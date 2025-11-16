Solstițiul de iarnă 2025: Când are loc fenomenul care marchează începutul iernii astronomice
BizBrasov.ro, 16 noiembrie 2025 09:50
Solstițiul de iarnă este momentul care marchează cea mai scurtă zi a anului și debutul iernii din punct de vedere astronomic. În 2025, evenimentul are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03 (ora României). De la această dată și până pe 21 iunie 2026, când se va produce solstițiul de vară, durata zilelor va crește [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
09:50
Solstițiul de iarnă 2025: Când are loc fenomenul care marchează începutul iernii astronomice # BizBrasov.ro
Solstițiul de iarnă este momentul care marchează cea mai scurtă zi a anului și debutul iernii din punct de vedere astronomic. În 2025, evenimentul are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03 (ora României). De la această dată și până pe 21 iunie 2026, când se va produce solstițiul de vară, durata zilelor va crește [...]
Acum o oră
09:30
Coadă impresionantă la o șaormerie din Brașov: Sute de oameni au stat ore întregi la rând pentru a primi şaorma gratis # BizBrasov.ro
Coadă impresionantă, ieri după-amiază, la o şaormerie de pe strada Aurel Vlaicu, din Braşov. Sute de oameni au stat la rând ore întregi pentru a primi o şaorma gratis. Celebrul local le-a promis amatorilor de fast-food că vor primi felul de mâncare, fără să plătească, dacă vor veni la locaţie într-un interval orar specific, potrivit [...]
09:20
Conducerea unui vehicul cu permis de conducere expirat reprezintă o contravenție rutieră și este sancționată potrivit legislației în vigoare. Șoferii surprinși în această situație pot primi amenzi de până la 1.620 de lei, iar dreptul de a conduce le este interzis până la reînnoirea permisului. Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data [...]
Acum 24 ore
18:00
Peste 1.500 de alergători, dintre care aproximativ 300 de copii, au participat astăzi la Crosul 15 Noiembrie. Cel mai în vârstă participant are 86 de ani # BizBrasov.ro
Peste 1.500 de alergători, dintre care aproximativ 300 de copii, au participat astăzi la Crosul 15 Noiembrie. Au fost decernate 66 de premii, doi dintre participanți au cîștigat la tombolă un ceas multisport și o pereche de clăpari, iar cel mai în vârstă alergător care a terminat cursa are 86 de ani. Ajuns la a [...]
15:30
Atenție, șoferi! Traficul va fi închis între Cristian și Râșnov pentru modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată # BizBrasov.ro
Drumarii brașoveni au anunțat că, astăzi, a fost îndepărtat și ultimul obstacol din calea lucrărilor de lărgire a DN73, între Brașov și Cristian, prin conectarea rețelelor relocate din zona carosabilului. „Lucrările de asfaltare vor fi finalizate în cursul săptămânii viitoare, iar traficul se va desfășura pe 4 benzi. De asemenea, în cursul weekendului viitor (22-23 [...]
15:10
Proiect-pilot lansat în Brașov și în Capitală, primul din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi prin intermediul automatelor de colectare # BizBrasov.ro
Tetra Pak și partenerii săi – Mega Image, Maspex, Tomra, Brai Cata – vor lansa în România primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi, realizată prin intermediul automatelor de colectare (RVM-uri). Proiectul va fi lansat în Brașov și București. Această inițiativă reunește toți [...]
14:50
5.000 de militari români și din alte state europene derulează la Cincu cel mai mare exercițiu militar din țara noastră, în acest an. Ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în România # BizBrasov.ro
În timp ce SUA au anunțat că retrag din România cam 1.000 din 2.000 de soldați care vin pe bază de rotație, 5.000 de militari români și din alte state europene derulează acum la Cincu cel mai mare exercițiu militar din țara noastră în acest an. Mărturiile obținute de HotNews la fața locului de la [...]
12:40
Polițiștii din Zărnești au oprit, pentru control, o mașină care circula pe strada 1 Mai din orașul Zărnești. „În cadrul activității de control, la volan, a fost identificat un tânăr de 18 ani, care nu a putut prezenta permisul de conducere. Interogările efectuate în bazele de date au făcut ca polițiștii să constate, pe loc, [...]
