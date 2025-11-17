Vaccinarea antigripală la copii: Scade riscul de spitalizare cu 70%, iar imunizarea se poate face și fără ac. Ce variante de vaccinuri există pentru cei mici?
BizBrasov.ro, 17 noiembrie 2025 04:10
În sezonul gripal 2025-2026, copiii pot fi vaccinați gratuit, fie cu injecție, fie cu spray nazal, în funcție de vârstă. Chiar dacă gripa a început deja să circule, specialiștii recomandă vaccinarea – protecția se instalează în circa două săptămâni și reduce riscul de forme severe. Ce variante de vaccinuri antigripale sunt potrivite pentru copii și [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 5 minute
05:40
VIDEO Ultimele retușuri la skate-park-ul de la Fartec: când va fi gata şi cum arată noile amenajări # BizBrasov.ro
Zona de sub pasajul Fartec se transformă încet-încet într-un spaţiu dedicat sporturilor urbane, iar skate-park-ul amenajat aici intră în etapa finală de lucrări. Proiectul, început în 2022, include trei zone tematice — pump track, jump track şi street park — şi se anunţă a fi unul dintre cele mai ample din ţară, cu o suprafaţă [...]
Acum 15 minute
05:30
Tatuaje cu sclipici, surpriza lui Moș Crăciun pentru copiii din Făgăraș. Cât costă distracția # BizBrasov.ro
Copiii din Făgăraș vor avea parte de noi surprize cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În perioada 18 – 23 decembrie, Moș Crăciun își va muta atelierul în centrul orașului unde îi așteptă pe cei mici cu o serie de surprize. Printre acestea se numără pictură pe față, dar și tatuaje cu sclipici, precum și fotografii [...]
05:30
Peste 900.000 de lei, cheltuielile pentru „luminarea” Cimitirului Municipal al Brașovului # BizBrasov.ro
Înainte de sărbătoarea „Luminației” din acest an, Primăria Brașov a vrut să aducă la propriu la lumină Cimitirul Municipal, care căpătase un aspect dezolant în ultimii ani. Astfel, au fost realizate atât lucrări de igienizare și de toaletare a vegetației crescute necontrolat, cât și de introducere a unor noi rețele de iluminat pe alei, reabilitarea [...]
Acum o oră
04:50
Trei elevi de la Info Brașov, premiați în cadrul Galei Forbes Kids. „Excelență în Tehnologie” și „Chimia-prieten sau dușman” # BizBrasov.ro
Trei elevi ai Colegiului Național de Informatică „Gr. Moisil” din Brașov au fost premiați în cadrul Galei Forbes Kids. Conferințele „Forbes Kids – Rădăcini sănătoase pentru viitor” aduc pe aceeași scenă speakeri de renume din țară și din străinătate — experți în sănătate, educație și parenting — cu scopul de a oferi perspective valoroase părinților, [...]
Acum 2 ore
04:10
Vaccinarea antigripală la copii: Scade riscul de spitalizare cu 70%, iar imunizarea se poate face și fără ac. Ce variante de vaccinuri există pentru cei mici? # BizBrasov.ro
În sezonul gripal 2025-2026, copiii pot fi vaccinați gratuit, fie cu injecție, fie cu spray nazal, în funcție de vârstă. Chiar dacă gripa a început deja să circule, specialiștii recomandă vaccinarea – protecția se instalează în circa două săptămâni și reduce riscul de forme severe. Ce variante de vaccinuri antigripale sunt potrivite pentru copii și [...]
Acum 4 ore
03:40
Evacuarea unui chiriaș este o măsură legală, dar care nu se face imediat. Procedura implică notificări, termene clare și intervenția instanței de judecată. Evacuarea unui chiriaș nu este o situație simplă, dar uneori devine inevitabilă. Fie că locatarul nu mai plătește chiria, fie că a produs pagube în locuință ori refuză să elibereze spațiul după [...]
