: „Controlăm toate clinicile private. În câteva săptămâni, avem raportul final” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică faptul că toate cabinetele medicale și clinicile private, care au cel puțin o sală de operație, sunt verificate de către autorități. „Este pentru prima dată după Revoluție când are loc un control de asemenea amploare”, a spus ministrul, precizând că s-a ridicat autorizația de funcționare în cazul a 20 de clinici în cadrul acestei operațiuni, iar alte 30 au fost sancționate. Verificările au loc în contextul în care o banală anestezie a ucis, joi seară, o copilă de numai doi ani, într-o clinică privată din centrul Capitalei.
Acum 4 ore
12:20
Marcel Ciolacu își depunde candidatura la CJ Buzău cu înțeături la dresa lui Bolojan: Să nu confundăm cuvândul reformă cu concedieri # Digi24.ro
Fostul președinte PSD și premier Marcel Ciolacu își depune astăzi candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău. Înainte de a se înscrie oficial, social-democratul a lansat o serie de înțepături la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan.
11:40
Adolescentă de 17 ani, găsită moartă într-o locuință din Galați. Individul suspectat de crimă a fost înjunghiat de un alt bărbat # Digi24.ro
O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi, duminică dimineaţa, şi nu a putut fi resuscitată, fiind declarat decesul, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean.
11:40
Acord între Ucraina și Grecia privind o nouă rută de transport a gazelor. Volodimir Zelenski, mesaj de la Atena # Digi24.ro
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independent.
11:20
Emoții pentru viitorii medici: peste 10.000 de candidați susțin astăzi examenul de rezidențiat. Mesajul ministrului Sănătății # Digi24.ro
Peste 10.000 de candidați susțin duminică examenul de rezidențiat. Acesta este organizat în șase mari centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. La concurs au fost scoase puțin peste 5.000 de locuri și aproape 300 de posturi, fiind înregistrat însă cel mai mic număr de candidați din ultimii ani.
11:10
Un război tot mai costisitor: Rusia rămâne fără bani pentru a continua lupta contra Ucrainei. Care sunt soluțiile lui Vladimir Putin # Digi24.ro
Rusia se confruntă cu o criză bugetară în toată regula, spun analiștii economici. La începutul lunii octombrie, guvernul rus a publicat proiectul complet al bugetului federal pentru perioada 2026-2028, prezentând prioritățile politice cheie ale președintelui Vladimir Putin pentru următorii ani. În raportul său pentru grupul de reflecție Free Russia Foundation, distribuit către Kyiv Independent, politicianul rus de opoziție Vladimir Milov a afirmat că situația bugetară a Rusiei este departe de a fi „normală”.
Acum 6 ore
10:10
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile duminică dimineaţa în zone din 26 de judeţe.
10:10
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mulţime în timpul unui demolition derby în sud-estul Australiei, a anunţat poliţia, citată de BBC. Maşina participa la o cursă în oraşul Walcha sâmbătă seara când a trecut prin gard şi a lovit tribuna, a declarat poliţia din New South Wales într-un comunicat. Cursa, parte a raliului anual Walcha Motorcycle Rally, era un demolition derby - un tip de sport cu motor în care şoferii îşi lovesc reciproc vehiculele.
09:50
Mircea Lucescu, ieșire nervoasă în fața jurnaliștilor străini după meciul cu Bosnia și Herțegovina: Să dea Dumnezeu să jucăm iar cu voi # Digi24.ro
Naționala României a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina sâmbătă seara cu scorul de 1-3, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. La final, antrenorul tricolorilor Mircea Lucescu a avut o ieșire nervoasă la întrebările jurnaliștilor bosniaci.
09:50
Ce este Sindromul Kallmann, tulburarea de dezvoltare a organelor sexuale, despre care studii recente spun că suferea Adolf Hitler # Digi24.ro
Dictatorul german Adolf Hitler suferea de sindromul Kallmann, o tulburare genetică ce îngreunează pubertatea normală şi dezvoltarea organelor sexuale, conform unor analize ADN dezvăluite într-un documentar realizat de postul britanic de televiziune Channel 4.