12:30
Și cu viteză, și drogat la volan: Șoferul a fost oprit de polițiști pe Ocolitoarea Brașovului # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au depistat un autoturism, al cărui șofer circula cu o viteză peste limita legală pe varianta ocolitoare a Municipiului Brașov – VO1K. „În urma verificărilor ce au urmat după oprirea autovehiculului depistat, polițiștii au constatat că la volanul vehiculului se afla un bărbat, de 35 de ani, din municipiul [...]
12:10
Polițiștii din cadrul Secției 5 Brașov au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că fostul partener, pe numele căruia Judecătoria Brașov a emis un ordin de protecție, ar fi încălcat măsurile dispuse prin acesta. „Astfel, cu ocazia verificărilor efectuate a rezultat că, pe numele bărbatului de 35 de ani, Judecătoria Brașov [...]
12:00
Obișnuiți să faceți plata cu telefonul? Aveți mare grijă la această metodă prin care vi se poate fura codul PIN # BizBrasov.ro
Cercetătorii au descoperit un nou tip de troian, denumit NGate, care prezintă un risc semnificativ pentru securitatea utilizatorilor. Acesta este capabil să sustragă informații sensibile, precum detaliile cardului bancar și codurile PIN, prin interceptarea comunicațiilor NFC. Acțiunea sa malefic apare fie în timpul unei tranzacții contactless, fie la bancomate. NGate se activează discret, chiar în momentul [...]
11:00
FOTO Inversiune termică în Munții Bucegi: Imagini spectaculoase care transformă peisajul montan # BizBrasov.ro
Toamna și iarna, în munți, se poate forma inversiunea termică, un fenomen meteorologic în care aerul de la sol este mai rece decât aerul aflat deasupra. Imagini spectaculoase au fost surprinse în Munții Bucegi de către reprezentanții Administrației Parcului Natural Bucegi. „Inversiunea termică imortalizată de colegii noștri. Aerul rece, mai dens, rămâne blocat în văi. [...]
Ieri
10:10
Cum s-au gândit comercianții să-și vândă produsele, înainte de sărbători: Cozonacul se dă și la felie, în unele băcănii # BizBrasov.ro
Sărbătorile de iarnă aduc scumpiri pe toate planurile. Banca Naţională a României deja a revizuit în sus inflaţia pe final de an, la 9,6%, cu aproape un punct procentual mai mult decât estimarea iniţială. „Am înregistrat o creştere la mezeluri în jur de 4-5%. E coraborată şi cu mărirea cotei de tva din august. Produsele dulci au [...]
09:50
Guvernul dă verde la restricții: Conducerea de mașini puternice, limitată în primii 2 ani de la obținerea permisului # BizBrasov.ro
Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere nu vor putea conduce autovehicule al căror raport putere/ masă depășește 0,075 kW/kg, conform unui proiect de lege care a primit acum un punct de vedere favorabil din partea Guvernului. Proiectul a fost inițiat [...]
09:40
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting de cod galben de ceaţă densă, valabile în mai multe judeţe din ţară, printre care și Brașov. Avertizarea este valabilă în intrevalul orar 9.00-12.00. Localitățile din județul Brașov, afectate de ceață densă Potrivit meteorologilor, se va semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 [...]
09:10
Astăzi se împlinesc 38 de ani de la prima Revoltă Anticomunistă din România, care a avut loc în 15 Noiembrie 1987, la Brașov. Nemulțumiți de condițiile de trai, aproximativ 200 de muncitori de la Uzina Steagu Roșu au ieșit pe stradă și au făcut ca gestul lor să fie urmat de sute de brașoveni care [...]
14 noiembrie 2025
16:40
FOTO Her Art Story, expoziția Muzeului de Artă Brașov, poate fi admirată în aer liber la Palatul Suțu # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov aduce pentru prima dată la București expoziția „Her Art Story”, un proiect dedicat recuperării și valorificării contribuției femeilor în istoria artei românești. Expoziția, itinerată în aer liber la exteriorul Palatului Suțu din Capitală, poate fi vizitată între 1 și 30 noiembrie 2025, accesul fiind liber și nonstop. Proiectul inițiază un dialog [...]