03:30
Bitdefender – cea mai importantă companie românească de securitate informatică – concediază o parte din angajați # BizBrasov.ro
Bitdefender, cea mai importantă companie românească de soluții de securitate informatică, anunță că recurge la concedieri la nivel mondial, fiind afectată și România. Măsura vizează sub 7% din personal, incusiv angajați români. Bitdefender este una dintre cele mai importante companii care livrează servicii și produse în securitatea cibernetică la nivel mondial. Afacerea de familie pornită [...]
02:40
Varianta clasică de a afla câte puncte de penalizare ai primit presupune deplasarea la Poliție. Acolo va trebui să depui o cerere și să revii, după câteva zile, pentru a primi răspunsul. Cei care vor să afle aceste informații fără a mai face două drumuri la Poliție, pot trimite această cerere prin poșta electronică. Mai exact, trebuie [...]
Acum 12 ore
18:00
Studiul de Fezabilitate pentru Autostrada A3 Ploiești – Brașov ar putea fi finalizat până la finalul anului viitor, a declarat Gabriel Budescu, directorul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), în emisiunea „Drumurile noastre”, la B1TV. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a preluat în februarie, contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate și realizarea Proiectului Tehnic al [...]
16:50
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC). „În contextul intensificării activităţilor de shopping online, inclusiv a campaniilor de Black Friday, Revolut semnalează o creştere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), în care atacatorii [...]
Acum 24 ore
14:40
Trafic blocat pe DN 73A, în Zărnești, din cauza unui accident rutier: 4 mașini au fost implicate # BizBrasov.ro
Polițiștii din Brașov intervin la un accident, care a avut loc pe DN 73A, în localitatea Tohanu Vechi. „În accident au fost implicate patru autovehicule, iar în urma producerii acestuia o persoană a suferit leziuni corporale pentru care se acordă sprijin de specialitate. În cauză, polițiștii urmează a stabili modul în care s-a produs accidentul, [...]
14:10
Situație revoltătoare! Județul Brașov nu are gardă de oftalmologie, ceea ce pune în pericol copiii care ajung cu urgențe. Medic la Spitalul de Copii din Brașov: „Preiau următorul caz, un băiețel de 4 – 5 ani, cu traumatism ocular, afirmativ. Agitația se răspândește rapid…” # BizBrasov.ro
Situație revoltătoare! Județul Brașov nu are gardă de oftalmologie. Flavia Rochman, medic oftalmolog la Spitalul de Copii Brașov, avertizează că județul nostru nu are gardă de oftalmologie, ceea ce pune în pericol copiii care ajung cu urgențe și care nu primesc ajutor specializat. Medicul spune că există situații în care intervenția ar fi fost posibilă, însă [...]
13:50
FOTO Imagini de toamnă surprinse de pe Transapuseana: „Un răsărit superb cu silueta Munților Făgăraș” # BizBrasov.ro
Levi Bagy, un pasionat de fotografie, a postat pe pagina sa de facebook mai multe imagini impresionante de pe șoseaua „Transapuseana”. „Revin cu postări de pe meleagurile noastre, cu un răsărit superb cu silueta munților Făgăraș, și marea alpină de pe Transapuseni”, a scris el pe pagina de Facebook. Deseori numită „Transalpina de Apuseni”, Transapuseana oferă [...]
13:00
Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Brașov a oprit, pentru control, un autoturism care circula pe drumul județean 112A, dinspre comuna Hărman către Podu Olt. „Aici, la volanul autoturismului, polițiștii au identificat o femeie, de 45 de ani, din municipiul Brașov, care, în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,93 [...]
12:50
După ce și-a amenințat iubita cu bătaia, un bărbat a primit „cadou” o brățară electronică de la polițiști # BizBrasov.ro
Polițiștii din Rupea au fost sesizați, prin intermediul unui apel de urgență, cu privire la faptul că o femeie de 26 de ani ar fi fost amenințată de iubitul ei. „Imediat, polițiștii s-au deplasat la locația din comuna Ticuș, indicată de femeie, unde, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că partenerul său, un bărbat de [...]
12:30
Fabrica NIVEA din Brașov, în 1954: Istoria fascinantă a cunoscutului laborator de creme din România # BizBrasov.ro
Fabrica NIVEA de la Braşov reprezintă un exemplu de transformare industrială: de la iniţiativă interbelică (laborator cosmetic) la întreprindere socială în epoca comunistă, până la privatizare şi schimbare în economie de piaţă după 1990. Imagini de arhivă din anul 1954 ilustrează momentul în care fabrica era în plină activitate sub regimul „întreprinderii de stat”, parte [...]