09:20
Șoșoacă s-a fotografiat la Soci alături de Medvedev. Fostul lider rus, care a amenințat România, i-a lăudat discursul: „Brilliant” # Digi24.ro
Eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta formațiunii S.O.S. România, se află în aceste zile la Soci, în Federația Rusă, unde participă la cel de-al doilea Congres BRICS - Europa, potrivit unui anunț făcut pe pagina sa de Facebook. După ce s-a întîlnit recent cu Vladimir Putin la Moscova, Șoșoacă a dialogat de această dată cu fostul lider al Rusiei, Dmitri Medvedev, se arată în postare. Fostul președinte rus, cunoscut pentru amenințările făcute în trecut la adresa Uniunii Europene și inclusiv la adresa României și românilor, i-ar fi lăudat discursul președintei S.O.S., calificându-l drept „brilliant”.
09:10
REZULTATE LOTO - 16 noiembrie 2025: Report la Joker de peste 7,58 milioane de euro. Sumă importantă în joc și la Noroc # Digi24.ro
Duminică, 16 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat 18.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei.
08:50
Volodimir Zelenski, nou apel către aliați: solicită mai multe sisteme de apărare aeriană # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reînnoit, sâmbătă, apelul său către partenerii Ucrainei pentru a obţine mai multe sisteme de apărare aeriană, în urma atacurilor ruseşti care au provocat şapte morţi la Kiev.
08:40
Proteste masive contra guvernului, în Mexic. Ciocniri violente cu poliția, manifestanți dispersați cu gaze lacrimogene. 120 de răniți # Digi24.ro
Cel puțin 120 de persoane - dintre care 100 polițiști - au fost rănite în ciocnirile din timpul protestelor antiguvernamentale din Mexico City, a declarat poliția. Mii de demonstranți au mărșăluit sâmbătă în capitala mexicană pentru a protesta împotriva crimelor violente și a guvernului președintei Claudia Sheinbaum. Sheinbaum a declarat că marșurile, care au avut loc și în alte orașe, au fost finanțate de politicieni de dreapta care se opun guvernului său, anunță BBC.
Acum 8 ore
08:10
Ceață în 21 de județe. Vizibilitate scăzută pe Centura Capitalei, pe A0, pe A3 Bucureşti - Ploieşti şi pe A7 Ploieşti – Buzău # Digi24.ro
Centrul Infotrafic al IGPR a anunțat că duminică dimineaţă jumătate din judeţele ţării sunt afectate de ceaţă, iar vizibilitatea în trafic scade pe alocuri sub 100 de metri.
07:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 16 noiembrie
07:10
Cum au sporit atacurile teroriste din Paris, de acum 10 ani, puterile poliției. „Riscul: un stat tot mai autoritar” # Digi24.ro
În urma atacurilor teroriste din 13 noiembrie 2015 de la Paris, guvernul francez a declarat starea de urgență la nivel național, care a conferit autorităților puteri extinse pentru combaterea terorismului, în detrimentul unor libertăți civile. Zece ani mai târziu, unele dintre aceste puteri legale excepționale au fost integrate în legislația obișnuită și au fost introduse măsuri de supraveghere și mai stricte.
07:10
„Nu am rezista două ore într-un război convențional”. Strategia dublă pe care Venezuela ar adopta-o în cazul unui atac al SUA # Digi24.ro
Venezuela desfășoară arme - inclusiv echipamente fabricate în Rusia, vechi de zeci de ani - și plănuiește să organizeze o rezistență de tip gherilă sau să semene haos în cazul unui atac aerian sau terestru american, potrivit unor surse care au cunoștință despre eforturi și documente de planificare văzute de Reuters.
07:10
Solstițiul de iarnă este momentul care marchează cea mai scurtă zi a anului și debutul iernii din punct de vedere astronomic. În 2025, evenimentul are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03 (ora României).
07:10
Bătălia pentru un imperiu al frumuseții: Cum a ajuns concursul Miss Universe în mijlocul unui scandal internațional # Digi24.ro
La concursul Miss Universe 2025, lupta cea mai îndârjită nu se dă între femeile care vor urca pe scenă, ci între cei doi bărbați care conduc evenimentul. Conflictul dintre Raúl Rocha Cantú, afaceristul mexican care este președintele Organizației Miss Universe, și Nawat Itsaragrisil, antreprenorul care a organizat ediția din acest an din Thailanda, a devenit o telenovelă plină de scandaluri ce amenință să eclipseze momentul încoronării câștigătoarei de anul acesta, potrivit unei analize Bloomberg.