16:20
La Cocoș deschide oficial, pe 28 noiembrie, cel de-al saptelea hypermarket, la Arad, în locul fostului hypermarket Real/Remarkt, situat pe Calea Radnei, Nr 298. „Cu ocazia inaugurării, clienții vor fi întâmpinați cu oferte speciale și promoții atractive! Vă așteptăm la marea deschidere, începând cu ora 11:30 – 20:30, în ziua de Vineri, 28 noiembrie, pentru [...]
15:30
Dacă vrei o seară cu adevărat memorabilă la munte, trebuie să ții cont de evenimentul SipSip Éclipse, care va avea loc pe 29 noiembrie 2025, la K2 Alpin din Poiana Brașov. Vestea importantă: biletele „early bird” sunt aproape de final – după 15 noiembrie prețurile vor crește. Ce este SipSip Éclipse? „SipSip” este un spectacol [...]
14:50
Excelență culinară la Kronwell Brașov Hotel: Echipa condusă de Chef Vasilică Bejenaru duce gastronomia românească pe scena mondială # BizBrasov.ro
Hotelul Kronwell Brașov, brand emblematic al portofoliului Kronwell Group, reconfirmă statutul său de destinație premiată în ospitalitatea românească prin performanțele excepționale ale echipei sale culinare conduse de Executive Chef Vasilică Bejenaru și prin lansarea unor experiențe gastronomice curatorial concepute pentru sezonul de sărbători. Sub semnătura Chef-ului Bejenaru — medaliat cu argint și bronz la IKA [...]
14:50
Bătut fără motiv în plină stradă. Agresorul a fost dus în Arest de către polițiștii brașoveni # BizBrasov.ro
Polițiștii Secției de Poliție Rurală Zărnești au deschis un dosar penal și au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 30 de ani, din comuna Vulcan, suspectat de comiterea infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”. Sesizarea a fost făcută la data de 11 noiembrie, când un bărbat a anunțat poliția că, cu două zile [...]
14:20
De la percheziții la arestare: 30 de zile de arest pentru brașoveanul prins că a făcut contrabandă cu țigări # BizBrasov.ro
În urma perchezițiilor desfășurate miercuri de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, și în contextul în care au fost ridicate cantități importante de țigări suspectate a proveni din activități ilicite, autoritățile revin cu noi [...]
14:10
VIDEO Șoferii vitezomani, „fotografiați” de radare: Polițiștii brașoveni au aplicat 200 de amenzi și au reținut 15 permise de conducere, în doar o zi # BizBrasov.ro
50 de polițiști brașoveni au monitorizat traficul rutier cu 35 de radare, pe întreg județul Brașov. „Cu ocazia desfășurării acestei acțiuni, pentru neregulile constatate, polițiștii brașoveni au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 80.000 de lei. 181 dintre aceste abateri constatate și pentru care polițiștii au aplicat sancțiunea corespunzătoare, au [...]
13:50
Femeie din Sfântu Gheorghe, păcălită prin telefon de o falsă angajată a unei bănci: A fost ghidată să transfere 46.000 de lei într-un „cont de siguranță” # BizBrasov.ro
O femeie de 53 de ani a sesizat Poliția din Sfântu Gheorghe, anunțând că a fost victima unei fraude. Din primele verificări a reieșit că, în aceeași zi, aceasta a fost apelată telefonic de o femeie care s-a prezentat în mod fals ca angajat al unui departament „Antifraudă” al unei bănci cunoscute. „Apelanta i-a spus [...]
13:50
Scumpiri nejustificate la carburanți. Concurența se așteaptă ca prețurile să revină la cele de dinaintea sancțiunilor aplicate Lukoil # BizBrasov.ro
Carburanții continuă să se scumpească: motorina a sărit de pragul de 8 lei pe litru, iar benzina a depășit 7,5 lei. Ministrul Energiei spune că scumpirile nu sunt justificate și avertizează că majorările artificiale de preț vor fi sancționate. Consiliului Concurenței să investigheze operatorii care au profitat de criza Lukoil. Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, [...]