12:00
Vremea se schimbă radical în România, începând de marți spre miercuri. Temperaturile scad semnificativ, iar ploile și ninsorile își fac apariția, în special în zonele montane și în nordul țării. În partea de sud și sud-est a teritoriului, unde atât astăzi, cât și în zilele anterioare am avut nori persistenți, am avut și ceață dimineața [...]
11:10
Salvamontiștii din Bran, intervenție pentru salvarea unui bărbat de 88 de ani care a suferit un AVC # BizBrasov.ro
Dispeceratul Național Salvamont a fost alertat, cu privire la un bărbat de 88 de ani, care prezenta simptomele unui accident vascular cerebral (AVC). „Persoana se afla într-o zonă greu accesibilă din satul Sohodol, fiind imposibilă intervenția directă a echipajelor medicale. O echipă Salvamont Bran formată din 4 salvatori montani s-a deplasat de urgență la locul [...]
10:20
„Brașovul în alb și negru”, concurs de fotografie organizat de Universitatea Transilvania din Brașov/ Calendar și regulament # BizBrasov.ro
În perioada 14-24 noiembrie 2025, Universitatea Transilvania din Brașov organizează un concurs de fotografie pentru studenți. „Hai să descoperim Brașovul în alb și negru! Dacă ești pasionat de fotografie, te provocăm la un concurs! Trimite-ne până în 19 noiembrie, pe adresa de email birou.comunicare@unitbv.ro, o fotografie alb-negru realizată de tine. Noi vom selecta maximum 30 de fotografii pe [...]
09:50
Solstițiul de iarnă 2025: Când are loc fenomenul care marchează începutul iernii astronomice # BizBrasov.ro
Solstițiul de iarnă este momentul care marchează cea mai scurtă zi a anului și debutul iernii din punct de vedere astronomic. În 2025, evenimentul are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03 (ora României). De la această dată și până pe 21 iunie 2026, când se va produce solstițiul de vară, durata zilelor va crește [...]
09:30
Coadă impresionantă la o șaormerie din Brașov: Sute de oameni au stat ore întregi la rând pentru a primi şaorma gratis # BizBrasov.ro
Coadă impresionantă, ieri după-amiază, la o şaormerie de pe strada Aurel Vlaicu, din Braşov. Sute de oameni au stat la rând ore întregi pentru a primi o şaorma gratis. Celebrul local le-a promis amatorilor de fast-food că vor primi felul de mâncare, fără să plătească, dacă vor veni la locaţie într-un interval orar specific, potrivit [...]
09:20
Conducerea unui vehicul cu permis de conducere expirat reprezintă o contravenție rutieră și este sancționată potrivit legislației în vigoare. Șoferii surprinși în această situație pot primi amenzi de până la 1.620 de lei, iar dreptul de a conduce le este interzis până la reînnoirea permisului. Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data [...]
Ieri
18:00
Peste 1.500 de alergători, dintre care aproximativ 300 de copii, au participat astăzi la Crosul 15 Noiembrie. Cel mai în vârstă participant are 86 de ani # BizBrasov.ro
Peste 1.500 de alergători, dintre care aproximativ 300 de copii, au participat astăzi la Crosul 15 Noiembrie. Au fost decernate 66 de premii, doi dintre participanți au cîștigat la tombolă un ceas multisport și o pereche de clăpari, iar cel mai în vârstă alergător care a terminat cursa are 86 de ani. Ajuns la a [...]
15:30
Atenție, șoferi! Traficul va fi închis între Cristian și Râșnov pentru modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată # BizBrasov.ro
Drumarii brașoveni au anunțat că, astăzi, a fost îndepărtat și ultimul obstacol din calea lucrărilor de lărgire a DN73, între Brașov și Cristian, prin conectarea rețelelor relocate din zona carosabilului. „Lucrările de asfaltare vor fi finalizate în cursul săptămânii viitoare, iar traficul se va desfășura pe 4 benzi. De asemenea, în cursul weekendului viitor (22-23 [...]
