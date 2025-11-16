Furtuna Claudia a provocat trei morţi în Portugalia şi inundaţii severe în Marea Britanie

13:30

Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, solicită ca Dr. Iuliu Torje să fie declarat persona non-grata la orice manifestare organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” deoarece acesta îi defăimează şi îi jigneşte pe medicii români, în special cei de ATI, pe pagini de socializare. Bubenek susţine că Torje a fost student repetent al Facultăţii de Medicină din Oradea, s-a refugiat apoi la Sibiu pentru a termina facultatea, după care a plecat în Germania, unde ”pare” că a devenit medic specialist ATI. Preşedintele ATI a mai afirmat că Torje nu este membru al Colegiului Medicilor din România şi nu are drept de practică în ţara noastră. În urmă cu o săptămână, medicul Iuliu Torje, mdic primar (Oberarzt) Anestezie şi Terapie Intensivă, cu supraspecializare: în Terapie Intensivă la GNH Klinikum Kassel, şi-a anunţat retragerea din cadrul Congresului EST Bucureşti, precum şi din toate proiectele educative din România. Dr Iuliu Torje a răspuns duminică acuzaţiilor, considerându-le aberante şi complet rupte de realitate, având intenţia de a-i compromite reputaţia şi de a-i pune la îndoială pregătirea, integritatea şi chiar calitatea de medic.