13:30
Brașovenii și turiștii sunt așteptați la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Vineri, 14 noiembrie, de la ora 19.00, publicul este invitat în Sala Mare unde se va juca piesa „Bădăranii” de Carlo Goldoni. O comedie clasică de Carlo Goldoni ce se desfășoară în Veneția secolului al XVIII-lea. Doi negustori plănuiesc să-și căsătorească copiii fără ca aceștia să [...]
13:20
Premierul Bolojan revine cu proiectul de reformă a pensiilor speciale: Ceea ce am propus este just, corect față de magistrați # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că proiectul pentru reforma pensiilor magistraţilor va fi depus, din nou, „în prima parte a săptămânii” viitoare. Într-un interviu acordat Europa Liberă, el a spus că se va vorbi în coaliţie pentru ca pragul pensiei să nu depăşească 70% din salariu. „Până la sfârșitul acestei luni trebuie să trimitem cererea [...]
13:10
Avocat trimis în judecată la Brașov: acuzat că a pus mâna pe un teren prin „manevre” în executarea silită # BizBrasov.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată a unui avocat din Baroul București, cu sediu secundar la Brașov, acuzat de participație improprie la abuz în serviciu în formă continuată, pe parcursul a nouă acte materiale. Dosarul a fost înaintat spre judecare Curții de Apel Brașov. Potrivit rechizitoriului, ancheta vizează [...]
12:30
Perversul din autobuz: Un bărbat de 58 de ani obținea satisfacție sexuală atingând coapsele călătoarelor # BizBrasov.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat în vârstă de 58 de ani, care a dobândit calitatea de inculpat pentru săvârșirea a trei infracțiunii de agresiune sexuală. Potrivit procurorilor, în cursul lunii februarie 2025, după ce s-a așezat lângă o persoană de sex feminin, [...]
12:30
IAR Brașov a realizat în primele 9 luni venituri totale din exploatare de 271,20 milioane lei, în scădere cu 5,14% față de cele de 308,36 milioane lei din exercițiului financiar precedent. În același interval de raportare, cheltuielile totale de exploatare s-au redus cu 6,27%, la 271,20 milioane lei, de la 290,85 milioane lei. Profitul net [...]
12:20
Povestea impresionantă a unei familii din Brașov care și-a dorit dintotdeauna copii, dar visul a fost amânat, din cauza problemelor de fertilitate: Elena a aflat că este însărcinată imediat după ce și-a cunoscut fiul adoptiv # BizBrasov.ro
Elena și Zsolt Ivacion (36, respectiv 46 de ani) din Brașov și-au dorit dintotdeauna doi copii, însă problemele de fertilitate au făcut ca împlinirea visului lor să se tot amâne. Până când, în toamna anului 2021, și-au spus că nu mai pot aștepta și au demarat procedurile de adopție. La o zi după ce l-au [...]
11:50
VIDEO „Război de imagine” la nivelul Consiliului Local: Unii cu populismul, care așteaptă aplauze, alții cu faptele/ Cazul terenurilor de sport abandonate de lângă Sala Sporturilor # BizBrasov.ro
Dincolo de circul din ședințele Consiliului Local Brașov, care a devenit deja o tradiție, „războiul” între putere și opoziție continuă acerb și în sfera virtuală, unde unii aleși încearcă să posteze în persoane deosebit de implicate în viața comunității care se luptă cu administrația municipiului pentru a răspunde nevoilor cetățenilor de rând. Din nefericire, „implicările” [...]
11:30
Senatorul Marius-Alexandru Dunca, vicepreședinte PSD: „România are nevoie de măsuri care stimulează economia, nu de austeritate” # BizBrasov.ro
Partidul Social Democrat (PSD) își reafirmă angajamentul ferm pentru implementarea Programului de stimulare a activităților economice, un set de măsuri esențial pentru revitalizarea industriei românești și pentru creșterea veniturilor la bugetul de stat, fără costuri suplimentare pentru Guvern. Vicepreședintele PSD, senatorul Marius-Alexandru Dunca subliniază că acest program reprezintă singura alternativă coerentă la politicile de austeritate [...]