15:10
Proiect-pilot lansat în Brașov și în Capitală, primul din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi prin intermediul automatelor de colectare # BizBrasov.ro
Tetra Pak și partenerii săi – Mega Image, Maspex, Tomra, Brai Cata – vor lansa în România primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi, realizată prin intermediul automatelor de colectare (RVM-uri). Proiectul va fi lansat în Brașov și București. Această inițiativă reunește toți [...]
14:50
5.000 de militari români și din alte state europene derulează la Cincu cel mai mare exercițiu militar din țara noastră, în acest an. Ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în România # BizBrasov.ro
În timp ce SUA au anunțat că retrag din România cam 1.000 din 2.000 de soldați care vin pe bază de rotație, 5.000 de militari români și din alte state europene derulează acum la Cincu cel mai mare exercițiu militar din țara noastră în acest an. Mărturiile obținute de HotNews la fața locului de la [...]
12:40
Polițiștii din Zărnești au oprit, pentru control, o mașină care circula pe strada 1 Mai din orașul Zărnești. „În cadrul activității de control, la volan, a fost identificat un tânăr de 18 ani, care nu a putut prezenta permisul de conducere. Interogările efectuate în bazele de date au făcut ca polițiștii să constate, pe loc, [...]
12:30
Și cu viteză, și drogat la volan: Șoferul a fost oprit de polițiști pe Ocolitoarea Brașovului # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au depistat un autoturism, al cărui șofer circula cu o viteză peste limita legală pe varianta ocolitoare a Municipiului Brașov – VO1K. „În urma verificărilor ce au urmat după oprirea autovehiculului depistat, polițiștii au constatat că la volanul vehiculului se afla un bărbat, de 35 de ani, din municipiul [...]
12:10
Polițiștii din cadrul Secției 5 Brașov au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că fostul partener, pe numele căruia Judecătoria Brașov a emis un ordin de protecție, ar fi încălcat măsurile dispuse prin acesta. „Astfel, cu ocazia verificărilor efectuate a rezultat că, pe numele bărbatului de 35 de ani, Judecătoria Brașov [...]
12:00
Obișnuiți să faceți plata cu telefonul? Aveți mare grijă la această metodă prin care vi se poate fura codul PIN # BizBrasov.ro
Cercetătorii au descoperit un nou tip de troian, denumit NGate, care prezintă un risc semnificativ pentru securitatea utilizatorilor. Acesta este capabil să sustragă informații sensibile, precum detaliile cardului bancar și codurile PIN, prin interceptarea comunicațiilor NFC. Acțiunea sa malefic apare fie în timpul unei tranzacții contactless, fie la bancomate. NGate se activează discret, chiar în momentul [...]
11:00
FOTO Inversiune termică în Munții Bucegi: Imagini spectaculoase care transformă peisajul montan # BizBrasov.ro
Toamna și iarna, în munți, se poate forma inversiunea termică, un fenomen meteorologic în care aerul de la sol este mai rece decât aerul aflat deasupra. Imagini spectaculoase au fost surprinse în Munții Bucegi de către reprezentanții Administrației Parcului Natural Bucegi. „Inversiunea termică imortalizată de colegii noștri. Aerul rece, mai dens, rămâne blocat în văi. [...]
10:10
Cum s-au gândit comercianții să-și vândă produsele, înainte de sărbători: Cozonacul se dă și la felie, în unele băcănii # BizBrasov.ro
Sărbătorile de iarnă aduc scumpiri pe toate planurile. Banca Naţională a României deja a revizuit în sus inflaţia pe final de an, la 9,6%, cu aproape un punct procentual mai mult decât estimarea iniţială. „Am înregistrat o creştere la mezeluri în jur de 4-5%. E coraborată şi cu mărirea cotei de tva din august. Produsele dulci au [...]
09:50
Guvernul dă verde la restricții: Conducerea de mașini puternice, limitată în primii 2 ani de la obținerea permisului # BizBrasov.ro
Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere nu vor putea conduce autovehicule al căror raport putere/ masă depășește 0,075 kW/kg, conform unui proiect de lege care a primit acum un punct de vedere favorabil din partea Guvernului. Proiectul a fost inițiat [...]