07:10
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii # Digi24.ro
Un matematician care trăia liniștit în Rusia a publicat acum 23 de ani primul dintr-o serie de trei articole cu care a rezolvat una dintre marile probleme matematice care încă nu fuseseră demonstrate. Lui Grigori Perelman i s-au oferit mai multe medalii prestigioase pentru realizarea sa incredibilă, inclusiv un premiu de 1 milion de dolari, însă excentricul cercetător le-a refuzat pe toate, dispărând mai apoi din atenția publicului.
07:10
Doar una din șase milioane de persoane are grupa sanguină Rh nul. Acum, cercetătorii încearcă să o multiplice sau să o creeze artificial în laborator, în speranța că ar putea salva vieți.
07:10
Leonidele 2025: Când va fi vizibil fenomenul astronomic al lunii noiembrie. În ce noapte se vor vedea cele mai multe „stele căzătoare” # Digi24.ro
Leonidele reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase evenimente de pe cer din luna noiembrie. Ploaia de meteori poate fi observată între 6 și 30 noiembrie, iar punctul maxim de activitate este așteptat în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 20.
07:10
Focar de pestă porcină în județul Buzău, fermieri disperați. De teamă, ceilalți localnici au început să-și taie porcii pentru Crăciun # Digi24.ro
Este focar de pestă porcină în județul Buzău. Autoritățile au impus restricții în mai multe comune, pe o rază de 10 kilometri, după ce un crescător a descoperit doi porci morți în gospodărie, iar analizele de laborator au arătat existența virusului. Localnicii se tem acum că vor rămâne fără porcii din curte chiar înainte de Sărbători, așa că mulți dintre ei s-au apucat să-i taie.
07:10
Orașul din România care a introdus în mai multe baruri „Angel shot”, codul care poate folosit de femeile aflate în pericol # Digi24.ro
Câteva localuri din Cluj-Napoca s-au alăturat unei campanii mondiale de protecție a clientelor. Au introdus coduri care pot fi folosite de femeile care se simt în pericol sau care chiar sunt agresate. „Angel Shot” se poate „comanda” sec, cu gheață sau cu lime și, în funcție de varianta aleasă, personalul barurilor știe cum trebuie să intervină pentru a ajuta clienta. Codul este folosit deja în marile orașe europene precum Londra, Berlin și Amsterdam.
07:10
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere # Digi24.ro
Vestea că liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord în ceea ce privește tăierile de posturi din administrația publică locală naște îngrijorări în rândul bugetarilor. Potrivit surselor Digi24.ro, măsura ar duce la desființarea a 10% din posturile ocupate de primării. Edilii ar urma să aibă și o alternativă: să păstreze toți angajații, dar să le diminueze salariile. Angajații de la stat nu privesc cu ochi buni soluția de compromis vehiculată.
07:10
La începutul lunii octombrie 2025, cu viitorul său politic atârnând de un fir de ață, prim-ministrul francez demisionar și reînvestit, Sébastien Lecornu, s-a angajat să suspende reformele nepopulare ale pensiilor până în 2027, când vor avea loc alegerile prezidențiale. Deputații socialiști au declarat victoria. Comunitatea de afaceri franceză a gemut. S&P a retrogradat ratingul de credit al Franței, invocând preocupări legate de buget, scriu în The Conversation Javier Díaz Giménez, profesor de economie la IESE Business School, Universidad de Navarra , și Julián Díaz Saavedra, profesor asociat la Universidad de Granada, într-u articol dedicat sistemelor publice de pensii din Europa.
Acum 24 ore
01:10
Mircea Lucescu: „Cu Bosnia am pierdut în repriza a doua şi din cauza lipsei de concentrare din prima”. Ce a spus despre arbitraj # Digi24.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, după meciul cu Bosnia-Herţogovina, pierdut de România în deplasare cu scorul de 1-3, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, că principala cauză a înfrângerii a fost legată de jocul slab din a doua repriză şi de lipsa de concentrare din prima repriză.
00:20
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Egalitate pentru locurile 2 și 3 # Digi24.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă este pe primul loc în intenţiile de vot al e bucureștenilor, cu 27% din intenţiile de vot, urmat de Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, cu câte 22% fiecare, arată un sondaj CURS realizat în perioada 3 - 14 noiembrie. Traficul rutier este considerat cea mai mare problemă a Capitalei. În ceea ce priveşte performanţele foştilor edili, Traian Băsescu este pe primul loc, cu un scor de 27%, urmat de Gabriela Firea.