11:20
Care este stadiul lucrărilor de renovare energetică a clădirilor de la Zărnești și Codlea: Ambele proiecte sunt finanțate cu fonduri europene și din bugetul județean # BizBrasov.ro
Conducerea Consiliului Județean Brașov a verificat stadiul implementării obiectivelor de eficientizare energetică a clădirilor din domeniul sanitar şi social, realizate cu fonduri PNRR pe componenta „Valul Renovării”. Împreună cu constructorii şi membrii echipelor de implementare, reprezentanții Consiliului Județean Brașov au analizat la faţa locului renovarea energetică a Secției exterioare Zărnești din cadrul Spitalului de Psihiatrie [...]
10:50
Brașovul, prins în planurile Guvernului: 11 proiecte majore intră pe lista bugetului 2026 # BizBrasov.ro
Guvernul României a analizat în ședința de joi, 13 noiembrie, un memorandum prin care stabilește proiectele prioritare ce urmează să fie incluse în bugetul național pe anul 2026. Documentul cuprinde 178 de investiții publice majore, dintre care 30 sunt proiecte noi, iar 148 sunt în derulare, aflate în diferite stadii de implementare. Un detaliu relevant [...]
10:30
Vulturul sur, o specie dispărută din fauna țării noastre de peste 70 de ani, va fi reintrodus în Munții Făgăraș. Primele exemplare vor fi aduse din Spania # BizBrasov.ro
Vulturul sur revine în România. Fundația Conservation Carpathia, în parteneriat cu ING Bank România și un consorțiu format din comunele Lerești, Rucăr și Valea Mare Pravăț, alături de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Argeș, face un pas major în refacerea biodiversității din Munții Făgăraș și pregătește reintroducerea vulturului sur (Gyps fulvus), o specie dispărută [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
De frica scumpirilor de la final de an, mulți își rezervă deja porcul. La cât se negociază kilogramul în viu # BizBrasov.ro
Într-un an extrem de dificil din punct de vedere financiar se anunţă sărbători cel puţin la fel de grele. Sunt români care au început deja să se intereseze de carne de porc, astfel încât să respecte cât de cât tradiţiile. La micii crescători se observă deja un fenomen: cumpărătorii plătesc deja porcul parţial sau dau [...]
09:00
Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în special în regiunile sud-estice ale țării. Precipitațiile vor fi abundente în zonele vestice și nordice, potrivit prognozei Administrației de Meteorologie. Prognoza meteo: Săptămâna 17 – 24 noiembrie Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Va fi [...]
06:30
EXCLUSIV Biz Brașov: Un prinț din Malaiezia s-a îndrăgostit de Brașov, unde a aterizat cu un zbor privat de lux. Este a treia oară când vine la poalele Tâmpei # BizBrasov.ro
Un prinț din Malaiezia s-a îndrăgostit de Brașov. Odată cu deschiderea Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav, a fost deschisă calea unor persoane importante din lume de a ajunge la poalele Tâmpei fără să stea ore lungi în trafic, după o aterizare la București, Cluj sau Sibiu. Printre cei care au ajuns la Brașov cu avionul se [...]
05:50
S-a terminat cu parcarea „gratis” din centrul Brașovului. Parcarea „funcționarilor”, cu plată în anumite intervale # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a găsit o soluție pentru a exploata parcările din jurul instituției, care sunt rezervate funcționarilor, dar unde, după terminarea orelor de program și în weekend-uri se putea staționa „la liber”. Astfel, dacă proiectul de a bloca cu bariere perimetrul din jurul Primăriei și a-i taxa pe cei care staționează nu a putut fi [...]
05:40
Compania Apa Brașov intenționează să încheie un acord-cadru în vederea asigurării pazei mai multor obiective pe care le administrează. Valoarea totală a acestor servicii, pentru o perioadă de doi ani, este de 4.643.100 lei, fără TVA. Conform anunţului de licitaţie, contractul va fi împărțit în două loturi, în funcție de obiectivele ce vor fi păzite. [...]