09:40
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting de cod galben de ceaţă densă, valabile în mai multe judeţe din ţară, printre care și Brașov. Avertizarea este valabilă în intrevalul orar 9.00-12.00. Localitățile din județul Brașov, afectate de ceață densă Potrivit meteorologilor, se va semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 [...]
09:10
Astăzi se împlinesc 38 de ani de la prima Revoltă Anticomunistă din România, care a avut loc în 15 Noiembrie 1987, la Brașov. Nemulțumiți de condițiile de trai, aproximativ 200 de muncitori de la Uzina Steagu Roșu au ieșit pe stradă și au făcut ca gestul lor să fie urmat de sute de brașoveni care [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
FOTO Her Art Story, expoziția Muzeului de Artă Brașov, poate fi admirată în aer liber la Palatul Suțu # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov aduce pentru prima dată la București expoziția „Her Art Story”, un proiect dedicat recuperării și valorificării contribuției femeilor în istoria artei românești. Expoziția, itinerată în aer liber la exteriorul Palatului Suțu din Capitală, poate fi vizitată între 1 și 30 noiembrie 2025, accesul fiind liber și nonstop. Proiectul inițiază un dialog [...]
16:20
La Cocoș deschide oficial, pe 28 noiembrie, cel de-al saptelea hypermarket, la Arad, în locul fostului hypermarket Real/Remarkt, situat pe Calea Radnei, Nr 298. „Cu ocazia inaugurării, clienții vor fi întâmpinați cu oferte speciale și promoții atractive! Vă așteptăm la marea deschidere, începând cu ora 11:30 – 20:30, în ziua de Vineri, 28 noiembrie, pentru [...]
15:30
Dacă vrei o seară cu adevărat memorabilă la munte, trebuie să ții cont de evenimentul SipSip Éclipse, care va avea loc pe 29 noiembrie 2025, la K2 Alpin din Poiana Brașov. Vestea importantă: biletele „early bird” sunt aproape de final – după 15 noiembrie prețurile vor crește. Ce este SipSip Éclipse? „SipSip” este un spectacol [...]
14:50
Excelență culinară la Kronwell Brașov Hotel: Echipa condusă de Chef Vasilică Bejenaru duce gastronomia românească pe scena mondială # BizBrasov.ro
Hotelul Kronwell Brașov, brand emblematic al portofoliului Kronwell Group, reconfirmă statutul său de destinație premiată în ospitalitatea românească prin performanțele excepționale ale echipei sale culinare conduse de Executive Chef Vasilică Bejenaru și prin lansarea unor experiențe gastronomice curatorial concepute pentru sezonul de sărbători. Sub semnătura Chef-ului Bejenaru — medaliat cu argint și bronz la IKA [...]
14:50
Bătut fără motiv în plină stradă. Agresorul a fost dus în Arest de către polițiștii brașoveni # BizBrasov.ro
Polițiștii Secției de Poliție Rurală Zărnești au deschis un dosar penal și au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 30 de ani, din comuna Vulcan, suspectat de comiterea infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”. Sesizarea a fost făcută la data de 11 noiembrie, când un bărbat a anunțat poliția că, cu două zile [...]
14:20
De la percheziții la arestare: 30 de zile de arest pentru brașoveanul prins că a făcut contrabandă cu țigări # BizBrasov.ro
În urma perchezițiilor desfășurate miercuri de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, și în contextul în care au fost ridicate cantități importante de țigări suspectate a proveni din activități ilicite, autoritățile revin cu noi [...]
14:10
VIDEO Șoferii vitezomani, „fotografiați” de radare: Polițiștii brașoveni au aplicat 200 de amenzi și au reținut 15 permise de conducere, în doar o zi # BizBrasov.ro
50 de polițiști brașoveni au monitorizat traficul rutier cu 35 de radare, pe întreg județul Brașov. „Cu ocazia desfășurării acestei acțiuni, pentru neregulile constatate, polițiștii brașoveni au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 80.000 de lei. 181 dintre aceste abateri constatate și pentru care polițiștii au aplicat sancțiunea corespunzătoare, au [...]