00:20
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.
00:00
România, învinsă de Bosnia în preliminariile CM 2026. „Tricolorii” ajung la baraj pentru calificarea la turneul final # Digi24.ro
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.
15 noiembrie 2025
23:20
Libanul depune plângere la ONU: acuză Israelul că a construit un zid care încalcă Linia Albastră. Reacția armatei israeliene # Digi24.ro
Libanul a anunţat sâmbătă că va depune o plângere pe lângă Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului din cauza zidului construit de acesta în sudul Libanului şi despre care a raportat vineri FINUL (Forţa interimară a Naţiunilor Unite în Liban).
23:00
Putin şi Netanyahu au discutat la telefon despre încetarea focului din Fâșia Gaza. Ce alte teme au fost abordate # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă Kremlinul.
22:30
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor # Digi24.ro
22:20
Alegeri București 2025. BEM a admis 6 candidaturi. Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu sunt printre cei validați # Digi24.ro
Șase candidaturi depuse până în prezent pentru Primăria Capitalei au fost admise sâmbătă de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42.
21:40
Rogobete, despre acuzațiile tatălui fetiței care a murit la dentist: „Nu se încearcă nicio mușamalizare”. Ce arată datele preliminare # Digi24.ro
Alexandru Rogobete i-a transmis tatălui fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică din București că nu încearcă nimeni să mușamalizeze cauzele care au dus la decesul copilului. Ministrul Sănătății a reiterat că datele preliminare ale verificărilor corpului de contorl arată că unitatea medicală respectivă nu avea echipamentele necesare pentru a putea fi făcută o anestezie generală.
21:30
Un incendiu puternic a cuprins o pensiune din Delta Dunării, din localitatea Mahmudia, în Tulcea. Peste 30 de turiști se aflau în clădire. Potrivit ISU Tulcea, toți au reușit să iasă în siguranță.
21:10
Preliminarii CM 2026: Austria a învins Cipru și spulberă șansele României de a se califica direct la turneul final # Digi24.ro
Înaintea partidei Bosnia și Herțegovina - România, în Grupa H a avut loc duelul dintre Cipru și Austria, câștigat de trupa lui Ralf Rangnick, scor 2-0.
20:50
19 clădiri istorice din cea mai frumoasă stațiune balneară din Europa, acum în paragină, ar putea fi preluate de stat # Digi24.ro
Premieră în justiția din România: un magistrat a decis confiscarea, în folosul statului, a 19 clădiri istorice din Băile Herculane lăsate în paragină de decenii, din cauza conflictelor juridice. Curtea de Apel Timișoara a stabilit, în primă instanță, că imobilele, în care mai bine de 100 de ani a funcționat cea mai frumoasă stațiune balneară din Europa, au ieșit ilegal din patrimoniul statului. Decizia judecătorilor nu este definitivă.
20:40
Furtuna Claudia face ravagii: trei morți și zeci de răniți în Portugalia. Evacuări în Marea Britanie din cauza inundațiilor # Digi24.ro
Trei persoane au murit și zeci de oameni au fost răniți în Portugalia, din cauza furtunii Claudia, au anunțat sâmbătă autoritățile locale. Sunt făcute evacuări în Marea Britanie din cauza inundaţiilor puternice din Ţara Galilor şi Anglia, transmite Reuters.
20:30
Accident mortal pe DN6: O pacientă a decedat după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o ambulanță privată # Digi24.ro
Accident mortal pe DN6, în județul Timiș, după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o ambulanță privată, în care erau doi pacienți.
20:10
Germania vrea să cumpere rachete de până la 3,5 miliarde de dolari de la SUA, prin care „să răspundă amenințărilor actuale și viitoare” # Digi24.ro
Administrația Trump a aprobat posibila vânzare a unor rachete standard în valoare de până la 3,5 miliarde de dolari către Germania, care lucrează la creșterea propriilor capacități militare, potrivit Bloomberg.
20:00
Departamentul de Justiție al SUA dă curs cererii lui Trump de a investiga legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan # Digi24.ro
19:40
Protest în Macedonia de Nord. Mii de oameni cer dreptate pentru cele 63 de victime ale incendiului dintr-o discotecă # Digi24.ro
Mai multe mii de persoane au defilat sâmbătă la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, în sprijinul familiilor victimelor incendiului care a provocat moartea a 63 de persoane în luna martie într-o discotecă din estul ţării.