05:40
Aeroportul Internaţional Braşov (Ghimbav) a achiziționat noi sisteme anti-păsări, în valoare de 139.117,90 lei fără TVA. De această dată, în vederea protejării zonei aeroportuare de intruziunile păsărilor, au fost achiziționate plase speciale. În total, vor fi instalate plase pe o suprafață de peste 2.000 mp, la care se adaugă și benzi cu suport și țepi. [...]
05:10
9 locaţii de vis pe care ar trebui să le vizitezi în Transilvania toamna. Una dintre ele e în județul Brașov # BizBrasov.ro
Toamna este cel mai bun moment pentru a explora Transilvania – culorile calde, aerul curat şi liniştea naturii transformă această regiune într-un peisaj de poveste. Dacă vrei să descoperi locuri autentice, departe de agitaţia oraşelor, iată nouă locaţii spectaculoase care îţi vor tăia respiraţia în acest anotimp. 1. Castelul Corvinilor (Hunedoara) Una dintre cele mai [...]
05:00
Un sfat pentru a menține căldura în casă cu cheltuieli reduse. Ce trebuie făcut zilnic la ora 17.30, iarna # BizBrasov.ro
Sfaturi pentru o factură mai mică la energia termică. Odată cu sosirea sezonului rece, mulți români se grăbesc să crească temperatura în locuințe, fără să se gândească la facturile care vor urma. Experții în eficiență energetică oferă însă o soluție simplă și gratuită pentru a menține căldura în interior, potrivit Selectra. Trucul constă în tragerea [...]
05:00
Brașovul este recunoscut și datorită Străzii Sforii, aflată între străzile Cerbului și Poarta Schei, având aproximativ 80 m lungime și lățime de până la 1,35m. Strada Sforii este cea de-a treia cea mai îngustă stradă a Europei. Aceasta a fost restaurată în anul 2003 pentru a arăta exact ca acum 100 de ani. De-a lungul timpului, [...]
04:10
Mulți proprietari aleg să-și închirieze locuința fără un contract semnat, din dorința de a evita birocrația. Legea nu interzice închirierea pe baza unui acord verbal, însă riscurile sunt mai mari. Închirierea unei locuințe fără un contract scris este o practică comună pe piața din România. La prima vedere, pare o soluție simplă pentru ambele părți: [...]
02:20
Aflată în degringoladă de două luni, organizația județeană a liberalilor brașoveni s-a întrunit azi să aleagă noi șefi, după ce liderii din ultimii ani au fost puși fie în stare de arest, fie de control judiciar. În urma dezbaterilor, primarul Ghimbavului, Ionel Fliundra, a fost propus prim-vicepreședinte, în locul lui Liviu Cocoș, cel care a [...]
13 noiembrie 2025
20:40
Scandalul între noul manager al Spitalului Județean Brașov, dr. Dan Grigorescu și fostul director medical al unității, dr. Florin Orțan, stins (deocamdată) de ministrul sănătății # BizBrasov.ro
Un scandal „monstru” între actuali și foști șefi ai Spitalului Clinic Județean de Urgență a izbucnit ieri, pe rețelele sociale și în comunicate emise de unitatea medicală. Fostul director medical al SCJUBv, medicul cardiolog Florin Orțan, care a demisionat din poziția de director în momentul în care medicul Dan Grigorescu a devenit manager al unității [...]
20:20
Aflată în degringoladă de două luni, organizația județeană a liberalilor brașoveni s-a întrunit azi să aleagă noi șefi, după ce liderii din ultimii ani au fost puși fie în stare de arest, fie de control judiciar. În urma dezbaterilor, primarul Ghimbavului, Ionel Fliundra, a fost propus prim-vicepreședinte, în locul lui Liviu Cocoș, cel care a [...]
20:10
Mai multe linii de transport vor fi suspendate și deviate, sâmbătă dimineață, cu ocazia Crosului 15 Noiembrie. Vezi aici cum se va adapta programul de transport # BizBrasov.ro
Mai multe linii de transport vor fi suspendate și deviate, sâmbătă dimineață, cu ocazia Crosului 15 Noiembrie. Vezi aici cum se va adapta programul de transport
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.