13:50
Femeie din Sfântu Gheorghe, păcălită prin telefon de o falsă angajată a unei bănci: A fost ghidată să transfere 46.000 de lei într-un „cont de siguranță” # BizBrasov.ro
O femeie de 53 de ani a sesizat Poliția din Sfântu Gheorghe, anunțând că a fost victima unei fraude. Din primele verificări a reieșit că, în aceeași zi, aceasta a fost apelată telefonic de o femeie care s-a prezentat în mod fals ca angajat al unui departament „Antifraudă” al unei bănci cunoscute. „Apelanta i-a spus [...]
13:50
Scumpiri nejustificate la carburanți. Concurența se așteaptă ca prețurile să revină la cele de dinaintea sancțiunilor aplicate Lukoil # BizBrasov.ro
Carburanții continuă să se scumpească: motorina a sărit de pragul de 8 lei pe litru, iar benzina a depășit 7,5 lei. Ministrul Energiei spune că scumpirile nu sunt justificate și avertizează că majorările artificiale de preț vor fi sancționate. Consiliului Concurenței să investigheze operatorii care au profitat de criza Lukoil. Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, [...]
13:30
Brașovenii și turiștii sunt așteptați la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Vineri, 14 noiembrie, de la ora 19.00, publicul este invitat în Sala Mare unde se va juca piesa „Bădăranii” de Carlo Goldoni. O comedie clasică de Carlo Goldoni ce se desfășoară în Veneția secolului al XVIII-lea. Doi negustori plănuiesc să-și căsătorească copiii fără ca aceștia să [...]
13:20
Premierul Bolojan revine cu proiectul de reformă a pensiilor speciale: Ceea ce am propus este just, corect față de magistrați # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că proiectul pentru reforma pensiilor magistraţilor va fi depus, din nou, „în prima parte a săptămânii” viitoare. Într-un interviu acordat Europa Liberă, el a spus că se va vorbi în coaliţie pentru ca pragul pensiei să nu depăşească 70% din salariu. „Până la sfârșitul acestei luni trebuie să trimitem cererea [...]
13:10
Avocat trimis în judecată la Brașov: acuzat că a pus mâna pe un teren prin „manevre” în executarea silită # BizBrasov.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată a unui avocat din Baroul București, cu sediu secundar la Brașov, acuzat de participație improprie la abuz în serviciu în formă continuată, pe parcursul a nouă acte materiale. Dosarul a fost înaintat spre judecare Curții de Apel Brașov. Potrivit rechizitoriului, ancheta vizează [...]
12:30
Perversul din autobuz: Un bărbat de 58 de ani obținea satisfacție sexuală atingând coapsele călătoarelor # BizBrasov.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat în vârstă de 58 de ani, care a dobândit calitatea de inculpat pentru săvârșirea a trei infracțiunii de agresiune sexuală. Potrivit procurorilor, în cursul lunii februarie 2025, după ce s-a așezat lângă o persoană de sex feminin, [...]
12:30
IAR Brașov a realizat în primele 9 luni venituri totale din exploatare de 271,20 milioane lei, în scădere cu 5,14% față de cele de 308,36 milioane lei din exercițiului financiar precedent. În același interval de raportare, cheltuielile totale de exploatare s-au redus cu 6,27%, la 271,20 milioane lei, de la 290,85 milioane lei. Profitul net [...]
12:20
Povestea impresionantă a unei familii din Brașov care și-a dorit dintotdeauna copii, dar visul a fost amânat, din cauza problemelor de fertilitate: Elena a aflat că este însărcinată imediat după ce și-a cunoscut fiul adoptiv # BizBrasov.ro
Elena și Zsolt Ivacion (36, respectiv 46 de ani) din Brașov și-au dorit dintotdeauna doi copii, însă problemele de fertilitate au făcut ca împlinirea visului lor să se tot amâne. Până când, în toamna anului 2021, și-au spus că nu mai pot aștepta și au demarat procedurile de adopție. La o zi după ce l-au [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.